Новая форма декларации по налогу на прибыль в 2025 году: что изменилось, как заполнить

Форма декларации по налогу на прибыль с 2025 года
Новая форма декларации по налогу на прибыль утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/380 (КНД 1151006).
Этим же приказом утверждены Порядок заполнения декларации (Приложение № 2) и ее электронный формат (Приложение № 3).
Новую форму применяйте, начиная с первого отчетного периода 2025 года. Иностранные компании, ведущие деятельность в России через постоянные представительства, будут применять эту форму для отчетных периодов 2026 года.
Напоминаем, что с 1 января 2025 года при расчете налога на прибыль нужно применять основную ставку 25%, вместо 20%. Это изменение внесено в НК законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Теперь в федеральный бюджет зачисляют 8%, а в региональный — 17%. Для IT-компаний ставку налога на прибыль повысили с 0% до 5% на период 2025—2030гг. Новые ставки налога применяйте к доходам, полученным в 2025 году.
За 2024 год отчитывайтесь по прежней форме декларации из приказа ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 (ред. от 17.08.2022).
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Декларация по налогу на прибыль: что изменилось с 2025 года
Перечислим основные изменения в декларации по налогу на прибыль, применяемой в 2025 году:
Обновили штрих-коды на страницах.
Исключили из состава декларации приложения №№ 6, 6а и 6б к листу 02.
Некоторые разделы и подразделы переименовали.
Ряд кодов признака налогоплательщика изменили, ряд исключили либо уточнили формулировки (лист 02, приложения 4 и 5 нему).
В подраздел 1.1 раздела 1 добавлена строка 056, а в подраздел 1.2 — строка 206 для отражения КПП места нахождения компании (подразделения), чтобы региональный налог можно было заявлять в той же декларации, которая подается по месту нахождения организации.
В подразделе 1.3 раздела 1:
код ОКТМО теперь строка 010 (вместо 020);
вместо строки 010 «Вид платежа (код)» добавили строку 020 «Вид дохода (код)»;
добавили строки 040–070 для расшифровки по срокам уплаты налога.
В листе 02:
удалены строки 080, 140;
в строке 265 теперь показывают исчисленную, а не уплаченную с начала года сумму торгового сбора;
добавлены строки 370 и 390 для отделений иностранных компаний;
из листа 02 и приложений исключены строки о лицензиях.
В приложении 1 к листу 02:
по строке 104 теперь нужно отражать доходы в виде штрафов и пеней за нарушение обязательств по договору вместо стоимости излишних активов, которую перенесли в строку 103;
добавлены новые строки 107–109 для некоторых видов доходов;
исключили строки 200–220.
В приложении 2 к листу 02:
по строкам 045, 054 отражаются расходы, к которым применяется повышающий коэффициент;
в строке 202 указываются проценты по контролируемой задолженности;
добавлены новые строки 207, 208.
Приложение 5 к листу 02:
в строке 095 приводится сумма исчисленного, а не уплаченного налога;
переименована строка 098 — теперь это «Сумма налоговых вычетов».
Приложение 7 к листу 02:
в раздел А добавлена строка для реквизитов регионального закона, установившего право на вычет;
из раздела Г убрали строку для ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков;
добавили раздел Д с расчетом федерального инвестиционного вычета.
Лист 03:
здесь нужно указывать код финансового года и его периода вместо кода отчетного года и его отчетного (налогового) периода;
добавили поле «Вид дохода (код)» в раздел А;
упрощен раздел В, в котором больше не требуется указывать признак принадлежности, КПП, данные руководителя и контактный телефон.
Лист 04 — исключены коды видов дохода.
Лист 05 — добавлены строки 015 и 025 для доходов и расходов в виде части прибыли / убытка от участия в инвесттовариществе.
Лист 08 — убрали поля для признака участника консолидированной группы, для ИНН и КПП участника, для наименования организации-участника.
Лист 09 — добавлено поле «Вид дохода (код)» в раздел А.
Порядок заполнения декларации:
изменилась нумерация приложений к Порядку — приложение 2 стало приложением 6, приложения 3, 4, 6 и 7 — приложениями 2, 3, 4 и 5 соответственно;
добавили приложение 7 к Порядку с расчетом суммы положительного сальдо курсовых разниц.
Состав декларации по налогу на прибыль
В состав декларации обязательно включайте:
титульный лист;
подраздел 1.1 раздела 1;
лист 02;
приложения 1 и 2 к листу 02.
Прочие подразделы, листы и приложения к ним заполняйте при наличии соответствующих сведений:
Подраздел 1.2 раздела 1 — если уплачиваете квартальные авансовые платежи и ежемесячные авансы внутри квартала (не включается в годовую декларацию).
Подраздел 1.3 раздела 1 и лист 03 — если выступали налоговым агентом по налогу на прибыль.
