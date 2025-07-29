Как платить авансы по налогу на прибыль в 2025 году: памятка для бухгалтера

Авансовые платежи по налогу на прибыль

Перечислять в бюджет авансовые платежи плательщики налога на прибыль должны по итогам каждого отчетного периода. Отчетными периодами признаются (п. 2 ст. 285 НК):

в общем случае — первый квартал, полугодие, 9 месяцев;

при уплате ежемесячных авансов из фактической прибыли — один месяц, два месяца и т. д. до завершения календарного года.

Платить авансы по налогу на прибыль обязаны все компании на ОСНО, за исключением ряда бюджетных учреждений — театров, концертных организаций, библиотек, музеев.

Организации могут использовать один из трех возможных способов расчета и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль (п. 2, 3 ст. 286 НК):

Ежеквартальные авансовые платежи с уплатой ежемесячных авансов. Ежеквартальные авансовые платежи. Ежемесячные авансовые платежи из фактической прибыли.

Ежеквартальные авансовые платежи с уплатой ежемесячных авансов внутри каждого квартала применяют при средней квартальной выручке за четыре предыдущих квартала свыше 15 млн рублей.

Ежеквартальные авансы (без ежемесячных платежей) платят:

Компании, у которых в предыдущие четыре квартала средняя выручка оставалась в пределах 15 млн рублей в квартал.

Вновь созданные компании — за первый квартал работы при любой сумме выручки.

Бюджетные и автономные учреждения, НКО без доходов от реализации, выгодоприобретатели по ДДУ, участники простых и инвестиционных товариществ и другие налогоплательщики, перечисленные в п. 3 ст. 286 НК.

Ежемесячные авансы из фактически полученной прибыли можно применять добровольно, подав не позднее 31 декабря в свою налоговую заявление о переходе на этот способ уплаты по форме из письма ФНС от 22.04.2020 № СД-4-3/6802. Налоговые декларации при этом способе подаются ежемесячно.

В 2025 году ставка налога на прибыль составляет 25%, из которых 17% направляется в региональный бюджет, 8% — федеральный.