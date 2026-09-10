Внедрение 1С:ERP в 2026–2027 году: этапы, что влияет на бюджет и сроки 

Самое главное:
При плавном переходе компания внедряет 1С:ERP поэтапно. Сначала запускает приоритетный блок (например, складской учет, производство, закупки, продажи или конкретный склад либо цех), а затем переносит остальные процессы.
Первый участок можно запустить примерно за 2–3 месяца, а полный переход обычно занимает 12–18 месяцев.
Плавный переход на 1С:ERP, как правило, обходится компании как минимум на 40% дешевле, чем одновременное внедрение системы во все процессы.
На стоимость влияют сложность процессов, объем доработок, интеграции, качество исходных данных и количество пользователей.
1С:ERP решает разные задачи бизнеса, например, позволяет согласовывать закупки с производственными планами, вести складской учет, рассчитывать себестоимость продукции и готовить управленческую отчетность. Приоритеты зависят от компании. Например, при расширении склада может потребоваться адресное хранение, а при увеличении объемов выпуска — автоматизация производственного планирования.
Если вы планируете переход с 1С:УПП, календарь внедрения можно согласовать с завершением поддержки прежней системы. Законодательные изменения, которые начнут действовать с января 2027 года, в УПП поддерживаться не будут. В первом квартале разработчик планирует выпускать обновления, если они понадобятся для сдачи отчетности за 2026 год. С 1 апреля 2027 года поддержка пользователей конфигурации прекратится.
Как работает метод плавного перехода на 1С:ERP
Переводить на 1С:ERP можно одновременно — все или несколько подразделений компании — либо действовать постепенно. В первом случае для всех подразделений настраивают систему, переносят данные и обучают сотрудников, а затем одновременно начинают работу в ERP.
Метод плавного перехода, предложенный компанией Smart Process, предполагает отдельные запуски. Например, сначала можно перевести на ERP один склад, затем остальные склады, производство и закупки. Очередность зависит от задач компании. Вы начинаете использовать нужные функции, пока другие блоки еще готовятся к внедрению. При этом расходы и нагрузка на сотрудников распределяются между этапами, а возникающие проблемы проще устранить на отдельном участке.
Основные различия между одновременным запуском и плавным переходом следующие:
Критерий
Одновременный запуск
Плавный переход
Начало работы в ERP
Все включенные в проект участки переходят в согласованную дату
Первые участки уже используют систему, пока остальные готовятся к переходу
Нагрузка на сотрудников
Период освоения новых правил совпадает у всех задействованных подразделений
Обучение и адаптация распределяются между запусками
Проблемы при старте
Сбой может затронуть сразу несколько взаимосвязанных служб
Проблемы проще локализовать и устранить на запускаемом участке
Хотя участки запускают поэтапно, их не всегда можно настраивать независимо друг от друга. Например, при переходе склада учитывают, какие данные о материалах понадобятся производству и финансовому учету. Поэтому перед запуском блока при необходимости настраивают синхронизацию данных между системами.
Подробные требования к очередному блоку уточняют перед его внедрением. При подготовке следующего этапа учитывают опыт предыдущих запусков, обратную связь сотрудников и изменения в работе компании.
Между завершенными этапами можно сделать паузу. Тогда переведенные участки продолжат работать в ERP, а остальные останутся в прежней системе.
Если вы переходите на 1С:ERP с 1С:УПП, специалисты Smart Process могут организовать плавный переход с последовательным запуском отдельных участков. На старте команда анализирует текущую систему, определяет приоритетные процессы и формирует дорожную карту. Первый рабочий блок можно запустить уже через 2–3 месяца, не дожидаясь завершения всего проекта.
Из каких этапов состоит плавное внедрение
Внедрение ERP начинается с общего обследования, после которого команда запускает отдельные участки. Порядок запуска определяют с учетом требований компании-заказчика.
Этап 1. Диагностика
Специалисты изучают текущую систему и выясняют, что ограничивает ее использование, например недостаток функций, особенности доработок, сложности обмена с другими программами.
Для предварительного расчета собирают исходные сведения:
Действующие программы. Какие решения и версии используются, какие задачи выполняются в каждой системе.
