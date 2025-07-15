ЦОК ПРОФК ОБЩАЯ 14.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: прайс и договор. Дадим шаблоны
Такском
РСВ
Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец

Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец

Полугодовой Расчет по страховым взносам нужно сдать не позже 25 июля 2025 года. Рассказываем, как заполнять форму РСВ за первое полугодие 2025 года, на что обратить внимание, а также приводим образец готового расчета.

Форма РСВ за полугодие 2025 и срок сдачи

При заполнении полугодового расчета продолжайте применять ту же обновленную форму РСВ, что и для отчетности за I квартал 2025 года (утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 с изменениями от 13.09.2024).

Последний день для сдачи РСВ за полугодие 2025 года — 25 июля 2025 года. Это пятница, поэтому переноса срока не будет. Если опоздаете, за каждый полный или неполный месяц просрочки придется уплатить штраф в размере 5—30% от суммы неуплаченных взносов, но не меньше 1 000 рублей (ст. 119, п. 7 ст. 431 НК).

Соблюдайте формат представления РСВ:

  • Электронный формат обязателен, если доходы начислялись более чем 10 физлицам. Если нарушить способ подачи РСВ (сдали расчет на бумаге, когда должны были отчитаться электронно), налоговая назначит штраф — 200 рублей (ст. 119.1, п. 10 ст. 431 НК).

  • Бумажный или электронный формат на выбор доступен, если начисление доходов производили 10 или меньшему числу физлиц.

Обратите внимание: организации должны подавать РСВ, даже если начислений и выплат физлицам в течение полугодия вообще не было. Не сдавать расчет вправе только ИП без работников, с начала года не начислявшие доходы и страховые взносы физлицам, а также ИП и компании, применяющие спецрежим АУСН.

Сдавайте отчетность по налогам и страховым взносам через интернет с онлайн-сервисом от Такском. Для вас интуитивный и понятный интерфейс, умный календарь бухгалтера, автоматическая проверка на ошибки, консультации специалистов и техническая поддержка 24/7.

Подключить сервис

Состав РСВ за полугодие

В полугодовой РСВ обязательно включите:

  • Титульный лист.

  • Раздел 1 — сводные данные о страховых взносах.

  • Подраздел 1 раздела 1 — расчет страховых взносов. Если в течение апреля – июня выплат в пользу работников и иных физлиц не было (в строке 001 раздела 1 стоит «2»), можно подать РСВ без этого подраздела (п. 3.2 порядка заполнения РСВ, утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878, приложение № 3).

  • Раздел 3 — персонифицированные сведения по физлицам.

Прочие разделы и подразделы включайте в состав РСВ только при наличии соответствующих данных.

Заполняем РСВ за полугодие 2025 года

Заполняйте расчет на основе данных бухучета о начисленных и выплаченных физлицам доходах.

В процессе составления Расчета по страховым взносам сверяйтесь с Порядком заполнения РСВ (приложение № 3 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878).

Готовый расчет проверьте по контрольным соотношениям из письма ФНС от 12.05.2025 № БС-4-11/1275.

Рекомендуем заполнять РСВ в такой последовательности:

  • титульный лист;

  • подраздел 1 к разделу 1;

  • прочие подразделы и приложения к разделу 1;

  • раздел 1;

  • раздел 3.

Как заполнить титульный лист

Компании указывают в верхней части титула (а также на каждой странице расчета) свои ИНН и КПП. У ИП нет КПП, поэтому они указывают только свой ИНН.

«Номер корректировки» для первичного расчета «0--»; для последующих уточненных расчетов - «1--», «2--» и т.д. по порядку.

«Расчетный (отчетный) период» — для полугодия укажите «31».

«Календарный год» — 2025.

«Представляется в налоговый орган» — четырехзначный код ИФНС, принимающей отчет.

«По месту нахождения (учета)» — код из приложения № 4 к Порядку заполнения (например, для ИП по месту жительства указывают «120», для организаций по месту их нахождения — «214»).

