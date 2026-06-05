Командировка женщины: кого можно отправить в поездку, а где для бизнеса начинаются риски

Общие правила направления женщин в командировки

Само по себе направление женщины в командировку закон не запрещает. Ограничения связаны не с полом, а со статусом сотрудницы: беременностью, наличием маленьких детей или медицинскими противопоказаниями. Понятие служебной командировки закреплено в ст. 166 ТК.

Если ограничений нет, поездку оформляют по обычным правилам:

выпускают приказ;

согласовывают сроки;

фиксируют цель поездки.

Но если компания не проверила статус сотрудницы заранее, обычная командировка быстро превращается в проблему. Особенно если сотрудник пожалуется в трудовую инспекцию.