Когда финансового директора спрашивают, почему отчётность готова только к 20-му, ответ обычно звучит так: «Бухгалтерия закрывает месяц к 15-му, потом мы неделю сводим». Звучит как объективное ограничение. На самом деле это описание симптома, а не причины. Я видел компании с одинаковым оборотом и одинаковой 1С, где одни закрывают управленческий месяц за три дня, а другие — за три недели. Разница не в людях и не в программе. Разница в том, что первые спроектировали закрытие как процесс, а вторые каждый месяц собирают его заново.
Почему «ускориться» не работает
Первая реакция на долгое закрытие — давить на сроки. Бухгалтерии ставят дедлайн 10-е, финансисту — 12-е. Результат предсказуем: сроки сдвигаются на пару дней, качество падает, через квартал всё возвращается. Потому что время закрытия — это не скорость работы людей, а сумма ожиданий. Финансист ждёт бухгалтерию. Бухгалтерия ждёт документы от поставщиков. Поставщики присылают акты, когда присылают. Все ждут, пока закроется зарплата. Никто не работает медленно — все ждут.
Если разложить три недели закрытия по времени, картина типичная: собственно работы — 3–4 дня, ожидания — всё остальное. Значит, сокращать нужно не работу, а ожидания. А для этого — понимать, кого и чего ждём.
Пять мест, где теряется время
1. Первичка приходит, когда приходит
Акт за аренду приходит 12-го. Счёт за электроэнергию — 15-го. Акты от подрядчиков — «когда бухгалтер напомнит». Пока документа нет, бухгалтерия расход не проводит, и это правильно для бухучёта: без документа проводки нет. Но управленческий учёт ждать не обязан. Аренда известна заранее с точностью до рубля. Электроэнергия — с точностью до 5%. Услуги подрядчика — по закрытым техническим актам, которые есть у менеджера проекта задолго до бухгалтерского акта.
Выход — начисления. В управленческом контуре расход признаётся в том месяце, к которому относится, по известной или оценочной сумме. Когда приходит документ, начисление сторнируется, встаёт факт. Если оценка отличалась на 3% — это разница, которую собственник никогда не заметит. А вот отсутствие в P&Lаренды за месяц он заметит точно.
Важно: правило начислений должно быть записано — какие статьи начисляются, кто источник суммы, кто подтверждает. Иначе это опять ручная правка «по памяти».
2. Закрытие управленческого месяца привязано к бухгалтерскому
Самая частая конструкция: управленческий учёт получает данные после того, как бухгалтерия «закрыла период». Логика понятна — чтобы не переделывать. Цена — две недели ожидания. Бухгалтерия закрывает месяц к 15-му не потому, что медленно работает, а потому, что у неё другие сроки и другие приоритеты: НДС, налог на прибыль, отчётность в фонды. Управленческий P&L в этот список не входит и входить не должен.
Выход — разорвать зависимость. Данные в управленческий контур попадают по мере появления документов, а не после закрытия бухгалтерского периода. На 2–3-й рабочий день есть предварительный P&L, который на 90–95% совпадёт с окончательным. Когда бухгалтерия закроет месяц, разница перетранслируется, и предварительный отчёт станет финальным. Собственник получает цифру тогда, когда она нужна, а не тогда, когда она идеальна. В статье об управленческом учёте из бухгалтерской базы я разбирал, как такая трансляция устроена технически; здесь важен принцип — два закрытия, а не одно.
3. Распределение косвенных расходов делается руками
Общехозяйственные расходы распределяются по направлениям пропорционально выручке. ОПР — по прямым затратам. Аренда — по площадям. Каждый месяц финансист выгружает базы распределения, считает коэффициенты в Excel, разносит суммы. Два-три дня работы, и это при условии, что базы распределения не поменялись.
Хуже другое: пока распределение не сделано, маржа по направлениям неизвестна. А именно маржа по направлениям — то, ради чего обычно и затевался управленческий учёт. Выход — закрытие месяца как регламентная операция в системе: базы распределения заданы в настройках, порядок шагов зафиксирован, расчёт выполняется одной операцией и повторяется столько раз, сколько нужно. Для этого базы должны быть описаны заранее — об этом был раздел «Закрытие месяца и распределения» в статье про функциональную модель. Если они описаны словами «по-разному, смотря что» — автоматизировать нечего.
