Производителю о маркировке: как пройти регистрацию в «Честном ЗНАКе»

Система «Честный ЗНАК» стремительно охватывает все больше товарных групп. Чтобы не остаться вне закона, бизнесу важно заранее пройти регистрацию, настроить систему и подготовиться к работе.

Сегодня уже мало кто не слышал про систему маркировки «Честный ЗНАК»: она стала стандартом прозрачности оборота и контроля качества. В 2026 году проект расширится на новые категории — в обязательную маркировку поэтапно входят строительные материалы (в индивидуальной упаковке), сладости и кондитерские изделия, а также растворимые и завариваемые напитки (чай, кофе и аналоги) и куча других товаров. Для бизнеса это означает не просто новые сроки и форматы учета, но и необходимость вовремя подготовить ИТ-контур и процессы.

В этом материале мы разберем базовый старт для производителей и импортеров: как корректно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и как получить и настроить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) — инструмент, без которого невозможны ни регистрация, ни юридически значимая отчетность о движении маркированных товаров.

В следующей статье — продолжим практику: регистрация в Ассоциации «ГС1 РУС» и получение GTIN, а также процесс заказа и оплаты кодов DataMatrix через «Честный ЗНАК».

🔐 Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП): зачем она нужна для «Честного ЗНАКа» и как ее оформить

С конца 2025 года и особенно в 2026-м все больше производителей и импортеров становятся участниками системы маркировки «Честный ЗНАК». Чтобы легально регистрироваться в системе, вводить коды, подписывать отчетность и управлять карточками товаров, компаниям обязательно требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

В системе «Честный ЗНАК» она используется для:

Доступа в ГИС МТ — регистрации компании, входа в личный кабинет, получения кодов;

Подписания отчетности — приемки, списания, отгрузки, агрегации и других действий с кодами;

Управления структурой бизнеса — добавления/удаления участников оборота, редактирования данных.

⚙️ Как оформить и подготовить УКЭП к работе

Этап

Что нужно сделать

Где оформить

Выбор УЦ

Запишитесь в аккредитованный Удостоверяющий центр ФНС. Это можно сделать через личный кабинет на сайте ФНС.

УЦ ФНС России

Приобретение токена

Необходим сертифицированный USB-носитель (например, Rutoken) с сертификатом ФСТЭК.

Интернет-магазины, производители, «Софт-Юнити»

Подготовка документов

Паспорт, СНИЛС, ИНН и сертификат соответствия на токен.

Предоставляются при визите

Получение УКЭП

В отделении ФНС подпись записывается на токен. Услуга бесплатна, если токен уже приобретен.

ФНС или доверенное лицо ФНС

🔧 Установка криптографического ПО (СКЗИ)

После получения УКЭП необходимо настроить программную среду:

🔐 КриптоПро CSP — стандартное средство криптографической защиты информации (СКЗИ), совместимое с системой маркировки.

💡 Важно: если УКЭП оформлена через УЦ ФНС, лицензия на «КриптоПро» уже входит в сертификат и оплачивать ее отдельно не требуется. Если подпись получена в другом УЦ — лицензия приобретается отдельно.

🖥 Технические требования:

  • ОС: Windows 7 и выше / macOS 10.8 и выше;

  • Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox;

  • Установлены драйверы токена и необходимые плагины.

👉 В «Софт-Юнити» можно приобрести лицензию со скидкой, а также заказать полную настройку криптозащиты.

🧩 Проверка совместимости оборудования

Перед началом работы проводится проверка:

  • установлены ли все компоненты СКЗИ;

  • корректно ли работает токен и драйверы;

  • есть ли связь с порталом ФНС и «Честным ЗНАКом».

Если выявлены ошибки или отсутствует компонент, система даст подсказки.

♻️ Продление и перевыпуск УКЭП

Срок действия сертификата УКЭП15 месяцев. Продлить или перевыпустить его можно:

  • 🔁 в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;

  • 🏢 лично в ФНС с токеном и паспортом;

  • 📬 через доверенного оператора ФНС.

ФНС заранее присылает напоминание, но ответственность за продление лежит на владельце подписи. Пропуск срока — это потеря доступа к маркировке и срыв операций.

📝 Подача заявки на регистрацию в «Честном ЗНАКе»

После настройки УКЭП можно переходить к регистрации в системе ГИС МТ (Маркировка). Этот процесс требует четкого соблюдения последовательности действий — любая ошибка может привести к отказу или блокировке доступа.

