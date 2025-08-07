КПП УСН 07.08 Мобильный
Скидка по взносам на травматизм на 2026 год: когда и как подавать заявление

Размер взносов на травматизм зависит от опасности работы. Чем опаснее условия труда, тем больше взносов должен заплатить работодатель. Хорошая новость: работодатели могут платить взносы, если соблюдают требования охраны труда и обеспечивают безопасность на производстве. Рассказываем, как получить скидку.

Кто может получить скидку по взносам на травматизм

Чтобы организация могла получить скидку к страховому тарифу на травматизм, нужно оформить соответствующую государственную услугу. Порядок ее предоставления с 6 января 2025 года регулируется новым Административным регламентом Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Приказ СФР от 27.11.2024 № 2250).

В приложении № 2 к этому приказу утверждена новая форма Заявления об установлении скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По ней нужно запросить скидку на 2026 год до 1 ноября 2025 года.

Подавать заявление нужно в территориальное отделение СФР. Скидка устанавливается на следующий календарный год.

Чтобы получить скидку, организация должна соответствовать ряду условий:

  • Вести деятельность не менее трех лет. Для скидки на 2026 год регистрация должна быть не позднее января 2022 года.

  • Отсутствие страховых случаев с летальным исходом за рассматриваемый период.

  • Отсутствие задолженности перед СФР.

Каковы условия предоставления скидки

Решение о предоставлении скидки принимается индивидуально для каждой организации. При этом оцениваются результаты за последние три календарных года по следующим показателям:

1. Соотношение страховых выплат к начисленным взносам (показатель «а»):
а = сумма выплат по страховым случаям за три года / сумма начисленных страховых взносов за тот же период.

В расчет входят:

  • пособия по временной нетрудоспособности (больничные);

  • страховые выплаты;

  • расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

2. Частота страховых случаев (показатель «в»):
в = количество страховых случаев / среднесписочная численность работников × 1000

3. Средняя продолжительность нетрудоспособности (показатель «с»):
с = общее число дней временной нетрудоспособности / количество страховых случаев. При этом исключаются случаи с летальным исходом.

❗ Несчастные случаи, произошедшие в результате обстрелов или террористических актов, не учитываются при расчетах (приказ Минтруда от 01.08.2012 № 39н, с изм. от 26.12.2022).

Какой размер скидки к тарифу по взносам может быть

Предельные значения показателей для расчета скидки ежегодно утверждаются СФР до 1 июня. На 2026 год они зафиксированы в приказе СФР от 15.05.2025 № 565. Если расчетные значения компании ниже целевых, организация получает право на скидку.

Максимальный размер скидки — 40%.

Когда подать заявление на скидку по страховым взносам на травматизм

Работодатели могут просить СФР установить скидку по страховым взносам в году, который предшествует году в заявлении, после того как Социальный фонд утвердит показатели для скидок и надбавок к тарифам в этом году. 

На 2026 год СФР утвердил приказ от 15.05.2025 №565. Он вступил в силу 29.07.2025. То есть работодатели уже могут обращаться в СФР с заявлением о получении скидки. 

Главное — успеть по 1 ноября 2025 года, после этой даты СФР не будет принимать и рассматривать заявления.

Как подать заявление на скидку по взносам на травматизм: пошаговая инструкция

Шаг 1. Заполните заявление об установлении скидки по форме, которая утверждена приказом СФР от 27.11.2024 № 2250. В заявлении укажите реквизиты, регистрационный номер в СФР, а также количественные показатели начисленных и уплаченных страховых взносов. Поставьте отметку с выбранным способом обратной связи. СФР может выдать решение лично в своем отделении, МФЦ, отправить по почте или через Госуслуги.

Шаг 2. Подпишите заявление у руководителя.

Шаг 3. Отправьте заявление в СФР: 

  • Лично в отделении СФР или МФЦ. Заявителю понадобится паспорт. А его представителю — паспорт и доверенность.

  • По почте.

  • Онлайн через портал Госуслуг. Проверьте, чтобы электронная подпись была действующей.

Обращение в свободной форме или на старом бланке, позже срока, без документа, подтверждающего личность или полномочия, а также подписанное недействительной электронной подписью Социальный фонд не примет к рассмотрению.

Социальный фонд рассматривает заявления и принимает решения по ним в течение 15 рабочих дней после обращения. Причинами отказа после рассмотрения могут стать:

  • Слишком молодой бизнес, если компания существует менее 3 лет с момента регистрации.

  • Долги по страховым взносам на травматизм, пени или штрафам на момент подачи заявления.

  • Смертельный случай на производстве в предыдущем году без посторонней вины.

  • Показатели по производственному травматизму оказались хуже, чем в среднем по отрасли.

  • На 1 января текущего года в отчетах заявителя нет информации о результатах проведения специальной оценки и обязательных медосмотрах.

