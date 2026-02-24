Тренды ритейла — 2026: проблемы с кадрами, маркировка, ЭДО в логистике

Переход бизнеса в единую экосистему поможет справиться с вызовами, сократить издержки и избавить сотрудников от рутины. В экосистеме «Контура» есть решения для ЭДО, учета товаров, отчетности.

Что принес 2025 год представителям отрасли — трудности или новые возможности

В 2025 году произошли глобальные изменения для продавцов, поставщиков, производителей, торговый сетей. Им пришлось балансировать между традиционными вызовами и стремительной цифровизацией. На рынке остаются компании, которые взяли вектор на опыте клиентов, омниканальности и внедряют ИИ для аналитики. Разберем основные трудности 2025 года.

Дефицит кадров

Кадровый голод — это проблема «номер один» в основных государственных и коммерческих отраслях. Среди них — производство, логистика, маркетинг и продажи. Например, в этих сегментах не хватает инженеров, логистов по поставкам, специалистов по управлению беспилотным транспортом в сфере агропромышленности и транспортировки. Кадровый голод образовался из-за совокупности причин: переезд граждан на удаленную работу за границу, «отголоски» демографической проблемы 90-х годов, отток мигрантов из-за ужесточения миграционной политики. Повлияла и быстрая цифровизация: отрасли развивают AI-технологии быстрее, чем на рынке появляются специалисты. Глава Минтруда Антон Котяков отметил: дефицит специалистов будет расти до 2030 года. Среднегодовая кадровая потребность составит 73,6 млн человек. На первых местах по приросту потребности в кадрах — обрабатывающее производство, транспортно-логистическая деятельность. Перед руководителями и HR-службами встал вопрос: как не только привлекать кадры, но и удерживать их. Как эта проблема решается в ритейле: Акцент на изучении целевой аудитории. Нужно понять, что важнее для компании в специалисте — молодость или опыт. Молодой сотрудник быстрее адаптируется, но опытный может привнести больше пользы. Модель воронки. При поиске сотрудников HR-специалисты уходят от привычных требований «универсальный», «многозадачный». Сейчас упор — на конкретных качествах. Нематериальная мотивация. Компании предлагают не только хорошую зарплату, но и расширенный ДМС, обучение иностранному языку, абонементы в спортзал. Вложения в развитие HR-отдела. Квалифицированные специалисты умеют работать с сотрудниками и удерживать их. Сегодня это конкурентное преимущество. Гибкий формат работы. Поколение Z ценит свободу. Выигрывают работодатели, которые предлагают удаленку или гибрид. Справиться с дефицитом кадров помогут конкретные методы: формировать кадровые резервы (внутренние и внешние), сотрудничать с вузами и обучающими платформами, развивать корпоративную культуру и реферальные программы.

Изменения в маркировке

Правительство постепенно переводит все категории товаров в систему маркировки. Все участники рынка — розница, опт, производители, импортеры — обязаны зарегистрироваться в Честном знаке и передавать сведения о вводе в оборот, обороте и выводе из оборота товаров. Маркировка товаров больше всего затрагивает участников рынка в сфере розницы и общепита. На конец 2025 года на сайте Честного знака в категории «Продукты питания и напитки» — 13 товарных групп. В категории «Непродовольственные товары» — 5 товарных групп. Товары сгруппированы в перечни по ОКПД2 и ТН ВЭД. Всего — 33 категории товаров, подлежащих маркировке. На стадии пилота — 15 проектов: они также постепенно перейдут в разряд обязательной маркировки. Переход на поэкземплярный учет — это фактор, из-за которого бизнесу предстоит скорректировать процессы. Крупные компании уже этим занимаются и «подтягивают» контрагентов. В 2025 году поэкземплярный учет начал действовать при отгрузке антисептиков, воды, БАДов, пива, велосипедов. При отгрузке товара (передаче права собственности) контрагенты указывают в электронном УПД коды маркировки каждой единицы продукции. Обмен УПД происходит через сервисы ЭДО.

