Как платить авансы по налогу на прибыль в 2025 году: памятка для бухгалтера

Авансовые платежи по налогу на прибыль
Перечислять в бюджет авансовые платежи плательщики налога на прибыль должны по итогам каждого отчетного периода. Отчетными периодами признаются (п. 2 ст. 285 НК):
в общем случае — первый квартал, полугодие, 9 месяцев;
при уплате ежемесячных авансов из фактической прибыли — один месяц, два месяца и т. д. до завершения календарного года.
Платить авансы по налогу на прибыль обязаны все компании на ОСНО, за исключением ряда бюджетных учреждений — театров, концертных организаций, библиотек, музеев.
Организации могут использовать один из трех возможных способов расчета и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль (п. 2, 3 ст. 286 НК):
Ежеквартальные авансовые платежи с уплатой ежемесячных авансов.
Ежеквартальные авансовые платежи.
Ежемесячные авансовые платежи из фактической прибыли.
Ежеквартальные авансовые платежи с уплатой ежемесячных авансов внутри каждого квартала применяют при средней квартальной выручке за четыре предыдущих квартала свыше 15 млн рублей.
Ежеквартальные авансы (без ежемесячных платежей) платят:
Компании, у которых в предыдущие четыре квартала средняя выручка оставалась в пределах 15 млн рублей в квартал.
Вновь созданные компании — за первый квартал работы при любой сумме выручки.
Бюджетные и автономные учреждения, НКО без доходов от реализации, выгодоприобретатели по ДДУ, участники простых и инвестиционных товариществ и другие налогоплательщики, перечисленные в п. 3 ст. 286 НК.
Ежемесячные авансы из фактически полученной прибыли можно применять добровольно, подав не позднее 31 декабря в свою налоговую заявление о переходе на этот способ уплаты по форме из письма ФНС от 22.04.2020 № СД-4-3/6802. Налоговые декларации при этом способе подаются ежемесячно.
В 2025 году ставка налога на прибыль составляет 25%, из которых 17% направляется в региональный бюджет, 8% — федеральный.
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Как определить среднеквартальный доход
Ежемесячные авансовые платежи в текущем квартале обязательны, если среднеквартальный доход за четыре предыдущих квартала превысил 15 млн рублей.
Чтобы определить свой среднеквартальный доход, разделите на 4 совокупную сумму дохода от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав за четыре квартала, последовательно идущих перед кварталом, в котором подается налоговая декларация (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249, ст. 250 НК).
В расчет не включайте:
доходы, которые не учитываются в базе по налогу на прибыль; внереализационные доходы;
НДС и акцизы, предъявленные покупателям;
туристический налог.
Пример расчета среднеквартального дохода
Сумма доходов от реализации ООО «Рассвет» за четыре квартала составляет:
Квартал
Сумма доходов, руб.
III квартал 2024
18 900 000
IV квартал 2024
13 100 000
I квартал 2025
9 800 000
II квартал 2025
21 300 000
Средний квартальный доход = (18 900 000 + 13 100 000 + 9 800 000 + 21 300 000) / 4 = 15 775 000 рублей.
В III квартале 2025 года ООО «Рассвет» перейдет на ежемесячную уплату авансов, т. к. средний доход превысил 15 млн рублей в квартал.
По завершении III квартала нужно снова рассчитать среднеквартальный доход за 4 последних квартала (с IV квартала 2024 года по III квартал 2025 года). Если он превысит 15 млн рублей, компания продолжит платить авансы ежемесячно. Если доход будет в пределах 15 млн, в IV квартале можно платить авансы ежеквартально.
Способы расчета и уплаты авансов по налогу на прибыль
Рассмотрим, как рассчитывать и платить авансы при каждом способе.
1. Ежеквартальные авансовые платежи
Ежеквартально авансовые платежи перечисляют компании, у которых среднеквартальный доход не превышает 15 млн рублей (п. 2 ст. 285, п. 2, 3 ст. 286 НК).
Для расчета суммы авансового платежа, подлежащей уплате, фактически полученную с начала года налогооблагаемую прибыль умножают на налоговую ставку:
Авансовый платеж за I квартал
=
Прибыль за I квартал
х
Ставка налога
В последующих отчетных периодах из полученной суммы вычитают авансовые платежи за предыдущий квартал.
