Увольнение сотрудника: какую отчетность сдавать в 2023 году

Отчетность за увольняемого сотрудника в 2023 году
За уволенного сотрудника или исполнителя, с которым был расторгнут договор ГПХ, потребуется сдать следующие отчетные формы:
Подраздел 1.1 Раздела 1 формы ЕФС-1 (бывший отчет СЗВ-ТД) — не позднее дня, следующего за днем увольнения или расторжения договора ГПХ.
Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (бывший СЗВ-СТАЖ) — до 25 января года, следующего за тем, в котором был уволен сотрудник или расторгнут договор ГПХ.
Раздел 2 формы ЕФС-1 (бывший отчет 4-ФСС) — до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором отношения с работником или исполнителем были прекращены.
Раздел 3 Расчета по страховым взносам (РСВ) — до 25 числа месяца, следующего за тем, в котором был уволен сотрудник или расторгнут договор ГПХ с исполнителем.
Персонифицированные сведения о физических лицах — до 25 числа месяца, следующего за тем, в котором был уволен сотрудник (расторгнут договор ГПХ).
Расчет 6-НДФЛ — до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором был уволен сотрудник или расторгнут договор ГПХ.
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Различные разделы и подразделы формы ЕФС-1 сдаются в Социальный фонд России (СФР).
СФР пришёл на место упраздненных в 2023 году ПФР и ФСС. Именно туда сейчас сдаются все формы отчетности, которые ранее направлялись в указанные фонды.
РСВ, персонифицированные сведения и расчет 6-НДФЛ направляются в ИФНС по месту учета организации или ИП сотрудник которых был уволен.
Особенности заполнения и сдачи Подраздела 1.1 Раздела 1 формы ЕФС-1
При увольнении работника в Фонд необходимо в первую очередь сдать Подраздел 1.1 Раздела 1. Этим документом работодатель (заказчик) уведомляет Фонд о прекращении трудовых или гражданско-правовых отношений с работником (исполнителем).
Ранее указанные сведения отражались в отчете СЗВ-ТД, но с 2023 года он был отменен.
В какой срок нужно сдать Подраздел 1.1 ЕФС-1
Не позднее следующего рабочего дня после увольнения работника (расторжения договора ГПХ с исполнителем).
Меняется ли состав ЕФС-1 в зависимости от типа договора
Нет. И по трудовым, и по гражданско-правовым договорам необходимо сдать следующие листы отчета:
Титульный лист.
Подраздел 1 Раздела 1.
Подраздел 1.1 Подраздела 1 Раздела 1.
При расторжении каких договоров ГПХ нужно сдать форму ЕФС-1
По тем, на которые в соответствии с законодательством начисляются страховые взносы.
К ним относится:
договор ГПХ о выполнении работ или оказании услуг;
договор авторского заказа;
договор об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;
издательский лицензионный договор;
лицензионные договоры о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности.
Как подать ЕФС-1 по уволенному сотруднику
Отчитаться по уволенному сотруднику в СФР можно двумя способами:
На бумаге или в электронной форме — если численность застрахованных лиц работодателя или заказчика не превышает 10 человек.
Только в электронной форме — если работников или исполнителей более 10 человек.
Отчитаться по ЕФС-1 в электронной форме можно с помощью сервиса Такском. Понятный интерфейс, встроенная проверка на ошибки и умный календарь бухгалтера исключат риск сдачи некорректных сведений с пропуском срока.
Формат отчета ЕФС-1 для сдачи в электронном виде приведен в постановлении Правления ПФР № 246п от 31.10.2022.
Форма отчета для сдачи на бумаге и порядок ее заполнения утверждены постановлением Правления ПФР № 245п от 31.10.2022.
Ответственность за несвоевременное представление ЕФС-1 по уволенным сотрудникам
За нарушение срока и ошибки в отчете предусмотрена ответственность по ст. 15.33.2 КоАП и ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.
Как заполнить Подраздел 1.1 ЕФС-1 при увольнении сотрудника (расторжении договора ГПХ)
Заполнение Титульного листа и Подраздела 1.1 осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правления ПФР № 245 от 31.10.2022.
Особенности заполнения Титульного листа
Если организация или ИП подает сведения за себя, необходимо заполнить блок «Сведения о страхователе».
Если отчет подается правопреемником бывшего работодателя, снятого с учета, то заполняется второй блок: «Сведения о страхователе, за которого предоставляются сведения».
В строке «Регистрационный номер» нужно указать номер, присвоенный СФР в 2023 году либо ПФР — до 2023 года.
Данные в поле «ИНН» вносятся слева направо. Организации в двух последних ячейках ставят прочерки.
Строку «КПП» заполняют только компании.
Коды ОКФС, ОКОГУ и ОКПО, в общем случае заполнять не нужно. Их указывают только государственные и муниципальные учреждения.
В поле «ОГРН (ОГРНИП)» ИП заполняют все ячейки, а организации в первых двух ставят нули, а затем вносят регистрационный номер.
В строку «код по ОКВЭД» необходимо ввести код по основному классификатору ОК 029-2014.
В самом низу страницы необходимо указать наименование должности руководителя или представителя, поставить подпись и расшифровку подписи, внести дату заполнения отчета.
Особенности заполнения Подраздела 1
В данном подразделе необходимо внести данные об уволенном сотруднике (исполнителе, с которым расторгнут договор ГПХ):
В строки СНИЛС, ФИО, дата рождения и ИНН необходимо внести соответствующие сведения о сотруднике (исполнителе).
В строку «Статус ЗЛ» необходимо внести код, соответствующий правовому статусу работника.
Для граждан РФ укажите код «ГРФ», «ПЖИГ» — для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ.
Информацию по остальным кодам можно узнать в порядке заполнения (п. 3.6 порядка).
Особенности заполнения Подраздела 1.1 Подраздела 1
Поле 1 основной таблицы.
Вносим номер по порядку.
Столбец 2.
Необходимо указать дату увольнения сотрудника (расторжения договора ГПХ).
Столбец 3.
Необходимо отразить основание, по которому сдается отчет. При расторжении трудового договора — это «Увольнение», при прекращении действия договора ГПХ — «Окончание договора ГПХ».
Столбец 4.
Необходимо заполнить только в случае, если работник или исполнитель трудятся в районах Крайнего Севера (код РКС) или приравненных к нему местностях (код МКС). В остальных случаях поле заполнять не нужно.
Столбец 5.
Необходимо указать должность и отдел, если они отражены в трудовом договоре. По договорам ГПХ указанное поле заполнять не нужно.
Столбец 6.
Необходимо отразить код выполняемой функции.
Для трудовых договоров указывается только код из общероссийского классификатора занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08), принятого приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст.
По договорам ГПХ нужно дополнительно внести код, соответствующий определенному виду договора:
Столбец 7.
Укажите код причины увольнения и его расшифровку. Например, при увольнении по собственному желанию потребуется указать: «п. 3 ч. т1 ст. 77 ТК, Трудовой договор расторгнут по инициативе работника».
По договорам ГПХ данное поле заполнять не нужно.
Столбец 8.
Если отчет заполняется при увольнении работника по трудовому договору, укажите «Приказ».
В отношении договора ГПХ нужно указать наименование документа, на основании которого он прекращается: акта выполненных работ (услуг) или самого договора. Например: «Договор оказания услуг».
Столбцы 9 и 10.
В них нужно указать дату и номер документа, в соответствии с которым расторгается трудовой или гражданско-правовой договор.
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