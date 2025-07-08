Отчетность за полугодие 2025: что сдают ИП и организации

Какую отчетность сдавать в ИФНС за полугодие 2025 года

Комплект деклараций и отчетов по итогам полугодия 2025 года зависит от налогового режима организации или ИП:

Декларацию по налогу на прибыль за полугодие подают только юрлица на ОСНО.

Декларацию по НДС за II квартал должны сдать ИП и юрлица на ОСНО и спецрежимах УСН и ЕСХН, у которых нет освобождения от уплаты НДС, а также неплательщики налога, выставлявшие счета-фактуры с выделенным НДС, и налоговые агенты.

Декларации по УСН и ЕСХН за полугодие подавать не нужно — они представляются только за год.

Отчетность по ПСН, АУСН и НПД (самозанятые) не предусмотрена.

Независимо от применяемого налогового режима, ИП и компании должны отчитаться по тем налогам, по которым у них были объекты налогообложения в отчетном периоде, в частности:

Подавайте декларацию по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых) за каждый месяц, если являетесь пользователем недр.

Ежемесячную декларацию по водному налогу представляйте , если на основании лицензии используете водные объекты.

Если владеете гостиницами или предоставляете другие места для временного проживания, ежеквартально подавайте декларацию по туристическому налогу .

При импорте из стран ЕАЭС декларацию по косвенным налогам сдают по завершении месяца, в котором ввезенный товар поставили на учет. При ввозе товаров по договору лизинга декларацию подайте по окончании месяца, в котором предусмотрен лизинговый платеж.

По налогу на игорный бизнес организациями, которые ведут такую деятельность, подается ежемесячная декларация.

Если во II квартале у вас были операции с товарами, которые подлежат прослеживаемости, подайте Отчет о прослеживаемых товарах.

При любом налоговом режиме ИП с работниками и организации должны удерживать НДФЛ из выплат работникам и исполнителям по договорам ГПХ, а также начислять страховые взносы. За полугодие 2025 года все налоговые агенты и страхователи должны представить в ИФНС отчетность по работникам:

Расчет 6-НДФЛ подавайте, если в течение полугодия хоть раз выплачивали доходы физлицам. Можете не сдавать 6-НДФЛ, если с начала года таких выплат не было вообще, но тогда желательно заранее направить налоговикам письменное пояснение, почему не представлен расчет.

Расчет по страховым взносам сдавайте в обязательном порядке, в том числе и при отсутствии выплат физлицам.

Персонифицированные сведения о физлицах подаются ежемесячно. Но сведения за июнь подавать необязательно, поскольку аналогичную информацию содержит представляемый в тот же срок раздел 3 РСВ за полугодие (письмо ФНС № БС-4-11/2593@ от 06.03.2023). При этом за апрель и май сведения должны быть сданы своевременно.