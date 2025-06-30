Аванс по УСН за 2 квартал 2025: расчет, уменьшение на взносы для ИП, уведомление, уплата

Авансовые платежи по УСН: порядок расчета в 2025 году
Авансовые платежи уплачиваются по итогам отчетных периодов — I квартала, полугодия и 9 месяцев.
Расчет авансов за каждый из периодов делайте нарастающим итогом с начала года: для расчета платежа за I квартал текущего года учитывайте данные КУДиР за период с 1 января по 31 марта 2025 года, для платежа за полугодие — с 1 января по 30 июня 2025 года и т. д.
Сумму аванса определяйте исходя из применяемого налогового объекта — «доходы» или «доходы минус расходы». Налоговая база умножается на соответствующую налоговую ставку, затем полученная сумма уменьшается на ранее исчисленные авансы.
Доходы включайте в налоговую базу на дату поступления средств на счет или в кассу (ст. 346.15 НК). Расходы (при УСН «доходы минус расходы») учитывайте в базе, если они поименованы в перечне статьи 346.16 НК и оплачены.
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Как рассчитать авансовый платеж за полугодие 2025 года при УСН «доходы»
Если применяете УСН «доходы», подлежащую уплате сумму аванса за полугодие рассчитывайте так:
Авансовый платеж за полугодие к уплате
=
Доходы с начала года по данным КУДиР
Х
Ставка налога
–
Авансовый платеж, исчисленный за 1 квартал
ИП с работниками и организации полученный результат могут уменьшить (п. 3.1 ст. 346.21 НК):
на страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ, «травматизм», которые вы уплатили в первом полугодии за работников;
на выплаченные сотрудникам за счет работодателя больничные;
на взносы, уплаченные по договорам добровольного личного страхования, заключенных в пользу работников.
Принять эти затраты к уменьшению авансового платежа можно только по тем работникам, которые заняты именно в «упрощенной» деятельности. При этом нельзя снизить сумму аванса более чем на 50%.
Для уменьшения аванса за полугодие 2025 года не имеет значения, к какому периоду относятся страховые взносы, уплаченные за работников, главное, чтобы налоговая обязанность по ним была погашена в течение января – июня 2025 года (письмо Минфина от 05.06.2020 № 03-11-06/2/68787).
Важно! Учтите, что нельзя уменьшать авансы по УСН на страховые взносы, начисленные в период применения иных режимов, даже если они уплачены уже после перехода на упрощенку.
Если являетесь плательщиком торгового сбора, дополнительно можете уменьшить авансовый платеж на его сумму, уплаченную в первом полугодии 2025 года. Такое уменьшение можно применить к части аванса, исчисленной по «упрощенной» деятельности, облагаемой торговым сбором (п. 8 ст. 346.21 НК). Напомним, что в 2025 году торговый сбор действует только в Москве.
Как уменьшить авансовый платеж при УСН «доходы» на взносы ИП
Если вы — индивидуальный предприниматель, применяете УСН «доходы», то можете уменьшить сумму аванса еще и на ежегодные фиксированные взносы, включая 1% дополнительного взноса на ОПС с дохода, превышающего с начала года 300 000 рублей (ст. 430 НК).
Напомним, за 2025 год ИП должны уплатить за себя 53 658 рублей фиксированных взносов. Срок их уплаты — 29 декабря 2025 года.
1% взносов с дохода свыше 300 000 рублей за 2024 год надо перечислить не позже 1 июля 2025 года, а за 2025 год — 1 июля 2026 года (п. 2 ст. 432 НК).
К уменьшению аванса за полугодие 2025 года можно принять как уже уплаченные суммы взносов ИП «за себя», так и те, которые подлежат уплате в том же периоде, но на момент уменьшения еще не перечислены в бюджет.
Например, аванс за полугодие 2025 года можете уменьшить на:
дополнительный взнос ИП с дохода свыше 300 000 рублей за 2024 год, подлежащий уплате до 1 июля 2025 года (в части, которую не использовали для снижения УСН налога за 2024 год);
фиксированные взносы ИП, подлежащие уплате за 2025 год;
дополнительный взнос ИП с суммы дохода свыше 300 000 рублей, подлежащий уплате до 1 июля 2026 года (если доход по итогам полугодия 2025 года превысил 300 000 рублей).
Отдельно сообщать в ИФНС об уменьшении «упрощенных» авансовых платежей не требуется.
Если ИП после 31 декабря 2022 года уплатил взносы «за себя», относящиеся к периодам ранее 2023 года, он вправе принять их к уменьшению налога за 2023–2025 годы.
Суммы, на которые ИП уже уменьшил УСН налог, повторно принять к уменьшению налога в последующих периодах нельзя.
