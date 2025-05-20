Топ-5 ошибок в ЕФС-1 в 2025 году: штрафы, как исправить

Ошибка 1. Указаны неправильные персональные данные физлица

Если Соцфонд при проверке сведений обнаружит, что ФИО или СНИЛС, указанные в Подразделе 1 Раздела 1, не соответствуют данным, имеющимся у фонда, отчет не примут.

Такие ошибки подлежат обязательному исправлению в течение пяти рабочих дней после получения от фонда соответствующего уведомления. Если вовремя не внести исправления, штраф за недостоверные данные составит 500 рублей по каждому физлицу, в отношении которого допущены ошибки (п. 17 Порядка, утв. приказом СФР от 07.11.2023 № 2200, ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Личные данные застрахованных лиц могут быть перепутаны при заполнении — например, в Подразделе 1 указаны данные одного сотрудника, а фактически сведения в Подразделах 1.1 или 1.2 относятся к другому работнику. Фонд примет отчет, но сведения в нем не будут соответствовать действительности.

Как исправить ошибки в персональных данных, зависит от их вида и представляемых сведений.

Если сдавали сведения на одного сотрудника, но ошибочно указали ФИО и СНИЛС другого человека, придется подавать исправления дважды:

Подраздел 1.1 — заполните личные данные в Подразделе 1 и сведения о трудовой деятельности заново как в первичном отчете, при этом в графе 11 «Признак отмены записи» укажите «Х», чтобы отменить ранее поданные сведения. Отдельно заполните и сдайте отчет с правильными личными данными и типом сведений «Исходная».

Подразделы 1.2, 1.3 — заполните и сдайте заново отчет с неправильными личными данными в Подразделе 1, проставив «Х» в поле сведений «Отменяющая». Затем подайте отчет с правильными данными, указав тип сведений «Исходная».

Если ФИО или СНИЛС указаны некорректно:

Подраздел 1.1 — заполните правильные данные в Подразделе 1 и заново заполните сведения о трудовой деятельности, указав тип сведений «Исходная».

Подразделы 1.2, 1.3 — правильно заполните Подраздел 1 и вновь внесите сведения в Подразделы 1.2 или 1.3, указав тип сведений «Исходная» (письмо СФР от 19.04.2024 № 19-20/18046).

Если в подраздел 1.2 ошибочно включили сотрудника, не работавшего в организации в отчетном периоде:

Заново заполните все личные данные и подраздел 1.2, указав тип сведений «Отменяющая», и сдайте его в ИФНС.

Если необходимо исправить сведения об основании для досрочного назначения пенсии:

Сформируйте и сдайте подраздел 2 формы ЕФС-1 с типом сведений «Корректирующая» (п. 144 приказа СФР от 17.11.2023 № 2281).

Исправленные сведения подавайте только по тем физлицам, в отношении которых допустили ошибки.