Уголовные риски при исполнении государственных контрактов

Практика показывает, что при ненадлежащем исполнении госконтракта предприниматель рискует быть привлеченным к уголовной ответственности.
Уголовное дело может быть возбуждено как по заявлению лица, так и по рапорту уполномоченного сотрудника правоохранительных органов, так как речь идет о государственных денежных средствах.
Далее мы рассмотрим возможные нарушения на различных стадиях исполнения государственных контрактов и какая ответственность за это предусмотрена.
Риски на стадии заключения госконтракта
Непрозрачные торги, связь заказчика с подрядчиком
Всегда вызывает интерес победа в конкурсе менее выгодного по цене предложения. Правоохранительные органы могут заинтересоваться, каким образом была проведена такая закупка и соблюдались ли установленные законом требования.
Любая аффилированность, прямая или косвенная, может вызвать подозрения. Если ее подтвердят, у правоохранителей будут вопросы о правомерности аукциона или конкурса, независимо от добросовестного исполнения госконтракта. Проверять аффилированность будут специалисты Росфинмониторинга.
В таких случаях доказательствами сговора признаются переписка, звонки, СМС, записи в личных ежедневниках и так далее. Часто представители бизнеса до участия в тендерных процедурах вступают в какое-либо обсуждение условий контракта с представителями государственного заказчика.
За нарушение законодательства на данной стадии чаще всего привлекают представителей Заказчика. Уголовная ответственность может наступить по ст.285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями» и ст. 178 УК «Ответственность за ограничение конкуренции». Об их особенностях мы расскажем ниже.
Риски на стадии исполнения государственных контрактов
Неисполнение всех работ
Самое распространенное основание привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 УК (мошенничество) — это госконтракт, работы по которому не выполнены полностью или частично, или не соответствуют техническому заданию, требованиям к качеству, при этом заказчик оплатил работы полностью, подписал документы, подтверждающие исполнение работ (например, акты КС-2, КС-3) при неполном или ненадлежащем исполнении работ.
Срок давности за такое преступление (при сумме контракта свыше 1 млн руб.) — 10 лет с даты перечисления денег. Наказанием станет лишение свободы сроком до 10 лет.
Срыв сроков
Гражданский кодекс давно предусмотрел механизмы урегулирования данной ситуации, в том числе с помощью штрафов. Но в определенных случаях нарушение условий контракта может повлечь и уголовную ответственность.
Часто такие ситуации возникают, когда по контракту предусмотрен аванс и исполнитель получил деньги, но по каким-то причинам работы не выполняет.
Правоохранители будут искать доказательства намеренного срыва обязательств со стороны исполнителя.
Подтверждением станет: подбор ненадлежащих субподрядчиков, невозможность выполнения объема своими силами, перечисление аванса на другие работы и так далее.
В этом случае исполнителей могут привлечь как по ст. 159 УК (мошенничество), так и по ст. 160 УК (присвоение или растрата).
Заменили дорогие материалы дешевыми
Чтобы соблюсти сроки по контракту или «сэкономить» на материалах, исполнитель может их заменить. Кажется, что замена незначительная и нет необходимости согласовывать ее с заказчиком.
Однако если контрольно-надзорные органы или представители заказчика установят факт такой замены, то могут расценить как умышленные действия, которые направлены на хищение бюджетных денежных средств.
Естественно, это произойдет в том случае, когда примененные материалы дешевле тех, которые указаны в смете.
Поэтому любую замену, даже самую незначительную, нужно согласовывать с заказчиком, составлять для этого допсоглашения и делать перерасчеты. Разумеется исполнитель контракта в такой ситуации привлекается по ст. 159 УК (мошенничество).
Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
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Исполнитель выполнил работы или поставил товары по завышенным ценам
В случае, когда исполнитель выполнил работы или поставил товары по завышенным ценам, может быть возбуждено уголовное дело.
Логика обвинения в таких случаях строится следующим образом: если контракт можно было исполнить дешевле, значит налицо завышение стоимости.
При чем срок привлечения к уголовной ответственности по ч. 3–4 ст. 159 УК составляет 10 лет. В такой ситуации устанавливается сговор между госзаказчиком и подрядчиком, преднамеренное завышение стоимости контракта, возможно искусственного создание дополнительных параметров, чтобы победу одержал именно определенный участник.
Выполнили работы, которых нет в контракте
На каком-то из этапов строительства становится невозможно выполнить определенные виды работ по независящим от сторон обстоятельствам. Заказчик просит подрядчика выполнить другие работы, которые не предусмотрены в договоре и не включены в смету. Исполнитель может согласиться, и израсходует деньги на работы, которые не предусмотрены в контракте.
Исполнителя могут привлечь к уголовной ответственности, поскольку государственные деньги он потратил не на сметные работы.
Напомним, по каким статьям УК и за какие действия может наступить ответственность при исполнении государственного контракта:
Статья 159. Мошенничество. Это самый распространенный случай привлечения к уголовной ответственности при исполнении госконтрактов.
Статья 160. Присвоение или растрата. Статья близка к мошенничеству, но по ней привлекают тех, кто на основании специальной доверенности или своих полномочий имели право и доступ к имуществу, которое в результате было похищено.
Статья 165. Причинение ущерба. Тоже один из популярных сценариев — имущество остается на месте, но ему нанесен урон.
Статья 178. Ответственность за ограничение конкуренции. Раньше практики по этой статье практически не было, но сейчас она распространена. ФАС все чаще выявляет случаи картельного соглашения в аукционах, проводит проверки, привлекает к ответственности, а потом направляет решение в следственные органы, которые проводят проверки и возбуждают дела.
Статья 201. Злоупотребление полномочиями. Эта статья больше подходит при злоупотреблении полномочиями лицом, которое выполняет управленческие функции в коммерческой организации.
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями. По этой статье привлекают к уголовной ответственности должностных лиц в компаниях с государственным участием.
Статья 291 — это дача взятки, статья 291.1 — это посредничество во взяточничестве.Привлекаются как заказчики, так и исполнителиконтракта.
Представителям бизнеса следует быть внимательными и действовать добросовестно в целях исключения возможного привлечения к ответственности, которая может быть не только административная (штраф), но и уголовная (вплоть до лишения свободы).
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