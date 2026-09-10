Собрания дольщиков сельхозземель могут перевести в онлайн: что предлагает законопроект

Что изменится для собственников, преимущества и риски, рекомендации по проведению общих собраний собственников земель сельскохозяйственного назначения, разбираем в статье юриста Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник».

Для собственников земельных долей участие в общем собрании нередко превращается в настоящую организационную проблему. Земельный участок находится в одном районе, собственник — в другом регионе, а для принятия решения необходимо личное участие в собрании либо участие через представителя, что требует оформления доверенности.

В результате часть дольщиков не приезжает, собрать необходимое количество участников становится сложно, а важные решения по использованию земли могут годами откладываться. Сейчас эту проблему предлагают решить с помощью цифровых технологий.

В Госдуму внесен законопроект №1315992-8 (О внесении изменений в статью 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»), предусматривающий возможность проведения общих собраний участников общей долевой собственности на сельхозземли в очно-заочной и заочной формах с использованием портала «Госуслуги».

Почему действующий порядок вызывает сложности?

Особенности проведения общих собраний собственников сельхозземель регулирует статья 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Действующая модель предполагает проведение общего собрания в очной форме. Для крупных массивов сельхозземель, где количество собственников может быть значительным, это создает очевидные сложности.

На практике собственники земельных долей могут:

проживать в разных населенных пунктах и регионах;

находиться за сотни километров от места расположения земельного участка;

не иметь возможности приехать к конкретной дате;

не располагать информацией о проведении собрания;

не участвовать в принятии решений просто потому, что физически не могут присутствовать.

В результате возникает проблема не только удобства, но и кворума и легитимности принимаемых решений, а также возможности выразить свое мнение, когда оно имеет юридическое значение. Например, при принятии определенных решений позиция собственника может иметь непосредственное юридическое значение. В частности, Закон №101-ФЗ предусматривает специальные последствия для участника долевой собственности, который голосовал против условий договора аренды и впоследствии реализует право на выдел земельного участка в счет своей земельной доли.

Именно на необходимость актуализировать действующий порядок проведения собраний и было обращено внимание при подготовке законопроекта.

Что предлагает законопроект?

Главное изменение достаточно простое: решения общего собрания предлагается разрешить принимать не только очно, но и в очно-заочной или заочной форме. Причем ключевой цифровой инструмент — «Госуслуги».

Проект предлагает дополнить статью 14.1 Закона №101-ФЗ специальными положениями о таком голосовании: «Принятие решений общего собрания может осуществляться путем очно-заочного, заочного голосования с применением единого портала государственных и муниципальных услуг в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации».

Это означает, что собственнику земельной доли потенциально не придется ехать на собрание только для того, чтобы проголосовать по вопросам повестки.

Законопроект предусматривает несколько важных элементов:

1. Уведомление — в том числе через «Госуслуги»

Информация о проведении общего собрания должна будет размещаться на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, уведомление предполагается направлять:

в личный кабинет собственника на «Госуслугах»;

на подтвержденный адрес электронной почты;

при наличии соответствующих сведений - посредством СМС.

Информацию о собрании также планируют размещать на сайте органа местного самоуправления, а также на информационном щите населенного пункта, как это делается сейчас.Таким образом, законопроект предлагает сделать уведомление собственников более технологичным и многоканальным.

2. Можно будет проголосовать дистанционно

При заочном голосовании собственник сможет принять участие без личного присутствия.

При очно-заочной форме часть участников сможет присутствовать непосредственно на собрании, а другие - участвовать дистанционно.

Это особенно важно для ситуаций, когда необходимо обеспечить кворум, но часть собственников физически не может прибыть к месту проведения собрания.

3. Устанавливается срок дистанционного голосования

Проект предусматривает, что заочное голосование с использованием электронных или иных технических средств должно продолжаться не менее 7 и не более 14 дней без перерыва.

То есть предполагается не просто возможность «поставить галочку онлайн», а отдельная процедура с установленными сроками начала и окончания голосования.

Что делать, чтобы защитить голосование от подделки голосов?

