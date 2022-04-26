Обзор налоговых мер поддержки бизнеса 2022: отсрочки уплаты налогов, льготы и новые поручения Президента

Отсрочка по уплате налога на прибыль

Организациям, которые перечисляют аванс из прибыли предыдущего квартала, перенесли уплату налога на прибыль с 28 марта 2022 года на 28 апреля (постановление Правительства от 25.03.2022 № 470).

Обратите внимание: до окончания срока уплаты осталось несколько дней.

Однако, если за январь и февраль компания перечислила в бюджет сумму больше аванса, который она рассчитала за I квартал, то 28 апреля переводить ничего не нужно (письмо ФНС от 25.03.2022 № СД-4-3/3626).

Отсрочка по уплате налога на УСН

Для субъектов МСП, у которых основной вид деятельности (по состоянию на 01.01.2022) попадает в перечень пострадавших отраслей (постановление Правительства от 30.03.2022 № 512) установлены новые даты уплаты единого налога на УСН :

за 2021 год:

для организации: вместо 31 марта 2022 года — 31 октября 2022 года ;

для ИП: вместо 30 апреля 2022 года — 30 ноября 2022 года.

за 1 квартал 2022 года:

для организации и ИП: вместо 25 апреля 2022 года — 30 ноября 2022 года.

Причем уплатить можно не всю сумму сразу, а разбить платеж на 6 частей и вносить по ⅙ ежемесячно на протяжении полугода.

Таким образом, в первый раз ⅙ часть платежа нужно внести не позднее вышеуказанных дат. А далее, ежемесячно перечислять в бюджет по ⅙ не позже последнего числа каждого последующего месяца.

В итоге организации должны полностью рассчитаться с бюджетом по налогу за 2021 год — 31 марта 2023 года, а по налогу за 1 квартал 2022 года — 2 мая 2023 года. ИП полностью закроют долг по платежам — 2 мая 2023 года.

На авансы по УСН за II и III квартал 2022 года отсрочка не распространяется.

Проверить, попал ли ваш бизнес под отсрочку, можно в специальном сервисе ФНС.

Важно: власти регионов вправе установить более длительную отсрочку, а компании (ИП), которые ведут деятельность в таком регионе, вправе ей воспользоваться.

Налоговые льготы

До 1 июня 2022 года не будут блокировать банковские счета ИП за просрочку налоговых платежей. Для туристической индустрии и гостиничного бизнеса на пять лет установлена ставка НДС 0%. В 2023 году кадастровая стоимость недвижимости для расчета налога на имущество юрлиц будет учитываться по состоянию на 01.01.2022. Аккредитованные IT-компании получили льготу по налогу на прибыль — ставку 0% до конца 2024 года. Отменены повышающие коэффициенты для транспортного налога. ( 1,1 — для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн руб., 2 — от 5 до 10 млн руб. ). Сохранился только коэффициент 3 для автомобилей стоимостью свыше 10 млн руб. С 9 марта 2022 года отменена повышенная ставка пени для организаций. До конца 2023 года пени будут рассчитываться исходя из 1/300 ставки ЦБ ( применять ставку 1/150 с 31-го дня просрочки не нужно ). Вновь зарегистрированные компании, которые работают на Курильских островах на 20 лет освободили от налогов: земельного, на прибыль, транспорт, имущество. Ставка страховых взносов для работников этих компаний — 7,6%. До конца 2022 года Правительство сможет менять сроки уплаты налогов, сдачи отчетности, смягчать наказания за нарушения и принимать иные меры, улучшающие положение бизнеса ( законы от 08.03.2022 № 46-ФЗ, от 09.03.2022 № 52-ФЗ ).

Сдавайте отчетность через сервис Онлайн-спринтер — это легко и удобно. Все наши сервисы поддерживает электронные подписи от ФНС, а по заявке можно оформить бесплатную электронную подпись для сотрудника организации.

Поручения президента

16 марта 2022 года прошло совещание о мерах социально-экономической поддержки, по результатам которого Президент поручил, в том числе, облегчить налоговое бремя малого бизнеса:

Снизить тарифы страховых взносов для субъектов МСП до 15% со всего фонда оплаты труда (сейчас пониженная ставка действует только на часть окладов выше МРОТ) ( Пр-622 п. 2 а) ). Повысить предельную величину дохода, на основании которой организации и ИП относят к субъектам МСП ( Пр-622 п. 2 б) ). Увеличить предельный размер дохода для организаций и ИП, которые применяют УСН и патент ( Пр-622 п. 2 в) ).

Срок исполнения поручений назначен на 15 июля 2022 года.

Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить важные новости.