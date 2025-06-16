6-НДФЛ за первое полугодие 2025 года: как заполнить, образец

По какой форме сдавать 6-НДФЛ за полугодие 2025
Форма расчета 6-НДФЛ в 2025 году не изменилась. За полугодие отчитывайтесь на бланке, утвержденном приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1.
Этот же приказ включает порядок заполнения расчета и его электронный формат (приложения № 2 и 3).
Подавайте 6-НДФЛ за полугодие только в электронном виде по ТКС, если выплачивали доходы более чем 10 физлицам. Если получателей не более 10 — можно отчитаться как электронно, так и на бумаге. При нарушении обязательной электронной формы за каждый документ, поданный на бумаге, штраф составит 200 рублей (ст. 119.1 НК).
Сдавайте отчетность по налогам и страховым взносам через интернет с онлайн-сервисом от Такском. Для вас интуитивный и понятный интерфейс, умный календарь бухгалтера, автоматическая проверка на ошибки, консультации специалистов и техническая поддержка 24/7.
Когда сдавать 6-НДФЛ за полугодие 2025
Расчет 6-НДФЛ сдавайте в налоговую инспекцию по месту нахождения компании. ИП отчитываются в ИФНС по месту жительства.
Срок сдачи формы 6-НДФЛ за I квартал, полугодие, 9 месяцев — 25 число месяца, следующего за соответствующим периодом (п. 2 ст. 230 НК).
За первое полугодие 2025 года форму 6-НДФЛ подавайте не позднее 25 июля 2025 года.
При опоздании последует штраф — 1000 рублей за каждый просроченный месяц (полный и неполный). А если ИФНС не получит расчет в течение 20 и более рабочих дней после истечения срока его сдачи, вам могут заблокировать банковские счета (п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК).
Как заполнить 6-НДФЛ за полугодие 2025 года
При заполнении формы 6-НДФЛ используйте Правила заполнения из приложения № 2 к приказу № ЕД-7-11/1.
Общие требования к оформлению расчета:
1. При заполнении формы на бумаге:
значения вносите в строки формы слева направо с первой ячейки;
текстовые поля заполняйте печатными заглавными буквами;
все страницы готового расчета должны быть пронумерованы, начиная с титульного листа;
расчет распечатывайте только на одной стороне листа А4;
не используйте для исправления ошибок корректирующие средства.
2. Суммы налога отражайте без копеек, округляя 50 и более копеек до полного рубля. Остальные денежные показатели указывайте в рублях с копейками.
3. При отсутствии показателя проставьте в первой ячейке строки «0» и внесите прочерки в пустые ячейки.
4. Если ваша компания отчитывается за филиалы и другие обособленные подразделения, на каждый код ОКТМО оформляйте отдельный расчет 6-НДФЛ.
5. В полугодовой расчет не включайте справки о доходах и налоге физлиц (приложение № 1 к 6-НДФЛ) — они прилагаются только к годовому 6-НДФЛ.
6. Не нужно включать в расчет 6-НДФЛ доходы:
с которых уплачивать НДФЛ должен сам получатель дохода (например, ИП);
которые в полной сумме не облагаются НДФЛ (ст. 217 НК, письмо ФНС от 11.04.2019 № БС-4-11/6839);
которые выплачены налоговым резидентам иностранных государств, при этом по международным договорам эти доходы не облагаются НДФЛ.
Сдавайте без ошибок бухгалтерскую и налоговую электронную отчетность с онлайн-сервисом от Такском. Перед отправкой все заполненные поля отчетов автоматически проверяются на соответствие актуальным контрольным соотношениям.
Титульный лист
На титульном листе укажите информацию о компании или ИП и отчетном периоде, за который подаете 6-НДФЛ:
В строке «ИНН» ИП указывают 12 цифр, а копании —10 цифр, проставляя прочерки в последних двух ячейках.
«Номер корректировки» — для первичного отчета укажите «0--», а если будете сдавать уточненку, нумеруйте уточненные расчеты по порядку — «1--», «2--» и т. д.
