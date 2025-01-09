Как для УСН посчитать 60 млн руб. доходов при совмещении УСН и ПСН

Упрощенцы, доходы которых в 2024 году превысили 60 млн руб., в 2025 году будут платить НДС. При этом предприниматели, которые совмещают УСН с патентом, должны учитывать поступления суммировано по обоим спецрежимам.

Что будет, если доходы в 2024 году превысят 60 млн руб.

Если ИП, совмещающий в 2024 году патент и упрощенку, заработал более 60 млн руб., последствия превышения лимита будут следующими:

Право на применение ПСН утрачивается в 2024 году с начала налогового периода, на который был выдан патент, поскольку доходы, относящиеся к ПСН и УСН, совокупно превысили 60 млн руб. При этом, если доходы не превышают лимит для упрощенки, ИП по всем видам «патентной» деятельности автоматически перейдет на УСН. Об утрате права на патент нужно заявить в ИФНС в течение 10 календарных дней с даты превышения лимита дохода (п. 8 ст. 346.45 НК).

В 2025 году получить патент такой ИП уже не сможет, поскольку в предшествующем году превышен допустимый лимит дохода (60 млн руб.) — это новое положение, действующее с 2025 года (п. 6 ст. 346.45 в ред. закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ).

Лимит дохода, который должен соблюдаться, чтобы оставаться на упрощенке в 2024 году — 265,8 млн руб. с учетом коэффициента-дефлятора. Если совокупные доходы ИП, полученные на упрощенке и патенте, не превысили это значение, он сохраняет право на УСН и в следующем 2025 году. При превышении этого лимита применяется переходное положение — если за 9 месяцев 2024 года доходы упрощенца не превысили 337,5 млн руб., ИП может вернуться к упрощенке уже с 1 января 2025 года, а не через год (п. 11 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Превысив в 2024 году уровень дохода в 60 млн руб., с 1 января 2025 года ИП становится плательщиком НДС на упрощенке по стандартной (20%) или пониженной (5% или 7%) ставке.

Если лимит доходов в 60 млн руб. по итогам года не превышен, ИП:

сохраняет право на приобретение патента и в следующем году;

освобождается от НДС на упрощенке с начала следующего года.

Такой же порядок применяется при совмещении УСН и ПСН и в последующие годы. Если по итогам 2024 года получено освобождение от НДС, а в течение 2025 года доходы от двух спецрежимов в сумме превысили 60 млн, но остались в пределах 450 млн руб.:

Право на патент утрачивается с начала периода, на который он был получен.

ИП полностью переходит на упрощенку и платит НДС с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения.

В 2026 году ИП не сможет применять ПСН и продолжит уплату НДС, поскольку в предыдущем году превысил «доходный» лимит в 60 млн руб.

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Как считать лимит доходов 60 млн руб. для УСН при совмещении с патентом

Учет доходов в рамках УСН и ПСН ведется раздельно (п. 8 ст. 346.18, ст. 346.24, п.1, 6 ст. 346.53 НК). Но для контроля соответствия «доходному» лимиту, который дает право на освобождение от уплаты НДС, поступления на упрощенке и патенте нужно учитывать вместе.

Рассчитывать доходы нужно по правилам, установленным Налоговым кодексом для патента и упрощенной системы. Для этого используют сведения о доходах:

из КУДиР по УСН;

из книги учета доходов ИП при ПСН.

Например, по данным учета от деятельности на патенте ИП получил в 2024 году 1 млн руб., а от «упрощенной» деятельности — 58,5 млн руб. В сумме доходы по двум спецрежимам составили 59,5 млн руб. Лимит в 60 млн руб. не превышен, поэтому ИП получит освобождение от НДС с 1 января 2025 года.

При расчете лимита 60 млн руб. учтите доходы:

по всем видам деятельности на патенте, определяемые согласно ст. 249 НК;

по деятельности на упрощенке, определяемые согласно ст. 346.15, пп. 1 и 3 п. 1 ст. 346.25 НК.

Обратите внимание: В рамках УСН доходы определяются кассовым методом . При расчете общей суммы доходов учитывают доходы от реализации и внереализационные, включая полученные авансы, поступившие в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг).

По ПСН следует учитывать фактически полученный, а не потенциально возможный доход ИП (п. 5 Методических рекомендаций из письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815).

При определении общей суммы дохода не учитывайте (п. 1 ст. 145 в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):

положительные курсовые разницы;

субсидии, полученные в качестве возмещения за безвозмездную передачу имущества и имущественных прав в собственность государства (муниципалитета).

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