Наименование организации надо указать как в учредительных документах. ИП указывают свои фамилию, имя, отчество полностью.

«ОГРНИП» — заполняют только ИП и главы КФХ.

«Среднесписочная численность (чел.)» — заполняют все, кроме ИП без работников.

Укажите свой телефон для связи в формате «8 код номер».

Подсчитайте в заполненном расчете количество страниц и укажите его.

Подписью руководителя компании или ИП заверьте готовый РСВ. При сдаче расчета представителем нужно приложить копию доверенности к расчету с указанием количества страниц в ней.

Как заполнить подраздел 1 к разделу 1

Если страховые взносы начисляли более чем по одному тарифу, заполняйте отдельный подраздел 1 на каждый из них. Например, субъекты МСП, применяющие основной и пониженный тарифы, должны заполнить два подраздела 1 к разделу 1 — для тарифа 30% и для тарифа 15%.

Для строки 001 «Код тарифа плательщика» выберите код из приложения № 5 к Порядку заполнения, например — «01» для тарифа 30%, «20» — для пониженного тарифа субъектов МСП 15% и т. д.

Далее отражайте показатели в целом за полугодие и в разбивке за три последних месяца (апрель, май, июнь):

1. В строке 010 укажите общее количестве застрахованных лиц с начала года (с учетом штатных работников и физлиц по договорам ГПХ).

2. По строке 020 отразите численность физлиц, за которых начислили взносы, из них:

  • по строке 021 — выплаты которым с начала года оставались в рамках облагаемой взносами базы, ее размер в 2025 году равен 2 759 000 рублей;

  • по строке 022 — выплаты которым с начала года превысили облагаемую базу.

3. Строка 030 — начисленные выплаты работникам и иным физлицам.

4. В строки 040 и 045 внесите не облагаемые взносами суммы и расходы, принятые к вычету согласно ст. 422 и п. 8 ст. 421 НК.

5. В строке 050 рассчитайте облагаемую базу (строка 030 минус строки 040 и 045). Из нее выделите в строках 051 и 052 базу в размере, превышающем и не превышающем предельный лимит в 2 759 000 рублей, соответственно.

6. В строке 060 отразите исчисленные взносы по соответствующему тарифу. Из этой суммы выделите взносы с базы, не превысившей предельный лимит в 2 759 000 рублей (строка 061), и взносы с базы, превысившей предельный лимит.

Как заполнить раздел 1

В разделе 1 отразите страховые взносы к уплате.

В строке 001 «Тип плательщика» выберите код:

  • «1» — если в апреле – июне были выплаты физлицам;

  • «2» — если в апреле – июне выплат физлицам не было.

В строку 010 внесите код по ОКТМО территории, где платите взносы.

По строке 020 укажите КБК для совокупных страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ (18210201000011000160).

В строки 030–033 внесите суммы взносов к уплате в целом за полугодие и в разбивке по трем месяцам (апрель, май, июнь).

Если кроме подраздела 1 к разделу 1 никакие приложения и подразделы в РСВ не включали, в строки 040 – 133 поставьте прочерки.

Как заполнять раздел 3

Раздел 3 заполняйте по каждому застрахованному лицу. По одному физлицу заполните столько разделов 3, сколько тарифов применяли при начислении по нему взносов.

Подраздел 3.1 — внесите личные данные застрахованного лица.

Подраздел 3.2.1 — укажите суммы выплат и начисленные по ним страховые взносы в разбивке по месяцам (апрель, май, июнь).

Показатели распределяйте так:

1. Строки 130 — код категории застрахованного лица из приложения № 7 к Порядку заполнения РСВ («НР» — физлица, взносы за которых начисляли по основному тарифу 30%, «МС» — физлица, которым взносы с дохода, превышающего МРОТ, начислялись по пониженному тарифу 15% субъектами МСП и т. д.).