Формула расчета аванса за полугодие:
Авансовый платеж за полугодие
=
Прибыль за полугодие
х
Ставка налога
-
Авансовый платеж за I квартал
Формула расчета аванса за 9 месяцев:
Авансовый платеж за 9 месяцев
=
Прибыль за 9 месяцев
х
Ставка налога
-
Авансовый платеж за I квартал
-
Авансовый платеж за полугодие
При расчете суммы налога, подлежащего доплате за год, исчисленная сумма уменьшается на все авансы, исчисленные в отчетных периодах. Если годовой налог окажется меньше, чем авансовые платежи, платить налог за год не нужно (п. 1 ст. 287 НК).
Сроки уплаты ежеквартальных авансов
В 2025 году ежеквартальные авансы и налог уплачивают в составе ЕНП в следующие сроки (п. 1 ст. 287 НК):
Отчетный (налоговый) период
Срок уплаты авансов и налога
I квартал 2025
28 апреля 2025
Полугодие 2025
28 июля 2025
9 месяцев 2025
28 октября 2025
Год 2025 (доплата по итогам налогового периода)
30 марта 2026
Пример расчета ежеквартальных авансовых платежей
ООО «Заря» в течение полугодия 2025 года получило такие показатели:
I квартал 2025 года — прибыль 240 000 рублей;
полугодие 2025 года — прибыль 380 000 рублей.
Как компания рассчитала авансовые платежи:
Авансовый платеж за I квартал = 240 000 х 25% = 60 000 руб. (к уплате по сроку 28.04.2025).
Авансовый платеж за полугодие = 380 000 х 25% — 60 000 = 35 000 руб. (к уплате по сроку 28.07.2025).
Всего за полугодие компания уплатила 95 000 рублей (60 000 + 35 000) авансов по налогу на прибыль.
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2. Ежеквартальные авансовые платежи с уплатой ежемесячных авансов
Применяя этот способ, авансовые платежи рассчитывают и уплачивают в несколько этапов:
Ежемесячно внутри текущего квартала — используя показатели фактически полученной прибыли за предыдущий квартал.
По окончании текущего квартала — сумму ежеквартального аванса доплачивают по фактически полученной прибыли за этот квартал.
Если в прошлом квартале получен убыток или нулевой результат, в текущем квартале ежемесячных авансов к уплате не будет.
Как сделать расчет ежемесячных авансов (п. 2 ст. 286 НК):
1. Авансовые платежи за месяцы I квартала зависят от способа уплаты авансов в предыдущем году:
Если в прошлом году в IV квартале применялся такой же способ уплаты, авансы за каждый месяц I квартала будут равны ежемесячным авансам IV квартала прошлого года.
Если в IV квартале прошлого года использовали другой способ уплаты авансов, в текущем году ежемесячные платежи внутри I квартала определяйте по формуле:
Авансовый платеж за каждый месяц I квартала
= (
Квартальный авансовый платеж за 9 месяцев прошлого года*
—
Квартальный авансовый платеж за полугодие прошлого года*
)
/ 3
*Показатели из строки 180 листа 02 деклараций по налогу на прибыль за полугодие и за 9 месяцев прошлого года.
2. Авансовые платежи за каждый месяц II квартала:
Авансовый платеж за каждый месяц II квартала
=
Квартальный авансовый платеж за I квартал текущего года**
/
3
3. Авансовые платежи за каждый месяц III квартала:
Авансовый платеж за каждый месяц III квартала
= (
Квартальный авансовый платеж за полугодие текущего года**
-
Квартальный авансовый платеж за I квартал текущего года**
)
/ 3
4. Авансовые платежи за каждый месяц IV квартала:
Авансовый платеж за каждый месяц IV квартала
= (
Квартальный авансовый платеж за 9 месяцев текущего года**
-
Квартальный авансовый платеж за полугодие текущего года**
)
/ 3
**Показатель из строки 180 листа 02 декларации по налогу на прибыль за соответствующий отчетный период текущего года.
Как сделать расчет квартальных авансов:
По окончании I квартала, полугодия, 9 месяцев рассчитайте квартальные авансовые платежи, умножив сумму прибыли, полученной за отчетный период с начала года, на ставку налога на прибыль.
