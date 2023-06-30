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Увольнение

Увольнение сотрудника: какую отчетность сдавать в 2023 году

В 2023 году перечень отчетности за увольняемых сотрудников существенно изменился. Несколько отчетных форм объединили в одну — ЕФС-1, а в остальные внесли корректировки. Разберем, какие отчеты нужно сдавать за сотрудников, с которыми расторгается трудовой или гражданско-правовой договор.
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Увольнение сотрудника: какую отчетность сдавать в 2023 году
Иллюстрация: Etactics Inc/unsplash

Отчетность за увольняемого сотрудника в 2023 году

За уволенного сотрудника или исполнителя, с которым был расторгнут договор ГПХ, потребуется сдать следующие отчетные формы:

  • Подраздел 1.1 Раздела 1 формы ЕФС-1 (бывший отчет СЗВ-ТД) — не позднее дня, следующего за днем увольнения или расторжения договора ГПХ.

  • Подраздел 1.2 формы ЕФС-1 (бывший СЗВ-СТАЖ) — до 25 января года, следующего за тем, в котором был уволен сотрудник или расторгнут договор ГПХ.

  • Раздел 2 формы ЕФС-1 (бывший отчет 4-ФСС) — до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором отношения с работником или исполнителем были прекращены.

  • Раздел 3 Расчета по страховым взносам (РСВ) — до 25 числа месяца, следующего за тем, в котором был уволен сотрудник или расторгнут договор ГПХ с исполнителем.

  • Персонифицированные сведения о физических лицах — до 25 числа месяца, следующего за тем, в котором был уволен сотрудник (расторгнут договор ГПХ).

  • Расчет 6-НДФЛ — до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором был уволен сотрудник или расторгнут договор ГПХ.

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Различные разделы и подразделы формы ЕФС-1 сдаются в Социальный фонд России (СФР).

СФР пришёл на место упраздненных в 2023 году ПФР и ФСС. Именно туда сейчас сдаются все формы отчетности, которые ранее направлялись в указанные фонды.

РСВ, персонифицированные сведения и расчет 6-НДФЛ направляются в ИФНС по месту учета организации или ИП сотрудник которых был уволен.

Особенности заполнения и сдачи Подраздела 1.1 Раздела 1 формы ЕФС-1

При увольнении работника в Фонд необходимо в первую очередь сдать Подраздел 1.1 Раздела 1. Этим документом работодатель (заказчик) уведомляет Фонд о прекращении трудовых или гражданско-правовых отношений с работником (исполнителем).

Ранее указанные сведения отражались в отчете СЗВ-ТД, но с 2023 года он был отменен.

В какой срок нужно сдать Подраздел 1.1 ЕФС-1

Не позднее следующего рабочего дня после увольнения работника (расторжения договора ГПХ с исполнителем).

Меняется ли состав ЕФС-1 в зависимости от типа договора

Нет. И по трудовым, и по гражданско-правовым договорам необходимо сдать следующие листы отчета:

  • Титульный лист.

  • Подраздел 1 Раздела 1.

  • Подраздел 1.1 Подраздела 1 Раздела 1.

При расторжении каких договоров ГПХ нужно сдать форму ЕФС-1

По тем, на которые в соответствии с законодательством начисляются страховые взносы.

К ним относится:

  • договор ГПХ о выполнении работ или оказании услуг;

  • договор авторского заказа;

  • договор об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;

  • издательский лицензионный договор;

  • лицензионные договоры о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности.

Как подать ЕФС-1 по уволенному сотруднику

Отчитаться по уволенному сотруднику в СФР можно двумя способами:

  • На бумаге или в электронной форме — если численность застрахованных лиц работодателя или заказчика не превышает 10 человек.

  • Только в электронной форме — если работников или исполнителей более 10 человек.

Отчитаться по ЕФС-1 в электронной форме можно с помощью сервиса Такском. Понятный интерфейс, встроенная проверка на ошибки и умный календарь бухгалтера исключат риск сдачи некорректных сведений с пропуском срока.

Формат отчета ЕФС-1 для сдачи в электронном виде приведен в постановлении Правления ПФР № 246п от 31.10.2022.

