Когда финансового директора спрашивают, почему отчётность готова только к 20-му, ответ обычно звучит так: «Бухгалтерия закрывает месяц к 15-му, потом мы неделю сводим». Звучит как объективное ограничение. На самом деле это описание симптома, а не причины. Я видел компании с одинаковым оборотом и одинаковой 1С, где одни закрывают управленческий месяц за три дня, а другие — за три недели. Разница не в людях и не в программе. Разница в том, что первые спроектировали закрытие как процесс, а вторые каждый месяц собирают его заново.

Если разложить три недели закрытия по времени, картина типичная: собственно работы — 3–4 дня, ожидания — всё остальное. Значит, сокращать нужно не работу, а ожидания. А для этого — понимать, кого и чего ждём.

Первая реакция на долгое закрытие — давить на сроки. Бухгалтерии ставят дедлайн 10-е, финансисту — 12-е. Результат предсказуем: сроки сдвигаются на пару дней, качество падает, через квартал всё возвращается. Потому что время закрытия — это не скорость работы людей, а сумма ожиданий. Финансист ждёт бухгалтерию. Бухгалтерия ждёт документы от поставщиков. Поставщики присылают акты, когда присылают. Все ждут, пока закроется зарплата. Никто не работает медленно — все ждут.

Пять мест, где теряется время

1. Первичка приходит, когда приходит

Акт за аренду приходит 12-го. Счёт за электроэнергию — 15-го. Акты от подрядчиков — «когда бухгалтер напомнит». Пока документа нет, бухгалтерия расход не проводит, и это правильно для бухучёта: без документа проводки нет. Но управленческий учёт ждать не обязан. Аренда известна заранее с точностью до рубля. Электроэнергия — с точностью до 5%. Услуги подрядчика — по закрытым техническим актам, которые есть у менеджера проекта задолго до бухгалтерского акта. Выход — начисления. В управленческом контуре расход признаётся в том месяце, к которому относится, по известной или оценочной сумме. Когда приходит документ, начисление сторнируется, встаёт факт. Если оценка отличалась на 3% — это разница, которую собственник никогда не заметит. А вот отсутствие в P&Lаренды за месяц он заметит точно. Важно: правило начислений должно быть записано — какие статьи начисляются, кто источник суммы, кто подтверждает. Иначе это опять ручная правка «по памяти».

2. Закрытие управленческого месяца привязано к бухгалтерскому

Самая частая конструкция: управленческий учёт получает данные после того, как бухгалтерия «закрыла период». Логика понятна — чтобы не переделывать. Цена — две недели ожидания. Бухгалтерия закрывает месяц к 15-му не потому, что медленно работает, а потому, что у неё другие сроки и другие приоритеты: НДС, налог на прибыль, отчётность в фонды. Управленческий P&L в этот список не входит и входить не должен. Выход — разорвать зависимость. Данные в управленческий контур попадают по мере появления документов, а не после закрытия бухгалтерского периода. На 2–3-й рабочий день есть предварительный P&L, который на 90–95% совпадёт с окончательным. Когда бухгалтерия закроет месяц, разница перетранслируется, и предварительный отчёт станет финальным. Собственник получает цифру тогда, когда она нужна, а не тогда, когда она идеальна. В статье об управленческом учёте из бухгалтерской базы я разбирал, как такая трансляция устроена технически; здесь важен принцип — два закрытия, а не одно.

3. Распределение косвенных расходов делается руками

Общехозяйственные расходы распределяются по направлениям пропорционально выручке. ОПР — по прямым затратам. Аренда — по площадям. Каждый месяц финансист выгружает базы распределения, считает коэффициенты в Excel, разносит суммы. Два-три дня работы, и это при условии, что базы распределения не поменялись. Хуже другое: пока распределение не сделано, маржа по направлениям неизвестна. А именно маржа по направлениям — то, ради чего обычно и затевался управленческий учёт. Выход — закрытие месяца как регламентная операция в системе: базы распределения заданы в настройках, порядок шагов зафиксирован, расчёт выполняется одной операцией и повторяется столько раз, сколько нужно. Для этого базы должны быть описаны заранее — об этом был раздел «Закрытие месяца и распределения» в статье про функциональную модель. Если они описаны словами «по-разному, смотря что» — автоматизировать нечего.

4. Сверки вместо контролей

Классическая неделя сверок: P&L не сходится с ДДС, управленческий баланс не сходится с бухгалтерским, выручка в управленческом отчёте не совпадает с выручкой в бухгалтерии на 2%. Финансист ищет, где. Находит. Исправляет. Проверяет снова — не сходится уже в другом месте. Причина — ошибки находят в конце, когда они уже наслоились. Выход — встроенные контроли, которые срабатывают по ходу, а не после. Транзитный счёт для операций, которые не удалось классифицировать: если на нём остаток — вот список документов, которые нужно разобрать, прямо сейчас, а не 15-го. Сверка оборотов БУ и УУ по ключевым счетам — ежедневно, автоматически, расхождение видно сразу. Контроль баланса — по построению, если учёт ведётся с двойной записью. Каждая такая проверка убирает из конца месяца день поисков.

5. Корректировки без правил