Как защитить владельца бизнеса через залог долей или акций

Если требуется гарантировать интересы Основателя бизнеса в компании, которой он юридически не владеет, залог долей в ООО и акций придет на выручку. Если смотреть шире, залог поможет любому, кому текущие собственники бизнеса или сама компания что-то задолжали.

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Анастасия Тайшина, эксперт Центра структурирования бизнеса taxCOACH®:

«В своей практике обеспечения безопасности среднего бизнеса мы используем залог долей в обществе с ограниченной ответственностью (акций в акционерном обществе) как один из инструментов для юридической «упаковки» отношений с партнерами, фиксации договоренностей при привлечении стороннего финансирования и защиты интересов основателя бизнеса при диверсификации структуры собственности».

Упрощенно, заключая договор залога доли в ООО или акций, Основатель бизнеса, инвестор или иное лицо в статусе кредитора могут получить все права участника/акционера, не являясь таковыми. Это позволяет отнести договор залога к Программе защиты основателя бизнеса, наряду с советом директоров, опционом и корпоративным договором.

Как работает залог доли/акций

Залог доли/акций является средством обеспечения исполнения обязательства. Поэтому прежде нужно иметь то самое обязательство - уплатить некую сумму денежных средств, передать имущество и прочее.

По общему правилу, сумма обязательства должна быть соразмерна залогу. Если требуется заложить долю в компании с недвижимым имуществом, где валюта баланса измеряется сотней миллионов - есть над чем подумать. Хотя для заключения договора залога независимую оценку проводить не нужно. Стороны могут оценить по своему усмотрению. Но в любом случае она должна быть не ниже действительной стоимости доли/акций, поскольку обращение взыскания на них осуществляется по стоимости, определяемой на момент обращения взыскания.

Что мы получаем? Пока должник, например, новый или младший партнер, приобретающий долю в рассрочку, рассчитывается за нее, Основатель бизнеса имеет возможность контролировать ключевые решения в силу залога, а в случае отсутствия оплаты может обратить на него взыскание. Аналогичный статус приобретает и инвестор, если берет в залог доли/акции в обеспечение обязательств либо текущих владельцев, либо самой компании, если финансирование осуществляется напрямую.

Если смотреть в ключе владельческого контроля, самое интересное в том, что Закон позволяет передать залогодержателю все права участника или акционера. Правда, вместе с таким контролем Основатель получит и статус контролирующего должника лица, что подходит не всем.

Во избежание этого в договоре залога можно прописать, что корпоративные права участника продолжает осуществлять залогодатель, но ряд вопросов согласовывает с кредитором:

об отчуждении доли по любому основанию;

об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица, в результате чего доля участника общества может быть существенно размыта;

об одобрении крупных сделок, отчуждение недвижимого имущества, долей в дочерних обществах и прочее;

о смене директора Общества.

Если залогодержатель осуществляет права участника/акционера Общества, то у директора возникает обязанность уведомлять залогодержателя о проведении общего собрания в закрепленном в уставе порядке. Протокол подписывается залогодержателем наряду с остальными участниками/акционерами.

По закону залогодатель не вправе отчуждать предмет залога без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или договором.

Даже если вы забыли наложить подобный запрет в договоре залога доли в ООО, участник общества не сможет продать, подарить, обменять долю, выдать в отношении доли опцион на ее продажу и выйти из Общества без согласия залогодержателя, учитывая, что сведения о залоге доли отражаются в ЕГРЮЛ. При нотариальном удостоверении сделки с долей нотариус однозначно потребует предоставления ему договора ее залога, а после изучения договора и письменное согласие залогодержателя.

При залоге акций все ограничения залогодателя в отношении акций прописываются в залоговом распоряжении, на основании которого регистратор вносит записи об условиях залога по лицевым счетам залогодержателя и акционера. Таким образом, регистратор также не проведет сделки по отчуждению заложенных акций без согласия залогодержателя.

Залог доли/акций в обществе сохраняется при их переходе к другому лицу, в том числе наследнику, правопреемнику юридического лица. Следовательно залогодержатель не лишается возможности обратить взыскание на предмет залога при условии сохранения непогашенного основного обязательства.

Некоторые отличия в использовании конструкции для ООО и АО

Залог долей в ООО:

Если ничего иного не предусмотрели стороны в договоре залога доли, до момента прекращения залога права участника общества осуществляются залогодержателем.

