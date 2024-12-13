Выход сотрудника на работу в новогодние праздники 2025: как оплатить

Новогодние праздники 2025: в какие дни отдыхаем
Отдыхать на Новый 2025 год будем 11 дней — с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года включительно, причем (ст. 112 ТК):
с 29 по 31 декабря — выходные дни;
с 1 по 8 января — праздничные нерабочие дни (Новогодние каникулы и Рождество).
Последняя рабочая неделя 2024 года будет длинной — чтобы не разрывать дни отдыха, выходной с субботы 28 декабря перенесли на понедельник 30 декабря, при этом 28 декабря будет несокращенным рабочим днем (постановление Правительства от 10.08.2023 № 1314).
Для шестидневной рабочей недели 30 декабря будет обычным рабочим днем, а непрерывный отдых продлится с 31 декабря по 8 января включительно.
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Как оплачивать труд в новогодние праздники
Работу в период новогодних праздников и выходных оплачивайте минимум в двойном размере (ст. 153 ТК):
сотрудникам на окладе:
если работа выполнена в пределах норм рабочего времени — сверх оклада за месяц оплатите не менее одинарной дневной / часовой тарифной ставки или части оклада за день / час работы;
если работа производилась сверх норм рабочего времени — сверх месячного оклада оплачивайте не меньше двойной дневной / часовой тарифной ставки или части оклада за день / час работы;
работникам, которым зарплата начисляется по дневным и часовым тарифным ставкам — в размере двойной такой ставки;
работникам-сдельщикам оплатите выполненную работу по двойным сдельным расценкам.
Это минимальные размеры оплаты — работодатель вправе установить более высокую плату за работу в выходные и праздники, закрепив это в своих локальных актах (например, в коллективном или трудовом договоре).
Повышенную оплату производите только за фактически отработанные в выходной или праздничный день часы. Если на период с 0 до 24 часов выходного или нерабочего праздника пришлась часть смены или рабочего дня, повышенной оплате подлежат те часы, которые сотрудник отработал в этом периоде.
У работника, трудившегося в праздничные и выходные дни, есть право выбора:
получить двойную оплату за отработанное время;
либо получить одинарную оплату и другой день отдыха.
Заменять повышенную оплату отгулом нельзя, если трудовой договор с работником заключен на период до двух месяцев (ст. 290 ТК).
Заработная плата (оклад) не уменьшается в месяце, когда работник использует предоставленный ему отгул. При этом не важно, в текущем или в любом из последующих месяцев будет взят этот день отдыха (п. 5 Рекомендаций Роструда от 02.06.2014).
Работникам, не получающим оклад (например, сдельщикам), за нерабочие праздничные дни, в которые они не работали, выплачивайте дополнительное вознаграждение — его размер определите локальным актом, трудовым или коллективным договором. Сумму такого вознаграждения полностью относите в расходы на оплату труда (ст. 112 ТК).
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Оплата труда в новогодние каникулы при окладной системе
При стандартной пятидневной рабочей неделе оплачивайте работу в период с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года в двойном размере. При шестидневке двойная оплата полагается за работу с 31 декабря 2024 по 8 января 2025 года.
Учтите, что долгие новогодние праздники, как и праздничные дни в любом месяце, не уменьшают зарплату работников на окладе. Если сотрудник отработал все рабочие дни января, а все праздничные дни отдыхал, за месяц он все равно должен получить полный оклад.
Пример. Оклад сотрудника, работающего на пятидневке — 50 000 руб. Январь 2025 года он отработал полностью (17 рабочих дней по производственному календарю). Кроме того, 6 января его привлекали к работе на полный восьмичасовой день в связи с производственной необходимостью — работник трудился сверх месячной нормы рабочего времени. От отгула за отработанный праздничный день сотрудник отказался.
Сколько будет начислено сотруднику зарплаты за январь 2025 года:
Оклад за месяц 50 000 руб. (17 раб. дней в январе), так как месяц отработан полностью.
Сверх оклада в двойном размере оплачена работа 6 января — 5 882,34 руб. (50 000 / 17 раб. дней х 2).
Итого работнику начислено за январь 2025 года — 55 882,34 руб. (50 000 + 5 882,34).
Если бы работник согласился на неоплачиваемый отгул, за 6 января ему бы начислили одинарную оплату в размере 2 941,17 руб. (50 000 / 17 х 1), а всего за январь — 52 941,17 руб. (50 000 + 2 941,17).