📨 Подача заявки

На портале «Честного ЗНАКа» выберите свой сертификат УКЭП и подайте заявку на регистрацию. Заявке присваивается уникальный номер, и на указанную электронную почту приходит подтверждение. Обычно в течение суток вы получаете ссылку на вход в личный кабинет участника оборота.

👤 Заполнение профиля участника

После входа в личный кабинет нужно пройти анкетирование. Это обязательный этап для активации роли и получения доступа к маркировке.

Укажите:

  1. Роль в системе — производитель, импортер, оптовик и пр.;

  2. Оператора ЭДО — для обмена электронными УПД и уведомлениями;

  3. Товарные группы, с которыми будете работать;

  4. Членство в GS1 RUS — если уже оформлено (для работы с GTIN-кодами).

✏️ Редактирование профиля

На этом этапе вносятся ключевые реквизиты:

  • юридические и фактические данные компании;

  • ИНН, ОГРН, адреса;

  • выбранные ЭДО-операторы и контактные лица.

🖋 Подписание обязательных документов

Для активации личного кабинета и возможности заказывать коды требуется подписать договорный комплект с использованием УКЭП:

  • договор о подключении к ГИС МТ;

  • договор на предоставление кодов маркировки;

  • договор на обслуживание устройств эмиссии (при необходимости).

✅ Все документы подписываются в интерфейсе «Честного ЗНАКа».

💰 Пополнение лицевого счета

Перед заказом кодов DataMatrix нужно пополнить лицевой счет участника в системе «Честный ЗНАК».

  • Стоимость одного кода — 50 копеек (без НДС).

  • Пополнение производится через расчетный счет организации.

📦 В следующей статье мы разберем, как пройти регистрацию в Ассоциации «ГС1 РУС» — это официальный оператор глобальных товарных кодов в России. Именно через эту ассоциацию компании получают GTIN-коды (Global Trade Item Number) — уникальные международные идентификаторы для каждого вида продукции. GTIN используется как основа для генерации кодов DataMatrix, которые наносятся на упаковку и сканируются в системе «Честный ЗНАК».

Мы пошагово покажем:

  • как зарегистрироваться в GS1 RUS;

  • как правильно оформить карточки товаров;

  • как получить и активировать GTIN;

  • как на его основе заказать, оплатить и ввести в оборот коды маркировки.

Все — с разъяснениями, практическими советами и рекомендациями, проверенными на десятках производств.

🧭 Как «Софт-Юнити» помогает производителям пройти регистрацию без ошибок

На каждом этапе — от получения УКЭП до загрузки первых кодов в систему — легко запутаться в технических деталях, особенно если вы впервые сталкиваетесь с маркировкой. В таких ситуациях надежнее всего работать с интегратором, который уже прошел путь десятки раз.

🔹 Команда «Софт-Юнити» сопровождает бизнес на всех ключевых точках подключения к «Честному ЗНАКу»:

  • помогает подобрать и настроить УКЭП и криптографическое ПО;

  • контролирует корректность заявки и профиля;

  • координирует подписание договоров и активацию личного кабинета;

  • консультирует по пополнению счета и готовит платформу к заказу кодов;

  • помогает зарегистрироваться в Ассоциации «ГС1 РУС» и получить GTIN-коды;

  • обучает работе с кодами DataMatrix, агрегацией, вводом в оборот и перемаркировкой;

  • настраивает учетную систему 1С под требования маркировки;

  • обеспечивает бесперебойную работу с ЭДО, ОФД и сканерами;

  • оказывает техническую поддержку на любом этапе — от первичной настройки до подбора оборудования и обучения персонала.

Если вы хотите запустить маркировку без ошибок и потери времени, с нами можно сделать это все под ключ

🎁 А еще можно сэкономить на оборудовании

Если вы внедряете маркировку под ключ вместе с нами, получите дополнительный бонус.

💸 Акция «Выгодный старт: 1С УНФ + ИТС + 7 000 ₽ на ТКО»!

Дарим 7 000 ₽ на покупку или подключение торгово-кассового оборудования.

📦 Что входит:

  • программа 1С: УНФ 8 ПРОФ, 1С: Управление торговлей 8 ПРОФ или 1С: Розница 8 ПРОФ;

  • договор 1С: ИТС ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 (платите за 8 — получаете 12);

  • бонус 7 000 ₽ на оборудование или его настройку в «Софт-Юнити».

Акция действует до 30 декабря 2025 года и доступна новым клиентам.

📩 Оставьте заявку и участвуйте в акции:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

