Как заменить отпуск денежной компенсацией

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только в определенных случаях. Разберем, при соблюдении каких условий работник может получить денежную выплату взамен неотгуленных дней ежегодного отдыха, как оформить замену отпуска компенсацией и что нужно учесть при этом.

Ежегодный оплачиваемый отпуск. Вкратце о главном

Кто имеет право на отпуск?

Сотрудники, которые работают на основании трудового договора. К ним также относятся совместители и работники на срочном трудовом договоре.

Внештатные исполнители — ИП, самозанятые физлица, с которыми заключен договор ГПХ, права на отпуск как основной, так и дополнительный не имеют.

Какая продолжительность отпуска?

Общая продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 28 календарных дней.

Для отдельных категорий сотрудников она может быть меньше, например, для тех, кто работает по срочному трудовому договору — от 2 до 4 дней или больше — для несовершеннолетних 31 день и педагогических работников от 42 до 56 дней, инвалидов и гражданских служащих — 30 дней.

Когда возникает право на отпуск?

Право на отпуск у сотрудника возникает после 6 месяцев непрерывной работы у конкретного работодателя. За этот период ему положено 14 календарных дней ежегодного отдыха. После 11 месяцев непрерывной работы работник имеет право на полный отпуск в 28 календарных дней.

Есть ли минимальная непрерывная часть отпуска?

Есть — 14 календарных дней. Этот период работник не может дробить и обязан отгулять его полностью.

Остальные 14 дней он может делить как ему удобно.

Может ли сотрудник перенести отпуск на следующий год?

Да, но с согласия работодателя и при отсутствии запрета на перенос. Этот запрет установлен для несовершеннолетних работников, для тех, кто не был в отпуске 2 года и более, а также тех, кто трудится на опасных и вредных работах.

Согласие работодателя не требуется, если работник имеет право на выбор времени отпуска, или если сотруднику не были вовремя выплачены отпускные, или он не был своевременно уведомлен о начале отпуска.

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Замена отпуска денежной компенсацией без увольнения

Получить денежную компенсацию за ежегодный основной оплачиваемый отпуск работник в общем случае не сможет. Так как это прямо противоречит природе данного права работника. Отпуск предоставляется ему для отдыха и восстановления сил, и он должен отгулять его полностью.

Отказаться от отпуска и получить вместо этого денежную выплату работник может только в отношении дополнительного отпуска, предоставляемого ему сверх стандартных 28 дней основного отпуска.

Например, работник, согласно коллективному договору, имеет право на дополнительный отпуск продолжительностью 5 календарных дней. Основной отпуск в 28 дней он обязан отгулять в течение года, а дополнительный, продолжительностью 5 дней, он может компенсировать деньгами.

Можно ли компенсировать отпуск, перенесенный с прошлого года

Пример:

Согласно коллективному договору, ежегодный отпуск работника установлен в размере 30 календарных дней. Сотрудник в 2022 году в отпуск не ходил. И перенес его по согласованию с работодателем на 2023 год.

В 2023 году работник получил право на отпуск общей продолжительностью 60 календарных дней — 30 дней за прошлый год и 30 дней за текущий. Может ли он заменить денежной компенсацией 30 дней отпуска, перенесенного с прошлого года, ведь у него еще останется 30 дней отпуска в текущем году?

Заменить денежной компенсацией он сможет только 4 дня дополнительного отпуска: 2 дня за прошлый год и 2 дня за текущий.

Основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней он обязан будет отгулять в текущем или последующих годах по согласованию с работодателем.

Запрет на замену отпуска денежной компенсацией

Не допускается замена основного и дополнительного отпуска денежной компенсацией:

беременным женщинам;

работникам, не достигшим возраста 18 лет;

сотрудникам с вредными и опасными условиями труда в отношении минимального дополнительного отпуска продолжительностью в 7 календарных дней.

Замена отпуска денежной компенсацией при увольнении

При увольнении сотруднику положена денежная компенсация за все неотгуленные дни отпуска.

При этом не имеет значения категория, к которой относится работник, и основание увольнения. Получить денежную выплату взамен неотгуленного отпуска могут:

работники на бессрочном трудовом договоре;

внешние совместители;

сотрудники, принятые на работу по срочному трудовому договору;

работники на испытательном сроке;

сотрудники, уволенные по любому основанию — по желанию работника, по инициативе работодателя или по соглашению сторон.

Получить компенсацию за неотгуленный отпуск работник может непосредственно в момент увольнения или в течение года после расторжения трудового договора — в суде.

Как заменить отпуск денежной компенсации

Порядок замены отпуска денежной компенсацией зависит от того, в каком случае она предоставляется: при увольнении или в отношении дополнительного отпуска сверх положенных 28 дней.

При компенсации дополнительного отпуска

Если деньгами компенсируется дополнительный отпуск, то порядок действий работодателя будет таким:

Издайте приказ о замене отпуска денежной компенсацией.

Приказ составляется в свободной письменной форме на основании заявления работника.

Обратите внимание, что замена отпуска деньгами является правом, а не обязанностью работодателя. Если он откажет сотруднику в данной просьбе, то нарушением это считаться не будет.

В приказе необходимо будет указать ФИО и должность работника, количество дней отпуска, заменяемых компенсаций, продолжительность расчетного периода и реквизиты заявления, на основании которого издается приказ.

Внесите сведения в личную карточку сотрудника и график отпусков.

Работодатель не обязан вести личные карточки работников, но он может делать это по желанию. Если работодатель ведет их для кадрового учета, то информацию о замене части отпуска компенсацией, необходимо внести в раздел VIII «Отпуск».

Данные о замене отпуска компенсации также потребуется внести в график отпусков.

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При увольнении

Компенсация отпуска при увольнении входит в число выплат, которые сотруднику необходимо перечислить в последний день работы. Отдельный приказ для выплаты денежной компенсации при увольнении составлять не нужно.

Как рассчитать компенсацию за неотгуленный отпуск

Порядок расчета данной выплаты одинаковый как при увольнении, так и при замене дополнительного отпуска. Он состоит из следующих шагов:

Определите период для расчета среднего дневного заработка.

Он составляет 12 последних календарных месяцев. Его можно заменить, если выплат в указанный период не было.

Определите средний дневной заработок.

Средний дневной заработок для компенсации отпуска рассчитывается так же, как и для отпускных. Подробнее с порядком расчета отпускных можно ознакомиться в этой статье.

Определите количество дней неиспользованного отпуска.

Если компенсация рассчитывается при увольнении, необходимо рассчитать, сколько дней отпуска сотрудник не отгулял за все годы работы в данной компании.

Сделать это можно по следующей формуле:

Продолжительность ежегодного отпуска: 12 х Количество полных месяцев работы — Количество дней использованного отпуска.

Если в каком-то месяце работник трудился меньше половины месяца, он не учитывается, а если больше полумесяца, то он округляется до полного месяца.

Расчет компенсации.

Расчет денежной выплаты за неиспользованные дни отпуска производится по следующей формуле:

Средний дневной заработок х Количество дней неиспользованного отпуска.

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