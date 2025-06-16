6-НДФЛ за первое полугодие 2025 года: как заполнить, образец

По какой форме сдавать 6-НДФЛ за полугодие 2025

Форма расчета 6-НДФЛ в 2025 году не изменилась. За полугодие отчитывайтесь на бланке, утвержденном приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1.

Этот же приказ включает порядок заполнения расчета и его электронный формат (приложения № 2 и 3).

Подавайте 6-НДФЛ за полугодие только в электронном виде по ТКС, если выплачивали доходы более чем 10 физлицам. Если получателей не более 10 — можно отчитаться как электронно, так и на бумаге. При нарушении обязательной электронной формы за каждый документ, поданный на бумаге, штраф составит 200 рублей (ст. 119.1 НК).