При этом:
Если сумма квартального аванса больше, чем сумма ежемесячных авансов внутри квартала, авансовый платеж необходимо доплатить.
Если квартальный аванс оказался меньше, чем ежемесячные авансы за тот же квартал, ничего платить не требуется.
Сумму квартальных авансов к уплате рассчитывайте с учетом ежемесячных авансов внутри квартала:
Квартальный авансовый платеж к уплате за I квартал
=
Квартальный авансовый платеж, рассчитанный за I квартал
–
Сумма ежемесячных авансовых платежей к уплате в I квартале
Квартальный авансовый платеж к уплате за полугодие
=
Квартальный авансовый платеж, рассчитанный за полугодие
–
Квартальный авансовый платеж, рассчитанный за I квартал
–
Сумма ежемесячных авансовых платежей к уплате во II квартале
Квартальный авансовый платеж к уплате за 9 месяцев
=
Квартальный авансовый платеж, рассчитанный за 9 месяцев
–
Квартальный авансовый платеж, рассчитанный за полугодие
–
Сумма ежемесячных авансовых платежей к уплате в III квартале
Сроки уплаты ежеквартальных авансов с ежемесячными платежами
Ежемесячные авансовые платежи в течение квартала перечисляются в бюджет не позже 28 числа каждого из месяцев квартала.
Авансы по итогам квартала должны быть уплачены не позднее 28 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом.
Сроки уплаты авансов в 2025 году:
Отчетный (налоговый) период
Срок уплаты авансов и налога
Аванс за январь
28 января 2025
Аванс за февраль
28 февраля 2025
Аванс за март
28 марта 2025
Доплата квартального аванса за I квартал
28 апреля 2025
Аванс за апрель
Аванс за май
28 мая 2025
Аванс за июнь
30 июня 2025
Доплата квартального аванса за полугодие
28 июля 2025
Аванс за июль
Аванс за август
28 августа 2025
Аванс за сентябрь
29 сентября 2025
Доплата квартального аванса за 9 месяцев
28 октября 2025
Аванс за октябрь
Аванс за ноябрь
28 ноября 2025
Аванс за декабрь
30 декабря 2025
Год 2025 (доплата налога по итогам налогового периода)
30 марта 2026
Пример расчета ежеквартальных авансов с уплатой ежемесячных платежей
ООО «Берег» в IV квартале 2024 года уплачивало ежемесячные авансы в размере 44 000 рублей в месяц.
1. В I квартале 2025 года за каждый из трех месяцев (январь, февраль, март) нужно уплатить такую же сумму — по 44 000 рублей. Общая сумма авансов в I квартале — 132 000 рублей (44 000 х 3 мес.).
По итогам I квартала 2025 года получена прибыль 650 000 рублей.
Квартальный авансовый платеж за I квартал = 650 000 х 25% = 162 500 рублей.
Аванс к доплате за I квартал = 162 500 — 132 000 = 30 500 рублей.
2. Ежемесячные авансы во II квартале 2025 года = 162 500 : 3 = 54 167 рублей в месяц (апрель, май, июнь).
За полугодие 2025 года получен убыток 16 000 рублей.
Квартальный аванс за полугодие 0 рублей.
3. Ежемесячные авансы в III квартале 2025 года (июль, август, сентябрь) платить не нужно, т.к. прошлый квартал был убыточным.
За 9 месяцев 2025 года снова получена прибыль — 89 000 рублей.
Квартальный авансовый платеж за 9 месяцев = 89 000 х 25% = 22 250 рублей.
Квартальный аванс к доплате за 9 месяцев составит 22 250 рублей, так как ежемесячные авансы и квартальный авансовый платеж за III квартал равны нулю.
4. Ежемесячные авансы в IV квартале 2025 года = (22 250 — 0) / 3 = 7 417 рублей в месяц (октябрь, ноябрь, декабрь).
3. Ежемесячные авансы по фактической прибыли
Авансовые платежи в этом случае ежемесячно рассчитываются из сумм фактически полученной в отчетном периоде прибыли.
