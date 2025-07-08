Отчетность за полугодие 2025: что сдают ИП и организации

Какую отчетность сдавать в ИФНС за полугодие 2025 года
Комплект деклараций и отчетов по итогам полугодия 2025 года зависит от налогового режима организации или ИП:
Декларацию по налогу на прибыль за полугодие подают только юрлица на ОСНО.
Декларацию по НДС за II квартал должны сдать ИП и юрлица на ОСНО и спецрежимах УСН и ЕСХН, у которых нет освобождения от уплаты НДС, а также неплательщики налога, выставлявшие счета-фактуры с выделенным НДС, и налоговые агенты.
Декларации по УСН и ЕСХН за полугодие подавать не нужно — они представляются только за год.
Отчетность по ПСН, АУСН и НПД (самозанятые) не предусмотрена.
Независимо от применяемого налогового режима, ИП и компании должны отчитаться по тем налогам, по которым у них были объекты налогообложения в отчетном периоде, в частности:
Подавайте декларацию по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых) за каждый месяц, если являетесь пользователем недр.
Ежемесячную декларацию по водному налогу представляйте, если на основании лицензии используете водные объекты.
Если владеете гостиницами или предоставляете другие места для временного проживания, ежеквартально подавайте декларацию по туристическому налогу.
При импорте из стран ЕАЭС декларацию по косвенным налогам сдают по завершении месяца, в котором ввезенный товар поставили на учет. При ввозе товаров по договору лизинга декларацию подайте по окончании месяца, в котором предусмотрен лизинговый платеж.
По налогу на игорный бизнес организациями, которые ведут такую деятельность, подается ежемесячная декларация.
Если во II квартале у вас были операции с товарами, которые подлежат прослеживаемости, подайте Отчет о прослеживаемых товарах.
При любом налоговом режиме ИП с работниками и организации должны удерживать НДФЛ из выплат работникам и исполнителям по договорам ГПХ, а также начислять страховые взносы. За полугодие 2025 года все налоговые агенты и страхователи должны представить в ИФНС отчетность по работникам:
Расчет 6-НДФЛ подавайте, если в течение полугодия хоть раз выплачивали доходы физлицам. Можете не сдавать 6-НДФЛ, если с начала года таких выплат не было вообще, но тогда желательно заранее направить налоговикам письменное пояснение, почему не представлен расчет.
Расчет по страховым взносам сдавайте в обязательном порядке, в том числе и при отсутствии выплат физлицам.
Персонифицированные сведения о физлицах подаются ежемесячно. Но сведения за июнь подавать необязательно, поскольку аналогичную информацию содержит представляемый в тот же срок раздел 3 РСВ за полугодие (письмо ФНС № БС-4-11/2593@ от 06.03.2023). При этом за апрель и май сведения должны быть сданы своевременно.
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Сроки сдачи отчетности за полугодие 2025 года в ИФНС
Если последний день срока, установленного для сдачи декларации или отчета пришелся на нерабочий день (выходной или праздник), он переносится на следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).
Обратите внимание, что исключительно в электронном виде нужно сдавать (п. 2.3 ст. 23, п. 5 ст. 174, п. 2 ст. 230, п. 10 ст. 431 НК, письмо ФНС от 29.09.2021 № ЕА-4-15/13792@):
все налоговые декларации — если прошлогодняя среднесписочная численность персонала превышала 100 человек (кроме декларации по НДС);
декларацию по НДС — независимо от численности;
персонифицированные сведения о физлицах, в которые включено более 10 застрахованных лиц;
отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.
За отчетность, представленную на бумаге вместо обязательной электронной формы, от налоговиков последует штраф — 200 руб. за каждый документ (ст. 119.1 НК).
