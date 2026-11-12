Трансляция бухгалтерии в управленческий учет: восемь ситуаций, в которых она ломается, и что с ними делать

Начну с того, что трансляция — это не интеграция в привычном смысле. Интеграция переносит данные из точки А в точку Б. Трансляция — переинтерпретирует: берёт документ бухгалтерии и формирует из него проводку по другим правилам, с другими счетами и другой аналитикой. Поэтому проблемы трансляции — это не технические сбои («не передалось»), а методологические («передалось не туда»). И решаются они не программистом, а правилами.

Ниже — ситуации в том порядке, в котором они обычно возникают на проекте.