Дивиденды в 2025 году: налог на прибыль, НДФЛ, бухучет, отчетность

Порядок выплаты дивидендов получателям
Дивиденды — это доходы, которые платит компания ее акционерам или участникам при распределении прибыли, оставшейся после налогообложения (п. 1 ст. 43 НК):
акционеры АО получают процент от стоимости акций;
участники ООО получают дивиденды пропорционально доле их участия в уставном капитале.
Решение о выплате дивидендов принимает общее собрание участников (в АО — акционеров), либо единственный участник (акционер), если других учредителей в компании нет.
Сроки выплаты дивидендов:
В ООО — не более 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов (п. 3 ст. 28 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
В АО — в течение периода, отсчитываемого от даты, на которую определен состав акционеров (п. 6 ст. 42 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ):
10 рабочих дней для выплаты номинальным держателям акций и доверительным управляющим – профучастникам рынка ценных бумаг;
25 рабочих дней для выплат остальным акционерам.
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Ограничения при выплате дивидендов
Общие для ООО и для АО:
Уставной капитал компании должен быть полностью оплачен.
Чистые активы должны превышать сумму УК и резервного фонда даже после выплаты дивидендов. Их сумма должна быть больше, чем общий уставной капитал и резервный фонд. Для акционерных обществ сюда еще прибавляют разницу между рыночной ценой привилегированных акций и их номиналом.
Компания не должна быть на грани банкротства или становиться такой после выплаты дивидендов.
Также для ООО:
Решение о выплате дивидендов не принимается, пока не рассчитались с участником, который выходит из компании. Ему нужно вернуть стоимость доли.
Также для АО:
Нельзя принимать решение о выплате дивидендов до того, как завершен выкуп акций у акционеров, которые захотели их продать (п. 1 ст. 75 закона № 208-ФЗ).
Дивиденды выплачиваются так: сначала — по привилегированным акциям с особыми правами, затем — по другим привилегированным, после этого — по обычным акциям.
Если дивиденды не получилось выплатить из-за определенных ограничений, компания обязана провести выплаты, когда эти ограничения будут сняты.
Налог на прибыль с дивидендов
При каждой выплате дивидендов юрлицам удерживайте с их суммы налог на прибыль отдельно по каждому получателю. При этом неважно, какой налоговый режим они применяют.
С начисленных, но еще не выплаченных дивидендов удерживать налог не нужно (п. 4 ст. 287 НК).
Ставки налога на прибыль с дивидендов
Для дивидендов, выплачиваемых акционерам или участникам, применяйте следующие ставки налога на прибыль (п. 3 ст. 284 НК):
0%, если получатель дивидендов — российская компания, которая на момент принятия решения об их выплате непрерывно в течение минимум 365 дней подряд владела долей в уставном капитале 50% или больше, либо депозитарными расписками, дающими право на минимум 50% от общей суммы дивидендов.
0% — в случае перекрестного владения, когда компания – плательщик дивидендов на дату принятия решения об их выплате не менее 365 дней подряд владеет минимум 50% в уставном капитале российской компании – получателе дивидендов. Обязательное условие — в течение 120 дней после получения компания – получатель должна выплатить в адрес компании – плательщика денежные средства в размере дивидендов в виде дивидендов или имущества, имущественных прав безвозмездно (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК).
0%, если получатель дивидендов — МХК (международная холдинговая компания), которая на дату принятия решения о выплате не менее 365 дней непрерывно владеет 15% в уставном капитале или депозитарными расписками, дающими право минимум на 15% от общей суммы дивидендов (пп. 1.1 п. 3 ст. 284 НК).
5% — при выплате дивидендов иностранным получателям по акциям МХК, являющейся публичной на дату принятия решения о выплате, владеющим в ней более чем 5% (пп. 1.2 п. 3 ст. 284 НК).
10%, если дивиденды от публичной МХК получает иностранная компания, не подпадающая под ставку 5%, либо права которой на дивиденды от МХК подтверждены депозитарными расписками и соответствуют определенным условиям, приведенным в пп. 1.3 п. 3 ст. 284 НК.
13% — применяется при выплате иным российским компаниям, не подпадающим под ставку 0%, а также при выплате по акциям, права на которые удостоверены депозитарными расписками и при этом неприменима ставка 10% (пп. 2 п. 3 ст. 284 НК).
15% — при выплате дивидендов иностранным компаниям российскими организациями, если не применяется ставка 10% и отсутствует международное соглашение об избежании двойного налогообложения, либо таким соглашением не установлены другие ставки налога.
