РСВ
РСВ за 9 месяцев 2025 года: как отражать облагаемые и необлагаемые страховыми взносами выплаты

Не все выплаты работодателя своим сотрудникам облагаются страховыми взносами. Разберемся, какие выплаты нужно облагать взносами, а какие нет, и как их отражать в Расчете по страховым взносам за 9 месяцев 2025 года.

Какие выплаты нужно облагать страховыми взносами в 2025 году

Начислять обязательные страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ по единому тарифу необходимо на большинство выплат и вознаграждений, которые делаете своим штатным работникам и исполнителям по гражданско-правовым договорам, подлежащим обязательному соцстрахованию.

Основные выплаты, на которые в обязательном порядке начисляются страховые взносы:

Категория

Виды облагаемых выплат

Выплаты в рамках трудовых отношений

  • заработная плата;

  • премии;

  • надбавки и доплаты — за выслугу лет, вредные условия труда, совмещение профессий, работу в ночное время и т. д.;

  • отпускные;

  • компенсация за неиспользованный отпуск;

  • оплата труда в натуральной форме;

  • выходное пособие и сумма среднего месячного заработка на период трудоустройства, в части превышающей 3-кратный размер среднего месячного заработка (или 6-кратный — на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях);

  • компенсации при увольнении в связи со сменой собственника руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру в части, превышающей 3-кратный размер среднего месячного заработка;

  • средний заработок, выплачиваемый за дни сдачи крови и дни отдыха доноров, за дни диспансеризации, за время военных сборов, за время простоя по вине работодателя, за дни вынужденного прогула;

  • компенсация работнику стоимости медосмотра;

  • компенсация расходов дистанционных сотрудников в части, превышающей 35 руб. за каждый день удаленной работы;

  • оплата питания работника или компенсация его стоимости — если питание предусмотрено локальным актом.

Вознаграждения физлицам по договорам ГПХ

  • по договорам о выполнении работ, оказании услуг;

  • по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;

  • по лицензионным договорам о предоставлении права использования произведений и лицензионным издательским договорам;

  • по договорам об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.

Соцвыплаты и матпомощь

  • оплата дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами;

  • оплата туристических и санаторно-курортных путевок сотрудникам за счет работодателя;

  • матпомощь при рождении ребенка в части, превышающей 50 000 руб.;

  • прочая матпомощь работнику в части свыше 4 000 руб. в год;

  • доплата работодателя к пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет;

  • единовременная выплата при выходе работника на пенсию.

Основание — ст. 420 НК, письма Минфина от 14.12.2020 № 03-15-06/109203, от 15.02.2021 № 03-15-06/10032, от 24.08.2022 № 03-04-06/82478, от 17.10.2024 № 03-15-06/100754.

Какие выплаты не облагаются страховыми взносами в 2025 году 

Полный перечень выплат, на которые страховые взносы начислять не нужно, приведен в статье 422 НК. Это следующие выплаты:

✔️ Государственные пособия — больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, прочие выплаты на детей.

Обратите внимание: если работодатель выплачивает к госпособиям доплату из своих средств, сумму доплаты нужно облагать взносами (письмо Минфина от 14.12.2020 № 03-15-06/109203);

✔️ Компенсации, установленные законом, в том числе:

  • в связи с увольнением работника (кроме компенсации за неиспользованный отпуск), включая выходное пособие и средний заработок на время трудоустройства в пределах 3-кратного (на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах — 6-кратного) среднего месячного заработка, а также компенсации в пределах 3-кратного среднего месячного заработка при увольнении из-за смены собственника руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру;

  • в связи с трудоустройством сотрудников, уволенных по сокращению или при ликвидации компании, прекращении деятельности ИП;

  • возмещение расходов удаленных сотрудников в связи с использованием для работы принадлежащего им оборудования — в пределах 35 руб. в день или в сумме, подтвержденной документами;

  • в связи с выполнением трудовых обязанностей, включая переезд на работу в другую местность;

  • на профподготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников;

  • в связи с возмещением вреда здоровью;

  • на оплату жилья, питания, топлива, возмещение коммунальных расходов;

  • на оплату натурального довольствия.