Приложение 4 к листу 02 — заполняйте в декларации за I квартал и за год при переносе убытков прошлых лет.
Приложение 5 к листу 02 — оформляйте при наличии обособленных подразделений.
Лист 04 — включайте при наличии доходов, облагаемых по специальным ставкам налога на прибыль.
Лист 07 — включайте при получении целевых поступлений, средств целевого финансирования.
Когда нужно подавать декларацию по налогу на прибыль
Декларацию подавайте:
за каждый месяц — если ежемесячно платите авансовые платежи из фактической прибыли;
за каждый квартал — если платите ежемесячные и квартальные авансы, или только квартальные.
Срок представления декларации за отчетные периоды — 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом или месяцем.
Годовую декларацию подавайте не позднее 25 марта следующего за отчетным года.
Подавайте декларацию:
на бумаге или электронно — если в предыдущем году среднесписочная численность персонала не превысила 100 человек, либо если являетесь вновь созданной компанией с числом работников менее 100 человек;
только электронно — при большей численности (п. 3 ст. 80 НК).
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Как заполнить декларацию по налогу на прибыль в 2025 году
Заполнять декларацию удобнее в такой последовательности:
Приложения 1 и 2 к листу 02 и другие приложения и листы, где подробно раскрываются доходы, расходы и отдельные операции.
Лист 02.
Раздел 1 с соответствующими подразделами.
Титульный лист.
Подробный порядок заполнения декларации изложен в приложении № 2 к приказу № ЕД-7-3/380.
Титульный лист
В титуле указывайте сведения в обычном порядке:
Свои ИНН и КПП вносите в верхней части каждой страницы декларации.
«Номер корректировки» — «0--» в первичном отчете, «1--», «2--» и т.д. — в уточненных.
«Налоговый период (код)» — кодировки для плательщиков ежемесячных авансов из фактической прибыли (коды 57–68) и для остальных налогоплательщиков отличаются, выбирайте их из Приложения № 1 к Порядку заполнения.
«Представляется в налоговый орган (код)» — четырехзначный код инспекции, в которую подаете отчет.
«По месту нахождения (учета)» — выбирайте нужную кодировку из Приложения № 1 к Порядку заполнения. Например, «214» — российские компании, не являющиеся крупнейшими налогоплательщиками, «220» — обособленные подразделения и т.д.
Полное наименование компании указывайте как в учредительных документах.
Если подаете декларацию за реорганизованную или изменившую полномочия по уплате налога компанию либо обособку, укажите ее ИНН / КПП и код формы ее реорганизации / ликвидации из Приложения № 1 к Порядку заполнения.
Укажите свой контактный телефон (с кодом города).
После заполнения всех страниц декларации, пронумеруйте их и укажите количество.
Укажите число страниц прилагаемой доверенности, если декларация подается представителем компании.
Подписывает декларацию руководитель или представитель организации, указывая дату подписания документа.
Раздел 1 с подразделами
В разделе 1 обобщаются суммы налога на прибыль, подлежащие уплате либо уменьшению.
Раздел 1 включает три подраздела.
Подраздел 1.1 — суммы налога или авансов к уплате (уменьшению) по итогам отчетного или налогового периода в разбивке на федеральный и региональный бюджеты:
в строку 040 или 050 перенесите сумму федеральной части налога из строки 270 или 280 листа 02 — если налог к уплате или уменьшению соответственно;
в строку 070 или 080 перенесите показатель региональной части налога из строки 271 или 281 листа 02 — если налог к уплате или уменьшению соответственно.
Подраздел 1.2 — ежемесячные авансовые платежи к уплате в течение квартала (если платите квартальные и ежемесячные авансы внутри квартала):
подраздел включайте в декларации за I квартал, полугодие и 9 месяцев;
если платите только квартальные авансы, раздел не заполняйте;
строки 220–240 — суммы ежемесячных авансов, которые по каждой из строк составляют 1/3 от суммы по строке 310 или 340 листа 02.
Подраздел 1.3 — суммы налога по отдельным видам доходов, указанных в листах 03 и 04 декларации:
для каждого вида дохода заполняйте отдельные строки 020–070.
Во всех подразделах указывайте код ОКТМО муниципального образования. Если декларация подается по головной компании, указывайте ОКТМО по месту ее нахождения, если декларация по «обособке» — ОКТМО по месту нахождения этого подразделения.
Лист 02 «Расчет налога»
Не нужно заполнять лист 02, если:
отчитываетесь по месту нахождения своего обособленного подразделения;
сдаете декларацию только по прибыли КИК;
не являясь налогоплательщиком налога на прибыль, подаете декларацию как налоговый агент.
Что учитывать при заполнении:
Заполняйте отдельные листы 02, если ведете виды деятельности, по которым отличаются особенности налогообложения.
В строках 010–130 рассчитывайте базу по налогу на прибыль.