Если в установленный срок не уплатите взносы «за себя», на которые уже уменьшили авансы или налог, делать перерасчет по УСН не нужно. Неуплаченные в срок взносы ИП будут взысканы как недоимка, а за дни просрочки налоговики начислят пени.
Максимум, на который может уменьшить «упрощенный» налог предприниматель — упрощенец, зависит от наличия у него работников (п. 3.1 ст. 346.21 НК):
Если у ИП есть сотрудники по трудовым договорам или по ГПД, уменьшать авансовые платежи и налог за счет взносов «за себя» и за работников можно не более чем на 50%.
При отсутствии работников ИП вправе снизить размер авансов и налога на взносы «за себя» до 100%.
Пример расчета аванса за полугодие 2025 года на УСН «доходы»
У ИП Мишина М.М., применяющего в 2025 году УСН «доходы», работает один сотрудник, за которого ИП платит обязательные страховые взносы. Ставка налога — 6%. Законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%
Фиксированные взносы ИП «за себя», на которые он может уменьшить авансовые платежи и налог в 2025 году:
17 100 рублей — дополнительный взнос на ОПС за 2024 год (срок уплаты — 01.07.2025);
53 658 рублей — фиксированные взносы за 2025 год (срок уплаты — 29.12.2025).
В первом полугодии ИП получил следующие результаты:
Отчетный период 2025 года
Доходы с начала 2025 года, руб.
Страховые взносы, уплаченные за работника с начала 2025 года, руб.
I квартал 2025
765 000
21 000
I полугодие 2025
1 734 000
42 000
Общая сумма страховых взносов, на которые можно уменьшить авансовые платежи по итогам полугодия — 112 758 рублей (17 100 + 53 658 + 42 000).
Рассчитаем авансовые платежи ИП:
1. Аванс за 1 квартал 2025 = 765 000 х 6% = 45 900 рублей.
Так как у ИП есть работник, уменьшить аванс за счет страховых взносов можно только на 50%, то есть на 22 950 рублей (45 900 х 50%):
45 900 – 22 950 = 22 950 рублей — аванс к уплате за 1 квартал 2025 года.
2. Аванс за полугодие 2025 = 1 734 000 х 6% = 104 040 рублей.
Уменьшить платеж за счет взносов можно на 52 020 рублей (104 040 х 50%). Кроме этого, необходимо зачесть ранее исчисленный авансовый платеж за 1 квартал (22 950 рублей):
104 040 – 52 020 – 22 950 = 29 070 рублей — аванс за полугодие 2025 года к уплате.
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Как рассчитать авансовый платеж за полугодие 2025 года при УСН «доходы минус расходы»
Применяя УСН «доходы минус расходы», расчет авансового платежа за полугодие 2025 года делайте так:
Авансовый платеж за полугодие к уплате
=
(
Доходы с начала года по данным КУДиР
—
Расходы с начала года по данным КУДиР
)
Х
Ставка налога
–
Авансовый платеж, исчисленный за 1 квартал
Если при расчете налоговой базы за отчетный период получили убыток (расходы превышают доходы), авансовый платеж уплачивать не нужно.
Минимальный налог при УСН «доходы минус расходы» (1% от годовой суммы доходов) рассчитывается только по итогам года, для авансов его не исчисляйте.
Упрощенцы, применяющие объект «доходы минус расходы», не могут снижать суммы авансовых платежей и налога на страховые взносы, больничные и платежи по договорам страхования как на УСН «доходы». Но эти затраты уменьшают налоговую базу — после оплаты включайте их в состав расходов (ст. 346.16, 346.21 НК).
Как ИП учесть взносы «за себя» при расчете аванса за полугодие 2025 года
Все расходы упрощенцев, учитываемые в налоговой базе при УСН «доходы минус расходы», должны быть фактически оплаченными, но для взносов ИП «за себя» предусмотрено исключение. Фиксированные взносы ИП, а также дополнительный взнос на ОПС с дохода, превышающего 300 000 рублей, можете включать в расходы до их фактической уплаты — по аналогии с УСН «доходы» (пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК).
Если после 31 декабря 2024 года уплатили взносы ИП, относящиеся к периодам ранее 2025 года, уменьшайте на них налоговую базу при УСН «доходы минус расходы» в 2025–2027 годах.
Страховые взносы ИП за работников включайте в расходы только после их перечисления в бюджет.
Пример расчета аванса за полугодие 2025 года на УСН «доходы минус расходы»
ООО «Март» применяет в 2025 году УСН «доходы минус расходы». Ставка налога — 15%. Региональные законы могут устанавливать дифференцированные ставки налога по УСН в пределах от 5 до 15%. Пониженная ставка может распространяться на всех налогоплательщиков, либо устанавливаться для определенных категорий.
Итоги работы компании за полугодие 2025 года:
Отчетный период 2025 года
Доходы с начала 2025 года, руб.