✔️ Единовременная материальная помощь от работодателя в связи:

  • со смертью члена семьи работника;

  • со стихийным бедствием, терактом на территории РФ — для возмещения материального ущерба, вреда здоровью;

  • с рождением ребенка (не более 50 000 руб. на каждого из детей).

✔️ Материальная помощь, оказываемая работнику в течение года — совокупно не более 4 000 руб. в год.

✔️ Страховые платежи за работников по договорам ДМС сроком не менее 1 года, по договорам страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения.

✔️ Стоимость проезда работника и членов его семьи к месту проведения отпуска и обратно и стоимость багажа до 30 кг — для работающих и проживающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах.

✔️ Стоимость форменной одежды, которую выдают работникам согласно закону.

✔️ Плата за обучение сотрудников по основным и дополнительным профпрограммам.

✔️ Возмещение работникам затрат на уплату процентов по кредитам на покупку или строительство жилья.

✔️ Суточные в пределах норм — 700 руб. при командировках по РФ, 2 500 руб. при поездках за рубеж.

✔️ Возмещение или оплата документально подтвержденных расходов исполнителям по договорам ГПХ на оказание услуг, выполнение работ.

✔️ Безвозмездно переданные работникам, мобилизованным или проходящим военную службу по контракту, денежные суммы, связанные с прохождением такой службы.

Облагаемые и необлагаемые выплаты в РСВ за 9 месяцев 2025 года

Облагаемые и необлагаемые выплаты в РСВ за 9 месяцев 2025 года

При отражении выплат в РСВ за 9 месяцев 2025 года обратите внимание на следующие особенности:

Например, если производственная премия за второй квартал 2025 года начислена в июле и выплачена работникам в начале августа вместе с июльской зарплатой, сумму начисления нужно включить в базу за июль 2025 года.

Обратите внимание, что по мнению Минфина разовые премии, не связанные с оплатой труда (к празднику или к юбилею), и не указанные в ст. 422 НК, должны облагаться страховыми взносами. В то же время Верховный суд считает обратное — если выплата не относится к оплате труда, начислять взносы на нее не нужно (определение ВС от 27.12.2017 № 310-КГ-17-19622). Если судиться с налоговиками не готовы, взносы лучше начислить.

  • Отпускные включайте в базу того месяца, в котором их начислили. 

Например, работник идет в отпуск в начале октября, а отпускные ему начислили и выплатили в сентябре. Так как даты начала отпуска и выплаты отпускных не имеют значения, начисленную сумму нужно отразить именно в сентябре. Это же правило относится и к переходящим отпускам.

  • Вознаграждения по договорам ГПХ отражайте в РСВ после окончательной сдачи результата или после сдачи каждого выполненного этапа на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). 

Фактическая дата оплаты денег исполнителю значения не имеет — включайте выплаты в базу того месяца, в котором их начислили. Если платили по договорам ГПХ авансы, в расчете их не отражайте. Суммы компенсаций исполнителям расходов, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по договору, взносами не облагаются (пп. 16 п. 1 ст. 422 НК, письмо Минфина от 23.06.2020 № 03-04-05/54027).

  • Оплата за работников договоров ДМС не облагается взносами, но на сумму платежей по договорам, заключенным на срок менее года, начислять страховые взносы необходимо. Страховые взносы отражайте в РСВ в месяце их начисления.

Также, если застрахованный по ДМС работник уволится до истечения годового срока, на платежи по этому работнику за все время его страхования нужно доначислить обязательные страховые взносы — сделать это нужно в месяце увольнения (письмо Минфина от 13.05.2025 № 03-15-06/46643). 

Заполняем РСВ по выплатам

База для начисления взносов определяется как общая сумма выплат за вычетом необлагаемых выплат, перечисленных в статье 422 НК.

Необлагаемые выплаты отражайте в Расчете по страховым взносам сначала в составе общей суммы выплат физлицам, а затем выделяйте в составе необлагаемых сумм.

