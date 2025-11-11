Производителю о маркировке: как пройти регистрацию в «Честном ЗНАКе»

Сегодня уже мало кто не слышал про систему маркировки «Честный ЗНАК»: она стала стандартом прозрачности оборота и контроля качества. В 2026 году проект расширится на новые категории — в обязательную маркировку поэтапно входят строительные материалы (в индивидуальной упаковке), сладости и кондитерские изделия, а также растворимые и завариваемые напитки (чай, кофе и аналоги) и куча других товаров. Для бизнеса это означает не просто новые сроки и форматы учета, но и необходимость вовремя подготовить ИТ-контур и процессы.
В этом материале мы разберем базовый старт для производителей и импортеров: как корректно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и как получить и настроить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) — инструмент, без которого невозможны ни регистрация, ни юридически значимая отчетность о движении маркированных товаров.
В следующей статье — продолжим практику: регистрация в Ассоциации «ГС1 РУС» и получение GTIN, а также процесс заказа и оплаты кодов DataMatrix через «Честный ЗНАК».
🔐 Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП): зачем она нужна для «Честного ЗНАКа» и как ее оформить
С конца 2025 года и особенно в 2026-м все больше производителей и импортеров становятся участниками системы маркировки «Честный ЗНАК». Чтобы легально регистрироваться в системе, вводить коды, подписывать отчетность и управлять карточками товаров, компаниям обязательно требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
В системе «Честный ЗНАК» она используется для:
✅ Доступа в ГИС МТ — регистрации компании, входа в личный кабинет, получения кодов;
✅ Подписания отчетности — приемки, списания, отгрузки, агрегации и других действий с кодами;
✅ Управления структурой бизнеса — добавления/удаления участников оборота, редактирования данных.
⚙️ Как оформить и подготовить УКЭП к работе
Этап
Что нужно сделать
Где оформить
Выбор УЦ
Запишитесь в аккредитованный Удостоверяющий центр ФНС. Это можно сделать через личный кабинет на сайте ФНС.
УЦ ФНС России
Приобретение токена
Необходим сертифицированный USB-носитель (например, Rutoken) с сертификатом ФСТЭК.
Интернет-магазины, производители, «Софт-Юнити»
Подготовка документов
Паспорт, СНИЛС, ИНН и сертификат соответствия на токен.
Предоставляются при визите
Получение УКЭП
В отделении ФНС подпись записывается на токен. Услуга бесплатна, если токен уже приобретен.
ФНС или доверенное лицо ФНС
🔧 Установка криптографического ПО (СКЗИ)
После получения УКЭП необходимо настроить программную среду:
🔐 КриптоПро CSP — стандартное средство криптографической защиты информации (СКЗИ), совместимое с системой маркировки.
💡 Важно: если УКЭП оформлена через УЦ ФНС, лицензия на «КриптоПро» уже входит в сертификат и оплачивать ее отдельно не требуется. Если подпись получена в другом УЦ — лицензия приобретается отдельно.
🖥 Технические требования:
ОС: Windows 7 и выше / macOS 10.8 и выше;
Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox;
Установлены драйверы токена и необходимые плагины.
👉 В «Софт-Юнити» можно приобрести лицензию со скидкой, а также заказать полную настройку криптозащиты.
🧩 Проверка совместимости оборудования
Перед началом работы проводится проверка:
установлены ли все компоненты СКЗИ;
корректно ли работает токен и драйверы;
есть ли связь с порталом ФНС и «Честным ЗНАКом».
Если выявлены ошибки или отсутствует компонент, система даст подсказки.
♻️ Продление и перевыпуск УКЭП
Срок действия сертификата УКЭП — 15 месяцев. Продлить или перевыпустить его можно:
🔁 в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС;
🏢 лично в ФНС с токеном и паспортом;
📬 через доверенного оператора ФНС.
ФНС заранее присылает напоминание, но ответственность за продление лежит на владельце подписи. Пропуск срока — это потеря доступа к маркировке и срыв операций.
📝 Подача заявки на регистрацию в «Честном ЗНАКе»
После настройки УКЭП можно переходить к регистрации в системе ГИС МТ (Маркировка). Этот процесс требует четкого соблюдения последовательности действий — любая ошибка может привести к отказу или блокировке доступа.