Это один из самых важных вопросов. При традиционном голосовании всегда существует риск споров относительно того, действительно ли конкретный собственник участвовал в собрании и как именно он проголосовал.

Использование «Госуслуг» потенциально позволяет повысить надежность идентификации участников. В частности, законопроект предполагает использование Единого портала государственных и муниципальных услуг именно как инструмента проведения голосования, а порядок его реализации должен определить Правительство РФ. Это может снизить риск фальсификации результатов голосования и споров о личности участника.

Но здесь важно понимать: цифровизация сама по себе не отменяет требований к содержанию повестки, уведомлению собственников, кворуму и оформлению результатов собрания. Именно соблюдение всей процедуры будет определять юридическую устойчивость принятого решения.

Выгода собственников земельных долей

Основное преимущество — снижение физических и финансовых барьеров для участия в управлении общей землей. Представим ситуацию.

Участок сельхозназначения находится в одном муниципальном районе, а среди его собственников есть люди, которые давно переехали в другой регион.

Раньше для участия в собрании им требовалось лично прибыть на место его проведения либо использовать предусмотренные законом способы представительства.

После принятия законопроекта у такого собственника потенциально появится еще один вариант — принять участие дистанционно через «Госуслуги».

Для собственника это означает экономию времени и расходов на дорогу.

Для остальных участников — потенциально более высокий уровень явки и меньший риск того, что важное решение не будет принято из-за отсутствия кворума.

Есть ли риски? Да. И их нельзя недооценивать.

Риски

Первая проблема — цифровой разрыв

Не все собственники земельных долей активно пользуются электронными государственными сервисами. Особенно это может быть актуально для пожилых собственников.

Вторая — актуальность сведений о правообладателях.

Чтобы уведомление действительно дошло до собственника, необходимо, чтобы информация о нем была корректной и актуальной.

Третья — споры о процедуре.

Даже при электронном голосовании могут возникать вопросы:

был ли собственник надлежащим образом уведомлен;

имел ли он право голоса;

соблюдены ли сроки голосования;

правильно ли определен кворум;

соответствует ли решение повестке;

достоверно ли зафиксирован результат голосования.

Поэтому цифровой формат не означает автоматическую юридическую безупречность собрания.

Что важно сделать собственникам уже сейчас?

Пока законопроект не принят, действуют существующие правила. Однако собственникам земельных долей уже имеет смысл проверить свои данные и подготовиться к возможной цифровизации процедуры:

1. Проверить сведения о своей земельной доле в ЕГРН.

2. Убедиться, что персональные и контактные данные актуальны.

3. Проверить учетную запись на «Госуслугах» и ее подтверждение.

4. Следить за информацией о собраниях собственников.

5. Если вы участвуете в управлении сельхозземлей, заранее изучить предлагаемую процедуру дистанционного голосования.

6. Организаторам будущих собраний — особенно внимательно относиться к уведомлению собственников и фиксации результатов голосования.

Главное изменение — не только в «Госуслугах»

Значение законопроекта гораздо шире, чем просто возможность проголосовать онлайн. Речь идет о попытке адаптировать традиционный механизм управления общей долевой собственностью на сельхозземлю к современной реальности.

Сегодня собственник земельной доли может физически находиться за сотни или тысячи километров от участка. Требование обязательного личного присутствия в таких условиях объективно затрудняет участие в принятии решений.

Если законопроект будет принят, у собственников появится дополнительный инструмент — дистанционное участие в общем собрании с использованием государственных цифровых сервисов.

При этом важно помнить: удобнее — не значит проще с точки зрения права. Чем больше решений будет приниматься дистанционно, тем важнее станет правильное соблюдение процедуры уведомления, идентификации участников, определения кворума и оформления результатов. Именно поэтому после принятия закона особое значение будет иметь порядок, который установит Правительство РФ для проведения электронного голосования.

Для собственников сельхозземель это может стать одним из наиболее заметных изменений в порядке управления общей долевой собственностью за последние годы.

Пока же законопроект №1315992-8 находится на стадии рассмотрения, и окончательные правила могут измениться в процессе законодательной работы.

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