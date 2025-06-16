ЦОК Общая ПРОФК 14.06 Мобильный (1)
Такском
6-НДФЛ
6-НДФЛ за первое полугодие 2025 года: как заполнить, образец

6-НДФЛ за первое полугодие 2025 года: как заполнить, образец

Приближается срок сдачи расчета 6-НДФЛ за первое полугодие 2025 года. Рассказываем, как заполнить расчет, и приводим готовый образец.

По какой форме сдавать 6-НДФЛ за полугодие 2025

Форма расчета 6-НДФЛ в 2025 году не изменилась. За полугодие отчитывайтесь на бланке, утвержденном приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1.

Этот же приказ включает порядок заполнения расчета и его электронный формат (приложения № 2 и 3).

Подавайте 6-НДФЛ за полугодие только в электронном виде по ТКС, если выплачивали доходы более чем 10 физлицам. Если получателей не более 10 — можно отчитаться как электронно, так и на бумаге. При нарушении обязательной электронной формы за каждый документ, поданный на бумаге, штраф составит 200 рублей (ст. 119.1 НК).

Сдавайте отчетность по налогам и страховым взносам через интернет с онлайн-сервисом от Такском. Для вас интуитивный и понятный интерфейс, умный календарь бухгалтера, автоматическая проверка на ошибки, консультации специалистов и техническая поддержка 24/7.

Подключить сервис

Когда сдавать 6-НДФЛ за полугодие 2025

Расчет 6-НДФЛ сдавайте в налоговую инспекцию по месту нахождения компании. ИП отчитываются в ИФНС по месту жительства.

Срок сдачи формы 6-НДФЛ за I квартал, полугодие, 9 месяцев — 25 число месяца, следующего за соответствующим периодом (п. 2 ст. 230 НК).

За первое полугодие 2025 года форму 6-НДФЛ подавайте не позднее 25 июля 2025 года.

При опоздании последует штраф — 1000 рублей за каждый просроченный месяц (полный и неполный). А если ИФНС не получит расчет в течение 20 и более рабочих дней после истечения срока его сдачи, вам могут заблокировать банковские счета (п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК).

Как заполнить 6-НДФЛ за полугодие 2025 года

При заполнении формы 6-НДФЛ используйте Правила заполнения из приложения № 2 к приказу № ЕД-7-11/1.

Общие требования к оформлению расчета:

1. При заполнении формы на бумаге:

  • значения вносите в строки формы слева направо с первой ячейки;

  • текстовые поля заполняйте печатными заглавными буквами;

  • все страницы готового расчета должны быть пронумерованы, начиная с титульного листа;

  • расчет распечатывайте только на одной стороне листа А4;

  • не используйте для исправления ошибок корректирующие средства.

2. Суммы налога отражайте без копеек, округляя 50 и более копеек до полного рубля. Остальные денежные показатели указывайте в рублях с копейками.

3. При отсутствии показателя проставьте в первой ячейке строки «0» и внесите прочерки в пустые ячейки.

4. Если ваша компания отчитывается за филиалы и другие обособленные подразделения, на каждый код ОКТМО оформляйте отдельный расчет 6-НДФЛ.

5. В полугодовой расчет не включайте справки о доходах и налоге физлиц (приложение № 1 к 6-НДФЛ) — они прилагаются только к годовому 6-НДФЛ.

6. Не нужно включать в расчет 6-НДФЛ доходы:

  • с которых уплачивать НДФЛ должен сам получатель дохода (например, ИП);

  • которые в полной сумме не облагаются НДФЛ (ст. 217 НК, письмо ФНС от 11.04.2019 № БС-4-11/6839);

  • которые выплачены налоговым резидентам иностранных государств, при этом по международным договорам эти доходы не облагаются НДФЛ.

Сдавайте без ошибок бухгалтерскую и налоговую электронную отчетность с онлайн-сервисом от Такском. Перед отправкой все заполненные поля отчетов автоматически проверяются на соответствие актуальным контрольным соотношениям.

Титульный лист

На титульном листе укажите информацию о компании или ИП и отчетном периоде, за который подаете 6-НДФЛ:

  • В строке «ИНН» ИП указывают 12 цифр, а копании —10 цифр, проставляя прочерки в последних двух ячейках.

