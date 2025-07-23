Как отразить заключение и прекращение договоров с физлицами в ЕФС-1: трудовой договор, ГПД

Что нужно заполнять в ЕФС-1

Актуальная форма ЕФС-1 содержится в приказе СФР от 17.11.2023 № 2281.

При приеме на работу, увольнении, а также при заключении или прекращении ГПД подавайте в Соцфонд:

Титульный лист формы ЕФС-1;

Подраздел 1 Раздела 1;

Подраздел 1.1 Раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности».

Представить сведения в СФР необходимо в сжатые сроки:

Кадровое событие Крайний срок сдачи «Сведений о трудовой (иной) деятельности» Прием на работу по трудовому договору Не позже следующего рабочего дня за днем заключения трудового договора Увольнение Не позже следующего рабочего дня после даты издания приказа об увольнении работника Заключение ГПД с физлицом Не позже следующего рабочего дня после даты заключения ГПД. Если действие договора начинается позже, чем дата его заключения, срок подачи сведений определяйте, ориентируясь на дату заключения ГПД (письмо СФР от 07.02.2023 № 19-02/11195л) Прекращение ГПД с физлицом (включая досрочное расторжение) Не позже следующего рабочего дня после даты прекращения ГПД

При совпадении крайнего срока с выходным днем или нерабочим праздником, можете подать сведения в первый рабочий день, следующий за ним (письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).

Отчитывайтесь только электронно, если по трудовым и ГПХ договорам у вас совокупно трудится более 10 человек. При численности менее 10 человек можете подавать сведения электронно или на бумаге (ст. 8 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).