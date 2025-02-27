Какую отчетность в 2025 году можно сдать только в электронном виде

Большинство организаций в течение трех месяцев по завершении отчетного года обязаны сдавать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в ИФНС по месту своего нахождения.

Исключение — компании, сдающие бухотчетность в Центробанк, а также религиозные организации. Юрлица, бухотчетность которых включает сведения, отнесенные к гостайне, в те же сроки отчитываются в органы Росстата (пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК, п. 3, 4, 7 ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Подавать в налоговую инспекцию бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним необходимо только в электронном виде. Это правило обязательно и для организаций малого бизнеса. Если ваша компания подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение подавайте тоже электронно (п. 5 ст. 18 закона № 402-ФЗ).

При несоблюдении электронной формы бухгалтерскую отчетность у компании не примут.

При подаче бухотчетности используйте форматы, утвержденные приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570.

Реорганизованные и ликвидированные компании для своей последней бухгалтерской отчетности применяют форматы, рекомендованные письмом ФНС от 25.11.2019 № ВД-4-1/24013.