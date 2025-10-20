Налоговая реформа 2026: отвечаем на самые частые вопросы бизнеса

Самое главное:
1. Основная ставка НДС вырастет до 22%.
2. Нужно подписать допсоглашения к договорам с контрагентами, в которых будет согласовано увеличение стоимости из-за повышения ставки НДС.
3. Порог для освобождения от НДС для бизнеса на УСН снизится до 10 млн руб. в год.
4. Изменятся условия для работы на патенте.
5. IT-бизнес будет платить больше налогов и взносов.
6. Не весь малый бизнес сможет применять пониженные страховые взносы.
Вопрос 1. Для кого вырастет ставка НДС с 2026 года
С 1 января 2026 года вырастет основная ставка НДС:
вместо 20% платить придется 22%;
вместо расчетной ставки 20/120 будет применяться ставка 22/122.
Повышение коснется всех налогоплательщиков, которые сейчас применяют основную ставку 20%, независимо от системы налогообложения.
Если бизнес сейчас освобожден от НДС, а с 2026 года станет его плательщиком и выберет основную ставку, она будет составлять для него 22%.
По льготным ставкам 10% и 0%, а также по специальным пониженным ставкам для упрощенцев 5% и 7% изменений не запланировано:
Ставки НДС с 2026 года
Когда применяются
0%
Экспорт товаров, международные перевозки, туристические, гостиничные услуги, операции с углеводородным сырьем, продажа воздушных и водных судов и прочим видам деятельности согласно п. 1 ст. 164 НК
10%
Реализация социально значимых товаров (детских, медицинских, продовольственных), книг и периодики, внутренние воздушные перевозки и т. д. (по перечню Правительства)
22% (20% в 2025 году)
Отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг), передача имущественных прав, к которым не применяются другие ставки
5%
Применяют только упрощенцы с годовым доходом от 10 млн руб. до 250 млн руб. (от 60 млн до 250 млн руб. — в 2025 году)
7%
Применяют только упрощенцы с годовым доходом от 250 млн руб. до 450 млн руб.
22 /122 (20/120 в 2025 году), 10/110, 7/107, 5/105
Выделение НДС с авансов, поступивших от покупателей
Вопрос 2. Что делать при повышении ставки НДС, если договор заключен в 2025 году и продолжит действовать в 2026
По «переходящим» договорам ставку 22% вместо 20% нужно применять с 1 января 2026 года, при этом не имеет значения, когда заключен договор — в 2026 году или раньше.
Проверьте, как сформулировано условие о цене в таких договорах, и подпишите с контрагентами допсоглашения, в которых будет согласовано увеличение стоимости из-за повышения ставки НДС. Если покупатель откажется платить сверх ранее оговоренной суммы, доплачивать налог в бюджет придется из своих средств.
Если аванс от покупателя поступил в 2025 году, а отгрузка произведена в 2026 году, НДС с аванса нужно начислить и принять к вычету по ставке 20/120, а налог при отгрузке начислить по ставке 22%.
Если товар отгрузили в 2025 году, а счет-фактуру выдали покупателю в 2026 году, НДС на дату отгрузки нужно начислить по ставке 20%.
Если часть товара отгружена в 2025 году, а часть — в 2026 году, по ставке 22% начисляется НДС только по тем товарам, отгрузка которых прошла в 2026 году.
Вопрос 3. Компания на УСН заработала в 2025 году больше 10 млн, но меньше 60 млн рублей. Должна ли она платить НДС с 2026 года
В 2025 году от уплаты НДС освобождены ИП и компании на УСН, которые (п. 1 ст. 145 НК):
в 2024 году заработали не более 60 млн рублей (они освобождены от НДС с начала 2025 года);
созданы в 2025 году и при госрегистрации выбрали УСН (освобождение действует с даты госрегистрации ИП или компании).
Если при наличии освобождения в текущем году доход превысит порог в 60 млн рублей, уплачивать НДС нужно с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения.
С 1 января 2026 года для упрощенцев хотят ввести новый лимит дохода, при котором действует автоматическое освобождение от уплаты НДС — он сократится до 10 млн рублей в год.
Если закон будет принят и опубликован до 1 декабря 2025 года, поправка вступит в силу через месяц — с 1 января 2026 года (ст. 13 законопроекта № 1026190-8). Следовательно, с начала 2026 года перейти на уплату НДС обязаны все компании и ИП на УСН, чьи доходы превысили 10 млн рублей в 2025 году.
Обратите внимание: если вы решили перейти на УСН с 1 января 2026 года, к доходам, полученным в 2025 году на другой системе налогообложения, тоже будет применяться новый лимит 10 млн рублей.
Вопрос 4. Кому с 1 января 2026 года запретят работать на патенте
ИП не смогут с 1 января 2026 года применять патентную систему, если их доход в 2025 году превысит 10 млн рублей. Лимит доходов снизится сразу в 6 раз — сейчас он равен 60 млн рублей (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК).
Если ИП заработает на патенте более 10 млн рублей в 2026 году, он утратит право на применение ПСН и должен будет перейти на ОСНО или УСН, пересчитав налог с начала налогового периода, то есть с даты начала действия патента.
При совмещении патента с УСН лимит дохода рассчитывается с учетом поступлений по обоим спецрежимам. Если патент совмещается с ОСНО или ЕСХН, учитывать доходы нужно только от «патентной» деятельности.