  •  «Номер корректировки» — для первичного отчета укажите «0--», а если будете сдавать уточненку, нумеруйте уточненные расчеты по порядку — «1--», «2--» и т. д.

  • «Отчетный период (код)» полугодия — «31», год «2025».

  • Для строки «По месту нахождения (учета) код» — выберите кодировку из приложения № 2 к Порядку заполнения. Например — «120» код для ИП, отчитывающихся в ИФНС по месту жительства, «214» указывают российские компании, сдающие расчет по месту нахождения и т.д.

  • Код ОКТМО может состоять из 8 или 11 цифр. Для обособленных подразделений указывайте ОКТМО по месту их регистрации.

Подписать расчет на каждой странице должен руководитель компании, ИП или их представитель по доверенности. Реквизиты доверенности укажите в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя», а число его страниц внесите в поле «с приложением подтверждающих документов…», приложив копию документа к расчету.

Раздел 1 расчета 6-НДФЛ

В этом разделе отражайте НДФЛ, подлежащий уплате в бюджет, а также налог, возвращенный физлицам в период с 1 января по 30 июня 2025 года.

В строке 010 укажите КБК по налогу. Если удержанный НДФЛ, зачислялся на несколько КБК, для каждого из них заполняйте отдельный раздел 1.

НДФЛ удерживается и уплачивается в бюджет дважды в месяц — значит, на каждый из месяцев приходится по два расчетных периода и по два срока уплаты налога. При заполнении строк 020–026 за полугодие 2025 года учтите следующее:

Периоды, в которых удержали НДФЛ

Сроки уплаты НДФЛ за апрель, май, июнь 2025 года

Строки раздела 1 расчета 6-НДФЛ

Общая сумма НДФЛ к уплате с начала года, из них:

020 (сумма значений строк 021–026 из расчетов за I квартал и полугодие 2025 года)

1–22 апреля 2025

Первый — 28.04.2025

021

23–30 апреля 2025

Второй — 05.05.2025

022

1–22 мая 2025

Третий — 28.05.2025

023

23–31 мая 2025

Четвертый — 05.06.2025

024

1–22 июня 2025

Пятый — 30.06.2025

025

23–30 июня 2025

Шестой — 07.07.2025

026

Если в январе – июне 2025 года был возврат НДФЛ физлицам:

  • В строке 030 укажите общую сумму возвращенного с начала года налога (сумма значений строк 031–036 из расчетов за I квартал и полугодие 2025 года).

  • В строках 031–036 распределите возвращенные суммы в соответствии с датами первого-шестого срока уплаты налога.

Раздел 2 расчета 6-НДФЛ

В разделе 2 отражайте суммы дохода, выплаченного физлицам, и НДФЛ за полугодие 2025 года. Показатели отражайте нарастающим итогом с начала года, за исключением строк 161–166, 191–196, в которых по срокам перечисления приводятся суммы удержанного и возвращенного в апреле–июне налога.

Как заполнить раздел 2:

  • Строки 100, 105 — ставка НДФЛ, по которой удерживали налог и соответствующий КБК. Если ставок и КБК несколько, на каждую их комбинацию раздел 2 заполняйте отдельно.

  • Строка 110 — число физлиц, которым вы платили доходы в январе–июне 2025 года. Если в этом периоде уволили и снова приняли на работу сотрудника, учитывайте его как одного человека. 

  • В строке 111 выделите из общей численности количество высококвалифицированных специалистов (ВКС).

  • Строка 120 — выплаченные физлицам в январе–июне 2025 года доходы, к которым применялась соответствующая ставка НДФЛ. Отражайте здесь только те суммы, которые действительно выплатили. Начисленные, но не выплаченные физлицам доходы, а также полностью не облагаемые налогом выплаты, не показывайте. 

  • Выделите в строке 121 доходы, выплаченные ВКС.

  • Строка 130 — общая сумма примененных налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных и др.) и расходов, уменьшающих налогооблагаемый доход. Вычеты не могут превышать сумму доходов в строке 120 (п. 10 ст. 214.1, ст. 214.3214.5, 214.11 НК).