Доработки и интеграции. Что изменено в типовых конфигурациях, какие данные передаются между базами, есть ли интеграции с внешними сервисами.
Пользователи. Сколько сотрудников будет работать в ERP, из каких подразделений и с какими функциями.
Справочники и остатки. Какие данные предстоит перенести, есть ли дубли номенклатуры, ошибки и расхождения с фактическими запасами.
До оценки стоимости и сроков определяют, какие юридические лица, подразделения и процессы охватит проект. Затем согласовывают ожидаемые результаты и критерии их проверки. Например, для управленческой отчетности можно установить перечень показателей и срок подготовки отчетов после окончания месяца. Так заказчик и подрядчик будут четко понимать, что изменится после внедрения.
2. Моделирование процессов и дорожная карта
После диагностики команда описывает бизнес-процессы и формирует их модель. С помощью моделирования специалисты выявляют проблемные места и взаимосвязи между разными участками работы. Например, определяют, какие данные склада нужны производству и финансовому отделу.
Затем составляют дорожную карту внедрения. Карта показывает, какие участки переводить в ERP в первую очередь, какие — позже, а также какие зависимости учитывать при запуске.
3. Перенос оперативного учета: первый проект
Для первого выбранного блока разрабатывают модель процессов «как будет». Затем проводят функциональное моделирование, то есть проверяют будущие сценарии работы в типовой ERP и определяют необходимые доработки.
После согласования решений настраивают систему, подготавливают данные и обучают пользователей. Блок запускают в опытно-промышленную эксплуатацию — сотрудники выполняют реальные операции, а команда внедрения помогает решать возникающие вопросы и устраняет ошибки. Заказчик получает первый работающий блок ERP.
4. Перенос оперативного учета: следующие проекты
Для остальных участков повторяют тот же цикл: моделирование, доработки, подготовку и запуск. При этом учитывают опыт предыдущих этапов и обратную связь от пользователей.
Часть работ можно выполнять параллельно. Например, пока один блок проходит опытно-промышленную эксплуатацию, другой находится в разработке. Постепенно в ERP переходят все функции оперативного учета, предусмотренные дорожной картой.
5. Перенос финансового учета
После запуска оперативных блоков в ERP переносят учет затрат, расчет себестоимости и финансового результата, формирование отчетности. Настраивают необходимые правила распределения расходов и проверяют закрытие периода. Результаты расчетов и отчеты сверяют с прежней системой.
6. Отключение старой системы
Если компания переходит на 1С:ERP с другой системы, в новую базу загружают данные из прошлых периодов. Перед завершением проекта проверяют полноту переноса, корректность отчетности и работу необходимых обменов.
После успешной проверки прежнюю систему выводят из повседневной эксплуатации и переводят в архив. Текущую работу ведут в ERP, а старая база остается доступной для обращения к документам прошлых периодов.
Переход с 1С:УПП на 1С:ERP для производства и торговли
Без остановки бизнеса. Поэтапное внедрение 1С на базе проверенной методологии, с экономией 40%
Из чего складывается бюджет внедрения и что его увеличивает
При сравнении предложений подрядчиков проверьте, какие работы включены в смету и на какой период рассчитано сопровождение. Основные категории затрат таковы:
Статья расходов
Что учитывать
Лицензии
Основную поставку ERP, необходимые клиентские и серверные лицензии, отраслевые решения
Инфраструктура
Серверы или аренду вычислительных мощностей, СУБД, хранение данных и резервное копирование
Работы подрядчика
Обследование, проектирование, настройки и доработки, перенос данных, интеграции, обучение и сопровождение запуска
Участие собственной команды
Время сотрудников на подготовку информации, согласование требований и проверку результата
Сопровождение после внедрения
Обновления, администрирование и консультации после передачи системы на регулярную поддержку
На объем работ и итоговую стоимость влияют несколько факторов:
Масштаб предприятия. Несколько юридических лиц, производственных площадок и складов требуют согласования правил работы и учета между подразделениями. Растет объем настроек, разграничения доступа и проверок.
