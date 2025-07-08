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Отчетность за полугодие 2025: что сдают ИП и организации

Отчетность за полугодие 2025: что сдают ИП и организации

Для бухгалтеров наступила горячая пора подготовки и сдачи отчетности за полугодие 2025 года. Наша памятка — об отчетных формах и сроках, в которые компании и ИП должны отчитаться в налоговую и Соцфонд.

Какую отчетность сдавать в ИФНС за полугодие 2025 года

Комплект деклараций и отчетов по итогам полугодия 2025 года зависит от налогового режима организации или ИП:

  • Декларацию по налогу на прибыль за полугодие подают только юрлица на ОСНО.

  • Декларацию по НДС за II квартал должны сдать ИП и юрлица на ОСНО и спецрежимах УСН и ЕСХН, у которых нет освобождения от уплаты НДС, а также неплательщики налога, выставлявшие счета-фактуры с выделенным НДС, и налоговые агенты.

  • Декларации по УСН и ЕСХН за полугодие подавать не нужно — они представляются только за год.

  • Отчетность по ПСН, АУСН и НПД (самозанятые) не предусмотрена.

Независимо от применяемого налогового режима, ИП и компании должны отчитаться по тем налогам, по которым у них были объекты налогообложения в отчетном периоде, в частности:

  • Подавайте декларацию по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых) за каждый месяц, если являетесь пользователем недр.

  • Ежемесячную декларацию по водному налогу представляйте, если на основании лицензии используете водные объекты. 

  • Если владеете гостиницами или предоставляете другие места для временного проживания, ежеквартально подавайте декларацию по туристическому налогу.

  • При импорте из стран ЕАЭС декларацию по косвенным налогам сдают по завершении месяца, в котором ввезенный товар поставили на учет. При ввозе товаров по договору лизинга декларацию подайте по окончании месяца, в котором предусмотрен лизинговый платеж.

  • По налогу на игорный бизнес организациями, которые ведут такую деятельность, подается ежемесячная декларация.

  • Если во II квартале у вас были операции с товарами, которые подлежат прослеживаемости, подайте Отчет о прослеживаемых товарах.

При любом налоговом режиме ИП с работниками и организации должны удерживать НДФЛ из выплат работникам и исполнителям по договорам ГПХ, а также начислять страховые взносы. За полугодие 2025 года все налоговые агенты и страхователи должны представить в ИФНС отчетность по работникам:

  • Расчет 6-НДФЛ подавайте, если в течение полугодия хоть раз выплачивали доходы физлицам. Можете не сдавать 6-НДФЛ, если с начала года таких выплат не было вообще, но тогда желательно заранее направить налоговикам письменное пояснение, почему не представлен расчет.

  • Расчет по страховым взносам сдавайте в обязательном порядке, в том числе и при отсутствии выплат физлицам. 

Персонифицированные сведения о физлицах подаются ежемесячно. Но сведения за июнь подавать необязательно, поскольку аналогичную информацию содержит представляемый в тот же срок раздел 3 РСВ за полугодие (письмо ФНС № БС-4-11/2593@ от 06.03.2023). При этом за апрель и май сведения должны быть сданы своевременно.

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Сроки сдачи отчетности за полугодие 2025 года в ИФНС

Если последний день срока, установленного для сдачи декларации или отчета пришелся на нерабочий день (выходной или праздник), он переносится на следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

Обратите внимание, что исключительно в электронном виде нужно сдавать (п. 2.3 ст. 23, п. 5 ст. 174, п. 2 ст. 230, п. 10 ст. 431 НК, письмо ФНС от 29.09.2021 № ЕА-4-15/13792@):

  • все налоговые декларации — если прошлогодняя среднесписочная численность персонала превышала 100 человек (кроме декларации по НДС);

  • декларацию по НДС — независимо от численности;

  • 6-НДФЛ и РСВ — при выплате доходов 11 и более физлицам;

  • персонифицированные сведения о физлицах, в которые включено более 10 застрахованных лиц;

  • отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

За отчетность, представленную на бумаге вместо обязательной электронной формы, от налоговиков последует штраф — 200 руб. за каждый документ (ст. 119.1 НК).

В таблице собрали сроки сдачи отчетности в налоговую за полугодие 2025 года (с учетом переносов):

Вид отчетности

Отчетный период и срок сдачи в ИФНС

Кто отчитывается

По какой форме сдавать

Декларация по налогу на прибыль организаций

 

 

 

  • январь – апрель 2025 — 26.05.2025;

  • январь – май 2025 — 25.06.2025;

  • январь – июнь 2025 — 25.07.2025

Организации на ОСНО, уплачивающие авансовые платежи из фактической прибыли ежемесячно

Приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@

полугодие 2025 — 25.07.2025

Организации на ОСНО, уплачивающие авансовые платежи ежеквартально и ежемесячно

Декларация по НДС 

II квартал 2025 — 25.07.2025

Плательщики НДС на ОСНО, УСН, ЕСХН — ИП и организации, не имеющие освобождения от НДС;

ИП и организации - неплательщики налога, выставлявшие счета-фактуры с выделенной суммой НДС;

ИП и организации - налоговые агенты по НДС

Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

II квартал 2025 — 21.07.2025

Освобожденные от уплаты НДС ИП и организации, выставлявшие счета-фактуры при выполнении функций посредника, агента, комиссионера, застройщика 

Постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 02.04.2021)

Декларация по косвенным налогам

  • апрель 2025 — 20.05.2025;

  • май 2025 — 20.06.2025;

