РСВ за 9 месяцев 2025 года: как отражать облагаемые и необлагаемые страховыми взносами выплаты

Какие выплаты не облагаются страховыми взносами в 2025 году

Полный перечень выплат, на которые страховые взносы начислять не нужно, приведен в статье 422 НК. Это следующие выплаты:

✔️ Государственные пособия — больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, прочие выплаты на детей.

Обратите внимание: если работодатель выплачивает к госпособиям доплату из своих средств, сумму доплаты нужно облагать взносами (письмо Минфина от 14.12.2020 № 03-15-06/109203);

✔️ Компенсации, установленные законом, в том числе:

в связи с увольнением работника (кроме компенсации за неиспользованный отпуск), включая выходное пособие и средний заработок на время трудоустройства в пределах 3-кратного (на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах — 6-кратного) среднего месячного заработка, а также компенсации в пределах 3-кратного среднего месячного заработка при увольнении из-за смены собственника руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру;

в связи с трудоустройством сотрудников, уволенных по сокращению или при ликвидации компании, прекращении деятельности ИП;

возмещение расходов удаленных сотрудников в связи с использованием для работы принадлежащего им оборудования — в пределах 35 руб. в день или в сумме, подтвержденной документами;

в связи с выполнением трудовых обязанностей, включая переезд на работу в другую местность;

на профподготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников;

в связи с возмещением вреда здоровью;

на оплату жилья, питания, топлива, возмещение коммунальных расходов;

на оплату натурального довольствия.

✔️ Единовременная материальная помощь от работодателя в связи:

со смертью члена семьи работника;

со стихийным бедствием, терактом на территории РФ — для возмещения материального ущерба, вреда здоровью;

с рождением ребенка (не более 50 000 руб. на каждого из детей).

✔️ Материальная помощь, оказываемая работнику в течение года — совокупно не более 4 000 руб. в год.

✔️ Страховые платежи за работников по договорам ДМС сроком не менее 1 года, по договорам страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения.

✔️ Стоимость проезда работника и членов его семьи к месту проведения отпуска и обратно и стоимость багажа до 30 кг — для работающих и проживающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах.

✔️ Стоимость форменной одежды, которую выдают работникам согласно закону.

✔️ Плата за обучение сотрудников по основным и дополнительным профпрограммам.

✔️ Возмещение работникам затрат на уплату процентов по кредитам на покупку или строительство жилья.

✔️ Суточные в пределах норм — 700 руб. при командировках по РФ, 2 500 руб. при поездках за рубеж.

✔️ Возмещение или оплата документально подтвержденных расходов исполнителям по договорам ГПХ на оказание услуг, выполнение работ.

✔️ Безвозмездно переданные работникам, мобилизованным или проходящим военную службу по контракту, денежные суммы, связанные с прохождением такой службы.