В таблице собрали сроки сдачи отчетности в налоговую за полугодие 2025 года (с учетом переносов):
Вид отчетности
Отчетный период и срок сдачи в ИФНС
Кто отчитывается
По какой форме сдавать
Декларация по налогу на прибыль организаций
Организации на ОСНО, уплачивающие авансовые платежи из фактической прибыли ежемесячно
полугодие 2025 — 25.07.2025
Организации на ОСНО, уплачивающие авансовые платежи ежеквартально и ежемесячно
Декларация по НДС
II квартал 2025 — 25.07.2025
Плательщики НДС на ОСНО, УСН, ЕСХН — ИП и организации, не имеющие освобождения от НДС;
ИП и организации - неплательщики налога, выставлявшие счета-фактуры с выделенной суммой НДС;
ИП и организации - налоговые агенты по НДС
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
II квартал 2025 — 21.07.2025
Освобожденные от уплаты НДС ИП и организации, выставлявшие счета-фактуры при выполнении функций посредника, агента, комиссионера, застройщика
Постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 02.04.2021)
Декларация по косвенным налогам
ИП и организации, импортирующие товары из стран ЕАЭС
Декларация по водному налогу
полугодие 2025 — 25.07.2025
ИП и организации — лицензированные пользователи водных объектов
Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
ИП и организации — пользователи недр
Декларация по налогу на игорный бизнес
Организации, занимающиеся игорным бизнесом
Декларация по акцизам
ИП и организации — плательщики акцизов
Приказы ФНС:
Декларация по туристическому налогу
II квартал 2025 — 25.07.2025
ИП и организации - плательщики туристического налога
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости
II квартал 2025 — 25.07.2025
ИП и организации, совершавшие операции с прослеживаемыми товарами
Расчет по страховым взносам (РСВ)
полугодие 2025 — 25.07.2025
Страхователи — ИП и организации
Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (ред. от 13.09.2024)
Расчет 6-НДФЛ
полугодие 2025 — 25.07.2025
Налоговые агенты по НДФЛ — ИП и организации, выплачивающие доходы физлицам
Приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (ред. от 09.01.2024)
Страхователи - ИП и организации, выплачивающие доходы физлицам
Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (ред. от 13.09.2024)
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Отчетность за полугодие 2025 года в СФР
В Соцфонд организации и ИП сдают разные виды сведений, входящие в состав формы ЕФС-1. Форма утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.
Отчитываться должны все ИП и компании - страхователи по ОПС и по страхованию от несчастных производственных случаев и профзаболеваний.
На АУСН из входящих в ЕФС-1 отчетов нужно сдавать лишь подраздел 1.1 со сведениями о трудовой деятельности.
Сроки сдачи отчетности за полугодие 2025 года в СФР
Как и для налоговой отчетности, для сведений, подаваемых в СФР, действует правило о переносе крайнего срока сдачи: если он совпал с выходным или нерабочим праздничным днем, его автоматически переносят на следующий за ним рабочий день (письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).
Обратите внимание: если застрахованных лиц в отчетном периоде было более десяти (включая исполнителей по договорам ГПХ), сведения подавайте только в электронном формате. При нарушении обязательной электронной формы штраф составит 1 000 рублей (п. 2 ст. 8, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996).
В таблице сроки сдачи отчетов в Соцфонд приведены с учетом переносов:
Отчетность в составе формы ЕФС-1
Отчетный период или кадровое событие
Срок сдачи в СФР
Кто отчитывается
Подраздел 1.1 — Сведения о трудовой (иной) деятельности
Не позже следующего рабочего дня
ИП с работниками и организации, если кадровые события имели место в апреле - июне 2025 года
Прочие кадровые события
Подраздел 1.2 - Сведения о страховом стаже (тип сведений «Назначение пенсии», «Назначение выплат по ОСС»)
Подраздел 2 - Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию
Если поступило обращение от работника или поступил запрос от СФР
не позже трех календарных дней с даты поступления обращения / запроса
ИП и организации, получившие обращение от сотрудника, запрос от СФР
Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам (Подраздел 3)
полугодие 2025
25.07.2025
ИП с работниками и организации, перечислявшие дополнительные страховые взносы за работников на ОПС
Сведения о взносах на «травматизм» (Раздел 2)
полугодие 2025
25.07.2025
ИП с работниками и компании, уплачивающие страховые взносы на «травматизм»
Что будет, если не отчитаться за полугодие вовремя
Не сданные в срок декларации и отчеты повлекут неизбежные санкции (ст. 119, 126 НК, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996, ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998, ст. 15.33.2 КоАП):
За опоздание со сдачей налоговой декларации или РСВ штраф составит 5%–30% от суммы неуплаты за каждый просроченный месяц (полный и неполный), но не менее 1 000 рублей.
Если не подали в срок расчет 6-НДФЛ, за каждый месяц просрочки придется уплатить 1 000 рублей.
Не сданный вовремя раздел 2 формы ЕФС-1 обойдется в 5%–30% от суммы взносов на «травматизм» за последние три месяца, но не меньше 1 000 рублей.
Если не подадите в срок остальные отчеты, входящие в состав формы ЕФС-1, СФР оштрафует вас на 500 рублей по каждому застрахованному лицу, а дополнительно на 300–500 рублей могут оштрафовать и ответственных должностных лиц.
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