  • июнь 2025 — 21.07.2025

ИП и организации, импортирующие товары из стран ЕАЭС

Приказ ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ (ред. от 12.04.2023)

Декларация по водному налогу 

полугодие 2025 — 25.07.2025

ИП и организации — лицензированные пользователи водных объектов

Приказ ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@

Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

 

  • апрель 2025 — 26.05.2025;

  • май 2025 — 25.06.2025;

  • июнь 2025 — 25.07.2025;

ИП и организации — пользователи недр

Приказ ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-3/696@

Декларация по налогу на игорный бизнес

  • апрель 2025 — 26.05.2025;

  • май 2025 — 25.06.2025;

  • июнь 2025 — 25.07.2025

Организации, занимающиеся игорным бизнесом

Приказ ФНС от 05.07.2021 № ЕД-7-3/634@

Декларация по акцизам

  • апрель 2025 — 26.05.2025;

  • май 2025 — 25.06.2025;

  • июнь 2025 — 25.07.2025

ИП и организации — плательщики акцизов 

Приказы ФНС:

Декларация по туристическому налогу

II квартал 2025 — 25.07.2025

ИП и организации - плательщики туристического налога

Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости

II квартал 2025 — 25.07.2025

ИП и организации, совершавшие операции с прослеживаемыми товарами

Приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@

Расчет по страховым взносам (РСВ

 

полугодие 2025 — 25.07.2025

 

Страхователи — ИП и организации

Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (ред. от 13.09.2024)

Расчет 6-НДФЛ 

полугодие 2025 — 25.07.2025

 

Налоговые агенты по НДФЛ — ИП и организации, выплачивающие доходы физлицам

Приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (ред. от 09.01.2024)

Персонифицированные сведения о физлицах

  • апрель 2025 — 26.05.2025;

  • май 2025 — 25.06.2025;

  • июнь 2025 — 25.07.2025 (за июнь можно не отчитываться, если сдан РСВ за полугодие с разделом 3)

Страхователи - ИП и организации, выплачивающие доходы физлицам

Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (ред. от 13.09.2024)

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Отчетность за полугодие 2025 года в СФР

В Соцфонд организации и ИП сдают разные виды сведений, входящие в состав формы ЕФС-1. Форма утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.

Отчитываться должны все ИП и компании - страхователи по ОПС и по страхованию от несчастных производственных случаев и профзаболеваний.

На АУСН из входящих в ЕФС-1 отчетов нужно сдавать лишь подраздел 1.1 со сведениями о трудовой деятельности.

Сроки сдачи отчетности за полугодие 2025 года в СФР

Как и для налоговой отчетности, для сведений, подаваемых в СФР, действует правило о переносе крайнего срока сдачи: если он совпал с выходным или нерабочим праздничным днем, его автоматически переносят на следующий за ним рабочий день (письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).

Обратите внимание: если застрахованных лиц в отчетном периоде было более десяти (включая исполнителей по договорам ГПХ), сведения подавайте только в электронном формате. При нарушении обязательной электронной формы штраф составит 1 000 рублей (п. 2 ст. 8, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996).

В таблице сроки сдачи отчетов в Соцфонд приведены с учетом переносов:

Отчетность в составе формы ЕФС-1

Отчетный период или кадровое событие

Срок сдачи в СФР

Кто отчитывается

Подраздел 1.1 — Сведения о трудовой (иной) деятельности 

  • Прием, увольнение по трудовому договору.

  • Приостановление, возобновление трудового договора.

  • Заключение, прекращение договора ГПХ

Не позже следующего рабочего дня

ИП с работниками и организации, если кадровые события имели место в апреле - июне 2025 года

Прочие кадровые события  

  • апрель 2025 — 26.05.2025;

  • май 2025 — 25.06.2025;

  • июнь 2025 — 25.07.2025

Подраздел 1.2 - Сведения о страховом стаже  (тип сведений «Назначение пенсии», «Назначение выплат по ОСС»)

Подраздел 2 - Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию

Если поступило обращение от работника или поступил запрос от СФР

не позже трех календарных дней с даты поступления обращения / запроса

ИП и организации, получившие обращение от сотрудника, запрос от СФР

Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам (Подраздел 3)

полугодие 2025

25.07.2025

ИП с работниками и организации, перечислявшие дополнительные страховые взносы за работников на ОПС

Сведения о взносах на «травматизм» (Раздел 2)

полугодие 2025

25.07.2025

ИП с работниками и компании, уплачивающие страховые взносы на «травматизм»

Что будет, если не отчитаться за полугодие вовремя

Не сданные в срок декларации и отчеты повлекут неизбежные санкции (ст. 119, 126 НК, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996, ст. 26.30 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998, ст. 15.33.2 КоАП):

  • За опоздание со сдачей налоговой декларации или РСВ штраф составит 5%–30% от суммы неуплаты за каждый просроченный месяц (полный и неполный), но не менее 1 000 рублей.

  • Если не подали в срок расчет 6-НДФЛ, за каждый месяц просрочки придется уплатить 1 000 рублей.

  • Не сданный вовремя раздел 2 формы ЕФС-1 обойдется в 5%–30% от суммы взносов на «травматизм» за последние три месяца, но не меньше 1 000 рублей.

  • Если не подадите в срок остальные отчеты, входящие в состав формы ЕФС-1, СФР оштрафует вас на 500 рублей по каждому застрахованному лицу, а дополнительно на 300–500 рублей могут оштрафовать и ответственных должностных лиц. 

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