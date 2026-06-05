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Подотчет, командировки
Командировка женщины: кого можно отправить в поездку, а где для бизнеса начинаются риски

Командировка женщины: кого можно отправить в поездку, а где для бизнеса начинаются риски

Командировки женщин редко вызывают вопросы до первой жалобы или проверки. На практике проблемы обычно появляются не из-за самой поездки, а из-за оформления. Например, компания не взяла письменное согласие или не учла, что сотрудница имела право отказаться.

Разберем, кого можно направлять в командировки, когда нужны дополнительные документы и какие ошибки чаще всего приводят к спорам.

Общие правила направления женщин в командировки

Само по себе направление женщины в командировку закон не запрещает. Ограничения связаны не с полом, а со статусом сотрудницы: беременностью, наличием маленьких детей или медицинскими противопоказаниями. Понятие служебной командировки закреплено в ст. 166 ТК.

Если ограничений нет, поездку оформляют по обычным правилам:

  • выпускают приказ; 

  • согласовывают сроки; 

  • фиксируют цель поездки. 

Но если компания не проверила статус сотрудницы заранее, обычная командировка быстро превращается в проблему. Особенно если сотрудник пожалуется в трудовую инспекцию.

Командировка беременной женщины

Беременных сотрудниц отправлять в командировки нельзя. Здесь ТК не оставляет работодателю вариантов (ст. 259 ТК).

Неважно:

  • сколько длится поездка; 

  • согласна сотрудница или нет; 

  • кто предложил командировку. 

Даже однодневная поездка в этом случае будет нарушением.

Пример из практики

Ситуация: менеджера по продажам отправили на встречу с клиентом в соседний регион. Сотрудница сама согласилась на поездку и подписала приказ.

Что произошло: через месяц после конфликта с руководителем сотрудница пожаловалась в ГИТ и указала, что на момент поездки была беременна.

Результат: инспекция не стала учитывать добровольное согласие. Компанию оштрафовали за сам факт направления в командировку.

Если сотрудница сообщила о беременности уже после оформления документов, поездку лучше сразу отменить. Иначе спор почти наверняка закончится не в пользу работодателя.

Командировка женщины с детьми до 3 лет

В этой ситуации действует не запрет, а специальный порядок оформления.

Если ребенку меньше 3 лет: без письменного согласия сотрудницы отправлять ее в поездку нельзя (ст. 264 ТК).

Кроме согласия, компания должна:

  • письменно уведомить сотрудницу о праве отказаться; 

  • проверить, нет ли у нее медицинских противопоказаний. 

На практике работодатели чаще всего забывают именно про уведомление.

Пример из практики

Ситуация: руководитель отправил сотрудницу с ребенком 2 лет в поездку на три дня. Согласие получили устно, но документы отдельно не оформили.

Что произошло: сотрудница отказалась ехать, а после конфликта с руководителем обратилась в трудовую инспекцию.

Результат: ГИТ запросила письменное согласие и уведомление о праве отказаться. Компания не смогла предоставить документы и получила штраф.

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Командировка женщины с детьми от 3 до 14 лет

Прямого запрета здесь нет. Но сотрудница все равно может отказаться от поездки (ст. 259 ТК, ст. 264 ТК — гарантии работникам с семейными обязанностями).

Многие компании считают, что достаточно устно согласовать командировку с работником. Это ошибка. Если возникнет спор, бизнесу придется доказывать, что сотрудницу действительно предупредили о ее правах.

Пример из практики

Ситуация: сотрудницу с ребенком 8 лет направили в другой город на четыре дня. После отказа руководитель лишил ее квартальной премии.

Что произошло: работница обратилась в ГИТ и указала, что компания оказывала давление из-за отказа от поездки.

Результат: инспекция запросила документы по командировке и системе премирования. В итоге компании пришлось отменить дисциплинарные меры.

Командировка женщины с ребенком-инвалидом

Для этой категории действуют те же правила, что и для матерей детей до 3 лет (ст. 259 ТК).

Компании понадобятся:

  • письменное согласие; 

  • уведомление о праве отказаться. 

Без этих документов направление в поездку могут признать незаконным.

Когда сотрудница может отказаться от командировки

Есть категории работников, которых нельзя наказывать за отказ от поездки.

Это:

  • беременные сотрудницы; 

  • матери детей до 3 лет; 

  • сотрудники с ребенком-инвалидом; 

  • единственные родители ребенка до 14 лет. 

В таких случаях отказ не считают нарушением дисциплины.

Руководитель воспринимает отказ как саботаж: требует объяснительную, снижает премию или намекает на проблемы с карьерным ростом. Именно после таких ситуаций сотрудники чаще всего идут в Государственную инспекцию труда или суд. 

Какие документы лучше оформить заранее

Обычно компании оформляют:

  • приказ о командировке; 

  • цель поездки; 

  • письменное согласие сотрудницы; 

  • уведомление о праве отказаться. 

Согласие и уведомление лучше хранить отдельно от приказа. Так проще подтвердить, что сотрудница действительно ознакомилась со своими правами. Когда документов нет, компания почти всегда оказывается в слабой позиции.

Длительные командировки: где появляются риски

Поездки на месяц и больше закон не запрещает. Но именно они чаще становятся причиной трудовых споров.

Обычно сотрудники жалуются:

  • на переработки (ст. 99, 152 ТК);

  • работу в выходные (ст. 113, 153 ТК);

  • отсутствие нормального графика; 

  • условия проживания. 

Пример из практики

Ситуация: сотрудницу отправили в филиал на полтора месяца. В приказе указали только сроки поездки, а режим работы отдельно не согласовали.

Что произошло: после возвращения сотрудница потребовала оплатить работу в выходные и переработки.

Результат: компания попыталась доказать, что график был стандартным, но подтверждающих документов не оказалось. Спор закончился доплатами сотруднице.

Ошибки, которые встречаются чаще всего

Обычно проблемы возникают в одних и тех же ситуациях:

  • компания не взяла письменное согласие у сотрудницы; 

  • компания не уведомила сотрудницу о поездке по правилам; 

  • компания отправила в командировку  беременную сотрудницу; 

  • компания начала давить на сотрудницу после отказа ехать в командировку. 

Многие пытаются исправить документы задним числом. Обычно это только ухудшает ситуацию. Даже небольшая ошибка может закончиться жалобой или проверкой.

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Снижение рисков

Если сотрудники ездят в командировки регулярно, безопаснее выстроить понятный процесс заранее.

Что помогает на практике:

  • чек-листы по категориям сотрудников; 

  • шаблоны согласий и уведомлений; 

  • фиксация условий поездки до выезда; 

  • хранение документов в одной системе. 

Так компания не вспоминает о рисках в последний момент и не пытается восстановить документы уже после конфликта.

Многие компании решают такие задачи с помощью специальных онлайн-сервисов.   Платформа управления командировками Smartway помогает централизовать бронирования, автоматизировать учет расходов и сократить количество ошибок при оформлении документов.

Командировки женщин — чувствительная тема для бизнеса. Ошибки здесь быстро превращаются в жалобы, проверки и споры с сотрудниками.

Чтобы снизить риски:

  • заранее проверяйте статус сотрудницы; 

  • не заменяйте документы устными договоренностями; 

  • фиксируйте условия поездки до оформления приказа. 

В большинстве случаев спор возникает не из-за самой поездки, а потому что простые формальности вовремя не оформили.

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