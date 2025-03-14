Новая форма РСВ с отчетности за 1 квартал 2025 года и новые контрольные соотношения: памятка для бухгалтера

Новая форма РСВ: что изменилось с 2025 года
Обновленная форма РСВ, порядок ее заполнения и электронный формат утверждены приказом ФНС № ЕД-7-11/739 от 13.09.2024, изменившим приказ от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878.
Перечислим основные изменения:
Приложение 2 к разделу 1 дополнили новой строкой 041 — в ней отражаются доходы НКО на УСН от оказания услуг по устройству на работу инвалидов по договорам с работодателями, которые обязаны выполнять квоту по трудоустройству таких лиц.
В раздел 1 Расчета по страховым взносам добавили приложение 3.1. Оно предназначено для субъектов МСП с основным видом деятельности по ОКВЭД «Обрабатывающие производства». С 2025 года для них снижены тарифы взносов до 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ. В приложение № 5 к Порядку заполнения РСВ для тарифов таких плательщиков добавлен новый код «30» (п. 2.5 ст. 427 НК).
В приложении 5 к разделу 1 по иностранцам, застрахованным на случай ВНиМ согласно международным соглашениям, теперь дополнительно требуется отражать: их дату рождения, пол, код вида документа, удостоверяющего их личность, его серию и номер, базу для расчета страховых взносов, не превышающую ее единой предельной величины.
Новые коды тарифов в приложении № 5 к Порядку заполнения появились для еще двух льготных категорий плательщиков:
«29» — для централизованных религиозных организаций;
«31» — для компаний - участников Военного инновационного технополиса «Эра».
Существенно дополнили раздел 2 и подраздел 1 к разделу 2, которые заполняют главы Крестьянско-фермерских хозяйств.
Поскольку главы КФХ, являющиеся военными пенсионерами, вправе не платить за себя взносы на ОПС, они в отдельной строке раздела 2 указывают только взносы на ОМС, подлежащие уплате (п. 1.4 ст. 430 НК). Главы КФХ, не получающие военную пенсию, отражают совокупную сумму взносов на ОМС и ОПС.
Если статус военного пенсионера получен не с начала года, заполняется два подраздела 1 к разделу 2 — первый с кодом «0» по строке 010 (относится к периоду до прекращения обязанности уплаты взносов на ОПС), второй с кодом «1» (период после даты прекращения обязанности уплаты взносов на ОПС).
Главы КФХ, использовавшие право на освобождение от уплаты взносов за себя, должны указать в строках 106 и 107 дату начала и окончания периода освобождения с указанием соответствующего ему кода из нового приложения № 9 к Порядку заполнения.
В подразделе 3.2.1 раздела 3 появилось новое поле 141 для отражения выплат физлицам по гражданско-правовым договорам, облагаемым страховыми взносами. Их нужно вносить отдельно по каждому месяцу и коду категории застрахованного лица.
Введено несколько новых кодов категории застрахованного лица, которые указываются в графе 130 подраздела 3.2.1, например (приложение № 7 к Порядку заполнения РСВ):
НВ — для физлиц, которым не начислялись выплаты и иные вознаграждения;
ПО — для физлиц, с вознаграждений которым исчисляются взносы по пониженному тарифу, предусмотренному для МСП, занимающихся обрабатывающими производствами;
ЦРО — физлица, с выплат которым страховые взносы рассчитывают централизованные религиозные организации;
ВППО — для временно пребывающих в РФ иностранцев, с выплат которым взносы начисляются по пониженному тарифу, предусмотренному для МСП, занимающихся обрабатывающими производствами;
ВПЦР — для временно пребывающих в РФ иностранцев, с выплат которым взносы исчисляют централизованные религиозные организации.
Добавили новое приложение № 9 к Правилам заполнения РСВ «Коды периодов освобождения от уплаты страховых взносов».
Соответствующие изменения внесены в Порядок заполнения и в электронный формат РСВ.
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Контрольные соотношения для проверки РСВ в 2025 году
При помощи контрольных соотношений (КС) можно проверить правильность заполнения показателей расчета между его разделами и строками (внутридокументные КС), а также сопоставить внесенные в него данные с другими отчетными формами (междокументные КС).