Кроме этого, для патента сократят виды деятельности. С 2026 года нельзя будет применять ПСН:
при оказании услуг грузоперевозок автотранспортом;
при оказании услуг сторожей, вахтеров, охранников и уличных патрулей;
при розничной торговле через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами и без них, а также через маркетплейсы.
Патент для розницы сохранится только для нестационарных торговых сетей, развозной и разносной торговли.
В то же время с 1 января 2026 года патент расширят для следующих видов деятельности, осуществляемых в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципальных и городских округов:
оказание услуг банковских платежных агентов по принятию от населения наличных денег и их внесению на банковские счета физлиц;
оказание услуг банковских платежных агентов по выдаче физическим лицам наличных денег с их банковских счетов при осуществлении розничной торговли через объекты стационарной торговой сети.
Сейчас деятельность банковских платежных агентов подпадает под ПСН, только если ИП ведет данный бизнес в сельских населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений.
Вопрос 5. Как изменится налогообложение для IT-бизнеса с 2026 года
Правительство решило, что IT-бизнесу достаточно полученной поддержки в виде льгот — отрасль хорошо развилась, и теперь может платить в бюджет больше. Основные изменения для ИТ-сферы с 1 января 2026 года, согласно законопроекту №1026190-8:
Отменят освобождение от НДС при реализации программного обеспечения, включенного в реестр российского ПО.
Сейчас НДС нужно платить только в случаях, установленных пп. 26 п. 2 ст. 149 НК.
С 2026 года реализация будет облагаться НДС по ставкам в соответствии с применяемой системой налогообложения. На УСН можно применять основную ставку (22%) или пониженные ставки (5% и 7%), на других режимах — только основную ставку. Кроме того, платить НДС придется и IT-компаниям на упрощенке, которые зарабатывают более 10 млн рублей в год (а не 60 млн, как сейчас).
ИП не смогут применять патентную систему для услуг по разработке ПО, если их доходы превысили 10 млн рублей в год (а не 60 млн руб., как сейчас).
Это связано со снижением лимита доходов, при котором разрешается применять ПСН.
Придется платить больше страховых взносов.
Сейчас ИТ-бизнес при начислении страховых взносов применяет пониженный тариф 7,6% ко всей сумме доходов, выплаченным физлицам, вместо стандартных 30% (п. 5 ст. 427 НК).
В 2026 году льготный тариф 7,6% сохранится только для выплат, превышающих предельную облагаемую базу по взносам (2 979 000 руб. в 2026 году). Для выплат, не превышающих предельную базу, тариф повысят почти в два раза — до 15%.
Льготные ставки по УСН в регионах будут доступны не для всех упрощенцев.
Сейчас субъекты РФ устанавливают пониженные ставки по своему усмотрению. С 2026 года определять, для каких отраслей вводить льготную ставку по упрощенке в регионах, будет Правительство. Попадут ли в эту категорию представители IT-бизнеса, пока неизвестно.
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Разобрали реальные кейсы в Руководстве
Вопрос 6. Как малый бизнес будет начислять страховые взносы в 2026 году
В 2025 году общий единый тариф обязательных страховых взносов (ОПС, ОМС и ВНиМ) составляет (ст. 425 НК):
30% — для выплат физлицу, не превышающих предельную облагаемую базу с начала года (в 2025 году — 2 759 000 руб.);
15,1% — для выплат, превысивших с начала года предельную базу.
Если ИП или компания включены в реестр МСП, для них автоматически действует пониженный тариф страховых взносов (п. 2.4 ст. 427 НК):
30% — для части выплаты в пределах 1,5 МРОТ по каждому физлицу;
15% — для части выплаты, превышающей 1,5 МРОТ.
1,5 МРОТ в 2025 году — это 33 660 рублей (1,5 х 22 440).
С 1 января 2026 года субъекты МСП будут платить взносы так:
30% — для части выплаты в пределах 1,5 МРОТ.
15% — для части выплаты, превышающей 1,5 МРОТ. Но применять его смогут не все субъекты МСП, а только те, чья деятельность относится к приоритетным отраслям из перечня, утвержденного Правительством — производственные, обрабатывающие, транспортные предприятия и т. п. Такой вид деятельности должен быть указан в ЕГРЮЛ / ЕГРИП как основной, а доля доходов от него должна составлять не менее 70% в общей сумме доходов страхователя.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей, а 1,5 МРОТ будет равен 40 639,50 рублей (1,5 х 27 093).
Остальные ИП и компании из реестра МСП будут применять общий тариф:
30% — для выплат, не превышающих предельную базу с начала года (в 2025 году — 2 979 000 руб.);
15,1% — для выплат свыше предельной базы.
С 1 января 2026 года страховые взносы за руководителей компаний нужно начислять из размера базы не ниже 1 МРОТ. Такой порядок обязателен:
если размер зарплаты руководителя за месяц ниже МРОТ;
если руководитель трудится без зарплаты.
Минимальные начисления взносов за директора в 2026 году составят 8 127,90 руб. (27 093 х 30%).
При работе неполный месяц облагаемую базу нужно рассчитывать пропорционально отработанному в этом месяце времени (календарным дням).
