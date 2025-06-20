Дивиденды в 2025 году: налог на прибыль, НДФЛ, бухучет, отчетность

Расчет НДФЛ с дивидендов

Налоговую базу по дивидендам определяйте отдельно от других видов выплат физлицу.

Если в течение налогового периода дивиденды одному и тому же физлицу выплачиваете несколько раз, НДФЛ рассчитывайте по каждой такой выплате (п. 3 ст. 214 НК).

Не уменьшайте налоговую базу в виде дивидендов на стандартные, имущественные, социальные и прочие налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218–221 НК (п. 3 ст. 210 НК).

Если ваша компания не получала дивиденды от других организаций, НДФЛ, удерживаемый с дивидендов при их выплате физлицу (резиденту или нерезиденту), считайте по общей формуле:

НДФЛ с дивидендов = Дивиденды начисленные Х Налоговая ставка

Пример. ООО «Мираж» начислило дивиденды за 2024 год единственному учредителю Петрову П.П. в размере 2 670 000 рублей. Других дивидендов Петрову с начала года не было. Петров — налоговый резидент РФ.

При выплате удержан НДФЛ:

НДФЛ = 2 400 000 х 13% + (2 670 000 – 2 400 000) х 15% = 352 500 руб.

Сумма дивидендов к выплате = 2 670 000 – 352 500 = 2 317 500 руб.

Если ваша компания получает дивиденды от других юрлиц, налог с выплачиваемых дивидендов физлицу - резиденту считайте по более сложной формуле:

НДФЛ с дивидендов = Дивиденды, начисленные физлицу х Налоговая ставка - Сумма налога на прибыль, подлежащего зачету (Знп)

Показатель Знп рассчитывается в несколько шагов:

Шаг 1. Рассчитайте произведение показателей К и Д, которые определяют так:

К = Дивиденды, начисленные физлицу / Общая сумма дивидендов, начисленных всем получателям

Д = Общая сумма дивидендов, полученных вашей компанией в текущем и предыдущих периодах

Шаг 2. Рассчитайте показатель Знп:

Знп = Б3 х 0,13

Бз — это база для расчета налога на прибыль, который подлежит зачету. Чтобы ее определить, выберите наименьшее из двух значений:

сумма дивидендов, начисленных физлицу;

или показатель, равный К х Д.

Для налога с дивидендов, выплачиваемых физлицу – нерезиденту данный порядок расчета не действует: факт получения компанией – плательщиком дивидендов от других организаций в этом случае значения не имеет, поэтому применяется общая формула расчета.

Пример. ООО «Шторм» в 2025 году получило дивиденды от российской компании:

дивиденды начислены в сумме 400 000 рублей;

из них компания – плательщик удержала налог на прибыль по ставке 13% в сумме 52 000 (400 000 х 13%);

сумма полученных дивидендов — 348 000 рублей (400 000 – 52 000).

В предыдущих периодах ООО «Шторм» дивиденды не получало.

Также ООО «Шторм» начислило дивиденды своим участникам в общей сумме 600 000 рублей, в том числе:

И.И. Михайлову (налоговый резидент РФ) с долей в компании 15% — 90 000 рублей;

ООО «Океан» с долей 85% — 510 000 рублей.

Как рассчитали НДФЛ с дивидендов физлица И.И. Михайлова:

1. К = 90 000 / 600 000 = 0,15;

Д = 348 000 рублей;

К х Д = 0,15 х 348 000 = 52 200.

2. Бз = 52 200 рублей, т.к. произведение К и Д (52 200) меньше, чем сумма дивидендов, начисленных И.И. Михайлову (90 000).

Знп = 52 200 х 0,13 = 6 786 рублей.

3. НДФЛ с дивидендов И.И.Михайлова = 90 000 х 13% - 6 786 = 4 914 рублей.

4. Дивиденды к выплате И.И. Михайлову = 90 000 – 4 914 = 85 086 рублей.