При расчете аванса за январь полученная в этом месяце сумма прибыли, облагаемая налогом, умножается на налоговую ставку:
Авансовый платеж к уплате за январь
=
Налогооблагаемая прибыль, полученная в январе
х
Ставка налога на прибыль
Для расчета авансов за февраль – ноябрь сумма налогооблагаемой прибыли, определенной нарастающим итогом за период с января по месяц, за который рассчитывается аванс (включительно), умножается на ставку налога, а затем из полученной суммы вычитаются авансы за предыдущие месяцы налогового периода:
Авансовый платеж к уплате за январь – февраль
=
Налогооблагаемая прибыль за период с января по февраль включительно
х
Ставка налога на прибыль
–
Авансовый платеж за январь
Авансовый платеж к уплате за январь – март
=
Налогооблагаемая прибыль за период с января по март включительно
х
Ставка налога на прибыль
—
Авансовые платежи за январь и февраль
Далее, аналогичным образом рассчитываются авансовые платежи за последующие месяцы, кроме декабря.
Если итогом отчетного периода стал убыток, база для расчета авансового платежа равна нулю.
По итогам года за январь – декабрь нужно рассчитать сумму налога на прибыль и произвести доплату, если ранее уплаченные ежемесячные авансы в сумме оказались меньше, чем годовой налог.
Сроки уплаты авансов из фактической прибыли
Ежемесячные авансы из фактической прибыли подлежат уплате в составе ЕНП в срок не позднее 28 числа месяца, идущего за месяцем, за который рассчитан авансовый платеж.
В 2025 году перечислять авансы и налог следует в такие сроки:
Отчетный (налоговый) период
Срок уплаты авансов и налога
Январь 2025
28 февраля 2025
Январь – февраль 2025
28 марта 2025
Январь – март 2025
28 апреля 2025
Январь – апрель 2025
28 мая 2025
Январь – май 2025
30 июня 2025
Январь – июнь 2025
28 июля 2025
Январь – июль 2025
28 августа 2025
Январь – август 2025
29 сентября 2025
Январь – сентябрь 2025
28 октября 2025
Январь – октябрь 2025
28 ноября 2025
Январь – ноябрь 2025
30 декабря 2025
Год 2025 (доплата по итогам налогового периода)
30 марта 2026
Пример расчета ежемесячных авансов из фактической прибыли
В течение полугодия 2025 года ООО «Прибой» получило следующие результаты:
Отчетный период
Фактическая налогооблагаемая прибыль с начала года, руб.
Январь 2025
68 000
Январь – февраль 2025
136 800
Январь – март 2025
146 000
Январь – апрель 2025
– 12 000 (убыток)
Январь – май 2025
154 000
Январь – июнь 2025
246 000
Как компания рассчитала ежемесячные авансы к уплате:
Авансовый платеж за январь = 68 000 х 25% = 17 000 рублей.
Авансовый платеж за январь —- февраль = 136 800 х 25% — 17 000 = 17 200 рублей.
Авансовый платеж за январь – март = 146 000 х 25% — 17 000 — 17 200 = 2 300 рублей.
Авансовый платеж за январь – апрель = 0 рублей (получен убыток).
Авансовый платеж за январь – май = 154 000 х 25% — 17 000 — 17 200 — 2300 — 0 = 2 000 руб.
Авансовый платеж за январь – июнь = 246 000 х 25% — 17 000 — 17 200 — 0 — 2 300 — 2 000 = 23 000 рублей.
Можно ли уменьшать авансовые платежи по налогу на прибыль
Любые авансовые платежи по налогу на прибыль можно уменьшать на следующие суммы (п. 10 ст. 286, ст. 286.1, п. 3 ст. 311 НК):
1. Инвестиционный налоговый вычет (региональный или федеральный):
региональный вычет можно применить к части аванса, направляемого в бюджет субъекта РФ;
федеральный вычет уменьшает часть аванса, направляемую в федеральный бюджет.
Одновременно и федеральный, и региональный инвестиционный вычет применять нельзя. Нужно выбрать один.
2. Торговый сбор за период, аналогичный периоду, за который исчислен авансовый платеж (применяется в Москве).
3. Налог, уплаченный в иностранном государстве, согласно зарубежному законодательству. Размер засчитываемых сумм не должен превышать размер исчисленных платежей по налогу на прибыль.
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