  • Строка 131 — рассчитайте налоговую базу за полугодие 2025 года (разность показателей строк 120 и 130).

  • Строка 140 — исчислите НДФЛ (показатель строки 131 умножьте на ставку НДФЛ в строке 100). 

  • В строке 141 выделите НДФЛ с доходов ВКС.

  • Строка 150 — фиксированный авансовый платеж по НДФЛ, который отражают только в отношении работников-иностранцев.

  • Строка 155 — налог на прибыль, который зачли при расчете НДФЛ с дивидендов в соответствии с п. 3.1 ст. 214 НК.

  • Строка 156 — заполняйте, если платили за рубежом налог с дивидендов от иностранных источников (согласно соглашению с иностранным государством об избежании двойного налогообложения).

  • Строка 160 — вся сумма НДФЛ, который удержали в январе–июне 2025 года. В строках 161–166 отразите разбивку НДФЛ по периодам удержания в апреле–июне. Обратите внимание, что сумма в строке 160 может отличаться от показателя строки 140.

  • Строка 170 — это сумма налога, который невозможно удержать с дохода физлиц. Например, когда физлицу выплатили доход в натуральной форме, но больше по нему никаких денежных выплат для удержания налога нет и не предвидится (п. 5 ст. 226 НК). Не отражайте здесь налог, который исчислили в одном квартале, а удержите в следующем.

  • Строка 180 — НДФЛ, который удержали излишне в течение полугодия.

  • Строка 190 — суммы налога, возвращенные физлицам с 1 января по 30 июня 2025 года. 

  • В строках 191–196 приведите суммы налога, которые вернули в апреле–июне 2025 года, распределив их по периодам выплаты.

Пример заполнения 6-НДФЛ

В первом полугодии 2025 года ООО «Мастер» удерживало НДФЛ с доходов четырех сотрудников по ставке 13%. Суммы выплат и удержаний приведены в таблице:

Периоды удержания НДФЛ в 2025 году

Доходы, выплаченные физлицам, руб.

Налоговые вычеты, руб.

Налоговая база, руб.

Удержанный НДФЛ по ставке 13%, руб.

Сроки перечисления

С 1 января по 31 марта

480 000

4 200

475 800

61 854

х

С 1 по 22  апреля, в т. ч.:

170 000

1 400

168 600

21 918

По первому сроку перечисления

Зарплата за март

90 000

1 400

88 600

11 518

х

Аванс за апрель

80 000

-

80 000

10 400

х

С 23 по 30 апреля, в т. ч.:

6 400

-

6 400

832

По второму сроку перечисления

Больничное пособие

6 400

-

6 400

832

х

С 1 по 22 мая, в т. ч.:

163 000

1 400

161 600

21 008

По третьему сроку перечисления

Зарплата за апрель

83 000

1 400

81 600

10 608

х

Аванс за май

80 000

-

80 000

10 400

х

С 23 по 31 мая, в т. ч.:

21 000

-

21 000

2 730

По четвертому сроку перечисления

Отпускные

21 000

 

21 000

2 730

х

С 01 по 22 июня, в т. ч.:

149 000

1 400

147 600

19 188

По пятому сроку перечисления

ЗП за май

69 000

1 400

67 600

8 788

х

аванс за июнь

80 000

-

80 000

10 400

х

С 23 по 30 июня, в т. ч.:

5 000

4 000

1 000

130

По шестому сроку перечисления

Подарок работнику к юбилею

5 000

4 000

1 000

130

х

Итого:

994 400

12 400

982 000

127 660

х

Расчет 6-НДФЛ за первое полугодие 2025 года заполнили так:

Подключитесь к сервису от Такском и без ограничений сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы. При наличии действующей ЭП подключитесь к сервису удаленно — это не требует посещения офиса и займет всего несколько минут. 

Читайте также:

Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?

Разобрали реальные кейсы в Руководстве

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFJrUCGg

Информации об авторе

Такском

Такском

Все самое полезное для бухгалтера

5 059 подписчиков 209 постов

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум