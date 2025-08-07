Скидка по взносам на травматизм на 2026 год: когда и как подавать заявление

Кто может получить скидку по взносам на травматизм
Чтобы организация могла получить скидку к страховому тарифу на травматизм, нужно оформить соответствующую государственную услугу. Порядок ее предоставления с 6 января 2025 года регулируется новым Административным регламентом Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Приказ СФР от 27.11.2024 № 2250).
В приложении № 2 к этому приказу утверждена новая форма Заявления об установлении скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По ней нужно запросить скидку на 2026 год до 1 ноября 2025 года.
Подавать заявление нужно в территориальное отделение СФР. Скидка устанавливается на следующий календарный год.
Чтобы получить скидку, организация должна соответствовать ряду условий:
Вести деятельность не менее трех лет. Для скидки на 2026 год регистрация должна быть не позднее января 2022 года.
Отсутствие страховых случаев с летальным исходом за рассматриваемый период.
Отсутствие задолженности перед СФР.
Каковы условия предоставления скидки
Решение о предоставлении скидки принимается индивидуально для каждой организации. При этом оцениваются результаты за последние три календарных года по следующим показателям:
1. Соотношение страховых выплат к начисленным взносам (показатель «а»):
а = сумма выплат по страховым случаям за три года / сумма начисленных страховых взносов за тот же период.
В расчет входят:
пособия по временной нетрудоспособности (больничные);
страховые выплаты;
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.
2. Частота страховых случаев (показатель «в»):
в = количество страховых случаев / среднесписочная численность работников × 1000
3. Средняя продолжительность нетрудоспособности (показатель «с»):
с = общее число дней временной нетрудоспособности / количество страховых случаев. При этом исключаются случаи с летальным исходом.
❗ Несчастные случаи, произошедшие в результате обстрелов или террористических актов, не учитываются при расчетах (приказ Минтруда от 01.08.2012 № 39н, с изм. от 26.12.2022).
Какой размер скидки к тарифу по взносам может быть
Предельные значения показателей для расчета скидки ежегодно утверждаются СФР до 1 июня. На 2026 год они зафиксированы в приказе СФР от 15.05.2025 № 565. Если расчетные значения компании ниже целевых, организация получает право на скидку.
Максимальный размер скидки — 40%.
Когда подать заявление на скидку по страховым взносам на травматизм
Работодатели могут просить СФР установить скидку по страховым взносам в году, который предшествует году в заявлении, после того как Социальный фонд утвердит показатели для скидок и надбавок к тарифам в этом году.
На 2026 год СФР утвердил приказ от 15.05.2025 №565. Он вступил в силу 29.07.2025. То есть работодатели уже могут обращаться в СФР с заявлением о получении скидки.
Главное — успеть по 1 ноября 2025 года, после этой даты СФР не будет принимать и рассматривать заявления.
Как подать заявление на скидку по взносам на травматизм: пошаговая инструкция
Шаг 1. Заполните заявление об установлении скидки по форме, которая утверждена приказом СФР от 27.11.2024 № 2250. В заявлении укажите реквизиты, регистрационный номер в СФР, а также количественные показатели начисленных и уплаченных страховых взносов. Поставьте отметку с выбранным способом обратной связи. СФР может выдать решение лично в своем отделении, МФЦ, отправить по почте или через Госуслуги.
Шаг 2. Подпишите заявление у руководителя.
Шаг 3. Отправьте заявление в СФР:
Лично в отделении СФР или МФЦ. Заявителю понадобится паспорт. А его представителю — паспорт и доверенность.
По почте.
Онлайн через портал Госуслуг. Проверьте, чтобы электронная подпись была действующей.
Обращение в свободной форме или на старом бланке, позже срока, без документа, подтверждающего личность или полномочия, а также подписанное недействительной электронной подписью Социальный фонд не примет к рассмотрению.
Социальный фонд рассматривает заявления и принимает решения по ним в течение 15 рабочих дней после обращения. Причинами отказа после рассмотрения могут стать:
Слишком молодой бизнес, если компания существует менее 3 лет с момента регистрации.
Долги по страховым взносам на травматизм, пени или штрафам на момент подачи заявления.
Смертельный случай на производстве в предыдущем году без посторонней вины.
Показатели по производственному травматизму оказались хуже, чем в среднем по отрасли.
На 1 января текущего года в отчетах заявителя нет информации о результатах проведения специальной оценки и обязательных медосмотрах.
