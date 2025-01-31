Как заполнить и сдать 6-НДФЛ за 2024 год: ситуации из практики, пример заполнения

По какой форме сдавать 6-НДФЛ за 2024 год
В течение всего 2024 года 6-НДФЛ заполнялась по обновленной форме, утв. приказом ФНС № ЕД-7-11/649 от 19.09.2023 (в ред. от 09.01.2024). Ее применяют и для годового расчета.
В расчете 6-НДФЛ за 2024 год должны присутствовать:
Титульный лист.
Раздел 1 «Сведения об обязательствах налогового агента».
Раздел 2 «Расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ.
Приложение № 1 «Справка о доходах и суммах налога физлица», заполненное по каждому физлицу, получавшему в 2024 году доходы.
Составляют годовой расчет согласно Порядку заполнения 6-НДФЛ (приложение № 2 к приказу № ЕД-7-11/649).
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Как отразить налог в разделе 1 формы 6-НДФЛ
С 2024 года НДФЛ уплачивается дважды в месяц:
налог, удержанный в период с 1 по 22 число месяца — не позже 28 числа того же месяца;
налог, удержанный с 23 по последнее число месяца — не позже 5 числа следующего месяца;
налог, удержанный в период с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня года.
Каждый месяц включает по два расчетных периода и по два срока уплаты НДФЛ (п. 6 ст. 226 НК).
В разделе 1 формы 6-НДФЛ за 2024 год:
строки 020 (НДФЛ к перечислению) и 030 (НДФЛ возвращенный) заполняйте нарастанием с начала года;
в строках 021–026 и 031–036 отражайте суммы налога только за последние три месяца (октябрь–декабрь) в разбивке по шести срокам перечисления налога.
Заполняя строки 020–026 в 6-НДФЛ за 2024 год, распределяйте налог так:
Строка
Срок, по которому НДФЛ подлежит перечислению / Крайний срок уплаты налога
Период удержания НДФЛ в 2024 году
020
Общая сумма НДФЛ, подлежащего уплате за 1 января–31 декабря 2024 года
021
Первый / 28.10.2024
1—22 октября
022
Второй / 05.11.2024
23—31 октября
023
Третий / 28.11.2024
1—22 ноября
024
Четвертый / 05.12.2024
23—30 ноября
025
Пятый / 28.12.2024
1—22 декабря
026
Шестой / 28.12.2024 — последний рабочий день 2024 года
23—31 декабря
Обратите внимание, что в декабре 2024 года крайние даты уплаты налога по пятому и шестому сроку совпадают — это 28 декабря, которое стало последним рабочим днем в году из-за переноса выходных.
Если в 2024 году возвращали физлицам излишне удержанный налог, отразите это по строкам 030–036 раздела 1, ориентируясь на указанные выше сроки перечисления и периоды удержания НДФЛ.
Возврат излишне удержанного налога в 6-НДФЛ
Излишне удержанные суммы НДФЛ могут возникнуть по разным причинам, например, при заявлении налогового вычета работником или в результате арифметической ошибки. Возврат таких сумм физлицу производите в соответствии со ст. 231 НК.
В годовом расчете 6-НДФЛ возврат работнику излишне удержанных сумм налога отражайте в разделе 1:
В строке 020 — укажите сумму удержанного налога за период с 1 января по 31 декабря 2024 года, включая сумму излишне удержанного с работника НДФЛ.
В строках 021–026 — отражайте суммы исчисленного и удержанного НДФЛ по соответствующему сроку перечисления, не уменьшая его на суммы возврата.
В строке 030 — покажите общую сумму возвращенного налога за период с 1 января по 31 декабря 2024 года.
В строках 031–036 — если возврат налога произведен в четвертом квартале, отразите суммы налога, возвращенные в период удержания налога, соответствующий сроку перечисления. Сумма строк 031–036 за все отчетные периоды 2024 года должна равняться сумме по строке 030 годового расчета.
В разделе 2:
По строке 140 — укажите общую сумму НДФЛ, исчисленную по всем физлицам с начала 2024 года.
По строке 160 — отразите удержанный с начала 2024 года НДФЛ, включая излишне удержанный налог.
По строкам 161–166 — покажите удержанный в четвертом квартале налог по периодам удержания.
В строке 180 — укажите общую сумму излишне удержанного НДФЛ за 2024 год.
В строке 190 — отразите сумму налога, возвращенную физлицам с начала 2024 года.
