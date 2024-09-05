Миграционная политика: наказание за незаконное трудоустройство

Количество иностранных граждан, трудоустроенных в российские компании, растет с каждым годом. Для некоторых видов бизнеса это уже давно обыденность. Однако количество нарушений, связанных с приемом иностранцев на работу в России, растет такими же быстрыми темпами.

Сегодня разберем основные ошибки, которые допускают работодатели при приеме на работу иностранцев, а также ответственность за их незаконное трудоустройство.

Для начала разберемся, как вообще принять на работу иностранца

1. Определяем статус иностранного гражданина.

Иностранные граждане старше 18 лет имеют право работать на территории России, если закон не запрещает работодателю привлекать к трудовой деятельности работников, являющихся иностранными гражданами.

По общему правилу такие граждане имеют право на трудоустройство на основании разрешения на работу или патента.

Патент иностранные граждане получают самостоятельно (его выдают тем, кому не нужна виза для пребывания на территории России), а разрешение на работу оформляется работодателем для граждан, которым нужна виза для пребывания в РФ, а также для приема на работу высококвалифицированных иностранных специалистов.

Без разрешительных документов в РФ могут работать иностранцы из стран-участниц ЕАЭС.

2. Получаем разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Перед непосредственным приемом на работу иностранных граждан работодателю должен получить разрешение на привлечение и использование иностранных работников, которое необходимо для найма граждан иностранных государства, с которым установлен визовый порядок въезда.

3. Готовим документы работника и знакомим его с документами компании.

Перечень документов будет отличаться в зависимости от статуса иностранца, однако базовый список указан в ст. 65 ТК.

Работника также следует ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью, коллективным договором.

4. Заключаем трудовой договор.

Сам по себе трудовой договор с иностранцем практически не отличается от договора с гражданином России, однако в договоре нужно не забыть отразить информацию о статусе иностранного гражданина, данные его патента или разрешения на работу, условия медицинского страхования.

Также необходимо внести запись в трудовую книжку.

5. Уведомляем государственные органы о принятии на работу иностранца.

В течение 3 дней с даты заключения трудового договора не забудьте в обязательном порядке уведомить МВД по месту регистрации компании по установленной форме. Уведомлять МВД придется и после расторжения договора.

О чем часто забывают работодатели

Проверить патент.

Часто бывает так, что патент есть, а вот оплачен неверно или действует на другой территории, либо выдан на другую специальность.

Уведомить МВД.

Причем очень часто работодатели забывают уведомить именно о расторжении трудового договора. Неподача уведомления может повлечь штраф от 400 т.р. до 1 млн. (в зависимости от региона), а также остановку работы.

Проверить актуальность заполняемых форм.

При подаче уведомлений и заполнении всех документов не забывайте проверять актуальность форм

Какие санкции предусмотрены за нарушение законодательства при приеме на работу иностранцев

Допуск к работе без патента, либо с патентом, действующим в другом регионе или выданном на другую специальность.

Штрафы в размере от 250 тыс. рублей до 1 млн рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 (ст. 18.15 КоАП).

Отсутствие договора с иностранцем, либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения.

Штраф до 100 тыс. рублей для организаций (ст. 5.27 КоАП).

Неподача уведомления о прибытии, пропуск сроков внесения изменений в регистрацию иностранцев

Штрафы от 400 тыс. до 500 тыс. рублей (п. 4 ст.18.9 КоАП).

Неуведомление МВД о приеме на работу иностранца или о расторжении трудового договора.

Штрафы от 400 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90. суток (ст. 18.15 КоАП).

Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранцев без получения в установленном порядке разрешения, если оно требуется.

Штрафы в размере от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 (ст. 18.15 КоАП).

Закон также предусматривает случаи уголовной ответственности за нарушения в сфере трудоустройства иностранных граждан.

Организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства (ст. 322.1 УК) наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ (ст. 322.2 УК) наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ (ст. 322.3 УК) наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

Резюмируем: предварительно позаботьтесь о получении своей организацией разрешения на трудоустройство иностранных граждан, установите статус иностранца и определите, нужно ли ему разрешение на работу, патент, либо же такие документы для него не требуются вовсе, проверьте сам патент, его оплату, регион выдачи и вид деятельности, осуществляемой по нему и не забудьте уведомить МВД о заключении и расторжении договоров с иностранцами.

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