«Отчетный период (код)» полугодия — «31», год «2025».
Для строки «По месту нахождения (учета) код» — выберите кодировку из приложения № 2 к Порядку заполнения. Например — «120» код для ИП, отчитывающихся в ИФНС по месту жительства, «214» указывают российские компании, сдающие расчет по месту нахождения и т.д.
Код ОКТМО может состоять из 8 или 11 цифр. Для обособленных подразделений указывайте ОКТМО по месту их регистрации.
Подписать расчет на каждой странице должен руководитель компании, ИП или их представитель по доверенности. Реквизиты доверенности укажите в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя», а число его страниц внесите в поле «с приложением подтверждающих документов…», приложив копию документа к расчету.
Раздел 1 расчета 6-НДФЛ
В этом разделе отражайте НДФЛ, подлежащий уплате в бюджет, а также налог, возвращенный физлицам в период с 1 января по 30 июня 2025 года.
В строке 010 укажите КБК по налогу. Если удержанный НДФЛ, зачислялся на несколько КБК, для каждого из них заполняйте отдельный раздел 1.
НДФЛ удерживается и уплачивается в бюджет дважды в месяц — значит, на каждый из месяцев приходится по два расчетных периода и по два срока уплаты налога. При заполнении строк 020–026 за полугодие 2025 года учтите следующее:
Периоды, в которых удержали НДФЛ
Сроки уплаты НДФЛ за апрель, май, июнь 2025 года
Строки раздела 1 расчета 6-НДФЛ
Общая сумма НДФЛ к уплате с начала года, из них:
—
020 (сумма значений строк 021–026 из расчетов за I квартал и полугодие 2025 года)
1–22 апреля 2025
Первый — 28.04.2025
021
23–30 апреля 2025
Второй — 05.05.2025
022
1–22 мая 2025
Третий — 28.05.2025
023
23–31 мая 2025
Четвертый — 05.06.2025
024
1–22 июня 2025
Пятый — 30.06.2025
025
23–30 июня 2025
Шестой — 07.07.2025
026
Если в январе – июне 2025 года был возврат НДФЛ физлицам:
В строке 030 укажите общую сумму возвращенного с начала года налога (сумма значений строк 031–036 из расчетов за I квартал и полугодие 2025 года).
В строках 031–036 распределите возвращенные суммы в соответствии с датами первого-шестого срока уплаты налога.
Раздел 2 расчета 6-НДФЛ
В разделе 2 отражайте суммы дохода, выплаченного физлицам, и НДФЛ за полугодие 2025 года. Показатели отражайте нарастающим итогом с начала года, за исключением строк 161–166, 191–196, в которых по срокам перечисления приводятся суммы удержанного и возвращенного в апреле–июне налога.
Как заполнить раздел 2:
Строки 100, 105 — ставка НДФЛ, по которой удерживали налог и соответствующий КБК. Если ставок и КБК несколько, на каждую их комбинацию раздел 2 заполняйте отдельно.
Строка 110 — число физлиц, которым вы платили доходы в январе–июне 2025 года. Если в этом периоде уволили и снова приняли на работу сотрудника, учитывайте его как одного человека.
В строке 111 выделите из общей численности количество высококвалифицированных специалистов (ВКС).
Строка 120 — выплаченные физлицам в январе–июне 2025 года доходы, к которым применялась соответствующая ставка НДФЛ. Отражайте здесь только те суммы, которые действительно выплатили. Начисленные, но не выплаченные физлицам доходы, а также полностью не облагаемые налогом выплаты, не показывайте.
Выделите в строке 121 доходы, выплаченные ВКС.
Строка 130 — общая сумма примененных налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных и др.) и расходов, уменьшающих налогооблагаемый доход. Вычеты не могут превышать сумму доходов в строке 120 (п. 10 ст. 214.1, ст. 214.3–214.5, 214.11 НК).
