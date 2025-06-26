МЧД для отчетности в Росстат в 2025 году: как и где оформить

Что такое машиночитаемая доверенность (МЧД) или электронная доверенность

Машиночитаемая доверенность — это цифровой аналог бумажной доверенности, предназначенный для подтверждения прав сотрудника или представителя компании при использовании личной электронной подписи в интересах организации или ИП, например в электронном документообороте. Это структурированный XML-файл, где зафиксированы сведения о доверителе, представителе и перечне его полномочий.

Главное предназначение МЧД — подтвердить, что определенное лицо наделено правом подписывать документы от имени организации. В отличие от отсканированной бумажной доверенности, МЧД соответствует стандарту по содержанию и структуре. Это позволяет информационным системам автоматически обрабатывать данные.

МЧД оформляет руководитель компании, подписывая ее своей квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Введение электронной доверенности позволяет повысить уровень безопасности при работе с электронными подписями в компании. Сотрудник подписывает документы от своего имени с помощью своей КЭП физлица, а подтверждает полномочия с помощью электронной доверенности.