Внедрение 1С:ERP в 2026–2027 году: этапы, что влияет на бюджет и сроки 

Как работает метод плавного перехода на 1С:ERP

Переводить на 1С:ERP можно одновременно — все или несколько подразделений компании — либо действовать постепенно. В первом случае для всех подразделений настраивают систему, переносят данные и обучают сотрудников, а затем одновременно начинают работу в ERP.

Метод плавного перехода, предложенный компанией Smart Process, предполагает отдельные запуски. Например, сначала можно перевести на ERP один склад, затем остальные склады, производство и закупки. Очередность зависит от задач компании. Вы начинаете использовать нужные функции, пока другие блоки еще готовятся к внедрению. При этом расходы и нагрузка на сотрудников распределяются между этапами, а возникающие проблемы проще устранить на отдельном участке.

Основные различия между одновременным запуском и плавным переходом следующие:

Критерий Одновременный запуск Плавный переход Начало работы в ERP Все включенные в проект участки переходят в согласованную дату Первые участки уже используют систему, пока остальные готовятся к переходу Нагрузка на сотрудников Период освоения новых правил совпадает у всех задействованных подразделений Обучение и адаптация распределяются между запусками Проблемы при старте Сбой может затронуть сразу несколько взаимосвязанных служб Проблемы проще локализовать и устранить на запускаемом участке

Хотя участки запускают поэтапно, их не всегда можно настраивать независимо друг от друга. Например, при переходе склада учитывают, какие данные о материалах понадобятся производству и финансовому учету. Поэтому перед запуском блока при необходимости настраивают синхронизацию данных между системами.

Подробные требования к очередному блоку уточняют перед его внедрением. При подготовке следующего этапа учитывают опыт предыдущих запусков, обратную связь сотрудников и изменения в работе компании.

Между завершенными этапами можно сделать паузу. Тогда переведенные участки продолжат работать в ERP, а остальные останутся в прежней системе.