Страховые взносы в 2025 году: что изменилось и как платить

Работодатели, нанимающие сотрудников, обязаны начислять страховые взносы с их заработной платы. Тарифы взносов меняются с ростом суммы выплат. Это позволяет избежать чрезмерной налоговой нагрузки на работодателей при выплате высоких зарплат.

Предельная база для начисления взносов индексируется каждый год и в 2025 году составляет 2 759 000 рублей. Этот лимит установлен постановлением Правительства от 31.10.2024 № 1457. Когда выплаты работнику в течение года превышают установленный лимит, взносы начисляются уже по сниженному тарифу.

В 2025 году рассчитывать на пониженный тариф компании могут в отношении работников с зарплатой свыше 230 000 рублей в месяц. Для сравнения, в прошлом году работодатели могли попользоваться сниженным тарифом при выплатах от 186 000 рублей в месяц.

Основная ставка страховых взносов осталась прежней:

30% на выплаты сотрудникам в границах предельной базы;

15,1% — на суммы, превышающие этот предел.

В 2025 году в России продолжают действовать льготные тарифы страховых взносов для определенных категорий работодателей. Эти меры направлены на поддержку бизнеса, стимулирование определенных отраслей и развитие предпринимательства. Рассмотрим подробнее, кто может рассчитывать на сниженные ставки, а также условия их применения.