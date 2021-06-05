Арбитражная практика по ЭДО и электронной отчетности: что там интересного

Ответчик отказывается признавать ЭДО, можно ли отправлять электронную претензию, давать ли контрагентам альтернативу электронным документам и случай, когда за компанию кто-то сдал декларации по НДС без ее ведома. Подборка интересной судебной практики по использованию электронного документооборота.

Отрицать использование ЭДО в суде бесполезно

Истец ООО «Беркс» в трех инстанциях пыталось взыскать долг в размере 3 558 136,51 руб. и неустойку в размере 804 218,35 руб. с индивидуального предпринимателя Зорина В.Л. Предприниматель задолжал деньги за поставленный товар.

В подтверждение своей позиции истец предоставил УПД, договор поставки и другие документы, т.к. иногда обязательства по поставке товара исполняли третьи лица. Ответчик поставку товара, перечисленного в УПД, не подтвердил.

Из материалов дела: «Указанные УПД не содержат ни подписей, ни печатей. Как следует из отзыва ответчика, отраженные в УПД товары ответчик не получал. Доверенности, приказы, поручения по получению указанных товаров не выдавал.».

Ответчик заявлял еще и о фальсификации договора поставки, а именно утверждал, что его представитель никакого договора не подписывал. Однако он не представил в суд свой оригинал договора, сам в суд не явился, и потому суд этот довод отклонил.

Использование ЭДО при обмене документами ответчик-предприниматель также отрицал, но суд установил иное:

Из материалов дела: «ИП Зорин В.Л. также принял надлежащее исполнение за ООО „Беркс“ от третьего лица — ООО „Итерн“, что подтверждается подписанным им УПД No 205797 от 05.12.2019 г. на сумму 15 666,48 руб.по системе ЭДО».

Принял ИП еще и многие другие документы, какие-то были подписаны его сотрудниками лично, какие-то через ЭДО. И каждый такой документ предприниматель пытался оспорить.

Но отличился в этом деле не только ответчик, который отрицал очевидное, а еще и истец. ООО «Беркс» предоставил несколько УПД без печатей и подписей и в течение полугода, пока дело ожидало рассмотрения, так и не направил в суд оформленных надлежащим образом документов.

Вот к примеру как суд описывает один из представленных УПД: «...УПД № 214658 от 14.12.2018 г. на сумму 56 638,26 руб. не содержат подписи лица, получившего товар в графе „груз получил“ с расшифровками фамилий, не имеется каких-либо иных отметок, либо подписания УПД путем электронного документооборота. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.».

Иск был удовлетворен частично. Апелляция и кассация ничего менять не стали. Но главный вывод — пытаться играть с судом в невинность и отрицать наличие ЭДО, при том что имеются подписанные электронной подписью документы, как минимум глупо.

Дело № А40-68291/19-171-593.

Вывод: ЭДО поможет вам выиграть дело в суде, если ответчик пытается обвинить вас в фальсификации или отказывается от обязательств. Сервис «Такском-Файлер» позволяет обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами в том числе через мобильное приложение. Вы можете подключить ЭДО из привычной программы — 1С: Бухгалтерия 8, 1С:Управление торговлей 8 и других решений фирмы 1С.

Если между сторонами есть соглашение об ЭДО, претензию можно направить электронно

Вообще тут суть иска в другом — организация не платила за потребленную электроэнергию, энергетическая компания взыскала задолженность в суде. Но один момент в этом деле интересен.

Из материалов дела: «В спорный период договор действовал с учетом заключенного сторонами соглашения об электронном документообороте, согласно которому стороны согласились осуществлять документооборот в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи и признавать юридическую силу всех электронных документов»

Далее сказано, что сторонами признается юридическая сила за всеми документами, подписанными ЭЦП, которыми они обменивались, если на момент подписания сертификат ключа ЭЦП не отозван и является действительным.

Более того, суд отдельно указал на возможность отправки претензии через ЭДО:

«Претензионный порядок урегулирования спора соблюден истцом направлением претензии от ...... Претензия направлена в адрес ответчика в электронном виде через оператора электронного документооборота ******, что в целом соответствует согласованной воле сторон, выраженной в соглашении об электронном документообороте».

Вывод: Если вы со своим контрагентом заключили такое соглашение, то получается, что можете отправлять друг другу в электронном виде любые документы, включая претензии. Это не только ускоряет решение денежных вопросов — зачастую должник предпочитает не доводить дело до суда и решить вопрос мирно —, но и наделяет вас неоспоримым доказательством отправки претензии в адрес должника по согласованному с ним каналу связи.

Дело № А45-23700/2020.

ФАС считает, что у ЭДО должна быть альтернатива

ООО «Спецавтохозяйство» судилось с УФАС по Удмуртской республике. Регулятору не понравился пункт типового договора, где подписание, направление, получение и обмен документами производился только по ЭДО, без альтернатив на бумаге.

«По результатам проверочных мероприятий антимонопольный орган пришел к выводу о наличии в действиях ООО „Спецавтохозяйство“ по установлению в условиях публичного договора на оказание услуг по обращению с ТКО пункта 10, предусматривающего выставление, направление, получение, подписание и обмен отчетными документами только посредством электронного оборота с применением ЭЦП, без предоставления возможности альтернативного способа расчетов (на бумажном носителе)».

