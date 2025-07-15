Как заполнить РСВ за первое полугодие 2025: образец

Форма РСВ за полугодие 2025 и срок сдачи
При заполнении полугодового расчета продолжайте применять ту же обновленную форму РСВ, что и для отчетности за I квартал 2025 года (утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 с изменениями от 13.09.2024).
Последний день для сдачи РСВ за полугодие 2025 года — 25 июля 2025 года. Это пятница, поэтому переноса срока не будет. Если опоздаете, за каждый полный или неполный месяц просрочки придется уплатить штраф в размере 5—30% от суммы неуплаченных взносов, но не меньше 1 000 рублей (ст. 119, п. 7 ст. 431 НК).
Соблюдайте формат представления РСВ:
Электронный формат обязателен, если доходы начислялись более чем 10 физлицам. Если нарушить способ подачи РСВ (сдали расчет на бумаге, когда должны были отчитаться электронно), налоговая назначит штраф — 200 рублей (ст. 119.1, п. 10 ст. 431 НК).
Бумажный или электронный формат на выбор доступен, если начисление доходов производили 10 или меньшему числу физлиц.
Обратите внимание: организации должны подавать РСВ, даже если начислений и выплат физлицам в течение полугодия вообще не было. Не сдавать расчет вправе только ИП без работников, с начала года не начислявшие доходы и страховые взносы физлицам, а также ИП и компании, применяющие спецрежим АУСН.
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Состав РСВ за полугодие
В полугодовой РСВ обязательно включите:
Титульный лист.
Раздел 1 — сводные данные о страховых взносах.
Подраздел 1 раздела 1 — расчет страховых взносов. Если в течение апреля – июня выплат в пользу работников и иных физлиц не было (в строке 001 раздела 1 стоит «2»), можно подать РСВ без этого подраздела (п. 3.2 порядка заполнения РСВ, утв. приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878, приложение № 3).
Раздел 3 — персонифицированные сведения по физлицам.
Прочие разделы и подразделы включайте в состав РСВ только при наличии соответствующих данных.
Заполняем РСВ за полугодие 2025 года
Заполняйте расчет на основе данных бухучета о начисленных и выплаченных физлицам доходах.
В процессе составления Расчета по страховым взносам сверяйтесь с Порядком заполнения РСВ (приложение № 3 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878).
Готовый расчет проверьте по контрольным соотношениям из письма ФНС от 12.05.2025 № БС-4-11/1275.
Рекомендуем заполнять РСВ в такой последовательности:
титульный лист;
подраздел 1 к разделу 1;
прочие подразделы и приложения к разделу 1;
раздел 1;
раздел 3.
Как заполнить титульный лист
Компании указывают в верхней части титула (а также на каждой странице расчета) свои ИНН и КПП. У ИП нет КПП, поэтому они указывают только свой ИНН.
«Номер корректировки» для первичного расчета «0--»; для последующих уточненных расчетов - «1--», «2--» и т.д. по порядку.
«Расчетный (отчетный) период» — для полугодия укажите «31».
«Календарный год» — 2025.
«Представляется в налоговый орган» — четырехзначный код ИФНС, принимающей отчет.
«По месту нахождения (учета)» — код из приложения № 4 к Порядку заполнения (например, для ИП по месту жительства указывают «120», для организаций по месту их нахождения — «214»).
Наименование организации надо указать как в учредительных документах. ИП указывают свои фамилию, имя, отчество полностью.
«ОГРНИП» — заполняют только ИП и главы КФХ.
«Среднесписочная численность (чел.)» — заполняют все, кроме ИП без работников.
Укажите свой телефон для связи в формате «8 код номер».
Подсчитайте в заполненном расчете количество страниц и укажите его.
Подписью руководителя компании или ИП заверьте готовый РСВ. При сдаче расчета представителем нужно приложить копию доверенности к расчету с указанием количества страниц в ней.
Как заполнить подраздел 1 к разделу 1
Если страховые взносы начисляли более чем по одному тарифу, заполняйте отдельный подраздел 1 на каждый из них. Например, субъекты МСП, применяющие основной и пониженный тарифы, должны заполнить два подраздела 1 к разделу 1 — для тарифа 30% и для тарифа 15%.
Для строки 001 «Код тарифа плательщика» выберите код из приложения № 5 к Порядку заполнения, например — «01» для тарифа 30%, «20» — для пониженного тарифа субъектов МСП 15% и т. д.
Далее отражайте показатели в целом за полугодие и в разбивке за три последних месяца (апрель, май, июнь):
1. В строке 010 укажите общее количестве застрахованных лиц с начала года (с учетом штатных работников и физлиц по договорам ГПХ).
2. По строке 020 отразите численность физлиц, за которых начислили взносы, из них:
по строке 021 — выплаты которым с начала года оставались в рамках облагаемой взносами базы, ее размер в 2025 году равен 2 759 000 рублей;
по строке 022 — выплаты которым с начала года превысили облагаемую базу.
3. Строка 030 — начисленные выплаты работникам и иным физлицам.
