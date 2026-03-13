Виды лизинга: финансовый и операционный

Принято выделять три основных вида лизинга.

Первый — финансовый — применяется намного чаще и предусматривает выкуп имущества после исполнения условий по договору. При этом обычно используется остаточная стоимость актива, делающая сделку выгодной для конечного покупателя.

Второй — операционный — используется реже. Он не предполагает выкуп актива в собственность, то есть предмет лизинга после исполнения условий договора возвращается лизингодателю. Операционный лизинг напоминает обычную аренду с несколькими важными отличиями:

теоретическая возможность выкупа (нередко стороны договариваются вернуться к рассмотрению этого вопроса после окончания срока действия договора лизинга);

включение в платежи амортизации актива (что не предусмотрено для аренды);

необходимость лизингополучателя обслуживать и ремонтировать технику (отсутствует для аренды);

налоговые преференции (включая ускоренную амортизацию).

Третий вид лизинга — возвратный. Он применяется при необходимости срочно получить свободные финансовые ресурсы. Схема его такова: владелец продает актив лизинговой компании, после чего заключает с ней договор лизинга. То есть он теряет право собственности на имущество (с возможностью выкупа позднее), но получает деньги и одновременно продолжает пользоваться предметом лизинга.