Форма отчета для сдачи на бумаге и порядок ее заполнения утверждены постановлением Правления ПФР № 245п от 31.10.2022.

Ответственность за несвоевременное представление ЕФС-1 по уволенным сотрудникам 

За нарушение срока и ошибки в отчете предусмотрена ответственность по ст. 15.33.2 КоАП и ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Как заполнить Подраздел 1.1 ЕФС-1 при увольнении сотрудника (расторжении договора ГПХ)

Заполнение Титульного листа и Подраздела 1.1 осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правления ПФР № 245 от 31.10.2022.

Особенности заполнения Титульного листа

  • Если организация или ИП подает сведения за себя, необходимо заполнить блок «Сведения о страхователе».

  • Если отчет подается правопреемником бывшего работодателя, снятого с учета, то заполняется второй блок: «Сведения о страхователе, за которого предоставляются сведения».

  • В строке «Регистрационный номер» нужно указать номер, присвоенный СФР в 2023 году либо ПФР — до 2023 года.

  • Данные в поле «ИНН» вносятся слева направо. Организации в двух последних ячейках ставят прочерки.

  • Строку «КПП» заполняют только компании.

  • Коды ОКФС, ОКОГУ и ОКПО, в общем случае заполнять не нужно. Их указывают только государственные и муниципальные учреждения.

  • В поле «ОГРН (ОГРНИП)» ИП заполняют все ячейки, а организации в первых двух ставят нули, а затем вносят регистрационный номер.

  • В строку «код по ОКВЭД» необходимо ввести код по основному классификатору ОК 029-2014.

  • В самом низу страницы необходимо указать наименование должности руководителя или представителя, поставить подпись и расшифровку подписи, внести дату заполнения отчета.

Особенности заполнения Подраздела 1

В данном подразделе необходимо внести данные об уволенном сотруднике (исполнителе, с которым расторгнут договор ГПХ):

  • В строки СНИЛС, ФИО, дата рождения и ИНН необходимо внести соответствующие сведения о сотруднике (исполнителе).

  • В строку «Статус ЗЛ» необходимо внести код, соответствующий правовому статусу работника.

Для граждан РФ укажите код «ГРФ», «ПЖИГ» — для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ.

Информацию по остальным кодам можно узнать в порядке заполнения (п. 3.6 порядка).

Особенности заполнения Подраздела 1.1 Подраздела 1

  • Поле 1 основной таблицы.

Вносим номер по порядку.

  • Столбец 2.

Необходимо указать дату увольнения сотрудника (расторжения договора ГПХ).

  • Столбец 3.

Необходимо отразить основание, по которому сдается отчет. При расторжении трудового договора — это «Увольнение», при прекращении действия договора ГПХ — «Окончание договора ГПХ».

  • Столбец 4.

Необходимо заполнить только в случае, если работник или исполнитель трудятся в районах Крайнего Севера (код РКС) или приравненных к нему местностях (код МКС). В остальных случаях поле заполнять не нужно.

  • Столбец 5.

Необходимо указать должность и отдел, если они отражены в трудовом договоре. По договорам ГПХ указанное поле заполнять не нужно.

  • Столбец 6.

Необходимо отразить код выполняемой функции

Для трудовых договоров указывается только код из общероссийского классификатора занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08), принятого приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст.

По договорам ГПХ нужно дополнительно внести код, соответствующий определенному виду договора:

  • Столбец 7.

Укажите код причины увольнения и его расшифровку. Например, при увольнении по собственному желанию потребуется указать: «п. 3 ч. т1 ст. 77 ТК, Трудовой договор расторгнут по инициативе работника».

По договорам ГПХ данное поле заполнять не нужно.

  • Столбец 8.

Если отчет заполняется при увольнении работника по трудовому договору, укажите «Приказ».

В отношении договора ГПХ нужно указать наименование документа, на основании которого он прекращается: акта выполненных работ (услуг) или самого договора. Например: «Договор оказания услуг».

  • Столбцы 9 и 10.

В них нужно указать дату и номер документа, в соответствии с которым расторгается трудовой или гражданско-правовой договор.

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