Надзорный орган посчитал, что отсутствие альтернативы в виде бумажного документооборота явилось злоупотреблением для компании с доминирующим положением на рынке, а ее клиентам пришлось «необоснованно нести расходы на обеспечение электронного документооборота».

УФАС выдало предписание истцу исправить спорный пункт договора, чтобы дать возможность контрагентам выбрать альтернативный вариант ведения документооборота.

Истец уведомил Управление, что изменения в договоры внесет и начнет использовать их с 1 января 2020 года. Но в УФАС посчитали, что предупреждение истцом не было исполнено, т.к. в январе 2020 года на сайте все еще висел старый образец договора с юрлицами. УФАС возбудило дело, организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей, по ч.1 ст. 14.31 КоАП. Общество обратилось в суд.

Организация утверждала, что не чинит своим контрагентам никаких препятствий в направлении документов альтернативным способом. Вот СНТ «Березка» по договору на оказание услуг по обращению с ТКО присылает оригиналы документов по почте и с нарочным, а ей за это никаких санкций.

Суд указал, что электронный оборот между организациями возможен только при наличии обоюдного согласия. И при наличии технической возможности для этого.

«Вместе с тем, возможность обмена счетами-фактурами в электронном виде предусмотрена абзацем 2 пункта 1 статьи 169 НК, согласно которому счет-фактура может быть составлен и выставлен на бумажном носителе и (или) в электронной форме. Счета-фактуры составляются в электронной форме по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у указанных сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии с установленными форматами и порядком».

В данном случае суд указал на нарушение, но только потому, что общество было крупнейшим оператором по утилизации ТКО и нарушило антимонопольное законодательство, диктуя свои правила. Правда сумму штрафа суд снизил до 150 тысяч руб., поскольку общество совершило правонарушение впервые.

Дело № А71-11815/2020.

Обратите внимание! В некоторых случаях ЭДО обязательно. К примеру, при обороте маркированных товаров. В Такском есть вседля работы с маркировкой — от получения электронной подписи и регистрации в Честном Знаке до комплексных решений «под ключ» — для розницы, опта и производителей.

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Как ФНС не смогла доказать право «уполномочки» на подачу декларации по НДС

Компания подала в суд на ИФНС с требованием аннулировать ряд поданных от лица ООО деклараций, а также убрать из базы ФНС все сведения об этих декларациях.

Общество пыталось убедить и налоговиков (в жалобах в вышестоящие инстанции) и суды (на данный момент дело в кассации, заседание должно было пройти 31 мая), в том, что оно не передавало полномочий по подаче деклараций третьим лицам и они не подписаны их руководителем.

Прямо скажем, такая ситуация не новость. Многие компании и в прошлом и сейчас сталкивались с тем, что кто-то за них сдает отчеты в налоговую, причем нулевые или имеющие в составе нереальные данные. Из-за чего у компании и ее контрагентов начинаются неприятности.

Для начала суд установил, что да, декларации подавала другая компания, но она приложила доверенность на представителя общества со всеми необходимыми полномочиями.

«В связи с чем, у Инспекции отсутствовали основания для отказа в приеме спорных налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость».

При этом ФНС почему-то не предоставила суду ни саму доверенность, ни доказательства, что она была заверена электронной подписью доверителя (т.е. руководителем пострадавшей организации), хотя должна была это сделать. Вместо этого инспекция показал лишь скриншот из журнала приема сведений, где в числе прочего указана и доверенность.

В деле выступил и оператор ТКС, который не подтвердил поступление деклараций на их сервер. Налоговики пытались это объяснить ошибкой сотрудника, но суд этот довод отмел. А вот это более, чем странно, ведь электронные документы проходят через оператора в обязательном порядке. Без этого просто никак. Если вы отправляете электронную отчетность, то знаете, что оператор сообщает о каждом шаге по прохождению электронного документа — отправка, поступление в налоговый орган, принятие или отказ и т.п.

Справедливость в этом деле восторжествовала — суд обязал налоговиков признать спорные декларации не поданными и аннулировать их. Но в остальной части требований, а именно в удалении из базы ФНС всякого упоминания о таких декларациях, суд отказал, сославшись на отсутствие таких механизмов:

«Требования Общества об обязании Инспекции аннулировать из единой базы ФНС России все сведения о данных декларациях и сведения, содержащиеся в данных декларациях, как недостоверные удовлетворению не подлежат ввиду отсутствия соответствующих механизмов, предусмотренных действующим законодательством о налогах и сборах, а также программным обеспечением АИС Налог-3. Доказательств обратного суду не представлено».

Желание организации удалить подобную информацию из базы понятно — ведь здесь явная ошибка (или намеренно совершенные противозаконные действия), причем не со стороны налогоплательщика, а третьих лиц.

Дело № А56-14368/2020.

Это дело показывает, что оператор отправки отчетности может защитить ваши интересы в суде, а электронную декларацию или доверенность подделать очень сложно. Кстати, за подделку ЭЦП хотят ввести уголовную ответственность! Сейчас разрабатывается законопроект на эту тему, планируется, что, например за использование поддельной электронной подписи мошеннику выпишут штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а кроме того, нарушителю будет грозить реальный срок заключения до трех лет.