Оплата работы в новогодние праздники при сменном графике
Если сотрудник трудится по сменному графику и его смена (часть смены) выпала на период 29 декабря 2024 — 8 января 2025 года, оплачивайте его труд так:
29–31 декабря 2024 года — как за работу в обычные рабочие дни;
1–8 января 2025 года — как за работу в праздничные нерабочие дни, при этом нельзя заменять повышенную оплату отгулом, поскольку работа осуществляется в пределах месячной нормы рабочего времени.
Если трудиться в праздники пришлось не в свою смену (например, подменяя другого сотрудника), то есть, сверх установленных норм рабочего времени — по желанию работника ему можно предоставить отгул, оплатив работу в одинарном размере (п. 5 Рекомендаций Роструда от 02.06.2014).
Пример. Работник трудится по графику 2/3, смена длится 12 часов, часовая тарифная ставка — 200 руб. Согласно графику, на период новогодних выходных и праздников у работника выпали полные смены 30 и 31 декабря, 4 и 5 января, а также, он дополнительно отработал 4 часа в свой выходной по графику 11 января. Кроме этого в январе отработано еще 10 полных смен.
1. По одинарной часовой ставке будут оплачены смены 30 и 31 декабря:
200 руб./час х 12 ч х 2 смены = 4 800 руб.
2. Как будет оплачен январь:
«Праздничные» смены 4 и 5 января оплачиваются по двойной ставке:
200 руб./час х 12 ч х 2 х 2 смены = 9 600 руб.
За работу в свой выходной день 11 января работник тоже получит двойную оплату:
200 руб./час х 2 х 4 часа = 1 600 руб.
За остальные 10 смен января оплата составит:
200 руб./час х 12 ч х 10 смен = 24 000 руб.
Всего работнику начислено за январь 2025 года 35 200 руб. (9 600 + 1 600 + 24 000).
Оплата работы в новогодние праздники при сдельной оплате труда
При сдельной системе оплаты труда на размер зарплаты влияет объем выполненной работы: сдельная расценка умножается на количество единиц произведенной работником продукции.
Пример. За каждую изготовленную деталь рабочему-сдельщику начисляется 100 рублей. Всего за январь 2025 года рабочий произвел 450 деталей, 25 из которых выработаны в смену, выпавшую по графику на праздничный день 4 января.
1. Начисления сдельщику за обычные рабочие дни согласно графику:
(450 – 25) х 100 руб. = 42 500 руб.
2. Начисления за работу 4 января по двойным расценкам:
100 руб. х 2 х 25 = 5 000 руб.
3. Всего за январь рабочему-сдельщику начислено 47 500 руб. (42 500 + 5 000).
Как оформить привлечение к работе в новогодние каникулы
Если сотрудник не должен работать в новогодние праздники, но в связи со сложившимися обстоятельствами он должен выйти на рабочее место, это необходимо правильно оформить.
Привлечь сотрудника к работе в выходные и праздники можно только с его письменного согласия, если возникли непредвиденные работы, требующие срочного выполнения.
Исключения, когда согласие не требуется, перечислены в ст. 113 ТК — например, к таким ситуациям относится предотвращение катастрофы, производственной аварии или устранение их последствий, предотвращение несчастных случаев, порчи или уничтожения имущества работодателя и т.п.
Также надо издать приказ о привлечении к работе в праздничный нерабочий день, указав в нем причину привлечения, дату выхода на работу и ФИО сотрудника. С приказом ознакомьте ответственных лиц (например, начальника отдела кадров, главного бухгалтера) и самого работника.
Работник может зафиксировать свое согласие или несогласие на работу в отдельном документе либо при ознакомлении с приказом, например, так: «С приказом ознакомлен. На работу в нерабочий праздничный день 6 января 2025 года согласен. Подпись___ Дата___».
Запрещено привлекать к труду в выходные и праздничные дни (ст. 259, 268, 348.8 ТК):
несовершеннолетних, кроме некоторых категорий творческих работников и спортсменов;
беременных женщин.
Работников-инвалидов и сотрудниц с детьми не старше трех лет можно привлечь к работе в праздники, если им это не запрещено по состоянию здоровья (при наличии медзаключения). Дополнительно таких сотрудников следует ознакомить под роспись с их правом отказаться от такой работы.
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