Как отразить заключение и прекращение договоров с физлицами в ЕФС-1: трудовой договор, ГПД

Что нужно заполнять в ЕФС-1
Актуальная форма ЕФС-1 содержится в приказе СФР от 17.11.2023 № 2281.
При приеме на работу, увольнении, а также при заключении или прекращении ГПД подавайте в Соцфонд:
Титульный лист формы ЕФС-1;
Подраздел 1 Раздела 1;
Подраздел 1.1 Раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности».
Представить сведения в СФР необходимо в сжатые сроки:
Кадровое событие
Крайний срок сдачи «Сведений о трудовой (иной) деятельности»
Прием на работу по трудовому договору
Не позже следующего рабочего дня за днем заключения трудового договора
Увольнение
Не позже следующего рабочего дня после даты издания приказа об увольнении работника
Заключение ГПД с физлицом
Не позже следующего рабочего дня после даты заключения ГПД.
Если действие договора начинается позже, чем дата его заключения, срок подачи сведений определяйте, ориентируясь на дату заключения ГПД (письмо СФР от 07.02.2023 № 19-02/11195л)
Прекращение ГПД с физлицом (включая досрочное расторжение)
Не позже следующего рабочего дня после даты прекращения ГПД
При совпадении крайнего срока с выходным днем или нерабочим праздником, можете подать сведения в первый рабочий день, следующий за ним (письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).
Отчитывайтесь только электронно, если по трудовым и ГПХ договорам у вас совокупно трудится более 10 человек. При численности менее 10 человек можете подавать сведения электронно или на бумаге (ст. 8 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
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Как заполнить Подраздел 1 Раздела 1
В подразделе 1 Раздела 1 укажите личные данные работника или исполнителя по ГПД:
Номер СНИЛС — отражайте 11 цифр в формате «ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ» либо «ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ».
ИНН — вносите согласно свидетельству о постановке на учет в налоговой.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) — вносите полностью, в именительном падеже.
«Дата рождения» — дата рождения физлица (как в паспорте).
«Статус ЗЛ» — отразите код, соответствующий статусу физлица:
Код
Статус зарегистрированного лица
ГРФ
Граждане РФ
ПЖИГ
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России
ВЖИГ
Иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие в РФ, беженцы, временно пребывающие в РФ
ВПИГ
Иностранные граждане, лица без гражданства, временно пребывающие на территории РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов)
ВКС
Иностранные граждане, либо лица без гражданства из числа высококвалифицированных специалистов, временно пребывающие на территории РФ
«Гражданство (код страны)»:
для граждан России — код «643»;
для иностранцев — код страны гражданства из «Общероссийского классификатора стран мира» (постановление Госстандарта от 14.12.2001 № 529-ст);
для лиц без гражданства — код «000».
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Трудовой договор: как отразить прием и увольнение работника в Подразделе 1.1. Подраздела 1
Подавать «Сведения о трудовой (иной) деятельности» по форме ЕФС-1 необходимо по каждому случаю приема или увольнения сотрудника по трудовому договору. В частности, это касается:
основных работников;
любых совместителей — внешних и внутренних;
надомных и дистанционных работников.
Сведения при приеме и увольнении работника вносите в таблицу подраздела 1.1 следующим образом:
Графа 1 — порядковый номер вносимой записи.
Графа 2 — дата приема на работу или увольнения в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
Графа 3 — кадровое мероприятие «ПРИеМ» или «УВОЛЬНЕНИЕ».
Графа 4 — укажите код «РКС» при осуществлении работы в районах Крайнего Севера, или код «МКС» при работе в местностях, приравненных к Крайнему Северу.
Графа 5 — внесите наименование должности (работы, специальности, профессии) как она указана в штатном расписании, и название подразделения, если оно названо в трудовом договоре.
Здесь же укажите соответствующий виду трудового договора код:
«0» — бессрочный договор;
«0.1» — срочный (на срок до 6 месяцев);
«0.2» — срочный (на срок более 6 месяцев);
«1» — совместительство;
«1.1» — на срок до 6 месяцев;
«1.2» — на срок более 6 месяцев.
Графа 6 — код занятия из «Общероссийского классификатора занятий» укажите в соответствии с должностью сотрудника в формате «ХХХХ.Х».
Здесь же укажите соответствующий буквенный код:
«НДОМ» — при работе на дому;
«ДИСТ» — при дистанционной (удаленной) работе;
«НЕПД» — при неполном рабочем дне;
«НЕПН» — при неполной рабочей неделе.
Графа 7 — заполняйте только при увольнении. Укажите код причины увольнения из классификатора, приведенного в приложении к порядку заполнения ЕФС-1, а также, без сокращений укажите причину прекращения трудового договора согласно положениям ТК.
Графа 8 — наименование документа, согласно которому сотрудник принят на работу или уволен: приказ, распоряжение и т. д.
Графа 9 — дата издания приказа или иного документа, подтверждающего прием или увольнение сотрудника.
Графа 10 — номер приказа или иного документа, подтверждающего прием или увольнение сотрудника, без указания знака «№».
Графа 11 — если необходимо отменить ранее поданные сведения, проставьте знак «Х».
Пример заполнения ЕФС-1 при приеме на работу сотрудника и увольнении
В ООО «Колокольчик» в июле 2025 года:
Принята на работу с 10 июля бухгалтером-кассиром Брусникина И. И. Приказ о приеме на работу № 25-К от 10.07.2025. Сотруднице установлен неполный рабочий день.
Уволен с 25 июля по собственному желанию водитель Виноградов М.М. Приказ об увольнении № 26-К от 25.07.2025.
