Топ-8 изменений в Трудовом кодексе с 1 марта 2025: дайджест для кадровика и бухгалтера

Статью 153 Трудового кодекса дополнили новыми частями — пятой и шестой.

Теперь работодатели обязаны выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни при увольнении. Это касается всех неиспользованных дней отдыха за период работы у конкретного работодателя.

При этом работник может взять отгул в течение одного года с даты выполнения работы в праздничный или выходной день либо присоединить его к отпуску в этом периоде.

Основание: закон от 30.09.2024 № 339-ФЗ.