Расходы с начала 2025 года, руб.
1 квартал 2025
3 456 000
2 345 000
полугодие 2025
7 890 000
5 678 000
Как рассчитать авансовые платежи:
Аванс за 1 квартал = (3 456 000 – 2 345 000) х 15% = 1 111 000 х 15% = 166 650 руб. — сумма, уплаченная за 1 квартал 2025.
Аванс за полугодие = (7 890 000 – 5 678 000) х 15% = 331 800 руб. — сумма аванса за полугодие 2025.
Из рассчитанной суммы вычитаем аванс за 1 квартал:
331 800 – 166 650 = 165 150 руб. — сумма аванса за полугодие 2025 к уплате.
Как уплатить аванс по УСН за полугодие 2025 года
Авансовые платежи по УСН ИП и организации должны перечислять в бюджет в составе ЕНП (единого налогового платежа) в единый срок — не позже 28 числа следующего за отчетным периодом месяца (п. 7 ст. 346.21 НК).
За полугодие 2025 года аванс по УСН надо уплатить не позже 28 июля 2025 года.
Уведомление по УСН за полугодие 2025 года
Налоговую декларацию упрощенцы сдают только по итогам года, поэтому, чтобы налоговики смогли правильно распределить поступления и своевременно направить их на погашение задолженности по УСН, за каждый отчетный период в ИФНС необходимо подавать уведомление о начисленных авансовых платежах.
Срок подачи уведомлений — 25 число месяца, в котором наступает срок уплаты аванса. Это значит, что уведомление по авансу за полугодие 2025 года вы должны представить не позднее 25 июля 2025 года.
В уведомлении за полугодие 2025 года укажите:
ОКТМО — по месту уплаты авансов по УСН;
КБК — в зависимости от применяемого налогового объекта:
18210501011011000110 — УСН «доходы»;
18210501021011000110 — УСН «доходы минус расходы»;
код отчетного периода, соответствующий полугодию — «34/02».
Если сумма аванса к уплате равна нулю, уведомление не подавайте.
В ИФНС уведомление направляйте:
только электронно — если среднесписочная численность в текущем и предыдущем году составила более 100 человек, а также, если являетесь крупнейшим налогоплательщиком;
на бумаге или электронно — в остальных случаях.
Вопросы и ответы по теме
Как при УСН «доходы» уменьшать авансы и налог на взносы, если работники были у ИП только в 1 квартале 2025 года?
Если ИП хоть раз с начала 2025 года выплачивал работникам доходы и уплачивал за них страховые взносы, но затем стал работать один, уволив всех штатных сотрудников и прекратив договоры ГПХ, до конца года он сможет уменьшать авансы и налог за счет взносов за работников и за себя не более, чем на 50% (письмо Минфина от 27.03.2020 № 03-11-11/24497).
С начала года ИП работал на УСН «доходы» один, а во II квартале принял на работу сотрудника — как он должен уменьшать авансовые платежи?
В I квартале ИП мог до 100% уменьшить аванс на сумму подлежащих уплате взносов «за себя». Начиная с авансового платежа за полугодие, он может уменьшать аванс на взносы «за себя» и на уплаченные взносы за сотрудника, но не более, чем на 50%. При этом делать перерасчет за I квартал не нужно (письмо Минфина от 01.07.2013 № 03-11-11/24966).
Компания на УСН «доходы минус расходы» по итогам полугодия 2025 года получила убыток. Нужно ли подавать в налоговую уведомление по авансовому платежу за полугодие, если в I квартале получена прибыль и подано уведомление по авансу?
Подавать уведомление за полугодие не нужно. Если в отчетном периоде получен убыток — налоговая база для расчета аванса по УСН отсутствует, а нулевые уведомления не предусмотрены.
ИП применяет УСН «доходы», работников нет. Сумма аванса за полугодие 2025 года — 1 500 рублей, но за счет фиксированных взносов аванс уменьшен на 100%, к уплате — 0 рублей. Нужно ли ИП подавать уведомление на 1 500 рублей?
Нет. Уведомление подается на сумму, подлежащую уплате, а она в данном случае равна нулю.
По итогам полугодия 2025 года сумма авансового платежа по УСН оказалась меньше, чем за 1 квартал. Подавать ли уведомление за полугодие в этом случае?
Если рассчитанный нарастающим итогом с начала года авансовый платеж по УСН за полугодие 2025 года оказался меньше, чем аванс за 1 квартал, можете подать уведомление, указав в нем со знаком «минус» разницу между исчисленной суммой аванса за полугодие и авансом за 1 квартал. В этом случае получившаяся переплата уменьшит совокупную обязанность на едином налоговом счете. Подача такого уведомления — ваше право, а не обязанность (п. 9 ст. 58 НК).
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