📨 Подача заявки
На портале «Честного ЗНАКа» выберите свой сертификат УКЭП и подайте заявку на регистрацию. Заявке присваивается уникальный номер, и на указанную электронную почту приходит подтверждение. Обычно в течение суток вы получаете ссылку на вход в личный кабинет участника оборота.
👤 Заполнение профиля участника
После входа в личный кабинет нужно пройти анкетирование. Это обязательный этап для активации роли и получения доступа к маркировке.
Укажите:
Роль в системе — производитель, импортер, оптовик и пр.;
Оператора ЭДО — для обмена электронными УПД и уведомлениями;
Товарные группы, с которыми будете работать;
Членство в GS1 RUS — если уже оформлено (для работы с GTIN-кодами).
✏️ Редактирование профиля
На этом этапе вносятся ключевые реквизиты:
юридические и фактические данные компании;
ИНН, ОГРН, адреса;
выбранные ЭДО-операторы и контактные лица.
🖋 Подписание обязательных документов
Для активации личного кабинета и возможности заказывать коды требуется подписать договорный комплект с использованием УКЭП:
договор о подключении к ГИС МТ;
договор на предоставление кодов маркировки;
договор на обслуживание устройств эмиссии (при необходимости).
✅ Все документы подписываются в интерфейсе «Честного ЗНАКа».
💰 Пополнение лицевого счета
Перед заказом кодов DataMatrix нужно пополнить лицевой счет участника в системе «Честный ЗНАК».
Стоимость одного кода — 50 копеек (без НДС).
Пополнение производится через расчетный счет организации.
📦 В следующей статье мы разберем, как пройти регистрацию в Ассоциации «ГС1 РУС» — это официальный оператор глобальных товарных кодов в России. Именно через эту ассоциацию компании получают GTIN-коды (Global Trade Item Number) — уникальные международные идентификаторы для каждого вида продукции. GTIN используется как основа для генерации кодов DataMatrix, которые наносятся на упаковку и сканируются в системе «Честный ЗНАК».
Мы пошагово покажем:
как зарегистрироваться в GS1 RUS;
как правильно оформить карточки товаров;
как получить и активировать GTIN;
как на его основе заказать, оплатить и ввести в оборот коды маркировки.
Все — с разъяснениями, практическими советами и рекомендациями, проверенными на десятках производств.
🧭 Как «Софт-Юнити» помогает производителям пройти регистрацию без ошибок
На каждом этапе — от получения УКЭП до загрузки первых кодов в систему — легко запутаться в технических деталях, особенно если вы впервые сталкиваетесь с маркировкой. В таких ситуациях надежнее всего работать с интегратором, который уже прошел путь десятки раз.
🔹 Команда «Софт-Юнити» сопровождает бизнес на всех ключевых точках подключения к «Честному ЗНАКу»:
помогает подобрать и настроить УКЭП и криптографическое ПО;
контролирует корректность заявки и профиля;
координирует подписание договоров и активацию личного кабинета;
консультирует по пополнению счета и готовит платформу к заказу кодов;
помогает зарегистрироваться в Ассоциации «ГС1 РУС» и получить GTIN-коды;
обучает работе с кодами DataMatrix, агрегацией, вводом в оборот и перемаркировкой;
настраивает учетную систему 1С под требования маркировки;
обеспечивает бесперебойную работу с ЭДО, ОФД и сканерами;
оказывает техническую поддержку на любом этапе — от первичной настройки до подбора оборудования и обучения персонала.
Если вы хотите запустить маркировку без ошибок и потери времени, с нами можно сделать это все под ключ
🎁 А еще можно сэкономить на оборудовании
Если вы внедряете маркировку под ключ вместе с нами, получите дополнительный бонус.
💸 Акция «Выгодный старт: 1С УНФ + ИТС + 7 000 ₽ на ТКО»!
Дарим 7 000 ₽ на покупку или подключение торгово-кассового оборудования.
📦 Что входит:
программа 1С: УНФ 8 ПРОФ, 1С: Управление торговлей 8 ПРОФ или 1С: Розница 8 ПРОФ;
договор 1С: ИТС ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 (платите за 8 — получаете 12);
бонус 7 000 ₽ на оборудование или его настройку в «Софт-Юнити».
Акция действует до 30 декабря 2025 года и доступна новым клиентам.
📩 Оставьте заявку и участвуйте в акции:
Реклама: ООО «ЮНИТИ-ИТ», ИНН 7726756287, erid: 2W5zFHhh7wn
