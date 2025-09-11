Как заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года: подробная инструкция с образцом

6-НДФЛ за 9 месяцев 2025: как сдавать
Для расчета за 9 месяцев используйте форму 6-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@. Порядок заполнения и электронный формат расчета приведен в приложениях № 2 и № 3 приказа.
Расчет 6-НДФЛ подается не позже 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, но за 9 месяцев 2025 года можете отчитаться до 27 октября включительно (25 число — суббота).
При нарушении этого срока последует штраф от налоговой — 1000 рублей за каждый полный и неполный месяц просрочки. Если опоздание составит 20 и более рабочих дней, возможна блокировка банковских счетов (п. 7 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК).
Важно! «Бумажный» формат расчета 6-НДФЛ возможен только если за 9 месяцев доходы выплачены максимум 10 физлицам. Если получателей дохода было больше 10, отчитаться следует электронно, иначе штраф за каждый сданный в бумажном виде документ составит 200 рублей (ст. 119.1 НК).
Заполняем 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года: инструкция
Если у организации есть обособленные подразделения, по каждому коду ОКТМО заполняется и подается отдельный расчет 6-НДФЛ.
Справки о доходах и налоге физлиц (приложение № 1 к 6-НДФЛ) за 9 месяцев подавать не надо — они нужны только при сдаче 6-НДФЛ за год.
Если отчитываетесь в бумажном формате, соблюдайте следующие требования при заполнении расчета 6-НДФЛ:
Все строки заполняйте слева направо, начиная с первой ячейки.
Суммы НДФЛ отражайте в целых рублях, при этом копейки округляйте так: 50 копеек и более — до полного рубля, менее 50 копеек — отбрасывайте. Денежные суммы, не относящиеся к налогу, отражайте в рублях с копейками.
Если показатель отсутствует, укажите в первой ячейке строки «0», а далее поставьте прочерки. Если показатель занимает строку не полностью, ставьте прочерки в пустых ячейках.
Отрицательных показателей быть не должно.
Текст пишите заглавными печатными буквами.
Заполнив расчет, пронумеруйте все его страницы, начиная с титульной.
При распечатывании используйте бумагу формата А4, печатайте только на одной стороне листа.
Запрещено использовать корректирующие средства для исправления ошибок.
Каждую страницу расчета должен подписать руководитель личной подписью или иное уполномоченное лицо, проставив дату подписания.
Если расчет подается в электронной форме, его формат должен соответствовать формату из приложения № 3 к приказу ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1.
Титульный лист 6-НДФЛ
«ИНН» — ИНН ИП состоит из 12 цифр, а ИНН юрлиц — из 10 цифр (в последних двух ячейках ставьте прочерки).
«Номер корректировки» — «0--», если подаете первичный 6-НДФЛ. При сдаче уточненных расчетов указывайте порядковый номер уточнения — «1--», «2--» и т.д.
«Отчетный период (код)» для полугодия — «33», год «2025».
«По месту нахождения (учета) код» — выбирайте код из приложения № 2 к Порядку заполнения. ИП, отчитывающиеся в ИФНС по месту жительства, указывают «120», российские компании, сдающие 6-НДФЛ по месту нахождения — «214» и т.д.
«Налоговый агент» — наименование компании как в учредительных документах, или фамилия, имя, отчество ИП полностью.
«Код по ОКТМО» включает 8 или 11 цифр по классификатору ОК 033-2013. Для филиалов и иных обособленных подразделений указывайте ОКТМО по месту их регистрации.
«Номер контактного телефона» — указывайте номер для связи с кодом города.
Если расчет подписывает представитель руководителя компании или ИП по доверенности, укажите реквизиты этой доверенности в поле «Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя». Количество страниц внесите в строку «с приложением подтверждающих документов…», приложив копию документа к расчету.
Раздел 1
В разделе 1 отражается НДФЛ к уплате и налог, который вернули физлицам в течение 9 месяцев 2025 года.
Важно! На каждый месяц приходится по два расчетных периода и по два срока уплаты НДФЛ. При заполнении расчета учитывайте только даты выплаты дохода физлицам и удержания НДФЛ, а факт уплаты налога в бюджет не имеет значения.
Как заполнять:
Строка 010 — соответствующий КБК по налогу. Для каждого КБК заполняется отдельный раздел 1 расчета 6-НДФЛ.
Строки 020–026 — заполняйте с учетом того, что НДФЛ удерживается и уплачивается в бюджет дважды в месяц:
Строки раздела 1 расчета 6-НДФЛ
Период удержания НДФЛ
Сроки уплаты НДФЛ в июле, августе, сентябре 2025 года
020 (сумма значений строк 021 – 026 из расчетов за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2025 года)
Общая сумма НДФЛ к уплате с начала года, из них:
—
021
1–22 июля 2025 года
Первый — 28.07.2025
022
23–31 июля 2025 года
Второй — 05.08.2025
023
1–22 августа 2025 года
Третий — 28.08.2025
024
23–31 августа 2025 года
Четвертый — 05.09.2025
025
1–22 сентября 2025 года
Пятый — 29.09.2025
026
23–30 сентября 2025 года
Шестой — 06.10.2025
Если в течение 9 месяцев 2025 года возвращали физлицам излишне удержанный НДФЛ, отразите это так:
Строка 030 — общая сумма налога, возвращенного в январе–сентябре 2025 года. Она должна соответствовать сумме строк 031–036 из расчетов за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2025 года.
