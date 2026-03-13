Поэтому имеет смысл рассмотреть, что такое лизинг, как он работает, в чем заключаются его плюсы и минусы для бизнеса, более внимательно.
Как работает лизинг: пошаговая схема сделки
Законодательное регулирование лизинга осуществляется двумя основными документами. Первый — закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 № 164-ФЗ. Второй — параграф 6 (статьи 665–670) «Финансовая аренда» Гражданского кодекса (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
Участниками лизинга выступают три стороны:
Лизингодатель. Представляет собой специализированную лизинговую. Приобретает имущество у продавца, после чего передает его в аренду (с правом выкупа или без) лизингополучателю.
Лизингополучатель. Пользуется переданным в лизинг имуществом на условиях договора с лизингополучателем. Обычно сам выбирает приобретаемый актив (или участвует в выборе). Чаще всего выкупает его в собственность после исполнения финансовых обязательств по лизинговой сделке.
Продавец. Поставщик оборудования, техники или (что бывает реже) недвижимости. Продает актив лизинговой компании.
Совершение лизинговой сделки предусматривает поэтапную реализацию нескольких мероприятий:
Выбор актива. Обычно осуществляется лизингополучателем (нередко — из списка поставщиков, предложенного лизинговой компанией).
Обращение к лизингодателю. Содержит условия базовой сделки, согласованные с продавцом (или предложенные им).
Заключение договора. Становится результатом обсуждения и утверждения условий лизинга лизингодателем и лизингополучателем.
Передача актива в пользование лизингополучателю. Право собственности при этом сохраняется за лизингодателем (до исполнения всех условий договора).
Совершение лизинговых платежей в соответствии с графиком. Чаще всего (но необязательно) сделка завершается переходом актива в собственность лизингополучателя.
Изучение описанной схемы показывает суть лизинга и как это работает на практике. Важной и практически обязательной частью сделки выступает страхование имущества. Чаще всего расходы по страховке возлагаются на лизингополучателя. Цель оформления страхового полиса очевидна и заключается в защите предмета лизинга, обычного весьма ценного и ликвидного. Если страхованием актива занимается лизингодатель, сопутствующие расходы включаются в стоимость лизинга для лизингополучателя.
В завершении раздела стоит перечислить имущество, которое наиболее часто становится предметом лизинга:
автотранспорт;
специальная техника (строительная, сельскохозяйственная, дорожно-строительная, коммунальная и т.д.);
авиационный, водный и железнодорожный транспорт (первый — практически всегда);
оборудование и технологические производственные линии;
коммерческая и жилая недвижимость (вторая — намного реже).
Чем лизинг отличается от кредита: подробное сравнение
Как было отмечено ранее, лизинг выступает альтернативой обычному банковскому кредиту. Оба источника финансирования покупки активно применяются на практике. Поэтому имеет смысл уделить ответу на вопрос, что лучше — лизинг или кредит, несколько больше внимания. Для удобства восприятия информации она отображена в формате таблицы. Изучение которой позволит лучше понять какими плюсами и минусами обладает лизинг или кредит.
Критерий сравнения лизинг vs кредит
Лизинг
Кредит
Юридическая форма
Договор лизинга (финансовой аренды)
Договор кредитования (кредитный договор)
Обеспечение
Сам актив с обязательной страховкой
Сам актив (обычно со страховкой), поручители и другое залоговое имущество
Законодательное регулирование
ГК (параграф 6), № 164-ФЗ
ГК (глава 42)
Право собственности
Лизингодатель (до полного выкупа, который не является обязательным)
Получатель кредита (заемщик) с момента приобретения
Размер первоначального взноса
Обычно 10–30 %
Обычно от 20 % до 50 % и даже больше
Регулярные платежи
Лизинговые платежи по графику из договора
Платежи по кредиту (проценты плюс тело долга)
Налоги
Учет всей суммы лизинговых платежей в расходах
НДС к вычету
Возможна ускоренная амортизация (ст. 259.3 НК)
Учет в расходах только процентов по кредиту
НДС к вычету отсутствует
Обычная амортизация
Срок
От 5 до 10 лет (преимущественно)
В широком диапазоне (от года до 15–20 и даже дольше)
Сложность оформления
Лояльные требования к клиенту (так как объект сохраняется в собственности лизингодателя)
Более жесткие требования к заемщику
Гибкость условий сотрудничества
Гибкие (позволяют учесть пожелания лизингополучателя по всем основным параметрам сделки)
Преимущественно фиксированные (без опции корректировки)
Риски просрочки
Минимальные (актив быстро возвращается владельцу, то есть лизингодателю)
Высокие (предусматривают взыскание имущества или задолженности через суд)
Право на каникулы
Нет
Да (в соответствии с актуальной версией законодательства)
Виды лизинга: финансовый и операционный
Принято выделять три основных вида лизинга.