Строка 131 — рассчитайте налоговую базу за полугодие 2025 года (разность показателей строк 120 и 130).
Строка 140 — исчислите НДФЛ (показатель строки 131 умножьте на ставку НДФЛ в строке 100).
В строке 141 выделите НДФЛ с доходов ВКС.
Строка 150 — фиксированный авансовый платеж по НДФЛ, который отражают только в отношении работников-иностранцев.
Строка 155 — налог на прибыль, который зачли при расчете НДФЛ с дивидендов в соответствии с п. 3.1 ст. 214 НК.
Строка 156 — заполняйте, если платили за рубежом налог с дивидендов от иностранных источников (согласно соглашению с иностранным государством об избежании двойного налогообложения).
Строка 160 — вся сумма НДФЛ, который удержали в январе–июне 2025 года. В строках 161–166 отразите разбивку НДФЛ по периодам удержания в апреле–июне. Обратите внимание, что сумма в строке 160 может отличаться от показателя строки 140.
Строка 170 — это сумма налога, который невозможно удержать с дохода физлиц. Например, когда физлицу выплатили доход в натуральной форме, но больше по нему никаких денежных выплат для удержания налога нет и не предвидится (п. 5 ст. 226 НК). Не отражайте здесь налог, который исчислили в одном квартале, а удержите в следующем.
Строка 180 — НДФЛ, который удержали излишне в течение полугодия.
Строка 190 — суммы налога, возвращенные физлицам с 1 января по 30 июня 2025 года.
В строках 191–196 приведите суммы налога, которые вернули в апреле–июне 2025 года, распределив их по периодам выплаты.
Пример заполнения 6-НДФЛ
В первом полугодии 2025 года ООО «Мастер» удерживало НДФЛ с доходов четырех сотрудников по ставке 13%. Суммы выплат и удержаний приведены в таблице:
Периоды удержания НДФЛ в 2025 году
Доходы, выплаченные физлицам, руб.
Налоговые вычеты, руб.
Налоговая база, руб.
Удержанный НДФЛ по ставке 13%, руб.
Сроки перечисления
С 1 января по 31 марта
480 000
4 200
475 800
61 854
х
С 1 по 22 апреля, в т. ч.:
170 000
1 400
168 600
21 918
По первому сроку перечисления
Зарплата за март
90 000
1 400
88 600
11 518
х
Аванс за апрель
80 000
-
80 000
10 400
х
С 23 по 30 апреля, в т. ч.:
6 400
-
6 400
832
По второму сроку перечисления
Больничное пособие
6 400
-
6 400
832
х
С 1 по 22 мая, в т. ч.:
163 000
1 400
161 600
21 008
По третьему сроку перечисления
Зарплата за апрель
83 000
1 400
81 600
10 608
х
Аванс за май
80 000
-
80 000
10 400
х
С 23 по 31 мая, в т. ч.:
21 000
-
21 000
2 730
По четвертому сроку перечисления
Отпускные
21 000
21 000
2 730
х
С 01 по 22 июня, в т. ч.:
149 000
1 400
147 600
19 188
По пятому сроку перечисления
ЗП за май
69 000
1 400
67 600
8 788
х
аванс за июнь
80 000
-
80 000
10 400
х
С 23 по 30 июня, в т. ч.:
5 000
4 000
1 000
130
По шестому сроку перечисления
Подарок работнику к юбилею
5 000
4 000
1 000
130
х
Итого:
994 400
12 400
982 000
127 660
х
Расчет 6-НДФЛ за первое полугодие 2025 года заполнили так:
Подключитесь к сервису от Такском и без ограничений сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы. При наличии действующей ЭП подключитесь к сервису удаленно — это не требует посещения офиса и займет всего несколько минут.
Читайте также:
Средний заработок для выходного пособия: новые правила расчета с 1 сентября 2025 года.
Как свериться с налоговой по ЕНС в 2025 году: инструкция для бухгалтера.
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Разобрали реальные кейсы в Руководстве
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFJrUCGg
Начать дискуссию