Суммы доходов (от реализации, внереализационные) переносите в строки 010, 020 из Приложения № 1 к листу 02.
Суммы расходов, уменьшающих базу (от реализации, внереализационные), переносите в строки 030, 040 из Приложения № 2 к листу 02
В строку 050 перенесите из строки 360 Приложения № 3 к листу 02 сумму убытков, не учитываемых при налогообложении, или учитываемых в особом порядке.
Ставки налога указывайте по строкам 150–170, причем по строке 170 региональную ставку отражайте, только если регионом установлено ее пониженное значение.
Расчет налога приводится в строках 180–340 листа 02.
Остальные строки заполняют налогоплательщики, имеющие особый статус и льготные налоговые ставки — участники специальных инвестконтрактов, резиденты ТОСЭР и другие.
Приложение № 1 к листу 02
В приложении № 1 раскрывается состав доходов компании:
По строке 010 отражайте сумму выручки от реализации с расшифровкой в строках 011–014.
Только для профучастников рынка ценных бумаг предназначены строки 020–022.
Если продавали собственные основные средства, заполните строку 030 (данные из Приложения № 3 к листу 02).
В строках 100–109 отражайте внереализационные расходы.
Приложение № 2 к листу 02
Приложение № 2 содержит сведения о расходах организации:
Строки 010–030 не заполняйте, если применяете кассовый метод определения доходов и расходов.
В строках 020–030 прямые расходы отражают торговые организации.
По строке 040 сумму косвенных расходов указывают компании, применяющие метод начисления. Те, кто работает кассовым методом, в строке 040 отражают расходы, уменьшающие налоговую базу (ст. 273 НК).
Строка 041 — для отражения сумм начисленных налогов, сборов, страховых взносов.
По строкам 042–055 указывают расходы с применением повышающих коэффициентов, амортизационную премию, расходы на НИОКР и т.п.
Данные в строку 080 переносятся из строки 350 Приложения № 3 к листу 02.
Строки 131–135 содержат сведения об амортизационных отчислениях.
Внереализационные расходы раскройте в строках 200–206. А приравниваемые к таким расходам убытки — в строках 300–302.
По строке 400 отразите корректировку налоговой базы, если использовали право перерасчета базы и налога за период, в котором выявили искажения, относящиеся к прошлым периодам и ставшие причиной излишней уплаты налога. Расшифровку показателя приведите в строках 401–403.
Приложение № 3 к листу 02
Приложение № 3 заполняйте, если в отчетном периоде совершали операции, результаты по которым учитываются при обложении прибыли в особом порядке:
от продажи амортизируемого имущества (строки 010–060);
от реализации права требования долга до наступления срока платежа (строки 100–150);
от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств (строки 180–201);
в рамках договора доверительного управления (строки 210–230);
от реализации права на земельный участок (строки 240–260).
Приложение № 4 к листу 02
Приложение № 4 необходимо для расчета убытка прошлых лет, уменьшающего базу по налогу. Его включают в декларацию только за I квартал и за год.
Убыток отражается по годам, за которые сформирован отрицательный результат.
Приложение № 5 к листу 02
Приложение формируйте при наличии обособленных подразделений.
Отдельно заполняйте приложения по головной компании без учета обособок и по каждому обособленному подразделению, в том числе — по закрытым в отчетном периоде.
Приложение № 7 к листу 02
Приложение заполняйте, если применяли федеральный или региональный инвестиционный налоговый вычет:
Для регионального инвествычета предусмотрены разделы А, Б, В, Г.
Федеральный инвествычет отражайте в разделе Д.
Листы 03–09 декларации заполняйте при наличии определенных операций.
Пример с образцом заполненной декларации по налогу на прибыль
По итогам I квартала 2025 года ООО «Весна» имеет следующие результаты:
Доходы — 12 105 000 руб., в том числе:
от реализации продукции собственного производства — 12 000 000 руб.,
выявленный доход прошлых лет — 15 000 руб. (внереализационный доход);
от реализации основного средства — 90 000 руб. (остаточная стоимость — 50 000 руб.).
Расходы 5 380 000 руб., в том числе:
связанные с реализацией собственной продукции — 5 000 000 руб.,
амортизация ОС линейным методом — 100 000 руб.,
начисленные налоги, страховые взносы — 200 000 руб. (косвенные расходы);
прочие внереализационные траты — 80 000 руб.
Исчислены авансовые платежи — 1 693 750 руб., в том числе по бюджетам:
в федеральный — 542 000 руб.,
в региональный — 1 151 750 руб.
Компания уплачивает ежеквартальные авансовые платежи.
В декларации за I квартал 2025 года необходимо заполнить:
титульный лист;
раздел 1 (подраздел 1.1);
лист 02;
приложения к листу 02 №№ 1 (по доходам), 2 (по расходам), 3 (по реализации ОС).
Как будет заполнена декларация по налогу на прибыль:
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