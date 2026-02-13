Самое главное:
Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) — это набор банковских услуг для юридических лиц и ИП, которые помогают бизнесу проводить финансовые операции, управлять счетом и контролировать денежные потоки.
Тарифы в банках отличаются для малого и крупного бизнеса: ценами и спектром услуг.
На стоимость РКО влияет ряд факторов: стоимость обслуживания, комиссии за переводы и снятие наличных.
Кроме платных услуг, банки могут предлагать бесплатные бонусы — онлайн-бухгалтерию, проценты на остаток по счету и т. д.
Какие услуги входят в РКО
Расчетно-кассовое обслуживание — этой целый набор банковских продуктов, которые помогают автоматизировать часть бизнес-процессов: дистанционные переводы, операции с наличными. Дополнительно можно подключить инкассацию и самоинкассацию, предоставление бизнес-карт с обслуживанием, подключение зарплатных проектов, валютный контроль.
Услуга
Примечание
Открытие расчетного счета
Счет используется для разных операций: оплачивать налоги, рассчитываться с контрагентами (физлицами и юрлицами), принимать оплату, выполнять внутренние и межбанковские переводы. Расчетный счет может быть как в рублях, так и иностранной валюте
Эквайринг. Подключается отдельно
Бизнес предоставляет клиентам возможность безналичной оплаты: по терминалу в торговой точке, через специальный модуль на сайте или в приложении. Клиенты могут оплачивать продукты и услуги банковской картой, по QR-коду, с электронных кошельков. Различают торговый и интернет-эквайринг
Зарплатный проект. Подключается отдельно
Банковская услуга, которая автоматизирует перечисление зарплат работникам. Сотрудники получают на руки дебетовые карты и пользуются преимуществами проекта: льготными ставками на кредиты или повышенными процентами по вкладам
Инкассация. Подключается отдельно
Банк берет на себя организацию этого процесса: специальная служба забирает деньги в торговой точке или офисе и доставляет их в банк для внесения на расчетный счет бизнеса.
Кроме того, есть услуга самоинкассации: когда бизнес арендует сейф и своими силами доставляет выручку в банк или ставит специальный терминал и вносит деньги на свой расчетный счет
Валютный контроль. Подключается отдельно
Банк предоставляет услуги участникам ВЭД: помогает корректно составить документы и провести транзакцию, а также проверяет сделки и отчитывается в госорганы
После открытия расчетного счета появляется возможность финансирования: кредитование бизнеса, кредитные линии, овердрафт.
Сколько стоит РКО
Расчетный счет открывается бесплатно. Цена тарифа РКО складывается из разных составляющих:
Стоимость обслуживания. В одних банках обслуживание бесплатное, в других — доходит до нескольких тысяч рублей.
Переводы физлицам и юрлицам. На определенную сумму устанавливается месячный лимит: после его превышения банк берет комиссию.
Комиссии за снятие наличных и переводы с бизнес-карт, карт другого банка, пополнение через ККТ (кассу).
Помимо основных услуг банки могут предоставлять бизнесу бесплатные или платные опции — онлайн-бухгалтерию, проценты на остаток и другие услуги.
Бонусы за открытие РКО. При открытии РКО почти все банки предлагают своим клиентам бонусы. В зависимости от политики обслуживания клиентов конкретного банка список бонусов может отличаться. Например:
бизнес-карта с премиальными условиями и бесплатным обслуживанием на определенный срок;
кэшбэк по бизнес-карте;
повышенные проценты на остаток по счету;
бесплатная онлайн-бухгалтерия;
выгодные условия по зарплатным проектам, кредитам и депозитам;
скидки на другие банковские продукты;
скидки на услуги для бизнеса партнеров банка (реклама, складской учет, доставка и многое другое).
Бонусы при открытии РКО — это выгодные условия и привилегии для бизнеса. Банки предлагают их, чтобы повысить лояльность клиентов. Совокупность платных и бесплатных услуг в пакете РКО помогает бизнесу быстрее определиться с выбором банка.
