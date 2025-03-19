Топ-8 изменений в Трудовом кодексе с 1 марта 2025: дайджест для кадровика и бухгалтера

Компенсация за неиспользованные отгулы при увольнении
Статью 153 Трудового кодекса дополнили новыми частями — пятой и шестой.
Теперь работодатели обязаны выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни при увольнении. Это касается всех неиспользованных дней отдыха за период работы у конкретного работодателя.
При этом работник может взять отгул в течение одного года с даты выполнения работы в праздничный или выходной день либо присоединить его к отпуску в этом периоде.
Основание: закон от 30.09.2024 № 339-ФЗ.
Борьба с задержками зарплаты
Просрочка выплат в рамках трудовых отношений все еще остается актуальной проблемой в стране. Для урегулирования вопроса чиновники принимают различные меры, одной из которых стали поправки в ст. 158.1 ТК. Ключевыми направлениями противодействия задержкам зарплаты названы:
профилактика;
мониторинг;
ответственность за нарушение сроков выплаты;
содействие в погашении долга;
разъяснительная работа с участием социальных партнеров.
Координировать деятельность органов исполнительной власти, фондов, профсоюзов будут межведомственные комиссии субъектов РФ, созданные специально для противодействия формирования просроченной задолженности по зарплате (см. постановление Правительства от 25.02.2025 № 219).
Основание: закон от 08.08.2024 г. № 268-ФЗ.
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Обновления в аптечках первой помощи для работников
Теперь работодатели обязаны не только комплектовать аптечки первой помощи, но и следить за их размещением и хранением.
Количество аптечек и места их хранения определяются в зависимости:
от среднесписочной численности персонала;
от специфики деятельности организации;
от результатов оценки профессиональных рисков.
Также нужно учитывать мнение профсоюзной организации или другого представительного органа работников.
Основание: приказ Минтруда от 09.08.2024 № 398н.
Гарантии для контрактников
Изменения касаются военнослужащих, заключивших договор с Минобороны. Согласно свежим поправкам в ТК (ст. 351.7 ТК), работодатели должны приостанавливать трудовой договор с сотрудником, который проходит службу в период мобилизации, военного положения или в военное время, на весь период контракта.
Аналогично меняется время предоставления гарантий родителям с детьми до 14 лет, если один из родителей служит по контракту в армии.
Кроме того, будут сохранены рабочие места за теми, кто призван служить в войска Национальной гвардии по мобилизации. Пока они проходят службу, второму родителю также предоставят трудовые льготы.
Основание: закон от 26.12.2024 № 498-ФЗ.
Наставничество — новые правила
Трудовой кодекс теперь включает статью, регулирующую труд наставников (ст. 351.8 ТК). Наставничество — это добровольная помощь сотруднику в освоении профессии или специальности. Назначить наставника можно только с его письменного согласия.
Содержание, сроки, форму выполнения дополнительных обязанностей и размер оплаты необходимо закрепить в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.
Работник вправе досрочно отказаться от осуществления наставничества, а работодатель — досрочно отменить свое поручение, если предупредит об этом наставника минимум за 3 рабочих дня.
Основание: закон от 09.11.2024 № 381-ФЗ.
Противопоказания для некоторых видов работ
Минздрав обновил перечень медицинских противопоказаний для работников, занимающихся опасной или вредной деятельностью, а также для сотрудников железнодорожного транспорта, которые обязаны проходить предварительные и периодические медосмотры.
Так, сахарный диабет стал противопоказанием для всех работников, чья деятельность связана с движением поездов и маневровой работой. К труду не допустят специалистов с таким диагнозом при любой степени нарушения функций, а также если нарушений нет, но пациент находится на инсулинотерапии.
Обновлен также перечень противопоказаний для работников, выполняющих вредные или опасные работы, а также для тех, кто должен проходить предварительные и периодические медосмотры. Список дополнен работниками с различными формами потери слуха (приложение № 2 к приказу Минздрава от 28.01.2021 г. № 29н).
Основание: приказ Минздрава от 06.05.2024 № 226н; приказ Минздрава от 02.10.2024 № 509н.
Аттестация работников железнодорожного транспорта
С 1 марта 2025 года вступили в силу новые правила аттестации работников, чья деятельность связана с движением поездов и маневровой работой. Установлены новые сроки и порядок аттестации, которые отменяют предыдущие правила.
Основание: приказ Минтранса от 31.07.2024 № 260.
Уведомления о кадровых изменениях в финансовых компаниях
Кредитные организации теперь обязаны уведомлять Центробанк о кадровых изменениях, таких как избрание, освобождение членов совета директоров или наблюдательного совета в течение семи рабочих дней. Ранее на это отводилось три дня.
Срок отправки уведомления отсчитывается со дня принятия решения. Большая часть обновлений касается не только кредитных, но и некредитных финансовых организаций.
Основание: закон от 22.07.2024 № 198-ФЗ, указание ЦБ от 19.12.2024 № 6966-У.
Чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов и штрафов, будьте внимательны к изменениям законодательства. В 2025 году нас ждет еще немало поправок. Например, с 30 мая 2025 года снова вырастут санкции за нарушения в работе с персональными данными, а к 1 сентября чиновники планируют завершение перехода на электронные медкнижки.
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