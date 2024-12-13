Выход сотрудника на работу в новогодние праздники 2025: как оплатить

Работу в период новогодних праздников и выходных оплачивайте минимум в двойном размере (ст. 153 ТК):

сотрудникам на окладе : если работа выполнена в пределах норм рабочего времени — сверх оклада за месяц оплатите не менее одинарной дневной / часовой тарифной ставки или части оклада за день / час работы; если работа производилась сверх норм рабочего времени — сверх месячного оклада оплачивайте не меньше двойной дневной / часовой тарифной ставки или части оклада за день / час работы;

работникам, которым зарплата начисляется по дневным и часовым тарифным ставкам — в размере двойной такой ставки;

работникам-сдельщикам оплатите выполненную работу по двойным сдельным расценкам.

Это минимальные размеры оплаты — работодатель вправе установить более высокую плату за работу в выходные и праздники, закрепив это в своих локальных актах (например, в коллективном или трудовом договоре).

Повышенную оплату производите только за фактически отработанные в выходной или праздничный день часы. Если на период с 0 до 24 часов выходного или нерабочего праздника пришлась часть смены или рабочего дня, повышенной оплате подлежат те часы, которые сотрудник отработал в этом периоде.

У работника, трудившегося в праздничные и выходные дни, есть право выбора:

получить двойную оплату за отработанное время ;

либо получить одинарную оплату и другой день отдыха.

Заменять повышенную оплату отгулом нельзя, если трудовой договор с работником заключен на период до двух месяцев (ст. 290 ТК).

Заработная плата (оклад) не уменьшается в месяце, когда работник использует предоставленный ему отгул. При этом не важно, в текущем или в любом из последующих месяцев будет взят этот день отдыха (п. 5 Рекомендаций Роструда от 02.06.2014).

Работникам, не получающим оклад (например, сдельщикам), за нерабочие праздничные дни, в которые они не работали, выплачивайте дополнительное вознаграждение — его размер определите локальным актом, трудовым или коллективным договором. Сумму такого вознаграждения полностью относите в расходы на оплату труда (ст. 112 ТК).