При выплате дивидендов за прошлые годы, в которых были актуальны иные налоговые ставки, применяйте ставку, действующую на дату выплаты дивидендов.
Расчет налога на прибыль с дивидендов
Если ваша компания не получала дивиденды от других юрлиц, применяйте формулу (п. 5 ст. 275 НК):
Налог на прибыль с дивидендов
=
Дивиденды начисленные
Х
Налоговая ставка
Пример. ООО «Бриз» начислило дивиденды по результатам 2024 года двум своим участникам:
ООО «Солнце», владеющему долей 30% — 300 000 рублей;
ООО «Луна», владеющему долей 70% в течение 3-х лет — 700 000 рублей.
Налог на прибыль с дивидендов ООО «Солнце» удержан по ставке 13%:
Налог на прибыль = 300 000 х 13% = 39 000 рублей;
Дивиденды к перечислению = 300 000 – 39 000 = 261 000 рублей.
Налог на прибыль с дивидендов ООО «Луна» равен нулю, поскольку они облагаются по ставке 0%.
Если ваша компания получала дивиденды от других юрлиц, налог рассчитывайте по формуле (п. 5 ст. 275 НК):
Налог на прибыль с дивидендов
=
Дивиденды, начисленные конкретному получателю
/
Дивиденды, начисленные всем получателям
Х
Ставка налога
Х (
Дивиденды, начисленные всем получателям
-
Дивиденды, полученные вашей компанией от других организаций
)
При этом учтите (письма Минфина от 31.01.2020 № 03-04-07/6168, от 07.07.2023 № 03-03-06/2/63495):
В показатель «Дивиденды, начисленные всем получателям» включаются начисления юридическим и физическим лицам, а также дивиденды, с которых не удерживается налог на прибыль.
В показатель «Дивиденды, полученные вашей компанией от других организаций» включаются дивиденды от других юрлиц, полученные в текущем и предыдущих периодах (за вычетом удержанного с них налога), которые ранее не были учтены при расчете налога с выплаченных дивидендов.
Не входят в данный показатель полученные дивиденды:
облагаемые по ставке 0% и 5% (пп. 1, 1.1, 2.1 п. 3 ст. 284 НК);
полученные от иностранных компаний, если вы имеете на них фактическое право согласно п. 1.6 ст. 312 НК;
полученные от иностранных компаний, если фактически источник выплаты — российские юрлица, и при этом применялись льготные ставки налога 0% или 5%;
к которым согласно международным договорам применена ставка, меньшая, чем 13%.
Пример. У ООО «Север» два учредителя:
ООО «Юг», владеющее долей 51%, срок владения на дату принятия решения о выплате дивидендов — 2 года;
ООО «Восток», владеющее долей 49%.
По итогам 2025 года ООО «Север»:
начислило дивиденды учредителям на сумму 100 000 руб., из них:
компании «Восток» — 49 000 рублей;
компании «Юг» — 51 000 рублей;
получило дивиденды в сумме 32 000 рублей (за вычетом удержанного налога на прибыль) от компании, акционером которой является.
Как рассчитать налог:
С дивидендов ООО «Юг» налог равен нулю, так как применена ставка 0%.
Налог с дивидендов ООО «Восток» = 49 000 / 100 000 х 13% х (100 000 – 32 000) = 4 332 руб.
НДФЛ с дивидендов
В момент выплаты дивидендов физлицам удерживайте НДФЛ с их суммы обособленно по каждой выплате.
Если дивиденды начислены, но еще не выплачены физлицу, НДФЛ с них удерживать не нужно (ст. 214 НК).
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Ставки НДФЛ с дивидендов
Ставки для удержания НДФЛ с дивидендов используйте исходя из статуса физлица (резидент / нерезидент) и суммы выплаты (п. 1, 1.1, 3 ст. 224 НК).
К дивидендам, выплачиваемым налоговым резидентам РФ, применяйте прогрессивную шкалу ставок:
13% — если сумма дивидендов за налоговый период не превысила 2,4 млн рублей;
312 000 + 15% с суммы дивидендов, превысивших за налоговый период 2,4 млн рублей.
В отношении дивидендов, выплачиваемых нерезидентам, независимо от суммы выплаты, применяйте ставки:
5%, если плательщик дивидендов — МХК, являющаяся публичной компанией на дату решения о выплате, и при выполнении условий ст. 284.10 НК.
