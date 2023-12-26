Новогодние праздники 2024: как оплачивать выход сотрудника работу

Торжества будут длиться с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, и не исключено, что некоторым трудящимся придется выйти на работу. Расскажем, как производить оплату при таких условиях.

Законные праздники

Согласно ст. 112 ТК, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — это новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово. Это праздники и выходные, поэтому выход на работу в эти дни необходимо оплачивать не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК). Таким образом работу в праздничные дни оплачиваем сотрудникам:

на сдельной оплате труда — по двойным расценкам;

при оплате по дням или часам — по двойным тарифным ставкам.

При окладе оплата зависит от того, соблюдена ли норма рабочего времени. Так, если:

Работник трудился сверх месячной нормы – то оплата производится по двойной часовой (дневной) ставке плюсом к окладу за каждый час (день).

Работа в пределах нормы — то оплачивается как минимум одинарная ставка сверх оклада, остальная часть идет в оклад.

Часто у работодателей возникает вопрос: нужно ли учитывать при этом компенсационные и стимулирующие выплаты, районные коэффициенты и процентные надбавки? Некоторые полагают, что да. Однако ТК (ч. 1 ст. 153) не обязывает производить эти выплаты в двойном размере сотрудникам, которые получают оклад (должностной оклад) за работу в выходной день или нерабочий праздничный день. КС тоже не настаивает на этом (постановление от 28.06.2018 № 26-П), так же как и нижестоящие суды (определения Первого КСОЮ от 21.07.2020 по делу № 8а-17496/2020, Свердловского облсуда от 30.03.2021 по делу № 33а-4800/2021) или даже Роструд (письмо от 08.02.2021 № 287-ТЗ).

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Работник на окладе

При окладной системе оплата за труд в новогодние дни рассчитывается по часовой или по дневной ставке — в зависимости от того, отработан полный день или несколько часов. Учитывается и месячная норма дней или часов:

если сотрудник работал в пределах месячной нормы – полагается одна ставка сверх оклада;

если работал больше — то две.

Отработанный полностью праздничный день оплачивается по ставке, которая определяется по формуле:

(Оклад работника + Стимулирующие и компенсационные доплаты и надбавки) : Месячная норма рабочего времени.

Доплата за смену рассчитывается так:

Дневная ставка х 2.

Пример: если оклад Сидорова составляет 30 000 руб., и в январе 2024 года он отработает все 17 рабочих дней и дополнительно сверх нормы выйдет на работу 04.01.2024, то ему полагается еще 5 292 руб.

(30 000 руб. : 17 раб. дн. + 1 764 х 2).

Если сотрудник отработал лишь часть праздничного дня, необходимо определить часовую ставку:

(Оклад работника + Стимулирующие и компенсационные доплаты и надбавки) : Рабочие часы в месяце, за который рассчитывается доплата.

и доплату за несколько часов в смену:

Часовая ставка х 2 х Отработанные часы.

Пример: СотрудникЕфимов (оклад — 40 000 руб.) вышел 04.01.2024 и отработал шесть часов. Норма рабочего времени: 40 ч / неделю. В январе 2024 года его норма составляет 136 часов, но он отработал на восемь часов меньше. Сверх оклада положена одна ставка. Ставка за час составляет 294 руб. (40 000 руб. : 136 ч), за 04.01.2024 нужно оплатить 1 764 руб. (294 руб. х 6 ч). Если Ефимов отработает все 136 часов, то 6 часов, которые отработаны 04.01.2024 необходимо оплатить по двойной ставке, то есть 3 528 руб. (294 руб. х 6 ч х 2 ч).

Работник на сдельной оплате труда

Такому сотруднику работа в выходные и праздники оплачивается по двойным сдельным расценкам:

Сдельная расценка х Количество произведенной продукции х 2.

Пример: токарь получает за каждое изделие по 100 руб. За январь 2024 года он изготовил 100 штук, из них 9 штук 01.01.2024, и за работу в этот день он должен получить 1 800 руб. (100 руб. х 2 х 9 шт.).

Сотрудник работает посменно

Если рабочие дни по графику выпадают на праздники, то оплатить их нужно в двойном размере, если на выходные — то в стандартном.

Поскольку в 2024 году все «новогодние» выходные приходятся на праздничные дни, то работу с 1 по 8 января необходимо оплатить в двойном размере.

Если оплата почасовая, то сменщики, часть смен которых в период с 31.12.2023 по 01.01.2024 выпадает на праздники, а часть — нет, получают оплату в двойном размере только за работу в праздничный день. Несмотря на то, что смена перед нерабочим праздничным днем сокращается на час (ч. 1 ст. 95 ТК), она оплачивается как за полностью отработанный день. Если уменьшить продолжительность невозможно, нужно предоставить ему дополнительное время для отдыха или заменить денежной компенсацией — с его согласия.

Сотруднику, который работает в праздничную ночь, положено две доплаты: за работу в праздники (ст. 153 ТК) и за труд в ночное время (ст. 149, 154 ТК). Напомним, что ночное время — это период с 22:00 до 06:00, размер доплаты устанавливается в трудовом и коллективном договорах (ст. 149 ТК), но в любом случае не может быть ниже 20% от зарплаты (постановление Правительства от 22.07.2008 № 554).

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