Для оформления залога доли в ООО, устав не должен содержать положения о запрете передачи доли в залог третьему лицу. Это требование должно соблюдаться и при передаче в залог доли в Обществе с единственным участником.

Решение о согласии на передачу своей доли в залог третьему лицу по закону принимается большинством голосов всех участников общества. При этом голос участника, намеревающегося передать свою долю в залог, при голосовании не учитывается. В обществе с одним участником решение об одобрении залога доли принимается им самим.

Договор залога доли в ООО подлежит обязательному нотариальному удостоверению, после чего сведения о нем вносятся в ЕГРЮЛ. Там виден залогодержатель, основание (дата основного договора), дата внесения сведений о залоге.

Залог акций в АО

В отличие от ООО, при залоге акций в АО права акционера по закону продолжает осуществлять залогодатель, то есть акционер. Поэтому в договоре залога специально необходимо оговорить оставление прав за залогодержателем.

Передача акций в залог третьему лицу осуществляется без согласия остальных акционеров и самой компании. Сведения об обременении акций залогом вносятся в реестр акционеров и отражаются реестродержателем по лицевому счету залогодателя на основании распоряжения, подписанного залогодателем и залогодержателем. Одновременно регистратор открывает в реестре лицевой счет залогодержателю.

Запись об обременении акций залогом содержит следующие данные: сведения о залогодержателе, все данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе реквизиты договора залога, условия залога (установленные ограничения, порядок распоряжения акциями и прочее).

Информация о залоге акций не отражается в ЕГРЮЛ и, соответственно, не видна третьим лицам.

Стоп-кран для Основателя: обращение взыскания на заложенные доли/акции

В случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства, залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенную(ые) долю (акции). По общему правилу, обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется по решению суда. Теоретически, для удобства можно было бы предусмотреть в договоре залога внесудебный порядок обращения взыскания на заложенную долю в Обществе, однако на практике он связан с таким количеством административных процедур, что за ориентир берите именно судебный порядок взыскания - это реально проще.

Важно! Обращение взыскания на заложенную долю/ акции само по себе не гарантирует залогодержателю их переход к нему в собственность, поскольку: 1) в ООО с двумя и более участниками само Общество или остальные участники по единогласно принятому решению могут выплатить залогодержателю действительную стоимость доли или части доли пропорционально сумме долга в течение 3-х месяцев с момента обращения взыскания. Аналогичных правил в Законе об АО не предусмотрено; 2) по умолчанию, обращение взыскания на долю/ акции осуществляется путем продажи их с (публичных) торгов. Чтобы получить именно долю/ акции, а не деньги, залогодержателю нужно участвовать в торгах и выиграть их.

Поэтому в договоре залога можно также закрепить один из двух механизмов реализации заложенного посредством:

поступления доли в обществе в собственность залогодержателя по цене, определенной в договоре, но не ниже рыночной;

продажи предмета залога залогодержателем другому лицу по цене не ниже рыночной с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом долга.

Но этом механизм работает только, если залогодателем выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Залогодержателем при этом может быть и физическое лицо, не имеющее статуса индивидуального предпринимателя.

Если на момент передачи заложенной доли в собственность залогодержателя ее действительная стоимость будет превышать размер невыплаченного долга, то залогодержатель должен будет выплатить разницу залогодателю.

Прекращение залога и снятие обременения

Полного погашения обеспеченного залогом обязательства недостаточно для снятия залога.

Запись в ЕГРЮЛ об обременении доли залогом погашается только на основании заявления залогодержателя по форме № Р13014 или на основании вступившего в законную силу решения суда. Заявление подписывается залогодержателем, подлинность подписи которого удостоверяется в нотариальном порядке. Таким образом, сведения о залоге доли не могут быть исключены из ЕГРЮЛ без ведома залогодержателя.

При этом закон не устанавливает срок для подачи такого заявления в налоговую после погашения основного обязательства. Однако стороны могут установить данный срок в договоре залога. Кроме того, залогодатель вправе в судебном порядке принудить залогодержателя к подаче заявления после полного погашения основного обязательства, если тот уклоняется.

Применительно к АО внесение в реестр акционеров записи о погашении залога акций осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении залога акций, подписываемого залогодержателем либо совместно залогодателем и залогодержателем.

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