Налоговая реформа 2026: отвечаем на самые частые вопросы бизнеса

Вопрос 2. Что делать при повышении ставки НДС, если договор заключен в 2025 году и продолжит действовать в 2026

По «переходящим» договорам ставку 22% вместо 20% нужно применять с 1 января 2026 года, при этом не имеет значения, когда заключен договор — в 2026 году или раньше.

Проверьте, как сформулировано условие о цене в таких договорах, и подпишите с контрагентами допсоглашения, в которых будет согласовано увеличение стоимости из-за повышения ставки НДС. Если покупатель откажется платить сверх ранее оговоренной суммы, доплачивать налог в бюджет придется из своих средств.

Если аванс от покупателя поступил в 2025 году, а отгрузка произведена в 2026 году, НДС с аванса нужно начислить и принять к вычету по ставке 20/120, а налог при отгрузке начислить по ставке 22%.

Если товар отгрузили в 2025 году, а счет-фактуру выдали покупателю в 2026 году, НДС на дату отгрузки нужно начислить по ставке 20%.

Если часть товара отгружена в 2025 году, а часть — в 2026 году, по ставке 22% начисляется НДС только по тем товарам, отгрузка которых прошла в 2026 году.