На приостановку трудового договора не всегда надо подавать ЕФС–1. Разъяснения Минтруда

Об основных кадровых мероприятиях, таких как заключение и расторжение трудового договора, а также его приостановление и возобновление, работодатель должен отчитываться в СФР. Но делать это нужно не всегда. Разберем, в каких случаях не нужно сдавать форму ЕФС–1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.

Приостановка и возобновление трудового договора

Просто так приостановить трудовой договор работодатель не имеет права, для этого нужны основания. До 2022 года оснований для приостановления действия трудового договора с работником в Трудовом кодексе не было. Но произошли некоторые изменения.

В 2023 году трудовой договор с сотрудником может быть приостановлен по следующим причинам:

Участие в СВО.

Временный перевод сотрудника к другому работодателю из-за простоя.

Рассмотрим указанные основания более подробно.

Приостановка трудового договора при мобилизации

Закон от 07.10.2022 № 376-ФЗ дополнил ТК статьей 351.7, которая предусматривает обязанность работодателя приостановить трудовой договор с сотрудником, ушедшим на СВО. Эти изменения касаются не только тех, кто был призван на службу по повестке, но также добровольцев, и контрактников.

На период прохождения работником военной службы, действие его трудового договора приостанавливается, а при возвращении — возобновляется. Период приостановки включается в стаж, который дает право на ежегодный отпуск, в трудовой стаж и в стаж работы по специальности.

Приостановка трудового договора при переводе сотрудника к другому работодателю

С 4 апреля 2022 года компании, которые объявили о своем простое, могут временно направить своих сотрудников к другому работодателю. Эта антикризисная мера действовала до конца 2022 года и впоследствии была продлена на 2023 год. Информации о ее продлении на 2024 год пока нет.

Порядок временного перевода работника к другому работодателю приведен в постановлении Правительства от 30.03.2022 № 511.

Как производится перевод? Если организация временно приостановила свою деятельность, она направляет в центр занятости информацию о простое. Если в ЦЗН есть данные от другой компании, которая нуждается в сотрудниках, центр может направить работникам простаивающей компании предложение о временном переводе в другую организацию. Об этом предложении ЦЗН также извещает работодателя компании, которая приостановила свою деятельность.

Если старый работодатель не возражает, производится перевод работника в новую организацию, где с ним заключается новый срочный трудовой договор. Трудовой договор со старым работодателем приостанавливается и возобновляется после возвращения работника в организацию.

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Сдача подраздела 1.1 ЕФС-1 при приостановке трудового договора

В соответствии с требованиями закона работодатель обязан отчитываться о ключевых кадровых мероприятиях в Социальный фонд России. Для этого в СФР подается форма ЕФС-1 в составе подраздела 1.1 (бывший СЗВ-ТД).

Подраздел 1.1 подается во всех случаях заключения и расторжения трудового договора с работником и лишь в некоторых — при его приостановке и возобновлении.

Когда нужно сдать подраздел 1.1 ЕФС-1 при приостановке трудового договора

Подраздел 1.1 формы ЕФС-1 нужно подать, если трудовой договор с сотрудником приостановлен из-за его мобилизации.

Для этой ситуации порядком заполнения формы ЕФС-1 предусмотрены специальные коды:

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ — при приостановлении действия заключенного трудового договора, при котором за работником сохраняется рабочее место в соответствии со ст. 351.7 ТК.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ — при возобновлении действия ранее заключенного трудового договора, при котором за работником сохранялось рабочее место в соответствии со ст. 351.7 ТК.

Как видно из порядка заполнения формы ЕФС-1, который утвержден постановлением Социального фонда России от 31.10.2022 № 245п, коды «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» И «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ» предусмотрены только для случаев приостановки и возобновления договора в связи с мобилизацией сотрудника. Но как быть, если договор приостанавливается из-за перевода работника к другому работодателю из-за простоя?

Сдача подраздела 1.1 ЕФС-1 при переводе работника к другому работодателю

Если трудовой договор приостанавливается или возобновляется по причине перевода сотрудника к другому работодателю из-за возникшего простоя, сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 в СФР не требуется. Об этом напомнил Минтруд в своем недавнем письме от 25.09.2023 № 16-08/167159л.

Отчитываться о заключении и расторжении срочного трудового договора с работником, который переводится из другой организации, обязан новый работодатель. Он должен сделать это не позднее следующего рабочего дня после заключения или расторжения срочного трудового договора.

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