Сведения о приеме Брусникиной нужно заполнить и подать не позднее 11.07.2025:
Крайний срок для подготовки и сдачи сведений об увольнении Виноградова — 28.07.2025, так как 26 и 27 число выпадают на выходные:
Пример заполнения ЕФС-1 при приеме на работу и увольнении сотрудника на следующий день
В ситуации, когда работник, отработав всего один день, на следующий день уволился без двухнедельной отработки (с согласия работодателя), сведения о его приеме и увольнении можно включить в одну отчетную форму, при условии, что соблюдены все сроки подачи сведений.
С 5 августа 2025 года в ООО «Колокольчик» приняли на работу нового водителя Вишнякова В.В. Но уже 6 августа он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Директор компании не возражал.
Сведения о приеме и увольнении Вишнякова можно объединить в одну форму, которую нужно сдать не позднее 06.08.2025, чтобы не нарушить срок сдачи сведений о приеме на работу.
ГПД: как отразить заключение и прекращение договора в Подразделе 1.1. Подраздела 1
«Сведения о трудовой (иной) деятельности» подавайте, если заключаете с физлицами гражданско-правовые договоры, по которым начисляете страховые взносы. Это договоры:
о выполнении работ, оказании услуг;
авторского заказа;
лицензионные (издательские, о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности);
об отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
При заключении с одним физлицом нескольких гражданско-правовых договоров, сведения нужно подавать по каждому из них.
Сведения не подавайте при заключении ГПД с ИП или с самозанятым физлицом, за которых страховые взносы не уплачиваете.
Подраздел 1.1 Подраздела 1 заполняйте так:
Графа 1 — порядковый номер записи.
Графа 2 — дата начала или окончания периода выполнения работ (оказания услуг) по договору.
Графа 3 — выберите требуемый код кадрового события: «НАЧАЛО ДОГОВОРА ГПХ» или «ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА ГПХ».
Графа 4 — укажите код «РКС» если исполнитель выполняет работы, оказывает услуги и т. п. в районах Крайнего Севера, или код «МКС» — в местностях, приравненных к Крайнему Северу.
Графа 5 — не заполняйте.
Графа 6 — выберите код выполняемой функции из «Общероссийского классификатора занятий» (формат «ХХХХ.Х»), здесь же внесите код договора, выбрав его в таблице (п. 46 Правил заполнения ЕФС-1):
Код
Вид договора
ДГПХ
Договор ГПХ, предмет которого — выполнение работ (оказание услуг), за исключением договора, в соответствии с которым страхователь обязан уплачивать страховые взносы на «травматизм»
ДГПХФЛНС
Договор ГПХ, предмет которого — выполнение работ (оказание услуг), в соответствии с которым страхователь обязан уплачивать страховые взносы на «травматизм»
ДАВТ
Договор авторского заказа, за исключением договора, в соответствии с которым страхователь обязан уплачивать страховые взносы на «травматизм»
ДАВТФЛНС
Договор авторского заказа, в соответствии с которым страхователь обязан уплачивать страховые взносы на «травматизм»
ДОИП
Договор об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности
ИЗЛД
Издательский лицензионный договор
ЛДПИ
Лицензионный договор о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, в том числе договор о передаче полномочий по управлению правами, заключенный с организацией по управлению правами на коллективной основе
Графа 7 — не заполняйте.
Графа 8 — укажите наименование договора (например, «Договор подряда», «Договор оказания услуг» и т. д.).
Графа 9 — дата заключения либо прекращения ГПД в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
Графа 10 — внесите номер договора без знака «№».
Графа 11 — заполняйте только в случае, когда необходимо отменить ранее поданные сведения (проставьте знак «Х»).
Обратите внимание:
1. Если дата заключения ГПД более поздняя, чемдата начала периода выполнения работ:
в графе 2 укажите дату начала выполнения работ;
в графу 9 внесите дату заключения договора.
2. Если дата начала периода выполнения работ более поздняя, чем дата заключения ГПД:
в графу 2 внесите дату начала периода выполнения работ;
в графу 9 внесите дату заключения договора.
3. Период выполнения работ может быть вовсе не указан в договоре, тогда:
в графы 2 и 9 сведений о заключении договора внесите дату заключения;
в графы 2 и 9 сведений о прекращении договора внесите дату прекращения в соответствии с актом выполненных работ.
Пример заполнения ЕФС-1: ГПХ, образец
Договор подряда № 44/2025 заключен 16 июля 2025 года между ООО «Урожай» и Мастерковым Н.Н. Согласно договору, дата начала работ — 17.07.2025, а дата их окончания — 25.07.2025. Мастерков выполнил работу точно в срок, 25.07.2025 стороны подписали акт выполненных работ.
Сведения о заключении ГПД с Мастерковым подали 17.07.2025 (исходя из даты заключения договора). При этом в графе 2 отчета указали дату начала выполнения работ, а не заключения договора:
Сведения о прекращении ГПД представлены в Соцфонд в понедельник 28.07.2025, так как 26 июля выпало на субботу:
Пример заполнения ЕФС-1 при ГПД, если не указан период выполнения работ
4 августа 2025 года ООО «Урожай» заключило с Бегуновым М. М. договор № 4 на оказание юридических услуг. После выполнения Бегуновым задания, стороны подписали акт № 1 от 15.09.2025. В тот же день договор был прекращен.
Сведения о заключении договора подали в СФР 05.08.2025:
Сведения о прекращении договора с Бегуновым представлены 16.09.2025:
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