Обзор налоговых мер поддержки бизнеса 2022: отсрочки уплаты налогов, льготы и новые поручения Президента

Отсрочка по уплате налога на прибыль
Организациям, которые перечисляют аванс из прибыли предыдущего квартала, перенесли уплату налога на прибыль с 28 марта 2022 года на 28 апреля (постановление Правительства от 25.03.2022 № 470).
Обратите внимание: до окончания срока уплаты осталось несколько дней.
Однако, если за январь и февраль компания перечислила в бюджет сумму больше аванса, который она рассчитала за I квартал, то 28 апреля переводить ничего не нужно (письмо ФНС от 25.03.2022 № СД-4-3/3626).
Отсрочка по уплате налога на УСН
Для субъектов МСП, у которых основной вид деятельности (по состоянию на 01.01.2022) попадает в перечень пострадавших отраслей (постановление Правительства от 30.03.2022 № 512) установлены новые даты уплаты единого налога на УСН :
за 2021 год:
- для организации: вместо 31 марта 2022 года — 31 октября 2022 года;
- для ИП: вместо 30 апреля 2022 года — 30 ноября 2022 года.
за 1 квартал 2022 года:
- для организации и ИП: вместо 25 апреля 2022 года — 30 ноября 2022 года.
Причем уплатить можно не всю сумму сразу, а разбить платеж на 6 частей и вносить по ⅙ ежемесячно на протяжении полугода.
Таким образом, в первый раз ⅙ часть платежа нужно внести не позднее вышеуказанных дат. А далее, ежемесячно перечислять в бюджет по ⅙ не позже последнего числа каждого последующего месяца.
В итоге организации должны полностью рассчитаться с бюджетом по налогу за 2021 год — 31 марта 2023 года, а по налогу за 1 квартал 2022 года — 2 мая 2023 года. ИП полностью закроют долг по платежам — 2 мая 2023 года.
На авансы по УСН за II и III квартал 2022 года отсрочка не распространяется.
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Налоговые льготы
- До 1 июня 2022 года не будут блокировать банковские счета ИП за просрочку налоговых платежей.
- Для туристической индустрии и гостиничного бизнеса на пять лет установлена ставка НДС 0%.
- В 2023 году кадастровая стоимость недвижимости для расчета налога на имущество юрлиц будет учитываться по состоянию на 01.01.2022.
- Аккредитованные IT-компании получили льготу по налогу на прибыль — ставку 0% до конца 2024 года.
- Отменены повышающие коэффициенты для транспортного налога. (1,1 — для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн руб., 2 — от 5 до 10 млн руб.). Сохранился только коэффициент 3 для автомобилей стоимостью свыше 10 млн руб.
- С 9 марта 2022 года отменена повышенная ставка пени для организаций. До конца 2023 года пени будут рассчитываться исходя из 1/300 ставки ЦБ (применять ставку 1/150 с 31-го дня просрочки не нужно).
- Вновь зарегистрированные компании, которые работают на Курильских островах на 20 лет освободили от налогов: земельного, на прибыль, транспорт, имущество. Ставка страховых взносов для работников этих компаний — 7,6%.
- До конца 2022 года Правительство сможет менять сроки уплаты налогов, сдачи отчетности, смягчать наказания за нарушения и принимать иные меры, улучшающие положение бизнеса (законы от 08.03.2022 № 46-ФЗ, от 09.03.2022 № 52-ФЗ).
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Поручения президента
16 марта 2022 года прошло совещание о мерах социально-экономической поддержки, по результатам которого Президент поручил, в том числе, облегчить налоговое бремя малого бизнеса:
- Снизить тарифы страховых взносов для субъектов МСП до 15% со всего фонда оплаты труда (сейчас пониженная ставка действует только на часть окладов выше МРОТ) (Пр-622 п. 2 а)).
- Повысить предельную величину дохода, на основании которой организации и ИП относят к субъектам МСП (Пр-622 п. 2 б)).
- Увеличить предельный размер дохода для организаций и ИП, которые применяют УСН и патент (Пр-622 п. 2 в)).
Срок исполнения поручений назначен на 15 июля 2022 года.
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