В строках 191–196 — сумму налога, возвращенного в четвертом квартале, покажите в строке (строках), соответствующей периоду, в котором ее вернули физлицу.
Обратите внимание: в справке о доходах и суммах налога физлица за 2024 год (раздел 2 поле «Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом») указывается не возвращенная в налоговом периоде излишне удержанная сумма НДФЛ, включая сумму переплаты в результате изменения налогового статуса физлица.
Зарплата за декабрь 2024 года в годовом 6-НДФЛ
Как правило, зарплата за вторую половину месяца выплачивается в следующем месяце, но сроки выплаты декабрьской зарплаты могут совпадать с новогодними каникулами. В этом случае работодатель обязан перечислить ее до начала «длинных» выходных.
Если зарплата за декабрь 2024 года выплачена в декабре, удержанный с нее налог нужно было перечислить в бюджет не позднее последнего рабочего дня в году, то есть — 28 декабря 2024 года. В разделе 1 формы 6-НДФЛ эта сумма отразится в строке 026 «по шестому сроку перечисления».
Если декабрьский заработок выплачен в январе 2025 года, включать его в годовой 6-НДФЛ за 2024 год не нужно — этот доход относится к следующему налоговому периоду и войдет в расчет за I квартал 2025 года.
Пример: в компании установлен срок выплаты зарплаты за вторую половину месяца — 5 число следующего месяца. Поскольку 5 января 2025 года пришлось на новогодние каникулы, зарплату за вторую половину декабря выплатили в последний рабочий день декабря — 28 числа, и в тот же день перечислили удержанный с нее НДФЛ в бюджет.
Сумма зарплаты войдет в строку 120 раздела 2 расчета, а налог с нее отразится в строках 020, 026 раздела 1 и в строках 140, 160, 166 раздела 2 расчета 6-НДФЛ.
Если бы зарплату за декабрь выплатили после новогодних праздников — 9 января 2025 года или позднее, и сумму выплаты и налог с нее следовало бы отразить в расчете 6-НДФЛ за I квартал 2025 года.
Что отражать в строке 170 формы 6-НДФЛ за 2024 год
Частая ошибка — когда в строку 170 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» включают НДФЛ по доходам, начисленным в одном, а выплаченным в другом налоговом периоде.
Но в строке 170 можно отражать только те суммы налога, которые невозможно удержать из-за отсутствия других денежных выплат физлицу, либо когда размер таких выплат недостаточен, чтобы полностью удержать с физлица недостающий НДФЛ.
По новому правилу, действующему с 1 января 2025 года (п. 5 ст. 226 НК):
Если до 31 января 2025 года налоговый агент смог удержать исчисленный в 2024 году налог — в строке 170 годового расчета 6-НДФЛ его отражать не нужно. В случае удержания налога до 31 января 2025 года, но уже после сдачи годового 6-НДФЛ, в котором такой налог включили в строку 170, придется подать уточненный расчет за 2024 год.
Если удержать исчисленный налог до 31 января 2025 года не получилось, эту сумму отражают в годовом расчете 6-НДФЛ по строке 170 раздела 2 и в строках раздела 4 справки о доходах и налоге физлица «Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом», и «Сумма неудержанного налога».
Пример 1: в декабре 2024 года работник получил доход в натуральной форме и уволился. Иных денежных выплат после этого не было. Поскольку удержать налог с дохода до конца января 2025 года невозможно, его сумму следует включить в строку 170 раздела 2 годовой формы 6-НДФЛ.
Пример 2: работник получил ценный подарок к юбилею в конце декабря 2024 года стоимостью 10 000 руб. НДФЛ со стоимости подарка удержали только 9 января 2025 года при выплате зарплаты за декабрь. Как отразить налог в 6-НДФЛ:
в разделе 1 расчета налог, исчисленный со стоимости подарка отражать не нужно;
в разделе 2 стоимость подарка включается в строку 120 (сумма полученного дохода), а налог с нее — в строку 140 (сумма исчисленного налога). В строки 160 и 170 (суммы удержанного и неудержанного налога) налог со стоимости подарка включать не нужно — его удержали до 31 января 2025 года;
в разделе 2 справки о доходах и налоге физлица нужно отразить стоимость подарка, исчисленный и удержанный с нее НДФЛ, а раздел 4 о неудержанном налоге заполнять не нужно.
Как сдавать 6-НДФЛ за 2024 год
Подается 6-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту нахождения юрлица (месту жительства ИП).
Срок сдачи годового расчета — не позже 25 февраля 2024 года.