4. Сверки вместо контролей
Классическая неделя сверок: P&L не сходится с ДДС, управленческий баланс не сходится с бухгалтерским, выручка в управленческом отчёте не совпадает с выручкой в бухгалтерии на 2%. Финансист ищет, где. Находит. Исправляет. Проверяет снова — не сходится уже в другом месте.
Причина — ошибки находят в конце, когда они уже наслоились. Выход — встроенные контроли, которые срабатывают по ходу, а не после. Транзитный счёт для операций, которые не удалось классифицировать: если на нём остаток — вот список документов, которые нужно разобрать, прямо сейчас, а не 15-го. Сверка оборотов БУ и УУ по ключевым счетам — ежедневно, автоматически, расхождение видно сразу. Контроль баланса — по построению, если учёт ведётся с двойной записью. Каждая такая проверка убирает из конца месяца день поисков.
5. Корректировки без правил
Финансовый директор смотрит предварительный P&L и говорит: «Это не туда, это переложить, вот это — исключить, это разовое». Финансист вносит правки. Потом корректирует ещё раз. Потом бухгалтерия перепроводит документ, и часть правок слетает. Каждая итерация — день.
Выход — разделить два типа корректировок. Ошибки классификации исправляются в правилах мэппинга и перетранслируются автоматически — один раз и навсегда, а не каждый месяц заново. Управленческие корректировки (резервы, разовые операции, реклассификация) вводятся отдельными документами с основанием и автором — и не зависят от перепроведения в бухгалтерии. Если корректировка повторяется третий месяц подряд — это не корректировка, а правило, которое пора записать.
Как выглядит закрытие за 3–5 дней
Не теоретически — так это устроено в компаниях, где получилось:
· День 0 (последний день месяца): трансляция всех введённых документов уже выполнена, транзитный счёт пуст. Начисления по регулярным расходам сформированы автоматически по графику.
· День 1: зарплата начислена предварительно (по табелю и окладам, премии — оценочно). Запущено закрытие месяца: распределения, финрезультат. Предварительный P&L готов и отправлен финансовому директору.
· День 2–3: разбор отклонений от плана и от прошлого месяца, управленческие корректировки, резервы. Окончательная версия P&L, ДДС, баланса для собственника.
· День 10–15: бухгалтерия закрыла период. Разница перетранслирована. Как правило, изменения — в пределах 1–3% по отдельным статьям, собственнику не сообщаются, если не превышают согласованный порог.
Обратите внимание: ни в одном пункте не написано «работать быстрее». Везде — «сделано заранее» или «выполняется автоматически».
Четыре решения из этой статьи — начисления, независимость от бухгалтерского закрытия, регламентное распределение, встроенные контроли — это не четыре доработки, а устройство управленческого контура. Если вы хотите выстроить такой учет, оставляйте заявку
Что мешает это сделать
Три возражения, которые я слышу чаще других.
«Собственник хочет точные цифры, а не оценочные». Проверьте — спросите его. В моей практике ни один собственник не выбрал «точно к 20-му» вместо «95% ко 2-му и точно к 15-му». Решения принимаются по порядку величины и по динамике, а не по третьему знаку.
«У нас бухгалтерия и так перегружена, не до управленческих начислений». Верно. Поэтому начисления — не работа бухгалтерии. Это управленческий контур, и источник сумм — договоры, графики и менеджеры, а не бухгалтер.
«Мы попробовали, через два месяца вернулись к старому». Обычно потому, что внедрили один элемент — например, начисления — а остальные оставили. Начисления без правил корректировок превращаются в хаос. Ранняя трансляция без контролей — в неверные цифры. Это система, она работает целиком или не работает.
Вместо вывода
Скорость закрытия — это не KPI финансового отдела. Это свойство модели учёта. Если модель требует дождаться всех документов, закрытия бухгалтерии и ручного распределения — закрытие будет долгим при любых людях. Если модель допускает оценку, работает параллельно с бухгалтерией и проверяет себя сама — оно будет быстрым даже с небольшой командой.
И ещё: в компаниях, где закрытие занимает три недели, финансовый отдел обычно самый загруженный и самый уставший. Не потому что много работы, а потому что всё время — ожидание, за которым следует аврал. Три дня закрытия — это не только цифры вовремя. Это ещё и финансисты, у которых остаётся время на анализ, ради которого их нанимали.
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