Как бизнесу выбрать и открыть РКО: основные этапы
Алгоритм открытия РКО не отличается для ИП и организаций: бизнес формируют заявку на открытие РКО, подает в банк и через 1 час — 5 рабочих дней становятся клиентами банка на расчетно-кассовое обслуживание. Отличается только перечень документов в зависимости от формы бизнеса.
Шаг 1. Оценка необходимости открытия РКО
Законодательство не обязывает ИП и юрлиц открывать расчетные счета, но на практике без этого важного «элемента» бизнесу не обойтись. Только при наличии расчетного счета компании и предприниматели смогут:
Уплачивать налоги. У ФНС возникнут вопросы, если руководитель будет делать отчисления в бюджет с личной карты.
Выполнять расчеты по сделкам свыше 100 тыс. руб. В рамках одного договора запрещены операции с контрагентами свыше названного лимита (п. 4 указания ЦБ от 09.12.2019 № 5348‑У).
Принимать безналичную оплату от клиентов. Например, без расчетного счета владелец торговой точки не сможет поставить терминал: покупателям придется расплачиваться только наличными, а это не всегда удобно. Кроме того, в некоторых случаях предприниматель обязан предоставить покупателям разные способы оплаты.
Участвовать в госзакупках. Участвовать в госзакупках и других видах тендеров поставщики (исполнители, подрядчики) могут только при наличии расчетного счета: если его нет, то заказчик не примет заявку.
Проводить расчеты в валюте с зарубежными компаниями. Для совершения сделок с иностранными компаниями нужно открыть валютный расчетный счет.
Подобрать выгодный тариф РКО для бизнеса
Шаг 2. Выбор банка
В разных банках условия и стоимость РКО могут существенно отличаться. Правило «чем дешевле — тем лучше» в случае с выбором банка для РКО не всегда себя оправдывает: есть еще ряд факторов, на которые следует обращать внимание.
Параметры
Описание
Гарантия надежности
Опыт работы на рынке финансовых услуг, позиция в рейтинге Центробанка, страхование денег на счетах, положительные отзывы клиентов
Набор услуг в РКО
Обслуживание, торговый и интернет-эквайринг, выдача оборудования в аренду, мобильное приложение и т. д. Банки предлагают тарифы для «начинающих предпринимателей» и «крупных игроков»
Цены на тарифы
Стоимость обслуживания, лимиты на переводы юрлицам, лимиты на снятие наличных и др. Обычно банки предлагают бонусы новым клиентам: пониженную стоимость или бесплатное обслуживание на ограниченный срок
Удобство работы с банком
Доступные офисы в вашей местности, продолжительность рабочего дня, дистанционное обслуживание
Сравните предложения в разных банках для старта бизнеса. Сопоставьте услуги с целями бизнеса: если вам нужна инкассация, переводы по СБП, зарплатный проект, то ориентируйтесь на наличие этих услуг в РКО.
Банк, тариф
Стоимость обслуживания
Переводы физлицам внутри банка
Переводы юрлицам
Бонусы
0 руб.
До 1 млн руб. без комиссии
3 бесплатно
Бухгалтерия, изменения данных в налоговой, скидки и кэшбэк партнеров (Яндекс, Авито, Мой Склад и др.)
490 руб. /мес.
До 400 000 руб. без комиссии
49 руб. за 1 шт.
Бухгалтерия, валютный контроль счета, сопровождение по 115-ФЗ
0 руб.
До 150 000 руб. без комиссии
3 бесплатно. Далее — 49 руб. за 1 шт.
Бухгалтерия, аналитика для руководителей, зарплатный проект, скидки до 30% на OZON для бизнеса
600 руб. / мес.
До 2 млн руб. без комиссии
30 бесплатно
Бухгалтерия юридическая поддержка, кадровый учет. Бизнес-карта за 0 руб.
На выбор банка и оценку условий РКО обычно уходит не один день.
