Компания переезжает в другой город: на что имеют право работники

При переезде работника компания может возместить его расходы, но не все. Алгоритм простой: работодатель договаривается заранее с сотрудником о работе в другом городе, и компания возмещает расходы по переезду — его и членов его семьи, — а также расходы по провозу имущества и обустройству на новом месте проживания.

Переезд — это перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. При согласии работника на работу в другой местности оформляется перевод, а в случае отказа — увольнение по п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка. Согласие не требуется в отдельных случаях, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 72.2 ТК.

При переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику расходы:

По его переезду, переезду членов его семьи и провозу имущества. Расходы по проезду и перевозу багажа не возмещаются, если работодатель предоставляет работнику соответствующие средства передвижения. По обустройству на новом месте жительства. Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в другую местность работникам определяются коллективным договором или локальным нормативным актом либо по соглашению сторон трудового договора, если иное не установлено ТК, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Госслужащим нужно учитывать, что с 1 сентября 2025 года в силу вступили новые Правила возмещения расходов, утвержденные постановлением Правительства №140 от 11.02.2025.

Что не считается переводом в другую местность

Изменение места нахождения компании в рамках одного населенного пункта.

Перевод на работу в другой филиал, представительство либо иное обособленное подразделение, а также изменение места их нахождения. В таком случае оплата переезда осуществляется в соответствии с локальными актами работодателя.

