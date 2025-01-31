Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за 2024 год: ситуации из практики, пример заполнения

Как правило, зарплата за вторую половину месяца выплачивается в следующем месяце, но сроки выплаты декабрьской зарплаты могут совпадать с новогодними каникулами. В этом случае работодатель обязан перечислить ее до начала «длинных» выходных.

Если зарплата за декабрь 2024 года выплачена в декабре, удержанный с нее налог нужно было перечислить в бюджет не позднее последнего рабочего дня в году, то есть — 28 декабря 2024 года. В разделе 1 формы 6-НДФЛ эта сумма отразится в строке 026 «по шестому сроку перечисления».

Если декабрьский заработок выплачен в январе 2025 года, включать его в годовой 6-НДФЛ за 2024 год не нужно — этот доход относится к следующему налоговому периоду и войдет в расчет за I квартал 2025 года.

Пример: в компании установлен срок выплаты зарплаты за вторую половину месяца — 5 число следующего месяца. Поскольку 5 января 2025 года пришлось на новогодние каникулы, зарплату за вторую половину декабря выплатили в последний рабочий день декабря — 28 числа, и в тот же день перечислили удержанный с нее НДФЛ в бюджет.

Сумма зарплаты войдет в строку 120 раздела 2 расчета, а налог с нее отразится в строках 020, 026 раздела 1 и в строках 140, 160, 166 раздела 2 расчета 6-НДФЛ.

Если бы зарплату за декабрь выплатили после новогодних праздников — 9 января 2025 года или позднее, и сумму выплаты и налог с нее следовало бы отразить в расчете 6-НДФЛ за I квартал 2025 года.