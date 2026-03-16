Рассмотрим более внимательно, что представляет собой процедура оформления лизинга для ИП и ООО, каковы ее основные этапы и что необходимо учесть для максимальной экономии финансовых ресурсов бизнеса.
Кто может оформить лизинг: требования к ИП и ООО
Ключевым преимуществом лизинга для ИП и ООО выступает лояльность требований к потенциальному лизингополучателю. Стандартный набор условия одобрения сделки включает: работу в течение хотя бы полугода-года, наличие оборотов по счету и прозрачную отчетность. Некоторые лизинговые компании готовы заключать сделки с еще более доступными требованиями (прежде всего, в части срока существования бизнеса). То есть заключить договора лизинга для ИП или ООО чуть ли не сразу после регистрации.
Причина такой политики лизингодателей предельно проста. Их риски минимальны, так как исполнение лизингополучателем взятых на себя финансовых обязательств, обеспечивается за счет сохранения прав собственности на предмет лизинга. Если клиент допускает просрочку, актив можно быстро и без каких-либо проблем забрать. Именно поэтому условия лизинга для юридических лиц и ИП настолько доступны.
Лизинговые операции регламентируются двумя профильным законодательными актами. Первый — ГК (часть вторая, параграф 6 «Финансовая аренда»). Второй — закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 № 164-ФЗ.
Этап 1. Выбор предмета лизинга и поиск компании
Первым делом стоит определиться с предметом лизинга и лизинговой компанией для сотрудничества. В первом случае критериями выбора выступают:
вид актива (транспорт, спецтехника, недвижимость, оборудование и т.д.);
его характеристики (технические, эксплуатационные, финансовые);
статус (новая или б/у техника в лизинг для ИП или ООО);
срок поставки и т.д.
Важно, чтобы финансовый критерий (то есть цена) рассматривался в комплексе с остальными. Что позволит приобрести по-настоящему полезный для ведения бизнеса актив.
Критериями выбора лизингодателя становятся такие:
стаж работы на рынке;
отзывы реальных клиентов;
место в тематических рейтингах на специализированных ресурсах;
деловая репутация (оценивается по-разному, например, по частоте и количеству судебных разбирательств);
специализация (например, некоторые компании занимаются исключительно лизингом грузовой техники и имеют соответствующие скидки от ведущих поставщиком);
условия сотрудничества (размер авансового платежа, срок лизинга, величина регулярного платежа, размер штрафных санкций и т.д.).
Этап 2. Сбор документов
ИП и ООО готовят несколько различный по составу пакет документов для лизинга. От предпринимателя требуется предоставить:
заявку и анкету клиента;
паспорт;
регистрационные документы (выписка из ЕГРИП и лист записи о регистрации ИП);
налоговую декларацию за один или несколько последних отчетных периодов (для работающих на ПСН — копии патентов с квитанциями об уплате);
выписка по расчетному счету (или нескольким) за определенный временной период (обычно — год) или справка банка;
крупные договора (при наличии);
при необходимости - дополнительные документы (по запросу лизинговой компании).
ООО предоставляет лизингодателю следующий комплект документов:
заявка и анкета клиента;
устав и регистрационную документацию;
документы, подтверждающие полномочия руководителя;
его паспорт (и паспорта крупных владельцев с долей от 15 %);
налоговая и бухгалтерская отчетность за определенный период времени (обычно год);
выписка по расчетным счетам или справка банка;
карточка с контактными данными;
перечень текущих финансовых обязательств (кредитных, лизинговых и иных).
Этап 3. Подача заявки и скоринг
Сформированный комплект документов направляется в лизинговую компанию. После его рассмотрения выносится предварительное решение об одобрении сделки или отказ в ее совершении. В первом случае далее требуется перейти к согласованию детальных условий лизинга для юридических лиц или ИП. Включая характеристики и требования к предмету лизинга.
Далее составляется договор лизинговой сделки, условия которого должны быть согласованы сторонами (включая продавца предмета лизинга). Что фактически является окончательным одобрением финансовой операции.
Почему могут отказать в лизинге: основные причины
Можно выделить несколько основных причины отказа в лизинге, к числу которых относятся:
Проблемная кредитная история ИП или ООО.
Несоответствие требованию по стажу работы бизнеса (выдвигается не всегда, обычно составляет не менее 3–6 месяцев или даже года для по некоторым лизинговым программам).
Проблемы с платежеспособностью, которые могут выражаться по-разному: от высокой долговой нагрузки до убытков в отчетности.
Проблемы с согласованием предмета лизинга (слишком старое авто, низкая ликвидность техники, ненадежный поставщик и т.д.).
Проблемы клиента с налоговыми, правоохранительными или контролирующими органами. Например, блокировка счетов за долги перед ФНС.
Самый простой способ увеличить вероятность одобрения сделки заключается или в изменении желательных условий (например, увеличении начального взноса), или в предоставлении поручительства по финансовым обязательствам лизингополучателя (что становится дополнительной гарантией для лизингодателя).
Этап 4. Подписание договора и внесение аванса
Далее происходит подписание сторонами договора. Естественно, ему предшествует внимательная юридическая проверка документа. Прежде всего стоит обращать внимание на несколько ключевых моментов сделки:
тип регулярных выплат: аннуитетные (то есть равными платежами, используются намного чаще) или дифференцированные (то есть с постепенным снижением суммы выплаты, встречаются реже);
возможность и условия досрочного выкупа предмета лизинга;
требования к страхованию (например, для автотранспорта — по КАСКО).
Этап 5. Получение имущества и постановка на учет
На следующей стадии совершения сделки требуется получить технику в лизинге, что в обязательном порядке оформляется актом приема-передачи. Дальнейшие действия зависят от вида лизингового имущества. Например, автотранспорт регистрируется в ГИБДД, недвижимость ставится на кадастровый учет в ЕГРН, спецтехника подлежит учету в Гостехнадзоре и т.д. Оформление происходит на текущего владельца собственности, то есть лизингодателя.
Как сэкономить: субсидии и налоги
Одним из важных преимуществ лизинга выступает получение налоговых преференций. Причем сразу по нескольким направлениям:
получение НДС по лизингу к вычету;
учет расходов по лизингу в себестоимости (всей суммы регулярных платежей), что уменьшает налог на прибыль (по большинству систем налогообложения);
ускоренная амортизация (увеличивает себестоимость, то есть также снижает налог на прибыль).
Обязательным условием получения экономии на налогах выступает правильное ведение бухучета лизинга. При этом необходимо руководствоваться положениями ФСБУ 25/2018.
Еще одной возможностью сэкономить становится участие в программе государственного субсидирования Минпромторга. Основным направлением поддержки бизнеса выступает льготные условия лизинга отечественной техники для ООО и ИП. Величина субсидии зависит от типа транспортного средства и составляет:
на коммерческий автотранспорт — до 500 тыс. рублей (до 10 % от стоимости);
на электромобили — до 925 тыс. рублей (до 35 %);
на туристические автобусы — до 2 млн. рублей (до 20 %);
на седельные тягачи — до 850 тыс. рублей (до 20 %).
Главным условием субсидирования становится приобретение российской техники. Еще одним обязательным требованием выступает, как минимум, годовой срок действия договора лизинга.
Бухгалтеры часто первыми рекомендуют бизнесу лизинг, потому что он позволяет снизить налог на прибыль, вернуть НДС, ускорить амортизацию.
