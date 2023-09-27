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Трудовые отношения

Как перевести срочный договор в бессрочный

Несмотря на то, что срочный договор работодателю выгоднее, — как минимум упрощает расставание с работником, — нередко возникает необходимость сделать его бессрочным. Рассказываем, как это сделать.
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Как перевести срочный договор в бессрочный
Иллюстрация: malvestida/unsplash

А договор точно срочный?

Изучение документов, в особенности заключенных достаточно давно и неоднократно продлеваемых, иной раз преподносит сюрпризы. Так, может оказаться, что в тексте заключенного договора вообще нет указания на срок действия, — в этом случае договор по умолчанию считается бессрочным.

Считаем необходимым напомнить о том, что закон запрещает заключать договоры с указанием срока лишь для того, чтобы не предоставлять права и гарантии, предусмотренные для постоянных работников (ст. 58 ТК).

Не было оснований

Если договор с указанием срока заключен без достаточных оснований (причем наличие таковых должно быть подтверждено судом), то он считается заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК).

Открытый перечень таких оснований приведен в ст. 59 ТК. Он включает в себя следующие «бесспорные» основания:

  • необходимость заменить отсутствующего сотрудника, за которым закон обязывает сохранить рабочее место, например, декретницу;

  • временный, сезонный характер работы;

  • отправка на работу зарубеж;

  • для временных, проектных работ;

  • прием на работу в организацию, созданную временно, с какой-то определенной целью и т.п.

По поводу последнего упомянутого пункта отметим нюанс. Даже если организация сама себе проектная, например, строительная, и полностью зависит от того, будут ли заказы, то это не безусловное основание оформлять трудовые отношения на определенный срок. Незаконно перекладывать на трудящегося риски, присущие бизнесу, в том числе связывать срок действия трудового договора со сроком действия договора работодателя с третьим лицом (постановление КС от 19.05.2020 № 25-П).

В той же статье указаны и «факультативные» ситуации, когда работник и работодатель могут договориться о заключении именно срочного договора. Например:

  • работодатель относится к субъектам малого предпринимательства;

  • работник – пенсионер или по состоянию здоровья (по медицинскому заключению) не способен к постоянной трудовой деятельности;

  • работодатель находится в регионах Крайнего Севера и приравненных местностях;

  • работа носит неотложный характер, направлена на предотвращение ЧС и устранения их последствий и т.п.

Однако следует помнить о том, что если в суде работник сошлется на то, что не добровольно согласился на срочный договор, то даже при наличии его собственноручной подписи вряд ли получится доказать обратное. КС указал, что срочный характер трудовых отношений заведомо невыгоден для работника. Согласие на такие условия может быть невольным, лишь с целью получить хоть какую-нибудь работу и средства к существованию.

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«Автоматический» перевод

Если ни работник, ни работодатель ко дню истечения действия срочного договора не уведомят о желании расторгнуть его, то он трансформируется в бессрочный (ст. 58 ТК, определение ВС от 16.01.2023 № 5-КГ22-131-К2).

Однако «ничего не делать» все-таки небезопасно, поскольку формально договор именуется срочным, что может породить у проверяющих вопросы. Вы сможете доказать свою невиновность, но лучше оформить все заблаговременно и правильно.

Варианты переоформления срочных договоров

Стороны трудового договора вправе изменить любое условие (условия), в том числе о сроке (ст. 72 ТК). И хотя закон не обязывает принимать какие-то меры для трансформации срочного трудового договора в бессрочный, тот же Роструд рекомендует заключать соответствующее дополнительное соглашение (см. письмо от 20.11.06 № 1904-6-1).

Так что проще всего и безопаснее составить дополнительное соглашение к уже действующему договору, в котором указать информацию одним из способов:

  • по-другому изложить пункт о сроке действия, например: «Считать срочный трудовой договор № 21-ТД от 12 сентября 2022 г. заключенным на неопределенный срок с 12 сентября 2023 г.»; 

  • отметить, что условие о срочном характере договора утратило силу.

Надо ли делать запись в трудовой книжке?

Если она изначально внесена правильно, то есть без указания на срочность отношений, то новой записи не требуется. Если по каким-то причинам условие о срочности есть, то правильным будет внести исправления согласно установленному порядку (утв. приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н).

Что до приказа о переводе срочного договора в бессрочный, то формально он не нужен, — поскольку ТК обязывает издавать его при заключении и прекращении трудового договора (ст. 68, 84.1), — но лишним не будет. К тому же если необходимо внесение изменений в ту же бумажную трудовую книжку, то его указывают как основание.

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Комментарии

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