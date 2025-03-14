Новая форма РСВ с отчетности за 1 квартал 2025 года и новые контрольные соотношения: памятка для бухгалтера

Обновленная форма РСВ, порядок ее заполнения и электронный формат утверждены приказом ФНС № ЕД-7-11/739 от 13.09.2024, изменившим приказ от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878.

Перечислим основные изменения:

Приложение 2 к разделу 1 дополнили новой строкой 041 — в ней отражаются доходы НКО на УСН от оказания услуг по устройству на работу инвалидов по договорам с работодателями, которые обязаны выполнять квоту по трудоустройству таких лиц.

В раздел 1 Расчета по страховым взносам добавили приложение 3.1 . Оно предназначено для субъектов МСП с основным видом деятельности по ОКВЭД «Обрабатывающие производства». С 2025 года для них снижены тарифы взносов до 7,6% с выплат свыше 1,5 МРОТ. В приложение № 5 к Порядку заполнения РСВ для тарифов таких плательщиков добавлен новый код «30» (п. 2.5 ст. 427 НК).

В приложении 5 к разделу 1 по иностранцам, застрахованным на случай ВНиМ согласно международным соглашениям, теперь дополнительно требуется отражать: их дату рождения, пол, код вида документа, удостоверяющего их личность, его серию и номер, базу для расчета страховых взносов, не превышающую ее единой предельной величины.

Новые коды тарифов в приложении № 5 к Порядку заполнения появились для еще двух льготных категорий плательщиков: «29» — для централизованных религиозных организаций; «31» — для компаний - участников Военного инновационного технополиса «Эра».

Существенно дополнили раздел 2 и подраздел 1 к разделу 2, которые заполняют главы Крестьянско-фермерских хозяйств.

Поскольку главы КФХ, являющиеся военными пенсионерами, вправе не платить за себя взносы на ОПС, они в отдельной строке раздела 2 указывают только взносы на ОМС, подлежащие уплате (п. 1.4 ст. 430 НК). Главы КФХ, не получающие военную пенсию, отражают совокупную сумму взносов на ОМС и ОПС.

Если статус военного пенсионера получен не с начала года, заполняется два подраздела 1 к разделу 2 — первый с кодом «0» по строке 010 (относится к периоду до прекращения обязанности уплаты взносов на ОПС), второй с кодом «1» (период после даты прекращения обязанности уплаты взносов на ОПС).

Главы КФХ, использовавшие право на освобождение от уплаты взносов за себя, должны указать в строках 106 и 107 дату начала и окончания периода освобождения с указанием соответствующего ему кода из нового приложения № 9 к Порядку заполнения.

В подразделе 3.2.1 раздела 3 появилось новое поле 141 для отражения выплат физлицам по гражданско-правовым договорам, облагаемым страховыми взносами. Их нужно вносить отдельно по каждому месяцу и коду категории застрахованного лица.

Введено несколько новых кодов категории застрахованного лица , которые указываются в графе 130 подраздела 3.2.1 , например (приложение № 7 к Порядку заполнения РСВ): НВ — для физлиц, которым не начислялись выплаты и иные вознаграждения; ПО — для физлиц, с вознаграждений которым исчисляются взносы по пониженному тарифу, предусмотренному для МСП, занимающихся обрабатывающими производствами; ЦРО — физлица, с выплат которым страховые взносы рассчитывают централизованные религиозные организации; ВППО — для временно пребывающих в РФ иностранцев, с выплат которым взносы начисляются по пониженному тарифу, предусмотренному для МСП, занимающихся обрабатывающими производствами; ВПЦР — для временно пребывающих в РФ иностранцев, с выплат которым взносы исчисляют централизованные религиозные организации.

Добавили новое приложение № 9 к Правилам заполнения РСВ «Коды периодов освобождения от уплаты страховых взносов».

Соответствующие изменения внесены в Порядок заполнения и в электронный формат РСВ.