В связи с введением новой формы РСВ, налоговая служба выпустила письмо от 12.02.2025 № БС-4-11/1275 с измененными контрольными соотношениями для нее. Начиная с отчетности за I квартал 2025 года, именно по этим соотношениям ИФНС будет проверять расчет для выявления в нем нарушений. При наличии невыполненных КС налоговики направят требование о предоставлении пояснений или об исправлении расчета. Выполнить такое требование следует в течение пяти рабочих дней (п. 3 ст. 88 НК).
Изменения в КС коснулись нескольких категорий плательщиков страховых взносов. Вот некоторые из обновленных соотношений:
п. 1.150–1.152: для субъектов МСП учтен повышенный лимит выплат при применении пониженных тарифов и новый размер МРОТ. Напомним, что с 1 января 2025 года лимит повышен до 1,5 МРОТ, а минимальная оплата труда составляет 22 440 рублей в месяц.
п. 1.243–1.249: новые соотношения для проверки приложения 3.1 к разделу 1, которое заполняют субъекты МСП, работающие в сфере обрабатывающего производства и начисляющие взносы по пониженному тарифу 7,6%. Если в строке 001 подраздела 1 раздела 1 указан код тарифа «30», приложение 3.1 должно быть заполнено.
п. 2.21: новое соотношение добавлено для резидентов территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе и свободного порта Владивосток, получивших такой статус ранее 2023 года. Эти категории плательщиков вправе приостановить применение пониженного тарифа 7,6% на период до трех лет и платить взносы по общему тарифу, уведомив об этом налоговую (пп. 12, 13 п. 1, п. 2.2 ст. 427 НК). Если в строке 001 подраздела 1 раздела 1 указан код тарифа «15» или «16», обозначающий резидента указанных территорий, применяющего пониженный тариф взносов, у ИФНС не должно быть уведомления о приостановлении такого тарифа, либо трехлетний срок приостановления уже завершился.
Полный список КС приведен в письме № БС-4-11/1275.
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Как сдавать РСВ в 2025 году
В 2025 году подавайте РСВ не позднее следующих сроков:
за I квартал 2025 года — 25 апреля 2025;
за полугодие 2025 года — 25 июля 2025;
за 9 месяцев 2025 года — 27 октября 2025;
за 2025 год — 26 января 2026.
Штраф при нарушении сроков сдачи — от 5% до 30% от неуплаченной суммы взносов за каждый месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей (ст. 119 НК).
Не сдают РСВ ИП, не имевшие работников в течение отчетного периода.
Компании отчитываются даже при полном отсутствии начислений и выплат физлицам.
Сдавайте РСВ только в электронном формате, если доходы выплачивали более чем 10 физлицам, иначе придется уплатить штраф — 200 рублей (ст. 119.1 НК).
Все страхователи включают в состав РСВ:
Титульный лист;
раздел 1 — совокупные суммы страховых взносов;
подраздел 1 раздела 1 — расчет сумм страховых взносов (можно не подавать, если в строке 001 раздела 1 указано значение «2», то есть, не было выплат физлицам в последние 3 месяца);
раздел 3 — персонифицированные сведения по застрахованным физлицам.
Остальные разделы, подразделы и приложения включайте только при наличии данных для их заполнения.
Заполнение РСВ за I квартал 2025 года
Заполняйте расчет по данным бухгалтерского учета о начисленных и выплаченных физлицам доходах. При этом используйте Порядок заполнения РСВ (Приложение № 3 к приказу от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878).
На титульном листе укажите код расчетного периода «21» (I квартал) и год «2025».
В первую очередь заполните подраздел 1 к разделу 1 с расчетом страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ:
Если применяли несколько тарифов страховых взносов, по каждому из них заполняйте отдельный подраздел 1.
В строке 001 «Код тарифа плательщика» укажите код из приложения № 5 к Порядку заполнения РСВ, например:
«01» — основной тариф 30%;
«20» — пониженный тариф для субъектов МСП (с части выплаты, превышающей МРОТ) и т.д.
В строке 010 в общее число застрахованных лиц включайте и тех, кто работал по договорам ГПХ, а в строке 020 выделите число физлиц, за которых начислялись взносы.
