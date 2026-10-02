Страхование от невылета в командировке: когда вернут деньги за авиабилет

Можно ли сделать возврат авиабилета, если командировку отменили

Это зависит от причины отмены и тарифа. Если сотрудник заболел или перевозчик отменил рейс, есть основания для вынужденного возврата . Если встречу перенесли или компания решила отказаться от поездки, действуют условия тарифа . Страховка поможет, если причина отмены входит в перечень страховых случаев .

Вынужденный возврат невозвратных авиабилетов

По российским правилам вернуть деньги можно и за невозвратный билет. Например, если:

рейс отменили, отправили раньше указанного в билете времени или задержали больше чем на 30 минут;

перевозчик изменил маршрут, не предоставил место на рейсе или не обеспечил стыковку при единой перевозке;

заболел пассажир либо член его семьи или близкий родственник, который должен был лететь вместе с ним;

умер член семьи или близкий родственник пассажира.

Эти основания перечислены в пункте 227 Федеральных авиационных правил. Медицинские документы должны подтверждать болезнь на дату рейса. Об отказе из-за болезни или смерти родственника нужно сообщить перевозчику до окончания регистрации.

Если сотрудник не использовал ни одного участка маршрута, перевозчик возвращает провозную плату — сумму, уплаченную за перевозку. Если часть пути уже преодолена, сумму возврата рассчитывают за невыполненную часть перевозки. Агентский сбор и отдельно оплаченные услуги нужно проверить дополнительно: они могут не входить в эту сумму.

Если рейс отменили из-за плохой погоды, можно отказаться от перелета и потребовать вернуть деньги. Для этого не требуется доказывать вину авиакомпании.