Налоговые агенты, от которых в 2024 году получали доходы не более десяти физлиц, вправе отчитаться электронно или на бумаге. Если доходы получали 11 человек и более, расчет примут только в электронном виде (электронный формат содержится в приложении № 3 к приказу № ЕД-7-11/649).
Если 6-НДФЛ не сдать в срок, штраф составит 1 000 рублей за каждый полный и неполный месяц просрочки, а при опоздании на 20 дней и более возможна блокировка банковских счетов (п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК).
Штраф в размере 500 рублей предусмотрен за каждый документ, содержащий недостоверные сведения (п. 1 ст. 126.1 НК). Недостоверными налоговики могут посчитать любые заполненные реквизиты расчета 6-НДФЛ, в которых допущены ошибки, например, персональные данные физлиц, суммовые показатели, коды доходов и вычетов. Штраф могут снизить, если ошибки не привели к занижению суммы налога или нарушению прав граждан (письмо ФНС от 14.07.2021 № БС-4-11/9883, постановление АС Поволжского округа от 21.12.2023 № Ф06-11194/2023 по делу № А57-30234/2022).
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Когда 6-НДФЛ за 2024 год можно не сдавать
Возможна ситуация, когда ИП или компания в течение налогового периода не начисляет и не выплачивает доходы физлицам. Нужно ли сдавать 6-НДФЛ в этом случае?
Если в течение всего года выплаты по трудовым договорам, вознаграждения по договорам ГПХ, дивиденды и прочие облагаемые НДФЛ выплаты физлицам не начислялись и не выплачивались, налоговым агентом такая компания или ИП не является, поэтому она может не отчитываться по 6-НДФЛ за 2024 год (п. 1 ст. 226 НК).
Пример: Компания начала свою деятельность в четвертом квартале 2024 года. По состоянию на 31 декабря персонал еще не нанят, зарплата не начислялась, выплат по договорам ГПХ и иных перечислений физлицам тоже не было. Отчитываться по форме 6-НДФЛ за 2024 год в этом случае не нужно.
Чтобы у налоговой не возникло вопросов, направьте в ИФНС письмо, в котором в свободной форме поясните, что не подаете расчет 6-НДФЛ по причине отсутствия начислений и выплат физлицам в январе–декабре 2024 года.
Учтите, что если хотя бы в одном из кварталов выплаты физлицам имели место, 6-НДФЛ нужно сдавать до конца года. Например, если доходы выплачивали только во втором квартале 2024 года, расчеты 6-НДФЛ должны быть сданы за полугодие, 9 месяцев и за 2024 год.
Пример заполнения 6-НДФЛ за 2024 год
В 2024 году в ООО «Мираж» числится один сотрудник по трудовому договору. Показатели для отражения в 6-НДФЛ за 2024 год:
Период удержания НДФЛ
Вид дохода
Сумма дохода (руб.)
Налоговые вычеты (руб.)
Налоговая база (руб.) (графа 3 – графа 4)
Удержанный НДФЛ (руб.) (графа 5 х 13%)
1
2
3
4
5
6
1 января — 30 сентября 2024
Всего, в т.ч.
450 000,00
9 800,00
440 200,00
57 226
Зарплата
450 000,00
9800,00 (вычет на первого ребенка)
440 200,00
57 226
1 – 22 октября
Всего, в т.ч.:
26 600,00
26 600,00
3 458
Зарплата за сентябрь
6 000,00
6 000,00
780
Отпускные
20 600,00
20 600,00
2 678
23 – 31 октября
Всего, в т.ч.:
30 980,00
30 980,00
4 027
Аванс за октябрь
24 000,00
24 000,00
3 120
Больничное пособие (за 3 первых дня болезни)
6 980,00
6 980,00
907
1 – 22 ноября
Всего, в т.ч.:
19 200,00
19 200,00
2 496
Зарплата за октябрь
19 200,00
19 200,00
2 496
23 – 30 ноября
Всего, в т.ч.:
24 000,00
24 000,00
3 120
Аванс за ноябрь
24 000,00
24 000,00
3 120
1 – 22 декабря
Всего, в т.ч.:
26 000,00
26 000,00
3 380
Зарплата за ноябрь
26 000,00
26 000,00
3 380
23 – 31 декабря
Всего, в т.ч.:
24 000,00
24 000,00
3 120
Аванс за декабрь
24 000,00
24 000,00
3 120
Итого:
х
600 780,00
9 800,00
590 980,00
76 827
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