4. В строки 040 и 045 внесите не облагаемые взносами суммы и расходы, принятые к вычету согласно ст. 422 и п. 8 ст. 421 НК.
5. В строке 050 рассчитайте облагаемую базу (строка 030 минус строки 040 и 045). Из нее выделите в строках 051 и 052 базу в размере, превышающем и не превышающем предельный лимит в 2 759 000 рублей, соответственно.
6. В строке 060 отразите исчисленные взносы по соответствующему тарифу. Из этой суммы выделите взносы с базы, не превысившей предельный лимит в 2 759 000 рублей (строка 061), и взносы с базы, превысившей предельный лимит.
Как заполнить раздел 1
В разделе 1 отразите страховые взносы к уплате.
В строке 001 «Тип плательщика» выберите код:
«1» — если в апреле – июне были выплаты физлицам;
«2» — если в апреле – июне выплат физлицам не было.
В строку 010 внесите код по ОКТМО территории, где платите взносы.
По строке 020 укажите КБК для совокупных страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ (18210201000011000160).
В строки 030–033 внесите суммы взносов к уплате в целом за полугодие и в разбивке по трем месяцам (апрель, май, июнь).
Если кроме подраздела 1 к разделу 1 никакие приложения и подразделы в РСВ не включали, в строки 040 – 133 поставьте прочерки.
Как заполнять раздел 3
Раздел 3 заполняйте по каждому застрахованному лицу. По одному физлицу заполните столько разделов 3, сколько тарифов применяли при начислении по нему взносов.
Подраздел 3.1 — внесите личные данные застрахованного лица.
Подраздел 3.2.1 — укажите суммы выплат и начисленные по ним страховые взносы в разбивке по месяцам (апрель, май, июнь).
Показатели распределяйте так:
1. Строки 130 — код категории застрахованного лица из приложения № 7 к Порядку заполнения РСВ («НР» — физлица, взносы за которых начисляли по основному тарифу 30%, «МС» — физлица, которым взносы с дохода, превышающего МРОТ, начислялись по пониженному тарифу 15% субъектами МСП и т. д.).
При отсутствии начисленных выплат физлицам в апреле, мае и июне, когда в строке 001 раздела 2 стоит код «1», в подразделе 3.2.1:
вместо сумм поставьте в ячейках прочерки;
в строках 130 укажите код «НВ» — выплаты не начислялись.
Если в апреле, мае и июне одним физлицам выплачивали доходы, а другим нет, то есть, в строке 001 раздела 1 указан код «1», подраздел 3.2.1 заполните так:
по физлицам, не получавшим доходы — сумм проставьте прочерки, а в строках 130 укажите код категории застрахованного лица, соответствующий применяемому тарифу (например, «НР»);
по физлицам, получавшим доходы, заполняйте в обычном порядке.
2. Строки 140 — общая сумма выплат физлицу в апреле, мае, июне. Из этих сумм в строках 141 по каждому из месяцев выделите вознаграждения по договорам ГПХ (при наличии таких выплат).
3. В строках 150–170 по каждому из трех месяцев покажите:
облагаемую базу, не превышающую предельный лимит в 2 759 000 рублей (строки 150);
из строк 150 выделите облагаемую базу по договорам ГПХ (строки 160);
суммы начисленных взносов на базу из строк 150 (строки 170).
Подраздел 3.2.2 заполняйте, только если начисляли по дополнительному тарифу взносы на ОПС. Укажите код застрахованного лица и распределите по трем месяцам облагаемую базу и суммы взносов.
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Образец заполнения РСВ за полугодие 2025 года
У ИП Ласточкина М.М. (является субъектом МСП) есть один работник по трудовому договору — Воробьев В.В. В течение первого полугодия 2025 года ему начислена зарплата в общей сумме 255 000 рублей, в том числе по месяцам:
январь – март — 120 000 рублей;
апрель — 45 000 рублей;
май — 45 000 рублей;
июнь — 45 000 рублей.
Ежемесячно ИП Ласточкин начислял на выплаты Воробьеву страховые взносы по тарифам:
30% — основной тариф, применяемый к части выплаты, не превышающей 1,5 МРОТ (1,5 х 22 440 = 33 660 рублей);
15% — пониженный тариф, применяемый субъектами МСП к части выплаты, превышающей 1,5 МРОТ, то есть свыше 33 660 рублей.
За полугодие 2025 года за работника начислено страховых взносов:
Период
По тарифу 30% (код тарифа «01»)
По тарифу 15% (код тарифа «20»)
Итого взносов, руб.
База, руб.
Сумма взносов, руб.
База, руб.
Сумма взносов, руб.
I квартал 2025
100 980 (33 660 х 3 мес.)
30 294
19 020 (120 000 – 100 980)
2 853
33 147
Апрель 2025
33 660
10 098
11 340 (45 000 – 33 660)
1 701
11 799
Май 2025
33 660
10 098
11 340 (45 000 – 33 660)
1 701
11 799
Июнь 2025
33 660
10 098
11 340 (45 000 – 33 660)
1 701
11 799
Всего, руб.
201 960
60 588
53 040
7 956
68544
РСВ за полугодие 2025 года ИП заполнил так:
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