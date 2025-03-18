Как рассчитать и оплатить больничный в 2025 году: памятка для работодателя

Страховой стаж для больничного включает:

периоды работы по трудовым договорам;

периоды оказания услуг или выполнения работ по гражданско-правовым договорам, в том числе на авторские заказы и об отчуждении исключительных прав на произведения (с 1 января 2023 года);

государственную и муниципальную службу;

военную службу и службу в органах внутренних дел;

другие периоды, за которые начислялись страховые взносы (например, деятельность ИП, адвокатов).

Страховой стаж считают в годах, месяцах и днях. 30 дней равны одному месяцу, 12 месяцев равны одному году.

Пример. Наталья устраивается на работу в ООО «Спутник» 20 февраля 2025 года, работодателю она предоставила бумажную трудовую книжку и два договора ГПХ. По трудовой книжке у Натальи было три места работы:

МУП Звезда — с 3 апреля 2017 года по 13 июня 2022 года — 5 лет 2 месяца 11 дней;

ООО Ракета — с 1 сентября по 23 сентября 2022 года — 23 дня;

ИП Гагарин — с 15 июля 2024 по 15 января 2025 — 6 месяцев 2 дня.

По одному из договоров ГПХ Наталья оказывала услуги с 1 октября по 20 декабря 2022 года. А по другому — с 1 марта 2023 года по 28 февраля 2024 года. В расчет страхового стажа для больничного можно включить только второй договор, так как первый действовал до 2023 года и страховые взносы на случай временной нетрудоспособности заказчик по нему не уплачивал. Стаж по второму договору — 11 месяцев 28 дней.

Итого страховой стаж Натальи на дату трудоустройства в ООО «Спутник» — 6 лет 9 месяцев 4 дня.