15% по дивидендам от участия в российской организации, если иные ставки не установлены соглашениями РФ с иностранными государствами об избежании двойного налогообложения.
Если дивиденды выплачены нерезиденту источником, который находится за пределами РФ, НДФЛ они не облагаются (п. 2 ст. 209 НК).
Расчет НДФЛ с дивидендов
Налоговую базу по дивидендам определяйте отдельно от других видов выплат физлицу.
Если в течение налогового периода дивиденды одному и тому же физлицу выплачиваете несколько раз, НДФЛ рассчитывайте по каждой такой выплате (п. 3 ст. 214 НК).
Не уменьшайте налоговую базу в виде дивидендов на стандартные, имущественные, социальные и прочие налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218–221 НК (п. 3 ст. 210 НК).
Если ваша компания не получала дивиденды от других организаций, НДФЛ, удерживаемый с дивидендов при их выплате физлицу (резиденту или нерезиденту), считайте по общей формуле:
НДФЛ с дивидендов
=
Дивиденды начисленные
Х
Налоговая ставка
Пример. ООО «Мираж» начислило дивиденды за 2024 год единственному учредителю Петрову П.П. в размере 2 670 000 рублей. Других дивидендов Петрову с начала года не было. Петров — налоговый резидент РФ.
При выплате удержан НДФЛ:
НДФЛ = 2 400 000 х 13% + (2 670 000 – 2 400 000) х 15% = 352 500 руб.
Сумма дивидендов к выплате = 2 670 000 – 352 500 = 2 317 500 руб.
Если ваша компания получает дивиденды от других юрлиц, налог с выплачиваемых дивидендов физлицу - резиденту считайте по более сложной формуле:
НДФЛ с дивидендов
=
Дивиденды, начисленные физлицу
х
Налоговая ставка
-
Сумма налога на прибыль, подлежащего зачету (Знп)
Показатель Знп рассчитывается в несколько шагов:
Шаг 1. Рассчитайте произведение показателей К и Д, которые определяют так:
К
=
Дивиденды, начисленные физлицу
/
Общая сумма дивидендов, начисленных всем получателям
Д
=
Общая сумма дивидендов, полученных вашей компанией в текущем и предыдущих периодах
Шаг 2. Рассчитайте показатель Знп:
Знп = Б3 х 0,13
Бз — это база для расчета налога на прибыль, который подлежит зачету. Чтобы ее определить, выберите наименьшее из двух значений:
сумма дивидендов, начисленных физлицу;
или показатель, равный К х Д.
Для налога с дивидендов, выплачиваемых физлицу – нерезиденту данный порядок расчета не действует: факт получения компанией – плательщиком дивидендов от других организаций в этом случае значения не имеет, поэтому применяется общая формула расчета.
Пример. ООО «Шторм» в 2025 году получило дивиденды от российской компании:
дивиденды начислены в сумме 400 000 рублей;
из них компания – плательщик удержала налог на прибыль по ставке 13% в сумме 52 000 (400 000 х 13%);
сумма полученных дивидендов — 348 000 рублей (400 000 – 52 000).
В предыдущих периодах ООО «Шторм» дивиденды не получало.
Также ООО «Шторм» начислило дивиденды своим участникам в общей сумме 600 000 рублей, в том числе:
И.И. Михайлову (налоговый резидент РФ) с долей в компании 15% — 90 000 рублей;
ООО «Океан» с долей 85% — 510 000 рублей.
Как рассчитали НДФЛ с дивидендов физлица И.И. Михайлова:
1. К = 90 000 / 600 000 = 0,15;
Д = 348 000 рублей;
К х Д = 0,15 х 348 000 = 52 200.
2. Бз = 52 200 рублей, т.к. произведение К и Д (52 200) меньше, чем сумма дивидендов, начисленных И.И. Михайлову (90 000).
Знп = 52 200 х 0,13 = 6 786 рублей.
3. НДФЛ с дивидендов И.И.Михайлова = 90 000 х 13% - 6 786 = 4 914 рублей.
4. Дивиденды к выплате И.И. Михайлову = 90 000 – 4 914 = 85 086 рублей.
Сроки уплаты налога на прибыль и НДФЛ с дивидендов
Сроки перечисления налогов с дивидендов в бюджет одинаковы для всех налоговых агентов:
Налог на прибыль уплачивайте в составе ЕНП не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дивидендов (п. 4 ст. 287 НК).
