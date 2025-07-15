Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец

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Обратите внимание: организации должны подавать РСВ , даже если начислений и выплат физлицам в течение полугодия вообще не было. Не сдавать расчет вправе только ИП без работников, с начала года не начислявшие доходы и страховые взносы физлицам, а также ИП и компании, применяющие спецрежим АУСН.

Бумажный или электронный форма т на выбор доступен, если начисление доходов производили 10 или меньшему числу физлиц.

Электронный формат обязателен, если доходы начислялись более чем 10 физлицам. Если нарушить способ подачи РСВ (сдали расчет на бумаге, когда должны были отчитаться электронно), налоговая назначит штраф — 200 рублей ( ст. 119.1 , п. 10 ст. 431 НК ).

Последний день для сдачи РСВ за полугодие 2025 года — 25 июля 2025 года. Это пятница, поэтому переноса срока не будет. Если опоздаете, за каждый полный или неполный месяц просрочки придется уплатить штраф в размере 5—30% от суммы неуплаченных взносов, но не меньше 1 000 рублей ( ст. 119 , п. 7 ст. 431 НК ).

При заполнении полугодового расчета продолжайте применять ту же обновленную форму РСВ , что и для отчетности за I квартал 2025 года (утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 с изменениями от 13.09.2024).

Форма РСВ за полугодие 2025 и срок сдачи

Прочие разделы и подразделы включайте в состав РСВ только при наличии соответствующих данных.

Подраздел 1 раздела 1 — расчет страховых взносов. Если в течение апреля – июня выплат в пользу работников и иных физлиц не было (в строке 001 раздела 1 стоит «2»), можно подать РСВ без этого подраздела (п. 3.2 порядка заполнения РСВ , утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 , приложение № 3).

Заполняем РСВ за полугодие 2025 года

Заполняйте расчет на основе данных бухучета о начисленных и выплаченных физлицам доходах. В процессе составления Расчета по страховым взносам сверяйтесь с Порядком заполнения РСВ (приложение № 3 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878). Готовый расчет проверьте по контрольным соотношениям из письма ФНС от 12.05.2025 № БС-4-11/1275. Рекомендуем заполнять РСВ в такой последовательности: титульный лист;

подраздел 1 к разделу 1;

прочие подразделы и приложения к разделу 1;

раздел 1;

раздел 3.

Как заполнить титульный лист

Компании указывают в верхней части титула (а также на каждой странице расчета) свои ИНН и КПП. У ИП нет КПП, поэтому они указывают только свой ИНН. «Номер корректировки» для первичного расчета «0--»; для последующих уточненных расчетов - «1--», «2--» и т.д. по порядку. «Расчетный (отчетный) период» — для полугодия укажите «31». «Календарный год» — 2025. «Представляется в налоговый орган» — четырехзначный код ИФНС, принимающей отчет. «По месту нахождения (учета)» — код из приложения № 4 к Порядку заполнения (например, для ИП по месту жительства указывают «120», для организаций по месту их нахождения — «214»). Наименование организации надо указать как в учредительных документах. ИП указывают свои фамилию, имя, отчество полностью. «ОГРНИП» — заполняют только ИП и главы КФХ. «Среднесписочная численность (чел.)» — заполняют все, кроме ИП без работников. Укажите свой телефон для связи в формате «8 код номер». Подсчитайте в заполненном расчете количество страниц и укажите его. Подписью руководителя компании или ИП заверьте готовый РСВ. При сдаче расчета представителем нужно приложить копию доверенности к расчету с указанием количества страниц в ней.

Как заполнить подраздел 1 к разделу 1

Если страховые взносы начисляли более чем по одному тарифу, заполняйте отдельный подраздел 1 на каждый из них. Например, субъекты МСП, применяющие основной и пониженный тарифы, должны заполнить два подраздела 1 к разделу 1 — для тарифа 30% и для тарифа 15%. Для строки 001 «Код тарифа плательщика» выберите код из приложения № 5 к Порядку заполнения, например — «01» для тарифа 30%, «20» — для пониженного тарифа субъектов МСП 15% и т. д. Далее отражайте показатели в целом за полугодие и в разбивке за три последних месяца (апрель, май, июнь): 1. В строке 010 укажите общее количестве застрахованных лиц с начала года (с учетом штатных работников и физлиц по договорам ГПХ). 2. По строке 020 отразите численность физлиц, за которых начислили взносы, из них: по строке 021 — выплаты которым с начала года оставались в рамках облагаемой взносами базы, ее размер в 2025 году равен 2 759 000 рублей;

по строке 022 — выплаты которым с начала года превысили облагаемую базу. 3. Строка 030 — начисленные выплаты работникам и иным физлицам. 4. В строки 040 и 045 внесите не облагаемые взносами суммы и расходы, принятые к вычету согласно ст. 422 и п. 8 ст. 421 НК. 5. В строке 050 рассчитайте облагаемую базу (строка 030 минус строки 040 и 045). Из нее выделите в строках 051 и 052 базу в размере, превышающем и не превышающем предельный лимит в 2 759 000 рублей, соответственно. 6. В строке 060 отразите исчисленные взносы по соответствующему тарифу. Из этой суммы выделите взносы с базы, не превысившей предельный лимит в 2 759 000 рублей (строка 061), и взносы с базы, превысившей предельный лимит.

Как заполнить раздел 1

В разделе 1 отразите страховые взносы к уплате. В строке 001 «Тип плательщика» выберите код: «1» — если в апреле – июне были выплаты физлицам;

«2» — если в апреле – июне выплат физлицам не было. В строку 010 внесите код по ОКТМО территории, где платите взносы. По строке 020 укажите КБК для совокупных страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ (18210201000011000160). В строки 030–033 внесите суммы взносов к уплате в целом за полугодие и в разбивке по трем месяцам (апрель, май, июнь). Если кроме подраздела 1 к разделу 1 никакие приложения и подразделы в РСВ не включали, в строки 040 – 133 поставьте прочерки.

Как заполнять раздел 3