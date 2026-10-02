Страхование от невылета в командировке: когда вернут деньги за авиабилет

Можно ли сделать возврат авиабилета, если командировку отменили
Это зависит от причины отмены и тарифа. Если сотрудник заболел или перевозчик отменил рейс, есть основания для вынужденного возврата. Если встречу перенесли или компания решила отказаться от поездки, действуют условия тарифа. Страховка поможет, если причина отмены входит в перечень страховых случаев.
Вынужденный возврат невозвратных авиабилетов
По российским правилам вернуть деньги можно и за невозвратный билет. Например, если:
рейс отменили, отправили раньше указанного в билете времени или задержали больше чем на 30 минут;
перевозчик изменил маршрут, не предоставил место на рейсе или не обеспечил стыковку при единой перевозке;
заболел пассажир либо член его семьи или близкий родственник, который должен был лететь вместе с ним;
умер член семьи или близкий родственник пассажира.
Эти основания перечислены в пункте 227 Федеральных авиационных правил. Медицинские документы должны подтверждать болезнь на дату рейса. Об отказе из-за болезни или смерти родственника нужно сообщить перевозчику до окончания регистрации.
Если сотрудник не использовал ни одного участка маршрута, перевозчик возвращает провозную плату — сумму, уплаченную за перевозку. Если часть пути уже преодолена, сумму возврата рассчитывают за невыполненную часть перевозки. Агентский сбор и отдельно оплаченные услуги нужно проверить дополнительно: они могут не входить в эту сумму.
Если рейс отменили из-за плохой погоды, можно отказаться от перелета и потребовать вернуть деньги. Для этого не требуется доказывать вину авиакомпании.
Возврат авиабилетов по условиям тарифа
Если командировку отменили из-за переноса встречи или сокращения бюджета, авиакомпания не обязана возвращать деньги за невозвратный билет. Проверьте возможность обмена: иногда он позволяет использовать билет в другой день с доплатой, даже если возврат запрещен.
Для международных перелетов есть отдельное правило: можно вернуть неиспользованные суммы, которые перевозчик взимает в пользу других организаций по законодательству иностранных государств. Запросите у продавца билета расчет этих сумм.
Для возвратного тарифа важен срок отказа. По статье 108 Воздушного кодекса действуют такие правила:
Не позднее чем за 24 часа до окончания регистрации. Перевозчик возвращает провозную плату за вычетом фактически понесенных расходов по договору.
Позже 24 часов, но до окончания регистрации. Дополнительно удерживает неустойку 25% провозной платы. Авиакомпания вправе уменьшить ее размер.
После окончания регистрации. При добровольном отказе провозную плату не возвращают.
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Как оформить возврат средств за авиабилеты
Свяжитесь с перевозчиком или агентом, как только узнали об отмене поездки. Не ждите, пока компания подготовит все внутренние документы: срок уведомления может закончиться раньше.
Сообщите об отказе от перелета. Укажите номер бронирования, данные пассажира и причину. Сохраните подтверждение даты обращения.
Уточните сумму и документы. Запросите расчет возврата и удержаний. Если возврат вынужденный, узнайте, чем подтвердить его основание.
Оформите отмену или перенос командировки. Укажите причину в приказе. При изменении маршрута уточните у перевозчика, сохраняется ли бронирование обратного и стыковочных рейсов.
Обратитесь к страховой компании, если есть полис. Уведомление авиакомпании не заменяет заявления по страховке. Сообщите, сколько денег вернул или согласился вернуть перевозчик.
Сверьте поступления. Проверьте, совпадает ли полученная сумма с расчетом. Сохраните решение по заявлению и платежные документы.
Отдельно отмените ненужные бронирования отеля, трансфера и такси.
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Какие документы нужны для возврата авиабилета
Список зависит от причины отмены и требований перевозчика или страховщика. Бухгалтерии стоит сохранить:
маршрут-квитанцию и подтверждение оплаты;
документы о направлении в командировку и ее отмене или переносе;
заявление на возврат и подтверждение даты обращения;
расчет возврата и удержаний либо отказ;
банковскую выписку о поступлении денег;
полис, правила страхования и решение о выплате, если обращались в страховую компанию.
При болезни нужны медицинские документы. При смерти родственника — документы о смерти и родстве. При отмене или изменении рейса запросите подтверждение у перевозчика. Для вынужденного возврата одного приказа недостаточно: он фиксирует решение компании, но не подтверждает болезнь пассажира или отмену рейса.