Первый — финансовый — применяется намного чаще и предусматривает выкуп имущества после исполнения условий по договору. При этом обычно используется остаточная стоимость актива, делающая сделку выгодной для конечного покупателя.
Второй — операционный — используется реже. Он не предполагает выкуп актива в собственность, то есть предмет лизинга после исполнения условий договора возвращается лизингодателю. Операционный лизинг напоминает обычную аренду с несколькими важными отличиями:
теоретическая возможность выкупа (нередко стороны договариваются вернуться к рассмотрению этого вопроса после окончания срока действия договора лизинга);
включение в платежи амортизации актива (что не предусмотрено для аренды);
необходимость лизингополучателя обслуживать и ремонтировать технику (отсутствует для аренды);
налоговые преференции (включая ускоренную амортизацию).
Третий вид лизинга — возвратный. Он применяется при необходимости срочно получить свободные финансовые ресурсы. Схема его такова: владелец продает актив лизинговой компании, после чего заключает с ней договор лизинга. То есть он теряет право собственности на имущество (с возможностью выкупа позднее), но получает деньги и одновременно продолжает пользоваться предметом лизинга.
Плюсы и минусы лизинга для бизнеса и ИП
Лизинговые сделки становятся все более популярными на отечественном рынке. Прежде всего — за счет нескольких важных плюсов для бизнеса, включая:
Большую выгодность по сравнению с банковским кредитом.
Возможность приобрести дорогостоящее оборудование и технику (что часто недоступно в кредит).
Отсутствие имущественного налога (право собственности остается за лизингодателем).
Льготы по налогам при лизинге (по налогу на прибыль, возврат НДС при лизинге, а также из-за ускоренной амортизации).
Гибкий график сотрудничества и более лояльные требования к потенциальному клиенту.
Основным недостатками лизинга для бизнеса выступают:
Риск быстрой потери имущества в случае просрочки платежей.
Принудительное взыскание актива при банкротстве или финансовых проблемах лизингодателя.
Отсутствие налоговых преференций для физических лиц (включая ИП на упрощенке, патенте или ЕСХН).
Лизинг автомобиля: особенности для физических и юридических лиц
Особенно часто лизинговые сделки используются для покупки бизнесом автотранспорта. Поэтому имеет смысл рассмотреть вопрос о том, что такое лизинг автомобиля, более внимательно. Популярность подобных операций именно для бизнеса объясняется предельно просто. Лизинг авто для такси или других потребностей ООО/ИП позволяет в полной мере воспользоваться всеми преимуществами финансовой аренды, описанными выше. При этом ее минусы фактически нивелируются (тем более — при сравнении с автокредитованием в банке для юридических лиц или ИП).
Прямо противоположная ситуация складывается при покупке в лизинг автомобиля обычным физическим лицом. В этом случае отсутствуют все налоговые преференции, более того — расходы по уплате НДС фактически ложатся на покупателя. Отдельно стоит отметить отсутствие возможности воспользоваться льготным автокредитом, который обычно является совместным продуктом банка и автопроизводителя. Именно поэтому вопрос о том, что такое лизинг авто для физлиц, попросту не является актуальным для сегодняшнего российского рынка.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли закрыть лизинг досрочно?
Досрочное исполнение обязательств по договору лизинга возможно, но требует учета договорных условий или согласованных действия лизингодателя и лизингополучателя. При принятии подобного решения нужно учитывать сопутствующие риски, прежде всего связанные с налогообложением сделки.
Кто платит за страховку и ТО?
Расходы на оформление страховки и техническое обслуживание предмета лизинга в большинстве случаев возлагаются на лизингополучателя. Хотя в договоре, подписанном сторонами, допускается указание иных условий сотрудничества, если они устраивают и лизингодателя, и лизингополучателя.
Дадут ли лизинг новому ИП?
Лизинг или финансовая аренда отличаются лояльностью к потенциальным клиентам. Поэтому вероятность одобрения лизинговой сделки для нового ИП пусть и не является 100 %-ной, но остается достаточно высокой. Дело в том, что лизингодатель минимизирует собственные риски, так как предмет лизинга остается в его собственности вплоть до полного использования финансовых обязательств лизингополучателем.
