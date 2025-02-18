Новая форма декларации по налогу на прибыль в 2025 году: что изменилось, как заполнить

Новая форма декларации по налогу на прибыль утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/380 (КНД 1151006).

Этим же приказом утверждены Порядок заполнения декларации (Приложение № 2) и ее электронный формат (Приложение № 3).

Новую форму применяйте, начиная с первого отчетного периода 2025 года. Иностранные компании, ведущие деятельность в России через постоянные представительства, будут применять эту форму для отчетных периодов 2026 года.

Напоминаем, что с 1 января 2025 года при расчете налога на прибыль нужно применять основную ставку 25%, вместо 20%. Это изменение внесено в НК законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Теперь в федеральный бюджет зачисляют 8%, а в региональный — 17%. Для IT-компаний ставку налога на прибыль повысили с 0% до 5% на период 2025—2030гг. Новые ставки налога применяйте к доходам, полученным в 2025 году.

За 2024 год отчитывайтесь по прежней форме декларации из приказа ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 (ред. от 17.08.2022).