Банк берет на себя организацию этого процесса: специальная служба забирает деньги в торговой точке или офисе и доставляет их в банк для внесения на расчетный счет бизнеса.

Кроме того, есть услуга самоинкассации: когда бизнес арендует сейф и своими силами доставляет выручку в банк или ставит специальный терминал и вносит деньги на свой расчетный счет