Сложность процессов. Многостадийное производство, учет полуфабрикатов и распределение затрат между видами продукции увеличивают количество сценариев, которые нужно спроектировать и проверить.
Доработки типовой ERP. Для дополнительной функции потребуются описание требований, разработка, тестирование и документация. Поэтому даже небольшой список пожеланий может заметно увеличить трудозатраты.
Интеграции. Нестандартный обмен с производственной системой или самописной программой может потребовать создания отдельного механизма передачи данных и правил их преобразования.
Качество и объем данных. Дубли справочников и неверные остатки нужно исправить перед переносом. Загрузка подробной истории за несколько лет добавляет работы по подготовке и сверке.
Обучение и поддержка при запуске. Число пользователей, разнообразие их задач и распределение по подразделениям определяют объем инструкций, практических занятий и консультаций.
Бюджет проекта для средней производственной компании при плавном переходе составляет 20–40 млн рублей против 70–100 млн при классическом внедрении. Снизить затраты удается за счет меньшего количества переделок и более компактной проектной команды.
При этом бюджет распределяется между отдельными запусками. Сначала компания вкладывается в приоритетный участок и получает рабочий результат, а затем переходит к следующим этапам. Подробные требования к следующим этапам уточняются с учетом уже накопленного опыта.
Чтобы предварительно оценить стоимость перехода, обратитесь в Smart Process за расчетом проекта внедрения 1С. При оценке учитывается масштаб компании, действующие системы и интеграции, количество пользователей и процессы, которые нужно перенести в первую очередь. После анализа исходных данных специалисты определят состав этапов, а также подготовят более точную оценку бюджета и сроков.
От чего зависят сроки и когда компания получит первый результат
При плавном внедрении первый рабочий участок можно запустить примерно за 2–3 месяца. Полный переход на ERP обычно занимает 12–18 месяцев. Точные сроки зависят от масштаба проекта, количества автоматизируемых процессов, интеграций и объема доработок.
На сроки также влияют согласования, новые требования по ходу проекта, качество исходных данных и загрузка сотрудников заказчика. Чтобы контролировать график, для каждого этапа заранее фиксируют результат, ответственных и срок приемки. Если в ходе проекта появляются изменения, специалисты по внедрению 1С отдельно оценивают, как это повлияет на сроки и бюджет.
Как организовать работу, пока используются две системы
При плавном переходе компания некоторое время работает одновременно в ERP и прежней системе. Например, склад уже оформляет поступления и перемещения в ERP, а финансовый учет пока ведется в УПП.
Порядок совместной работы систем организует команда внедрения. Заказчику перед запуском очередного блока остается убедиться, что:
Операции распределены между системами. Пользователи понимают, в какой программе выполнять каждую операцию.
Настроен обмен данными. Пока часть процессов остается в прежней системе, нужная информация автоматически передается в нее из ERP.
Предусмотрена сверка данных. Если информация не передается или передается с ошибкой, расхождение можно быстро обнаружить и исправить.
Пользователи подготовлены к работе. Сотрудники обучены работе в ERP и знают новый порядок действий.
Этап можно считать завершенным, когда основные операции выполняются без критических ошибок, обмен работает устойчиво, а данные в системах сверены. После этого команда внедрения 1С:ERP переходит к следующему участку.
Переход с 1С:УПП на 1С:ERP для производства и торговли
Без остановки бизнеса. Поэтапное внедрение 1С на базе проверенной методологии, с экономией 40%
Что в итоге
Внедрение 1С необязательно проводить одним большим запуском. При плавном переходе команда внедрения вместе с заказчиком разбивает проект на отдельные участки. Сначала выбирают приоритетный процесс, запускают его в новой системе и только после проверки переходят к следующим. Такой способ позволяет быстрее получить рабочий результат, распределить расходы и нагрузку на сотрудников, а также учитывать опыт предыдущих этапов.
До начала проекта нужно проверить, какие задачи компания будет решать в ERP, какие данные предстоит переносить и какие системы потребуется интегрировать с новой 1С. Если ваша компания переходит с 1С:УПП, не откладывайте подготовку: поддержка системы прекратится в 2027 году.
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