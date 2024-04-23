Уголовные риски при исполнении государственных контрактов

Все больше предпринимателей в своей деятельности стремятся заключить государственные контракты. Такое желание обусловлено, в том числе, стимулирующей политикой государства в этом направлении. Важно знать не только как заключить контракт, но и не понести серьезные финансовые и репутационные потери, а главное — не стать обвиняемым в совершении преступления.

Практика показывает, что при ненадлежащем исполнении госконтракта предприниматель рискует быть привлеченным к уголовной ответственности.

Уголовное дело может быть возбуждено как по заявлению лица, так и по рапорту уполномоченного сотрудника правоохранительных органов, так как речь идет о государственных денежных средствах.

Далее мы рассмотрим возможные нарушения на различных стадиях исполнения государственных контрактов и какая ответственность за это предусмотрена.

Риски на стадии заключения госконтракта

Непрозрачные торги, связь заказчика с подрядчиком

Всегда вызывает интерес победа в конкурсе менее выгодного по цене предложения. Правоохранительные органы могут заинтересоваться, каким образом была проведена такая закупка и соблюдались ли установленные законом требования.

Любая аффилированность, прямая или косвенная, может вызвать подозрения. Если ее подтвердят, у правоохранителей будут вопросы о правомерности аукциона или конкурса, независимо от добросовестного исполнения госконтракта. Проверять аффилированность будут специалисты Росфинмониторинга.

В таких случаях доказательствами сговора признаются переписка, звонки, СМС, записи в личных ежедневниках и так далее. Часто представители бизнеса до участия в тендерных процедурах вступают в какое-либо обсуждение условий контракта с представителями государственного заказчика.

За нарушение законодательства на данной стадии чаще всего привлекают представителей Заказчика. Уголовная ответственность может наступить по ст.285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями» и ст. 178 УК «Ответственность за ограничение конкуренции». Об их особенностях мы расскажем ниже.

Риски на стадии исполнения государственных контрактов

Неисполнение всех работ

Самое распространенное основание привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 УК (мошенничество) — это госконтракт, работы по которому не выполнены полностью или частично, или не соответствуют техническому заданию, требованиям к качеству, при этом заказчик оплатил работы полностью, подписал документы, подтверждающие исполнение работ (например, акты КС-2, КС-3) при неполном или ненадлежащем исполнении работ.

Срок давности за такое преступление (при сумме контракта свыше 1 млн руб.) — 10 лет с даты перечисления денег. Наказанием станет лишение свободы сроком до 10 лет.

Срыв сроков

Гражданский кодекс давно предусмотрел механизмы урегулирования данной ситуации, в том числе с помощью штрафов. Но в определенных случаях нарушение условий контракта может повлечь и уголовную ответственность.

Часто такие ситуации возникают, когда по контракту предусмотрен аванс и исполнитель получил деньги, но по каким-то причинам работы не выполняет.

Правоохранители будут искать доказательства намеренного срыва обязательств со стороны исполнителя.

Подтверждением станет: подбор ненадлежащих субподрядчиков, невозможность выполнения объема своими силами, перечисление аванса на другие работы и так далее.

В этом случае исполнителей могут привлечь как по ст. 159 УК (мошенничество), так и по ст. 160 УК (присвоение или растрата).

Заменили дорогие материалы дешевыми

Чтобы соблюсти сроки по контракту или «сэкономить» на материалах, исполнитель может их заменить. Кажется, что замена незначительная и нет необходимости согласовывать ее с заказчиком.

Однако если контрольно-надзорные органы или представители заказчика установят факт такой замены, то могут расценить как умышленные действия, которые направлены на хищение бюджетных денежных средств.

Естественно, это произойдет в том случае, когда примененные материалы дешевле тех, которые указаны в смете.

Поэтому любую замену, даже самую незначительную, нужно согласовывать с заказчиком, составлять для этого допсоглашения и делать перерасчеты. Разумеется исполнитель контракта в такой ситуации привлекается по ст. 159 УК (мошенничество).

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Исполнитель выполнил работы или поставил товары по завышенным ценам

В случае, когда исполнитель выполнил работы или поставил товары по завышенным ценам, может быть возбуждено уголовное дело.

Логика обвинения в таких случаях строится следующим образом: если контракт можно было исполнить дешевле, значит налицо завышение стоимости.

При чем срок привлечения к уголовной ответственности по ч. 3–4 ст. 159 УК составляет 10 лет. В такой ситуации устанавливается сговор между госзаказчиком и подрядчиком, преднамеренное завышение стоимости контракта, возможно искусственного создание дополнительных параметров, чтобы победу одержал именно определенный участник.

Выполнили работы, которых нет в контракте

На каком-то из этапов строительства становится невозможно выполнить определенные виды работ по независящим от сторон обстоятельствам. Заказчик просит подрядчика выполнить другие работы, которые не предусмотрены в договоре и не включены в смету. Исполнитель может согласиться, и израсходует деньги на работы, которые не предусмотрены в контракте.

Исполнителя могут привлечь к уголовной ответственности, поскольку государственные деньги он потратил не на сметные работы.

Напомним, по каким статьям УК и за какие действия может наступить ответственность при исполнении государственного контракта:

Представителям бизнеса следует быть внимательными и действовать добросовестно в целях исключения возможного привлечения к ответственности, которая может быть не только административная (штраф), но и уголовная (вплоть до лишения свободы).

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