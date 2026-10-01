Возврат аванса за командировку: когда и как вернуть деньги

Когда нужно вернуть командировочный аванс

Согласно ст. 168 ТК, работодатель компенсирует работнику затраты на командировку (проезд, жилье, суточные и прочие расходы), осуществленные с согласия или ведома организации.

В соответствии с п. 26 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501, после возвращения на работу сотрудник обязан в течение трех рабочих дней подать авансовый отчет с приложением подтверждающих расходных документов и завершить расчет по выданному ранее авансу.

Например, сотруднику выдали 30 000 рублей, а потратил он 26 500 рублей. Оставшиеся 3 500 рублей нужно вернуть работодателю. Это и есть возврат неиспользованных командировочных.

Если билеты компания покупает сама, их стоимость не входит в сумму, выданную сотруднику под отчет. Например, работодатель может оформить железнодорожные билеты для сотрудников и оплатить их напрямую.

К авансовому отчету прикладывают документы о расходах: билеты, документы за проживание и другие документы, подтверждающие затраты.