При отсутствии начисленных выплат физлицам в апреле, мае и июне, когда в строке 001 раздела 2 стоит код «1», в подразделе 3.2.1:

  • вместо сумм поставьте в ячейках прочерки;

  • в строках 130 укажите код «НВ» — выплаты не начислялись.

Если в апреле, мае и июне одним физлицам выплачивали доходы, а другим нет, то есть, в строке 001 раздела 1 указан код «1», подраздел 3.2.1 заполните так:

  • по физлицам, не получавшим доходы — сумм проставьте прочерки, а в строках 130 укажите код категории застрахованного лица, соответствующий применяемому тарифу (например, «НР»);

  • по физлицам, получавшим доходы, заполняйте в обычном порядке.

2. Строки 140 — общая сумма выплат физлицу в апреле, мае, июне. Из этих сумм в строках 141 по каждому из месяцев выделите вознаграждения по договорам ГПХ (при наличии таких выплат).

3. В строках 150–170 по каждому из трех месяцев покажите:

  • облагаемую базу, не превышающую предельный лимит в 2 759 000 рублей (строки 150);

  • из строк 150 выделите облагаемую базу по договорам ГПХ (строки 160);

  • суммы начисленных взносов на базу из строк 150 (строки 170).

Подраздел 3.2.2 заполняйте, только если начисляли по дополнительному тарифу взносы на ОПС. Укажите код застрахованного лица и распределите по трем месяцам облагаемую базу и суммы взносов.

Сдавайте без ошибок электронную отчетность в ИФНС и СФР с онлайн-сервисом от Такском. Перед отправкой все заполненные поля отчетов автоматически проверяются на соответствие актуальным контрольным соотношениям.

Образец заполнения РСВ за полугодие 2025 года

У ИП Ласточкина М.М. (является субъектом МСП) есть один работник по трудовому договору — Воробьев В.В. В течение первого полугодия 2025 года ему начислена зарплата в общей сумме 255 000 рублей, в том числе по месяцам:

  • январь – март — 120 000 рублей;

  • апрель — 45 000 рублей;

  • май — 45 000 рублей;

  • июнь — 45 000 рублей.

Ежемесячно ИП Ласточкин начислял на выплаты Воробьеву страховые взносы по тарифам:

  • 30% — основной тариф, применяемый к части выплаты, не превышающей 1,5 МРОТ (1,5 х 22 440 = 33 660 рублей);

  • 15% — пониженный тариф, применяемый субъектами МСП к части выплаты, превышающей 1,5 МРОТ, то есть свыше 33 660 рублей.

За полугодие 2025 года за работника начислено страховых взносов:

Период

По тарифу 30% (код тарифа «01»)

По тарифу 15% (код тарифа «20»)

Итого взносов, руб.

База, руб.

Сумма взносов, руб.

База, руб.

Сумма взносов, руб.

I квартал 2025

100 980 (33 660 х 3 мес.)

30 294

19 020 (120 000 – 100 980)

2 853

33 147

Апрель 2025

33 660

10 098

11 340 (45 000 – 33 660)

1 701

11 799

Май 2025

33 660

10 098

11 340 (45 000 – 33 660)

1 701

11 799

Июнь 2025

33 660

10 098

11 340 (45 000 – 33 660)

1 701

11 799

Всего, руб.

201 960

60 588

53 040

7 956

68544

РСВ за полугодие 2025 года ИП заполнил так:

Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец
Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец
Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец
Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец
Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец
Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец
Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец
Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец
Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец

Подключитесь к сервису от Такском и без ограничений сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы. При наличии действующей ЭП подключитесь к сервису удаленно — это не требует посещения офиса и займет всего несколько минут. 

Читайте также:

Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?

Разобрали реальные кейсы в Руководстве

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid: 2W5zFHDvpFr

Информации об авторе

Такском

Такском

Все самое полезное для бухгалтера

5 165 подписчиков 214 постов

Начать дискуссию

Главная Конференция Премиум