Разрешительный режим действует с 2024 года и вводится поэтапно. Продавцы обязаны проверять товар перед продажей по коду маркировки. Всего два режима проверки — онлайн (через запрос ККТ в Честный знак) и офлайн (через локальный модуль Честного знака при отсутствии интернета). Бизнесу стоит оптимизировать процессы с учетом изменений в маркировке — подключиться к ЭДО для обмена электронным УПД с контрагентами, использовать ККТ с возможностью продавать товары с маркировкой (ФФД 1.2), настроить кассовое ПО.

Обязательный ЭДО в логистике

С 1 сентября 2026 года все участники транспортно-экспедиционной деятельности перейдут на электронные перевозочные документы (ЭПД). Требование относится ко всем сторонам процесса — грузоотправителям, получателям, перевозчикам, экспедиторам. Основные изменения введены законом от 07.06.2025 № 140-ФЗ. Правительство оставляет за собой право обозначить случаи, при которых будет разрешено использовать бумажные документы — но их доля незначительная в общем объеме перевозок. Все ритейлеры — грузополучатели, часть из них — еще и грузоотправители. Транспортные документы в электронном формате станут для них обязательными. Один из главных документов — электронная транспортная накладная (ЭТрН). Всего — шесть документов перейдут в «цифру», их потребуется передавать в ГИС ЭПД. ГИС ЭПД — это единая система в области транспортно-логистической деятельности. Координирует систему Минтранс. Зарегистрироваться в ней напрямую участники рынка не смогут: они должны заключить соглашение с сертифицированным оператором ИС ЭПД из реестра Минтранса. Операторы передают данные в ГИС ЭПД. ФНС разъяснила, как участникам грузоперевозок подключиться к ГИС ЭПД: получить КЭП на руководителя;

оформить МЧД на должностных лиц для работы в сервисе оператора ЭПД;

подключиться к аккредитованному оператору из реестра Минтранса;

назначить администратора. Перемещение алкоголя и спиртосодержащей продукции. С 1 декабря 2025 года отгружать пиво и некоторые виды слабоалкогольных напитков можно только при условии, что ГИС МТ проверила и согласовала УПД. С 1 сентября 2026 года при транспортировке этой продукции автомобильным транспортом УПД нужно будет предъявлять вместе с электронными перевозочными документами: электронная транспортная накладная — в коммерческих перевозках;

электронный путевой лист — если компания перевозит пиво своим транспортом. Таким образом, с 1 сентября 2026 года ЭТрН станет обязательной для всех участников транспортно-логистической цепи, а для перевозчиков алкоголя — еще и ЭПЛ. Минтранс отметил, что переход на ЭДО в сегменте транспортного комплекса снижает издержки и повышает прозрачность контроля. Сокращается количество административных правонарушений. В результате цены на товар могут постепенно снизиться.

Защита данных от утечек и кибератак

Бизнес работает с конфиденциальными данными клиентов, сотрудников, контрагентов, покупателей — это персональные данные, которые нужно защищать от утечек, взломов и кибератак (закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ, закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ). Безопасности данных угрожают разные факторы: действия злоумышленников, случайные или намеренные действия сотрудников, слабый акцент на внутренней информационной безопасности. Компаниям нужно выстраивать комплексную систему защиты. Вот лишь малая часть превентивных мер: Контролировать действия сотрудников. Например, разграничить доступы специалистов к базам данных, подключить двухфакторную аутентификацию, использовать сервисы для анализа и контроля активности пользователей (удаленных и офисных специалистов). Привлекать «белых» хакеров и аудиторов. Они помогут найти уязвимые места в корпоративной сети и предотвратить утечки данных до того, как до критичных баз доберутся киберпреступники. Использовать ПО и серверы от российских разработчиков. Это обязанность компаний при работе с персональными данными (ч. 5 ст. 18 закона № 152-ФЗ). Действия злоумышленников могут привести к финансовым и репутационным потерям бизнеса. В случае утечки данных или кибератак компания должна в течение 24 часов сообщить об инциденте в Роскомнадзор. А в следующие 72 часа — провести расследование и отчитаться о результатах. Штрафы за неуведомление Роскомнадзора — до 300 тыс. руб., за утечку данных (общих, специальных, биометрических) — до 500 млн руб. или 1–3% от годовой выручки (ч. 10, 18 ст. 13.11 КоАП).

Цифровые инновации