Производителю о маркировке: как пройти регистрацию в «Честном ЗНАКе»

Сегодня уже мало кто не слышал про систему маркировки «Честный ЗНАК»: она стала стандартом прозрачности оборота и контроля качества. В 2026 году проект расширится на новые категории — в обязательную маркировку поэтапно входят строительные материалы (в индивидуальной упаковке), сладости и кондитерские изделия, а также растворимые и завариваемые напитки (чай, кофе и аналоги) и куча других товаров. Для бизнеса это означает не просто новые сроки и форматы учета, но и необходимость вовремя подготовить ИТ-контур и процессы.

В этом материале мы разберем базовый старт для производителей и импортеров: как корректно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и как получить и настроить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) — инструмент, без которого невозможны ни регистрация, ни юридически значимая отчетность о движении маркированных товаров.

В следующей статье — продолжим практику: регистрация в Ассоциации «ГС1 РУС» и получение GTIN, а также процесс заказа и оплаты кодов DataMatrix через «Честный ЗНАК».