В подразделе 1 раздела 1 «Расчет сумм страховых взносов» отражайте выплаты так:

  • В строку 030 в общую сумму начислений в пользу физлиц включите все выплаты — и облагаемые и необлагаемые.

  • В строке 040 из начислений по строке 030 выделите необлагаемые взносами выплаты, перечисленные в ст. 422 НК.

  • В строке 050 рассчитайте базу по страховым взносам — из значений по строке 030 вычтите значения строк 040 и 045.

  • По строке 051 нужно выделить базу, которая не превысила с начала года предельную величину (в 2025 году она равна — 2 759 000 руб.), а по строке 052 — часть базы, которая этот предел превысила. 

Например, по одному из сотрудников сумма начислений в августе составила 2 770 000 руб., то есть лимит базы превышен на 11 000 руб. (2 770 000 – 2 759 000). В строку 051 по этому сотруднику будет включена сумма 2 759 000 руб., а в строку 052 — 11 000 руб. По остальным работникам превышения лимита базы в течение 9 месяцев нет, поэтому все начисления по ним войдут в строку 051.

  • В строках 060, 061 и 062 отразите исчисленные с указанных выплат суммы страховых взносов — общую сумму взносов (строка 060), в том числе начисленную с выплат в рамках предельной базы (строка 061) и с выплат, превышающих предельную базу (строка 062).

Все суммы отражайте нарастающим итогом с начала года, а также за первый, второй и третий месяц последнего квартала. То есть, в РСВ за 9 месяцев 2025 года суммы выплат и взносов нужно указать общей суммой с начала 2025 года, и в разбивке по месяцам III квартала — за июль, август и сентябрь.

В разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» выплаты отражайте отдельно по каждому из месяцев III квартала (июль, август, сентябрь) следующим образом:

  • Строка 140 — сумма всех облагаемых и необлагаемых выплат и вознаграждений, начисленных физлицу в месяце.

  • Строка 141 — из строки 140 выделите сумму начислений по договорам ГПХ, включая суммы компенсаций расходов исполнителям и иные выплаты, причитающиеся исполнителю по ГПХ-договору, в том числе и не облагаемые взносами.

  • Строка 150 — база, из которой исчислены взносы в рамках предельной облагаемой базы (строка 140 минус не облагаемые взносами выплаты работнику).

  • Строка 160 — из строки 150 выделите начисления по договорам ГПХ за вычетом необлагаемых выплат — компенсаций расходов исполнителям и иных сумм, не облагаемых взносами.

  • Строка 170 — сумма исчисленных страховых взносов с базы, не превышающей предельную величину, по соответствующему тарифу (строка 150 х тариф).

Пример с заполненным образцом РСВ

Рассмотрим, как будет заполнен Расчет по страховым взносам на примере одного сотрудника.

Сотрудник Яковлев М.М. работает в компании по трудовому договору. В сентябре с ним дополнительно был заключен договор подряда на сумму 18 000 руб. Взносы начисляются по единому тарифу 30%.

В январе – сентябре 2025 года работнику начислено:

Выплата

Всего с начала 2025 года

В т. ч. за июль 2025

В т. ч. за август 2025

В т. ч. за сентябрь 2025

зарплата

470 000

37 000

47 000

50 000

отпускные

23 000

23 000

 

 

больничный

3 000

 

3 000

 

договор ГПХ

20 500

 

 

20 500 (в т. ч. компенсация подтвержденных расходов — 2 500)

Всего

516 500

60 000

50 000

70 500

Начислено взносов (тариф 30%)

154 950

18 000

14 100

20 400

Указанные выплаты в РСВ за 9 месяцев 2025 года будут отражены так:

Подраздел 1 раздела 1 Расчета по страховым взносам — часть 1
Подраздел 1 раздела 1 Расчета по страховым взносам — часть 2
Подраздел 3.2 раздела 3 Расчета по страховым взносам

 Читайте также: 

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211001, erid: 2W5zFHGPwJp

