Страховые взносы в 2025 году: что изменилось и как платить

Страховые взносы для ИП
Индивидуальные предприниматели, независимо от применяемой системы налогообложения, обязаны уплачивать страховые взносы за себя. Каждый год государство индексирует сумму взносов.
В 2025 году предприниматели потратят на обязательное страхование не более 354 546 рублей. Эта сумма складывается из двух частей:
Фиксированный платеж в размере 53 658 рублей. Эти средства идут на обязательное пенсионное и медицинское страхование предпринимателя. При регистрации ИП в течение года сумма фиксированных взносов рассчитывается пропорционально количеству дней ведения деятельности, начиная с даты регистрации до конца года. Аналогично, в случае «закрытия» ИП сумма фиксированных взносов определяется за период с начала года до даты прекращения деятельности.
Дополнительный платеж в размере 1% с дохода свыше 300 000 рублей. Эта часть взносов предпринимателей лимитируется — максимальная сумма в 2025 году составляет 300 888 рублей.
Ранее предприниматели ориентировались на другие сроки уплаты, но с 2025 года важные даты изменились. Фиксированный взнос теперь оплачивается до 29 декабря 2025 года. Таким образом, возможный ранее перенос срока уплаты этой части взносов на январь следующего года, в случае когда 31 декабря является нерабочим днем, теперь не применяется.
Срок уплаты дополнительных страховых взносов остался прежним. Взносы за 2025 год нужно оплатить до 1 июля 2026 года. Платежи взносов можно вносить частями в течение года, но окончательный расчет должен быть завершен до указанной даты.
Страховые взносы за работников
Работодатели, нанимающие сотрудников, обязаны начислять страховые взносы с их заработной платы. Тарифы взносов меняются с ростом суммы выплат. Это позволяет избежать чрезмерной налоговой нагрузки на работодателей при выплате высоких зарплат.
Предельная база для начисления взносов индексируется каждый год и в 2025 году составляет 2 759 000 рублей. Этот лимит установлен постановлением Правительства от 31.10.2024 № 1457. Когда выплаты работнику в течение года превышают установленный лимит, взносы начисляются уже по сниженному тарифу.
В 2025 году рассчитывать на пониженный тариф компании могут в отношении работников с зарплатой свыше 230 000 рублей в месяц. Для сравнения, в прошлом году работодатели могли попользоваться сниженным тарифом при выплатах от 186 000 рублей в месяц.
Основная ставка страховых взносов осталась прежней:
30% на выплаты сотрудникам в границах предельной базы;
15,1% — на суммы, превышающие этот предел.
В 2025 году в России продолжают действовать льготные тарифы страховых взносов для определенных категорий работодателей. Эти меры направлены на поддержку бизнеса, стимулирование определенных отраслей и развитие предпринимательства. Рассмотрим подробнее, кто может рассчитывать на сниженные ставки, а также условия их применения.
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Льготные тарифы для МСП
В целях стимулирования развития для компаний и предпринимателей, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса (МСП), установлены пониженные тарифы.
В 2025 году ставки взносов для МСП не изменились, но вот база для расчета теперь считается по-новому. Ставка 30% (15,1% после превышения лимита) применяется только к выплатам в пределах 1,5 МРОТ (22 440 × 1,5 = 33 660 рублей). Ранее эта ставка действовала в пределах 1 МРОТ (в 2024 году — 19 242 рубля). При выплате работникам сумм, превышающих указанный порог, ставка взносов снижается до 15%.
Сравним расчет взносов МСП в прошлом и текущем годах на примере.
С заработной платы сотрудника в размере 40 000 рублей малое предприятие в 2024 году платило в бюджет 8 886,30 рублей взносов (19 242×30% + 20 758×15%).
В 2025 году придется заплатить уже на две с лишним тысячи больше — 11 049 рублей (33 660×30% + 6 340×15%).
С 2025 года отдельную категорию плательщиков страховых взносов составляют обрабатывающие производства, включенные в реестр МСП. Для них ставка с доходов выше 1,5 МРОТ снижена еще больше — до 7,6%.
Категории организаций, имеющих право на льготные тарифы
Помимо малого бизнеса, согласно действующему законодательству, сниженные тарифы могут применяться для следующих категорий организаций и индивидуальных предпринимателей:
IT-компании, которые соответствуют требованиям по численности персонала и доле доходов от IT-деятельности. Для них страховые взносы остаются пониженным, размер страхового тарифа для таких компаний — 7,6 % независимо от размера выплат.
Нужно отметить, что налоговая нагрузка на IT-компании с нового года возросла. Ранее с выплат выше предельной базы страховые взносы они не уплачивали.
Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ), если они ведут деятельность в установленных сферах.
Благотворительные организации на УСН, а также религиозные организации.
Последние две категории уплачивают страховые взносы в размере 7,6% с выплат в пределах лимита, после чего страховые взносы не начисляются.
Резиденты «Сколково» и участники Технополиса уплачивают взносы по ставке 15% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ.
Чтобы воспользоваться льготными тарифами, организации должны соблюдать несколько ключевых условий:
Соответствовать критериям, установленным налоговым законодательством.
Подтвердить статус — например, резидентство ОЭЗ или включение в реестр МСП.
Подавать отчетность в установленные сроки.
Выполнять требования по минимальной численности работников и доле профильных доходов — для IT-компаний, ОЭЗ и др.
Полный список льгот по страховым взносам и критерии их применения приведены в статье 427 НК.
Страхование от несчастных случаев
Помимо страховых взносов по единому тарифу, работодатели рассчитывают взносы на социальное страхование от несчастных случаев на производстве. Размер этих взносов зависит от вида деятельности организации — чем выше риск травматизма на производстве, тем выше тариф. Ставка взносов варьируется от 0,2 до 8,5% и утверждается каждый год на основании отчетов, подаваемых работодателями в социальный фонд.
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Сроки отчетности и порядок сдачи
О начисленных суммах страховых взносов работодатели отчитываются в контролирующие органы. В обязательном порядке нужно сдавать:
Отчет подают ежеквартально в ФНС. С 2025 года РСВ представляется по новой форме. Обновления в форму расчета внесены приказом ФНС от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739@. Срок отправки — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
ЕФС-1 раздел 2.
Отчет сдают ежеквартально в Социальный фонд России (СФР). Срок сдачи — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Кроме указанных отчетов, в течение квартала страхователи ежемесячно направляют в налоговую уведомления о начисленных суммах взносов.
Например, за первый квартал необходимо подать уведомления о взносах за январь (до 25.02.25) и февраль (до 25.03.25). Уведомление о взносах за март подавать отдельно не нужно, поскольку до даты уплаты мартовских взносов (28.04.25) будет подан РСВ за I квартал.
Важно: ИП, которые уплачивают страховые взносы только за себя, сдавать отчетность по взносам не обязаны. Такие формы не предусмотрены.
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