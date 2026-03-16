Кто может оформить лизинг: требования к ИП и ООО

Ключевым преимуществом лизинга для ИП и ООО выступает лояльность требований к потенциальному лизингополучателю. Стандартный набор условия одобрения сделки включает: работу в течение хотя бы полугода-года, наличие оборотов по счету и прозрачную отчетность. Некоторые лизинговые компании готовы заключать сделки с еще более доступными требованиями (прежде всего, в части срока существования бизнеса). То есть заключить договора лизинга для ИП или ООО чуть ли не сразу после регистрации.

Причина такой политики лизингодателей предельно проста. Их риски минимальны, так как исполнение лизингополучателем взятых на себя финансовых обязательств, обеспечивается за счет сохранения прав собственности на предмет лизинга. Если клиент допускает просрочку, актив можно быстро и без каких-либо проблем забрать. Именно поэтому условия лизинга для юридических лиц и ИП настолько доступны.