Аванс по УСН за 2 квартал 2025: расчет, уменьшение на взносы для ИП, уведомление, уплата

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Доходы включайте в налоговую базу на дату поступления средств на счет или в кассу ( ст. 346.15 НК ). Расходы (при УСН «доходы минус расходы») учитывайте в базе, если они поименованы в перечне статьи 346.16 НК и оплачены.

Сумму аванса определяйте исходя из применяемого налогового объекта — «доходы» или «доходы минус расходы». Налоговая база умножается на соответствующую налоговую ставку, затем полученная сумма уменьшается на ранее исчисленные авансы.

Расчет авансов за каждый из периодов делайте нарастающим итогом с начала года : для расчета платежа за I квартал текущего года учитывайте данные КУДиР за период с 1 января по 31 марта 2025 года, для платежа за полугодие — с 1 января по 30 июня 2025 года и т. д.

Авансовые платежи по УСН: порядок расчета в 2025 году

Как рассчитать авансовый платеж за полугодие 2025 года при УСН «доходы»

Если применяете УСН «доходы», подлежащую уплате сумму аванса за полугодие рассчитывайте так: Авансовый платеж за полугодие к уплате = Доходы с начала года по данным КУДиР Х Ставка налога – Авансовый платеж, исчисленный за 1 квартал ИП с работниками и организации полученный результат могут уменьшить (п. 3.1 ст. 346.21 НК): на страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ, «травматизм», которые вы уплатили в первом полугодии за работников;

на выплаченные сотрудникам за счет работодателя больничные;

на взносы, уплаченные по договорам добровольного личного страхования, заключенных в пользу работников. Принять эти затраты к уменьшению авансового платежа можно только по тем работникам, которые заняты именно в «упрощенной» деятельности. При этом нельзя снизить сумму аванса более чем на 50%. Для уменьшения аванса за полугодие 2025 года не имеет значения, к какому периоду относятся страховые взносы, уплаченные за работников, главное, чтобы налоговая обязанность по ним была погашена в течение января – июня 2025 года (письмо Минфина от 05.06.2020 № 03-11-06/2/68787). Важно! Учтите, что нельзя уменьшать авансы по УСН на страховые взносы, начисленные в период применения иных режимов, даже если они уплачены уже после перехода на упрощенку. Если являетесь плательщиком торгового сбора, дополнительно можете уменьшить авансовый платеж на его сумму, уплаченную в первом полугодии 2025 года. Такое уменьшение можно применить к части аванса, исчисленной по «упрощенной» деятельности, облагаемой торговым сбором (п. 8 ст. 346.21 НК). Напомним, что в 2025 году торговый сбор действует только в Москве.

Как уменьшить авансовый платеж при УСН «доходы» на взносы ИП

Если вы — индивидуальный предприниматель, применяете УСН «доходы», то можете уменьшить сумму аванса еще и на ежегодные фиксированные взносы, включая 1% дополнительного взноса на ОПС с дохода, превышающего с начала года 300 000 рублей (ст. 430 НК). Напомним, за 2025 год ИП должны уплатить за себя 53 658 рублей фиксированных взносов. Срок их уплаты — 29 декабря 2025 года. 1% взносов с дохода свыше 300 000 рублей за 2024 год надо перечислить не позже 1 июля 2025 года, а за 2025 год — 1 июля 2026 года (п. 2 ст. 432 НК). К уменьшению аванса за полугодие 2025 года можно принять как уже уплаченные суммы взносов ИП «за себя», так и те, которые подлежат уплате в том же периоде, но на момент уменьшения еще не перечислены в бюджет. Например, аванс за полугодие 2025 года можете уменьшить на: дополнительный взнос ИП с дохода свыше 300 000 рублей за 2024 год, подлежащий уплате до 1 июля 2025 года (в части, которую не использовали для снижения УСН налога за 2024 год);

фиксированные взносы ИП, подлежащие уплате за 2025 год;

дополнительный взнос ИП с суммы дохода свыше 300 000 рублей, подлежащий уплате до 1 июля 2026 года (если доход по итогам полугодия 2025 года превысил 300 000 рублей). Отдельно сообщать в ИФНС об уменьшении «упрощенных» авансовых платежей не требуется. Если ИП после 31 декабря 2022 года уплатил взносы «за себя», относящиеся к периодам ранее 2023 года, он вправе принять их к уменьшению налога за 2023–2025 годы. Суммы, на которые ИП уже уменьшил УСН налог, повторно принять к уменьшению налога в последующих периодах нельзя. Если в установленный срок не уплатите взносы «за себя», на которые уже уменьшили авансы или налог, делать перерасчет по УСН не нужно. Неуплаченные в срок взносы ИП будут взысканы как недоимка, а за дни просрочки налоговики начислят пени. Максимум, на который может уменьшить «упрощенный» налог предприниматель — упрощенец, зависит от наличия у него работников (п. 3.1 ст. 346.21 НК): Если у ИП есть сотрудники по трудовым договорам или по ГПД, уменьшать авансовые платежи и налог за счет взносов «за себя» и за работников можно не более чем на 50% .

При отсутствии работников ИП вправе снизить размер авансов и налога на взносы «за себя» до 100%.

Пример расчета аванса за полугодие 2025 года на УСН «доходы»