Как автоматизировать управленческий учет, если есть только бухгалтерская база

Вариант 3. Отдельный управленческий контур с трансляцией документов

Тот, который мы считаем базовым для ситуации «есть только бухгалтерия». Суть: рядом с бухгалтерской базой (или внутри неё как отдельная подсистема, не трогающая типовой учёт) появляется управленческий контур со своим планом счетов, своими аналитиками и своей двойной записью. Первичные документы из бухгалтерии транслируются в проводки этого контура по правилам управленческого учёта — автоматически, по таблице мэппинга.

Ключевое слово — документы, а не проводки. Транслируется не «Дт 26 Кт 60 — 100 000», а документ «Поступление услуг: контрагент X, договор Y, статья „Аренда офиса“, подразделение Z, сумма 100 000, НДС 20 000». Из него по правилам УУ формируется своя проводка: Дт 26.УУ (статья «Аренда», ЦФО «Административный») Кт 60.УУ (контрагент, договор), в сценарии без НДС — на полную сумму, в сценарии с выделением НДС — отдельно на 19-й. Правила заданы в таблице: счёт затрат — по характеру статьи, ЦФО — по таблице соответствия подразделений, счёт расчётов — по виду договора. Если правило не сработало — на транзитный счёт, который на конец месяца должен быть пуст.

Что это даёт по сравнению с первыми двумя вариантами:

Своя методология без конфликта с бухгалтером. Период признания, амортизация, классификация статей — такие, как решил финансовый директор. Бухгалтерия не трогается, обновляется штатно.

Двойная запись и сходящийся баланс. Ошибка трансляции не может спрятаться: баланс не сойдётся или транзитный счёт не обнулится.

Расшифровка до первичного документа. Любая строка P&L — до проводки — до документа бухгалтерии, из которого она получена.

Мэппинг — настройка, а не формула и не код. Новая статья в бухгалтерии — добавили строку в таблицу соответствия. Изменили правило — перетранслировали период.

Операции, которых нет в БУ, вводятся ручными документами УУ — с автором, основанием и историей. Неофициальные расчёты, резервы, управленческая амортизация живут в своём контуре.

Несколько юрлиц — один управленческий контур, в него транслируются документы из нескольких баз. ВГО помечаются и исключаются при консолидации.

Скорость. Трансляция идёт по мере появления документов, а не после закрытия месяца. Предварительный P&L виден на 2–3-й день, окончательный — когда бухгалтерия закрыла период.

Что для этого нужно — ровно то, что я описывал в статье о функциональной модели: управленческий план счетов, виды аналитик с источниками, таблица мэппинга операций, правила закрытия месяца, формы отчётов через обороты и сальдо. Модуль трансляции — это исполнитель модели. Без модели он транслирует «как-нибудь», и получается вариант 1 с лучшим интерфейсом.