Учтите и расходы, которые сотрудник уже понес. Например, он мог доехать до аэропорта до сообщения об отмене рейса. При использовании корпоративного такси для организаций через Smartway документы по поездке доступны в сервисе — их можно передать бухгалтерии вместе с остальными документами.
Невозвращенную сумму нельзя автоматически списать в налоговые расходы. Для налога на прибыль затраты должны быть обоснованы, подтверждены документами и связаны с деятельностью, направленной на получение дохода. Такие требования устанавливает статья 252 НК. Сохраните подтверждения деловой цели поездки, причины отмены и суммы потерь. Порядок учета зависит от вида затрат и налогового режима компании.
Страхование от невылета: когда оно поможет компании
Перед покупкой уточните, что вам предлагают: страхование расходов при отмене поездки, страховку на случай задержки рейса или дополнительную услугу возврата билета.
Для командировок проверьте, предусмотрена ли выплата при отмене поездки по рабочим причинам — например, из-за переноса переговоров.
Если перевозчик обязан вернуть деньги за билет, получить их можно без страховки. При обращении за страховым возмещением сообщите страховой компании о суммах, которые уже вернули авиакомпания или другие поставщики услуг.
Условия страхования от невылета: что проверить перед покупкой
Причины отмены. В правилах должны быть ситуации, от которых вы хотите застраховаться. Проверьте также исключения — случаи, когда страховщик не платит.
Сроки. Когда начинается и заканчивается защита? До какого момента можно купить полис и сообщить о страховом случае? Страховка не всегда действует сразу после оплаты.
Сумму выплаты. Уточните лимит, процент компенсации и размер франшизы — часть убытка, которую страховщик не возмещает. Проверьте, входят ли в расчет сборы, багаж и другие услуги.
Документы и получателя денег. Узнайте, чем подтверждают отмену и кому перечислят выплату. Если расходы несет компания, проверьте, что договор предусматривает выплату на расчетный счет.
Стоимость с учетом страховки. Сравните возвратный билет, невозвратный и невозвратный со страховкой на одном рейсе, с одинаковым багажом и услугами. Учитывайте не только цену покупки, но и сумму, которую компания потеряет при отмене.
Страхование от невылета по России
Проверьте, действует ли программа внутри страны и подходит ли она для командировок. Полис для зарубежных путешествий может не распространяться на поездки по России.
Лимит выбирайте с учетом суммы, которую не вернут перевозчик и другие поставщики услуг. При этом полис должен покрывать именно эти расходы: страховка авиабилета не обязательно включает отель.
Страхование от невылета за границу: дополнительные условия
Для зарубежных командировок дополнительно уточните:
какие страны и транзитные участки охватывает полис;
покрывает ли он отказ в визе и при каких условиях;
в какой валюте установлен лимит и как рассчитывают выплату;
нужен ли перевод иностранных документов.
Медицинская страховка для выезда за рубеж не означает, что отмена поездки тоже застрахована. Проверьте наличие этого риска отдельно.
У иностранных авиакомпаний уточняйте применимые правила возврата.
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Страхование в командировке: как работает SmartFlex
SmartFlex в Smartway позволяет застраховать невозвратный авиабилет на случай отмены командировки. Если причина отмены соответствует условиям страхования, компания получает часть стоимости билета.
Стоимость страховки от цены авиабилета
Компенсация при страховом случае
15%
75% стоимости билета
19%
90% стоимости билета
Условный пример. Билет стоит 20 000 рублей, страховка — 15% его цены, компенсация — 75%. В примере компенсацию считают от полной цены билета, дополнительных услуг нет, а перевозчик ничего не возвращает. Страховщик признал отмену страховым случаем.
Стоимость страховки: 20 000 × 15% = 3 000 рублей.
Компенсация: 20 000 × 75% = 15 000 рублей.
Потери компании: 20 000 + 3 000 − 15 000 = 8 000 рублей.
В этом примере компания теряет 8 000 рублей вместо 20 000 рублей без страховки. Если поездка состоится, билет со страховкой обойдется в 23 000 рублей. Поэтому выгода зависит от цены билетов, стоимости защиты и частоты отмен.
Если вы уже пользуетесь Smartway, напишите менеджеру или в тревел-помощник, чтобы подключить SmartFlex. При покупке сравните билет со страховкой и возвратный тариф — так вы увидите, какой вариант выгоднее для конкретной командировки.
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