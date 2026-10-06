Автоматизация ≠ установка программы: почему проекты 1С проваливаются еще до старта

За 20 лет работы с автоматизацией я видел разные проекты: успешные, тяжёлые, спасённые в последний момент и провалившиеся. И вот что интересно: почти ни один провал не был связан с тем, что программа «плохая» или программисты «не справились». Судьба большинства неудачных проектов была решена ещё до того, как кто-то открыл конфигуратор.

Автоматизация — это изменение того, как компания работает. Установка программы — только часть этого изменения, и не самая сложная.

дисциплину — если кладовщик оформляет перемещения «потом, в конце недели», остатки в системе будут врать ровно так же, как врали в Excel.

роли и ответственность — если сегодня непонятно, кто отвечает за резерв товара под заказ, то после внедрения это будет непонятно уже в двух системах;

правильные данные — если справочник номенклатуры ведут пять человек по своим понятиям, в новой системе будет пять «Канцелярий» и три «Канцтовара»;

Программа — это контролер правил. Очень быстрый, очень дисциплинированный, но контролер. Если правил нет — то контролировать нечего. Если правила есть, но всем плевать на их соблюдение, то толку тоже не будет. Вместо старого бардака будет новый хаос: с электронным документооборотом и красивыми отчётами, которым нельзя верить.

Логика понятная. Но в ней спрятана подмена: порядок ожидается от программы, а не от компании.

Типичная картина. Компания выросла. Продажи в одной базе, склад в другой, производство в Excel, финансы «у Марины в файлике». Руководитель смотрит на этот зоопарк и принимает решение: внедряем единую систему, наводим порядок.

Где на самом деле проваливается проект

1. Нет ответа на вопрос «зачем»

Спросите у трёх руководителей одной компании, зачем они внедряют ERP, — часто получите три разных ответа. Директор хочет видеть прибыль по направлениям, коммерческий — чтобы отгрузки не тормозили, главбух — чтобы «не переносить всё руками». Все три цели легитимны. Но это три разных проекта с разными приоритетами, границами и критериями успеха. Если их не свести к общему знаменателю до старта — сведение произойдёт в середине проекта, в форме конфликта. И решать его будет подрядчик, которому проще всего сделать «как в типовой». Ну и конечно, цель “Надо внедрять ERP, потому что поддержка УПП скоро закончится” - плохая цель.

2. Процессы не описаны — но все уверены, что «мы и так знаем, как работаем»

Это моя любимая часть. На словах процесс продажи выглядит просто: заказ → резерв → отгрузка → оплата. А потом начинаешь разбираться, и выясняется, что: половина заказов оформляется задним числом;

резервы «по договорённости» снимаются звонком на склад;

у двух менеджеров свои правила скидок, о которых не знает руководитель отдела;

а самый ходовой товар вообще отгружается до оформления документов, «потому что клиент ждать не будет». И вот вопрос: какой из этих процессов автоматизируем? Тот, что на бумаге, или тот, что в жизни? Если автоматизировать «бумажный» — система будет мешать людям работать, и они начнут её обходить. Если «живой» — руководство спросит, за что заплатило, если бардак остался прежним. Правильный ответ: до автоматизации нужно честно зафиксировать, как процесс идёт на самом деле (AS IS), решить, как он должен идти (TO BE), и — важно — провести организационные изменения. Не «система заставит работать по-новому», а компания решает работать по-новому, и система это поддерживает. При это крайне важно оценить возможности компании по проведению изменений. Обычно хотят “все и сразу”, максимально детально и т.п. У меня есть любимый пример из практики: на этапе подготовке к внедрению ERP мы написали кучу требований, пожеланий заказчика по изменению работы. А когда это все свели в один документ и начали финальное обсуждение, генеральный директор понял, что они не осилят такой объем организационных изменений. В итоге, от требований осталась примерно треть, практически укладывающаяся в типовой функционал. В итоге, проект стал значительно дешевле и быстрее, заказчик получил самый необходимый функционал быстро. А остальные задачи реализовались уже постепенно в рамках поддержки.

3. «AS IS / TO BE» есть в каждом коммерческом предложении — и почти нигде не работает

Справедливости ради: сейчас почти все интеграторы предлагают описание процессов «как есть» и «как будет». Это стало стандартным пунктом КП, красивым слайдом в презентации. Проблема в другом — в том, что скрывается за словами «как будет». Откройте типичную схему TO BE и сравните с AS IS. Очень часто разница сводится к одному: везде, где было написано «УПП», теперь написано «ERP». Тот же процесс, те же роли, те же костыли и обходы — просто в новой программе. Это не проектирование целевого процесса. Это замена вывески. Почему так происходит? Потому что настоящий пересмотр процессов — это сложная и муторная работа. Нужно разбираться, почему процесс устроен именно так, какие ограничения реальные, а какие «так исторически сложилось», кто потеряет и кто приобретёт от изменения, как переучить людей. И главное — эта работа зависит от заказчика даже больше, чем само внедрение системы. Подрядчик может нарисовать любую целевую схему, но решение «мы больше не отгружаем без документов» может принять только руководство компании. И только оно может это решение удержать, когда через неделю ключевой клиент попросит «ну как обычно, по звонку». Интегратору проще этого не касаться: нарисовать TO BE = AS IS + новая система, подписать у заказчика и идти настраивать. Заказчику тоже проще — не надо ссориться с коммерческим директором из-за регламента скидок. Все довольны, этап «моделирование» закрыт. А потом выясняется, что компания за большие деньги получила свои старые проблемы в новом интерфейсе. Поэтому мой совет: когда вам показывают схемы TO BE, задайте один вопрос — «что именно в работе компании изменится, кроме программы?» Если внятного ответа нет, этап моделирования вы, скорее всего, оплатили зря.

4. Данные считаются «мелочью, разберёмся по ходу»

НСИ — самая скучная тема в любом проекте и самая частая причина, по которой красивая система выдаёт мусор. Дубли контрагентов, номенклатура без характеристик, спецификации «примерно», остатки, которые «мы потом сверим». Из плохих данных не получится ни производственного плана, ни себестоимости, ни управленческой отчётности. Никакая ERP это не исправит — она лишь тиражирует ошибку быстрее и дальше по цепочке.

5. У проекта нет владельца со стороны бизнеса

Если проект внедрения «повесили на ИТ» — это диагноз. ИТ-отдел не может решить, как должен работать процесс продаж, кто отвечает за справочник номенклатуры и почему производство должно фиксировать выпуск день в день. Это управленческие решения. Их может принять только бизнес. Когда со стороны заказчика нет человека с полномочиями принимать такие решения — каждый спорный вопрос либо зависает на недели, либо решается по принципу «сделайте как было в старой программе». Второе, кстати, хуже: так за большие деньги строят копию старой системы на новой платформе.

6. Границы проекта — «всё и сразу»