Некачественный товар: инструкция, как вернуть деньги

Купили товар, а после пары использований он сломался или оказался совершенно некачественным? Сегодня расскажем, что делать в таких случаях: как вернуть деньги, можно ли что-то сделать, если гарантийный срок истек, а также как урегулировать спор с продавцом!

По общему правилу, в соответствии со ст. 18 закона о защите прав потребителей, в случае обнаружения в товаре недостатков потребитель вправе:

потребовать замены на товар этой же марки;

потребовать замены на такой же товар другой марки с перерасчетом цены;

потребовать соразмерного уменьшения цены;

потребовать безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем;

отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

Предъявить эти требования можно в течение гарантийного срока или срока годности.

Гарантийный срок — срок, в течение которого потребитель, при обнаружении каких-либо недостатков и дефектов в приобретенном товаре, может предъявить требования относительно качества товара.

Срок годности — период, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению.

Срок службы — период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки.

Порядок возврата зависит от того, в какой момент недостаток товара дал о себе знать: в течение двух лет после покупки или во время срока службы товара.

1. Если с момента покупки прошло меньше двух лет

В таком случае потребитель вправе вернуть товар или деньги даже если гарантийный срок уже истек, но только если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

В таком случае можно обратиться к продавцу или изготовителю с требованиями, о замене товара или возврате денег в соответствии со ст. 18 закона о защите прав потребителей.

«Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня изготовления товара».

2. Если с момента покупки прошло больше двух лет

В этой ситуации, в случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

Такое требование может быть также предъявлено, если недостатки товара обнаружены в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы.

Что такое существенный недостаток?

неустранимый недостаток товара;

недостаток, расходы на устранение которого приближены к стоимости или превышают стоимость самого товара;

недостаток, устранение которого слишком длительно — более 45 дней;

недостаток, выявленный неоднократно;

недостаток, проявившийся вновь после его устранения.

Как правильно действовать, если товар оказался некачественным

Направить продавцу письменную претензию. В случае отказа продавца в удовлетворении требований, необходимо провести экспертизу товара и в случае, если экспертиза подтвердит обоснованность требований, необходимо повторно подать претензию вместе с заключением эксперта. Обратиться в суд, если продавец отказывается возвращать деньги даже несмотря на заключение эксперта.

По общему правилу продавец (изготовитель) обязан провести экспертизу за свой счет.

Если вы уверены, что неисправность действительно возникла не по вашей вине, а также, что сроки предъявления требований еще не истекли, смело обращайтесь к продавцу (изготовителю) товара и отстаивайте свои права, определенные законом о защите прав потребителей.

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