НДФЛ с дивидендов перечисляйте в составе ЕНП не позднее (п. 4 ст. 214, п. 6 ст. 226, п. 9 ст. 226.1 НК):
28 числа текущего месяца, если удержали налог в период с 1 по 22 число текущего месяца;
5 числа следующего месяца — если налог удержан с 23 по последнее число текущего месяца;
последнего рабочего дня года — при удержании налога в период с 23 по 31 декабря.
При совпадении крайнего срока с нерабочим праздничным или выходным днем, уплатить налоги можно не позднее следующего за ним рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК).
Налоги с дивидендов в отчетности
Декларация по налогу на прибыль
Если ваша компания применяет ОСНО, в декларации по налогу на прибыль за период, в котором выплачены дивиденды юрлицам:
В отдельном блоке строк 020 – 070 подраздела 1.3 листа 01 отразите налог с дивидендов, выплаченных в отчетном периоде (вид дохода — «20»).
Заполните лист 03 по каждому решению о выплате дивидендов. При этом:
раздел В листа 03 «Реестр получателей доходов» заполняйте отдельно по каждому участнику;
раздел А листа 03 «Расчет налога с дохода в виде дивидендов» заполняйте в течение года, независимо от того, были в более поздних периодах выплаты или нет.
Например, если дивиденды выплатили в I квартале 2025 года и до конца года дивиденды больше не выплачивали, раздел А заполняйте в декларациях за I квартал, полугодие, 9 месяцев и за 2025 год.
Если ваша компания применяет спецрежим, подайте декларацию по налогу на прибыль за период выплаты дивидендов, в которую включите только:
Титульный лист;
подраздел 1.3 листа 01;
разделы А и В листа 03.
Если дивиденды выплачены в первом или втором месяце квартала, либо в декабре — подайте в ИФНС уведомление по налогу на прибыль с дивидендов. Срок представления — 25 число месяца, следующего за месяцем выплаты дивидендов (п. 9 ст. 58 НК).
Расчет 6-НДФЛ
В 6-НДФЛ дивиденды отражайте после их выплаты физлицам. Дивиденды начисленные, но не выплаченные в отчетном периоде, в расчет не включайте.
В разделе 1 расчета:
в строку 010 внесите соответствующий КБК;
в строке 020 включите НДФЛ с дивидендов в общую сумму удержанного в отчетном (налоговом) периоде налога;
в строках 021–026 укажите суммы НДФЛ, в том числе и с дивидендов, удержанные в последние три месяца, в разбивке по соответствующим периодам удержания.
В разделе 2 расчета:
Суммы дивидендов и удержанного с них налога включите в соответствующие строки в общем порядке.
Если ваша компания сама получала дивиденды и учла налог на прибыль с них при удержании НДФЛ резидентам, отразите его сумму в строке 155.
В строке 156 укажите налог с дивидендов от зарубежных источников, уплаченные в иностранном государстве, с которым у РФ есть соглашение об избежании двойного налогообложения.
Сведения о дивидендах отразите также в справке о доходах и суммах налога, включаемой в годовой расчет 6-НДФЛ.
Как отражать дивиденды в бухгалтерском учете
В бухгалтерском учете начисление дивидендов отражайте с учетом того, является ли их получатель вашим сотрудником, или нет.
Если дивиденды выплачены имуществом, отражайте операцию с учетом вида этого имущества.
Невостребованные в срок дивиденды возвращаются в состав чистой прибыли.
Основные проводки по дивидендам учредителям (акционерам) и удержанию с них налогов:
Дебет
Кредит
Операция
84
75.2
Начислены дивиденды организации или физлицу, не являющемуся сотрудником компании-плательщика
84
70 / Расчеты по дивидендам
Начислены дивиденды физлицу – сотруднику компании-плательщика
75.2
68 / Налог на прибыль
Удержан налог на прибыль с дивидендов организации
75.2 (70)
68 / НДФЛ
Удержан НДФЛ с дивидендов физлица
75.2 (70/Расчеты по дивидендам)
51, 50
Дивиденды выплачены в денежной форме
75.2 (70/Расчеты по дивидендам)
90.1, 91
Дивиденды выплачены имуществом (готовой продукцией, товарами, материалами, основными средствами)
68/ЕНС
51
Налоги с дивидендов перечислены в бюджет
75.2 (70)
84
Дивиденды, которые не были востребованы учредителями, возвращены в состав нераспределенной прибыли
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