Как заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года: подробная инструкция с образцом

6-НДФЛ за 9 месяцев 2025: как сдавать

Для расчета за 9 месяцев используйте форму 6-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@. Порядок заполнения и электронный формат расчета приведен в приложениях № 2 и № 3 приказа.

Расчет 6-НДФЛ подается не позже 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, но за 9 месяцев 2025 года можете отчитаться до 27 октября включительно (25 число — суббота).

При нарушении этого срока последует штраф от налоговой — 1000 рублей за каждый полный и неполный месяц просрочки. Если опоздание составит 20 и более рабочих дней, возможна блокировка банковских счетов (п. 7 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК).

Важно! «Бумажный» формат расчета 6-НДФЛ возможен только если за 9 месяцев доходы выплачены максимум 10 физлицам. Если получателей дохода было больше 10, отчитаться следует электронно, иначе штраф за каждый сданный в бумажном виде документ составит 200 рублей (ст. 119.1 НК).