Шаг 3. Подача заявки на открытие РКО
Подать заявку на открытие РКО можно онлайн на сайте или в местном офисе банка.
Подача заявки онлайн на открытие РКО. На сайте банка заполните короткую форму: укажите имя и номер телефона для связи. Менеджер свяжется с вами для уточнения заявки.
Подача заявки в отделении банка. Посетите филиал банка в вашей местности и уточните условия у специалиста: пакет документов, доступные тарифы, условия открытия и обслуживания. Некоторые банки консультируют клиентов по этим вопросам по телефону: попробуйте позвонить, чтобы не тратить время на первичное посещение банка.
В первом случае заявка подается дистанционно, после чего потребуется встреча с курьером банка. Второй способ — для предпринимателей, которым важно живое общение с представителем банка в офисе.
Шаг 4. Предоставление документов ИП или организации
Пакет документов зависит от правового статуса бизнеса. У ИП или юрлица — свой список основных и дополнительных документов, которые запрашивают банки.
Какие документы подает ИП:
Предприниматель предоставляет паспорт и пакет документов, который приходит из налоговой после регистрации одним архивом: ИНН, лист записи о регистрации ИП, выписка из ЕГРИП.
Дополнительно банки могут запросить лицензии на отдельные виды деятельности, нотариальную доверенность на представителя.
Какие документы подает юрлицо:
Стандартный перечень документов для организации на открытие РКО — это устав, выписка из ЕГРЮЛ, приказ о назначении руководителя, паспорт Генерального директора
По запросу банка дополнительно нужно предоставить приказ о назначении бухгалтера, копию декларации и бухотчетности, справку об уплате налогов и взносов, сведения об учредителях, данные об участниках (владеющих более 25% доли), лицензии.
Часть сведений банки могут «подтянуть» из госреестров, если бизнес работает не первый год. Полный список документов можно уточнить на сайте банка, по телефону или лично в офисе учреждения.
Шаг 5. Подключение ИП или организации к РКО
На рассмотрение документов банкам требуется от 1 часа до 5 рабочих дней — это время на проверку данных о заявителе и подключение к РКО.
Банки предоставляют услугу резервирования счета: после подачи заявления ИП или организация получают реквизиты счета (за 5–10 минут). Их сразу можно использовать в договорах или для приема оплаты. При этом поступившие на счет деньги будут «заморожены» до окончания проверки бизнеса, а также пока все сервисы начнут функционировать в полном объеме.
Об открытии счета ФНС проинформируют автоматически. ИП или организации не нужно самостоятельно оповещать контролирующие органы.
В каких случаях могут отказать в открытии РКО
При обращении ИП или организации банки обязаны заключить договор на РКО (ст. 846 ГК). Но есть ряд причин, по которым могут отклонить заявку:
Признаки фирмы-однодневки — недавняя регистрация, нулевая отчетность, отсутствие сотрудников и др.
Массовый юридический адрес — по адресу зарегистрировано несколько компаний, предназначение здания не совпадает с целевым использованием.
Руководитель числится директором в нескольких фирмах — в разных регионах, с разными видами деятельности.
«Сигналы» о неблагонадежности ИП или юрлица — участие в судебных разбирательствах, задолженность, заблокированный счет в другом финучреждении.
Признаки уклонения от налогов, незаконного обналичивания.
Подведем итоги
Выбор банка для расчетного счета — ответственный процесс для руководителя компании или ИП.
На Сравни размещаются предложения банков с учетом рейтинга и отзывов предпринимателей:
с наименованиями банков;
с описанием услуг РКО;
с лимитами на переводы физлицам и юрлицам и другими характеристиками.
На Сравни собраны банки с выгодными тарифами РКО. Выбирайте банк по параметрам для своего бизнеса: стоимости обслуживания, размеру комиссий, лимитам на внутренние, исходящие, межбанковские переводы. На платформе представлены предложения «для начинающих предпринимателей» и «для бизнеса с большими оборотами».