В строках 021–022 выделите число физлиц, выплаты которым превысили и не превысили предельную базу, облагаемую взносами — в 2025 году она равна 2 759 000 рублей.
В строке 030 приведите суммы начисленных выплат, а по строкам 040, 045 отразите необлагаемые суммы и суммы расходов, принимаемых к вычету по ст. 422 и п. 8 ст. 421 НК.
В строках 050–052 рассчитайте облагаемую базу (строка 030 минус сумма строк 040 и 045), в том числе по не превышающим и превышающим предельную базу выплатам.
По строкам 060–062 отразите начисленные по соответствующему тарифу взносы.
После заполнения всех необходимых подразделов и приложений переходите к разделу 1, в котором отражаются взносы к уплате:
Код типа плательщика указывайте так:
«1» — если в январе–марте 2025 года платили доходы физлицам;
«2» — если не выплачивали доходы в январе–марте 2025 года.
В строке 010 указывается ОКТМО территории, на которой уплачиваются взносы.
В строку 020 внесите соответствующий КБК, предназначенный для зачисления страховых взносов, а не общий КБК для единого налогового платежа.
В строки 030–033 внесите общие суммы страховых взносов за I квартал и в разбивке за январь–март. При необходимости заполните остальные блоки раздела 1.
Персонифицированные сведения по каждому застрахованному лицу внесите в раздел 3:
Если применяете к выплате физлицу разные тарифы, заполняйте отдельный раздел 3 для каждого тарифа.
В подразделе 3.1 укажите ИНН, СНИЛС, ФИО, дату рождения, код гражданства, паспортные данные.
В подраздел 3.2.1 внесите сведения о выплатах и начисленных по ним взносах за январь–март 2025 года.
Код категории застрахованного лица в графе 130 указывайте согласно приложению № 7 к Порядку заполнения.
С I квартала 2025 года применяется следующее правило при заполнении подраздела 3 2.1:
Если в последние три месяца не было выплат в пользу всех физлиц, то есть, указан код «2» в строке 001 раздела 1 — вместо суммовых показателей ставятся прочерки, а в строке 130 «Код категории застрахованного лица» указывается код «НВ».
Если в последние три месяца выплат не было одним физлицам, а другим они производились, по физлицам, не получавшим выплаты, ставьте прочерки вместо суммовых показателей, а в строке 130 укажите соответствующий код тарифа, применяемый страхователем, из приложения № 5 к Порядку заполнения РСВ.
В графу 140 внесите суммы выплат физлицу за каждый из месяцев. В графе 141 выделите выплаты по договорам ГПХ.
В графах 150–170 отразите облагаемую взносами базу в пределах лимита, выделите из нее базу по договорам ГПХ, внесите суммы рассчитанных с этой базы взносов.
Пример с образцом заполненного РСВ
Генеральный директор ООО «Волна» Котов В.В. является единственным его сотрудником. Оклад Котова — 70 000 рублей в месяц.
Компания является микропредприятием и применяет общий (30%) и пониженный (15%) тарифы:
30% — к доходу в пределах 1,5 МРОТ (МРОТ в 2025 году – 22 440 рублей, соответственно 1,5 МРОТ – 33 660 рублей);
15% — к части дохода работника, превышающей 1,5 МРОТ.
Общая сумма начислений по зарплате Котову в I квартале 2025 — 210 000 рублей, в том числе по месяцам:
январь 2025 — 70 000,00 рублей;
февраль 2025 — 70 000,00 рублей;
март 2025 — 70 000,00 рублей.
Начислено страховых взносов в I квартале 2025 года — 46 647,00 рублей, в том числе по месяцам:
январь 2025 — 15 549,00 рублей (10 098,00 по тарифу 30% + 5 451,00 по тарифу 15%);
февраль 2025 — 15 549,00 рублей (10 098,00 по тарифу 30% + 5 451,00 по тарифу 15%);
март 2025 — 15 549,00 рублей (10 098,00 по тарифу 30% + 5 451,00 по тарифу 15%).
Предельную базу с начала 2025 года доходы Котова не превышают.
Заполненный РСВ выглядит так:
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