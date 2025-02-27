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Электронная отчетность

Какую отчетность в 2025 году можно сдать только в электронном виде

В зависимости от определенных условий в 2025 году ИП и организации могут сдавать отчетность на бумаге или электронно. Но для некоторых отчетов возможен только электронный вариант предоставления. Рассказываем, когда у бизнеса нет выбора между бумажной и электронной формой.

Бухгалтерская отчетность

Большинство организаций в течение трех месяцев по завершении отчетного года обязаны сдавать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в ИФНС по месту своего нахождения. 

Исключение — компании, сдающие бухотчетность в Центробанк, а также религиозные организации. Юрлица, бухотчетность которых включает сведения, отнесенные к гостайне, в те же сроки отчитываются в органы Росстата (пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК, п. 3, 4, 7 ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Подавать в налоговую инспекцию бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним необходимо только в электронном виде. Это правило обязательно и для организаций малого бизнеса. Если ваша компания подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение подавайте тоже электронно (п. 5 ст. 18 закона № 402-ФЗ).

При несоблюдении электронной формы бухгалтерскую отчетность у компании не примут.

При подаче бухотчетности используйте форматы, утвержденные приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570.

Реорганизованные и ликвидированные компании для своей последней бухгалтерской отчетности применяют форматы, рекомендованные письмом ФНС от 25.11.2019 № ВД-4-1/24013.

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Налоговая отчетность

Налоговые декларации и расчеты сдавайте исключительно в электронном виде по ТКС через оператора ЭДО, если соответствуете хотя бы одному из условий (п. 3 ст. 80 НК):

  • относитесь к категории крупнейших налогоплательщиков;

  • среднесписочная численность ваших работников за прошлый год составляла более 100 человек;

  • ваша компания является вновь созданной (в том числе в результате реорганизации), в которой численность работников превышает 100 человек.

Для некоторых отчетных форм действует особый порядок:

  • Декларация по НДС — подается в электронном виде всегда, независимо от численности персонала или других критериев. Исключение предусмотрено лишь для налоговых агентов, которые не являются налогоплательщиками по НДС, либо освобождены от обязанностей налогоплательщика — они вправе отчитываться на бумаге (п. 5 ст. 174 НК).

  • Расчет по страховым взносам (РСВ) — подавайте только электронно, если в отчетном периоде начисляли выплаты более чем 10 физлицам (п. 10 ст. 431 НК).

  • Расчет 6-НДФЛ и «Персонифицированные сведения о физлицах» — сдавайте в электронной форме, если в отчетном периоде доходы от вас получали более 10 человек (п. 2 ст. 230 НК).

  • Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости — всегда подавайте электронно (п. 2.3 ст. 23 НК, письмо ФНС от 29.09.2021 № ЕА-4-15/13792).

Если вместо обязательного электронного подадите бумажный отчет, налоговики посчитают его непредставленным и начислят штраф за несоблюдение электронной формы — 200 рублей (ст. 119.1 НК).

Сдавайте бухгалтерскую и налоговую электронную отчетность с онлайн-сервисом от Такском. Сервис исключает риск сдачи отчетов с ошибками: перед отправкой все заполненные поля автоматически проверяются на соответствие актуальным контрольным соотношениям.

Отчетность в СФР

В Соцфонд России страхователи отчитываются, предоставляя соответствующие сведения в составе формы ЕФС-1, в том числе: о трудовой (иной) деятельности, о страховом стаже, о лицах, за которых перечисляли дополнительные пенсионные взносы, о взносах на «травматизм».

В электронном виде сведения по форме ЕФС-1 подавайте, если в отчетном периоде численность работающих у вас застрахованных лиц, на вознаграждения которым начисляются страховые взносы, превышает 10 человек. Учитывайте физлиц, с которыми заключены трудовые договоры и договоры ГПХ (п. 2 ст. 8 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ в ред. от 25.12.2023).

Несоблюдение электронной формы, когда она обязательна при сдаче отчетности в составе формы ЕФС-1, грозит штрафом в 1 000 рублей (ст. 17 закона № 27-ФЗ).

При численности застрахованных менее 10 человек можете выбрать — сдавать ли ЕФС-1 на бумаге или электронно.

Отчетность в Росстат

С 2022 года органы статистики принимают отчетность исключительно в электронном формате. Такой порядок действует для всех респондентов — ИП и организаций, обязанных подавать соответствующие формы статистической отчетности.

Узнать, попали ли вы в выборку Росстата, и какие отчеты нужно сдавать в текущем периоде, можно с помощью специального сервиса ведомства. Если система выдала вам список форм, которые нужно предоставить в статистику, подавайте их в виде электронных документов, подписанных УКЭП.

Только когда статотчетность включает сведения, составляющие гостайну, или служебную информацию ограниченного распространения, ее можно сдать на бумаге с приложением электронного носителя, на котором сохранена электронная версия отчета (п. 13 Положения, утв. постановлением Правительства от 18.08.2008 № 620 в ред. от 21.12.2023).

При отсутствии электронной статотчетности по истечении установленного срока Росстат признает ее несданной, что грозит штрафом от 20 до 70 тыс. рублей для компании и от 10 до 20 тыс. руб. для ответственного должностного лица (ст. 13.19 КоАП).

С помощью онлайн-сервиса от Такском подавайте электронную отчетность в налоговую, Соцфонд, Росстат и другие контролирующие органы, включая Центробанк и Росприроднадзор. Сервис содержит только актуальные формы отчетов. Вся отчетность автоматически проверяется перед отправкой, что позволяет сдавать ее с первого раза.

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