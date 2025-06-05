Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 2025: подробный гайд для работодателя

Кому полагается дополнительный оплачиваемый отпуск

Ежегодно каждый работник имеет право на оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней.

Но некоторые работники вправе отдыхать больше — им полагается дополнительный оплачиваемый отпуск, длительность которого зависит от категории, к которой принадлежит сотрудник.

Дополнительный отпуск положен (ст. 116 ТК):

при ненормированном рабочем дне;

при работе во вредных и опасных условиях труда;

за особый характер работы;

за работу в условиях Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему;

И в других случаях, установленных ТК и иными федеральными законами, например:

Работодатель вправе предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, не входящим в перечисленные категории, если такие отпуска предусмотрены коллективным договором или иным локальным актом.