Скидка по взносам на травматизм на 2026 год: когда и как подавать заявление

Кто может получить скидку по взносам на травматизм

Чтобы организация могла получить скидку к страховому тарифу на травматизм, нужно оформить соответствующую государственную услугу. Порядок ее предоставления с 6 января 2025 года регулируется новым Административным регламентом Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Приказ СФР от 27.11.2024 № 2250).

В приложении № 2 к этому приказу утверждена новая форма Заявления об установлении скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По ней нужно запросить скидку на 2026 год до 1 ноября 2025 года.

Подавать заявление нужно в территориальное отделение СФР. Скидка устанавливается на следующий календарный год.

Чтобы получить скидку, организация должна соответствовать ряду условий: