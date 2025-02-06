Как правильно заполнить декларацию по УСН за 2024 год: новая форма, пример заполнения

В верхней части титульной страницы, а также на каждой странице декларации, укажите ИНН и КПП компании. ИП указывают только ИНН.

В поле «Номер корректировки» укажите порядковый номер сдаваемого отчета — «0--» для первичного, «1--», «2--» и т.д. для уточненного.

«Налоговый период» (код)» — код «34» из приложения № 1 к Порядку, отчетный год — «2024».

В строке «Представляется в налоговый орган (код)» укажите код ИФНС, в которую подаете декларацию.

Из приложения № 2 к Порядку заполнения выберите код для заполнения поля «по месту нахождения (учета)». Например, код для компании по месту нахождения — «210», для ИП по месту жительства — «120».

«Налогоплательщик» — полное наименование компании, или ФИО индивидуального предпринимателя.

Строки о реорганизации заполняют только прошедшие ее компании — соответствующий код выбирается из приложения № 3 к Порядку заполнения, при этом указывается ИНН и КПП реорганизованной организации.

«Номер контактного телефона» указывается с кодом города, без прочерков, пробелов и скобок.

«Объект налогообложения» — если в 2024 году применяли УСН «доходы», укажите «1», если УСН «доходы минус расходы» — «2».

Внесите количество страниц декларации и прилагаемых к ней документов (доверенности, выданной представителю).

Руководитель компании или ИП подписывает декларацию с указанием ФИО (полностью). Если декларацию подписывает представитель, указываются реквизиты выданной ему доверенности (для электронной доверенности укажите ее GUID). При работе через оператора ТКС информацию об МЧД или бумажной доверенности нужно внести заранее, чтобы программа применила ее к электронному формату и автоматически заполнила необходимые поля.