Строки 031–036 — суммы, возвращенные в июле–сентябре 2025 года, в разбивке по периодам удержания и срокам уплаты налога:
Строки Раздела 1
Период удержания НДФЛ, в котором возвращен налог
Какому сроку уплаты налога соответствует
031
1–22 июля 2025 года
Первый
032
23–31 июля 2025 года
Второй
033
1–22 августа 2025 года
Третий
034
23–31 августа 2025 года
Четвертый
035
1–22 сентября 2025 года
Пятый
036
23–30 сентября 2025 года
Шестой
Важно! НДФЛ в строках 020–026 отражайте, не уменьшая их на суммы возвращенного налога из строк 030–036.
Раздел 2
В разделе 2 отражайте доходы физлиц и исчисленный и удержанный с них НДФЛ за период с 1 января по 30 сентября 2025 года.
Все суммы вносите нарастающим итогом с начала года, кроме строк 161–166 и 191–196.
Не отражайте в 6-НДФЛ за 9 месяцев доходы физлиц:
с которых уплатить налог должен сам налогоплательщик;
выплаченные налоговым резидентам иностранных государств, если они не облагаются НДФЛ согласно международным договорам РФ;
полностью не облагаемые НДФЛ;
облагаемые доходы, которые по состоянию на 30 сентября (включительно) начислили, но еще не выплатили физлицам.
Заполнение раздела 2 расчета 6-НДФЛ:
Строки 100 и 105 — укажите ставку, по которой удержан налог и соответствующий ей КБК. На каждую комбинацию ставки и КБК заполните отдельный раздел 2.
Строка 110 — количество физлиц, получивших доходы в январе–сентябре. Уволенных в 2025 году и принятых обратно работников учитывают как одно физлицо.
Строка 111 — количество высококвалифицированных специалистов (ВКС) из строки 110.
Строка 120 — доходы, выплаченные в январе–сентябре, к которым применялась ставка НДФЛ из строки 100. На вычеты эти суммы не уменьшайте.
Строка 121 — доходы ВКС из строки 120.
Строка 130 — примененные налоговые вычеты и расходы, уменьшающие доходы физлиц. Их сумма не должна быть больше суммы доходов по строке 120.
Строка 131 — налоговая база за 9 месяцев 2025 года (строка 120 минус строка 130).
Строка 140 — исчисленный НДФЛ (строка 131 х строка 100).
Строка 141 — НДФЛ с доходов ВКС из строки 140.
Строка 150 — если есть работники–иностранцы, отразите сумму фиксированных авансовых платежей по ним.
Строка 155 — если при расчете НДФЛ с дивидендов зачли налог на прибыль в соответствии с п. 3.1 ст. 214 НК, укажите его сумму.
Строка 156 — налог с дивидендов от иностранных источников, уплаченный за границей (при наличии соглашения с иностранным государством об избежание двойного налогообложения).
Строка 160 — общая сумма налога, удержанного в январе–сентябре 2025 года. Этот показатель может не совпадать с суммой исчисленного налога в строке 140, например, если часть исчисленного налога не была удержана на отчетную дату.
Строки 161–166 — из строки 160 выделите сумму налога, удержанную в июле–сентябре, распределив ее по периодам удержания.
Строка 170 — налог, который удержать из выплаченного дохода невозможно. Например, когда сотруднику вручили подарок дороже 4 тыс. руб. или выплатили зарплату в неденежной форме, но сразу после этого он уволился и больше никаких выплат, из которых можно удержать НДФЛ, ему не полагается (п. 5 ст. 226 НК). «Переходящий» налог, который исчислили в одном квартале, а удержите уже в следующем, здесь отражать не надо.
Строка 180 — сумма налога, излишне удержанного в течение 9 месяцев, в том числе, по причине смены статуса резидента (нерезидента).
Строка 190 — излишне удержанный НДФЛ, который вернули физлицам в январе–сентябре 2025 года.
Строки 191–196 — налог из строки 190, возвращенный в июле–сентябре, в разбивке по шести периодам выплаты.
Образец заполнения 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года
Приведем образец расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года, заполненный на основе следующих показателей ООО «Август» за отчетный период:
Периоды удержания НДФЛ (2025 год)
Доходы физлиц выплаченные, руб.
Налоговые вычеты, руб.
Налоговая база, руб.
Удержанный НДФЛ, руб. (ставка 13%)
Сроки перечисления НДФЛ
С 1 января по 30 июня
2 400 000
16 800
2 383 200
309 816
х
С 1 по 22 июля, в том числе:
254 000
2 800
251 200
32 656
По первому сроку перечисления
Зарплата за июнь
220 000
2 800
217 200
28 236
х
Отпускные
34 000
34 000
4 420
х
С 23 по 31 июля, в том числе:
180 000
180 000
23 400
По второму сроку перечисления
Аванс за июль
180 000
180 000
23 400
х
С 1 по 22 августа, в том числе:
201 000
2 800
198 200
25 766
По третьему сроку перечисления
Зарплата за июль
201 000
2 800
198 200
25 766
х
С 23 по 31 августа, в том числе:
180 000
180 000
23 400
По четвертому сроку перечисления
Аванс за август
180 000
180 000
23 400
х
С 01 по 22 сентября, в том числе:
228 000
1 400
226 600
29 458
По пятому сроку перечисления
Зарплата за август
220 000
1 400
218 600
28 418
х
Больничное пособие
8 000
8 000
1 040
х
С 23 по 30 сентября, в т.ч.:
180 000
180 000
23 400
По шестому сроку перечисления
Аванс за сентябрь
180 000
180 000
23 400
х
Итого:
3 623 000
23 800
3 599 200
467 896
х
Заполненный расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года:
Начать дискуссию