РСВ за 9 месяцев 2025 года: как отражать облагаемые и необлагаемые страховыми взносами выплаты

Какие выплаты нужно облагать страховыми взносами в 2025 году
Начислять обязательные страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ по единому тарифу необходимо на большинство выплат и вознаграждений, которые делаете своим штатным работникам и исполнителям по гражданско-правовым договорам, подлежащим обязательному соцстрахованию.
Основные выплаты, на которые в обязательном порядке начисляются страховые взносы:
Категория
Виды облагаемых выплат
Выплаты в рамках трудовых отношений
Вознаграждения физлицам по договорам ГПХ
Соцвыплаты и матпомощь
Основание — ст. 420 НК, письма Минфина от 14.12.2020 № 03-15-06/109203, от 15.02.2021 № 03-15-06/10032, от 24.08.2022 № 03-04-06/82478, от 17.10.2024 № 03-15-06/100754.
Какие выплаты не облагаются страховыми взносами в 2025 году
Полный перечень выплат, на которые страховые взносы начислять не нужно, приведен в статье 422 НК. Это следующие выплаты:
✔️ Государственные пособия — больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, прочие выплаты на детей.
Обратите внимание: если работодатель выплачивает к госпособиям доплату из своих средств, сумму доплаты нужно облагать взносами (письмо Минфина от 14.12.2020 № 03-15-06/109203);
✔️ Компенсации, установленные законом, в том числе:
в связи с увольнением работника (кроме компенсации за неиспользованный отпуск), включая выходное пособие и средний заработок на время трудоустройства в пределах 3-кратного (на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах — 6-кратного) среднего месячного заработка, а также компенсации в пределах 3-кратного среднего месячного заработка при увольнении из-за смены собственника руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру;
в связи с трудоустройством сотрудников, уволенных по сокращению или при ликвидации компании, прекращении деятельности ИП;
возмещение расходов удаленных сотрудников в связи с использованием для работы принадлежащего им оборудования — в пределах 35 руб. в день или в сумме, подтвержденной документами;
в связи с выполнением трудовых обязанностей, включая переезд на работу в другую местность;
на профподготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников;
в связи с возмещением вреда здоровью;
на оплату жилья, питания, топлива, возмещение коммунальных расходов;
на оплату натурального довольствия.
✔️ Единовременная материальная помощь от работодателя в связи:
со смертью члена семьи работника;
со стихийным бедствием, терактом на территории РФ — для возмещения материального ущерба, вреда здоровью;
с рождением ребенка (не более 50 000 руб. на каждого из детей).
✔️ Материальная помощь, оказываемая работнику в течение года — совокупно не более 4 000 руб. в год.
✔️ Страховые платежи за работников по договорам ДМС сроком не менее 1 года, по договорам страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения.
✔️ Стоимость проезда работника и членов его семьи к месту проведения отпуска и обратно и стоимость багажа до 30 кг — для работающих и проживающих на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах.
✔️ Стоимость форменной одежды, которую выдают работникам согласно закону.
✔️ Плата за обучение сотрудников по основным и дополнительным профпрограммам.
✔️ Возмещение работникам затрат на уплату процентов по кредитам на покупку или строительство жилья.
✔️ Суточные в пределах норм — 700 руб. при командировках по РФ, 2 500 руб. при поездках за рубеж.
✔️ Возмещение или оплата документально подтвержденных расходов исполнителям по договорам ГПХ на оказание услуг, выполнение работ.
✔️ Безвозмездно переданные работникам, мобилизованным или проходящим военную службу по контракту, денежные суммы, связанные с прохождением такой службы.
Облагаемые и необлагаемые выплаты в РСВ за 9 месяцев 2025 года
При отражении выплат в РСВ за 9 месяцев 2025 года обратите внимание на следующие особенности:
Премии, начисленные за производственные показатели (выполнение плана, сдача объекта), включайте в базу того месяца, в котором они начислены (ст. 424 НК, письмо Минфина от 20.06.2017 № 03-15-06/38515).
Например, если производственная премия за второй квартал 2025 года начислена в июле и выплачена работникам в начале августа вместе с июльской зарплатой, сумму начисления нужно включить в базу за июль 2025 года.
Обратите внимание, что по мнению Минфина разовые премии, не связанные с оплатой труда (к празднику или к юбилею), и не указанные в ст. 422 НК, должны облагаться страховыми взносами. В то же время Верховный суд считает обратное — если выплата не относится к оплате труда, начислять взносы на нее не нужно (определение ВС от 27.12.2017 № 310-КГ-17-19622). Если судиться с налоговиками не готовы, взносы лучше начислить.
Отпускные включайте в базу того месяца, в котором их начислили.
Например, работник идет в отпуск в начале октября, а отпускные ему начислили и выплатили в сентябре. Так как даты начала отпуска и выплаты отпускных не имеют значения, начисленную сумму нужно отразить именно в сентябре. Это же правило относится и к переходящим отпускам.
Вознаграждения по договорам ГПХ отражайте в РСВ после окончательной сдачи результата или после сдачи каждого выполненного этапа на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
Фактическая дата оплаты денег исполнителю значения не имеет — включайте выплаты в базу того месяца, в котором их начислили. Если платили по договорам ГПХ авансы, в расчете их не отражайте. Суммы компенсаций исполнителям расходов, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по договору, взносами не облагаются (пп. 16 п. 1 ст. 422 НК, письмо Минфина от 23.06.2020 № 03-04-05/54027).
Оплата за работников договоров ДМС не облагается взносами, но на сумму платежей по договорам, заключенным на срок менее года, начислять страховые взносы необходимо. Страховые взносы отражайте в РСВ в месяце их начисления.
Также, если застрахованный по ДМС работник уволится до истечения годового срока, на платежи по этому работнику за все время его страхования нужно доначислить обязательные страховые взносы — сделать это нужно в месяце увольнения (письмо Минфина от 13.05.2025 № 03-15-06/46643).
Заполняем РСВ по выплатам
База для начисления взносов определяется как общая сумма выплат за вычетом необлагаемых выплат, перечисленных в статье 422 НК.
Необлагаемые выплаты отражайте в Расчете по страховым взносам сначала в составе общей суммы выплат физлицам, а затем выделяйте в составе необлагаемых сумм.
В подразделе 1 раздела 1 «Расчет сумм страховых взносов» отражайте выплаты так:
В строку 030 в общую сумму начислений в пользу физлиц включите все выплаты — и облагаемые и необлагаемые.
В строке 040 из начислений по строке 030 выделите необлагаемые взносами выплаты, перечисленные в ст. 422 НК.
В строке 050 рассчитайте базу по страховым взносам — из значений по строке 030 вычтите значения строк 040 и 045.
По строке 051 нужно выделить базу, которая не превысила с начала года предельную величину (в 2025 году она равна — 2 759 000 руб.), а по строке 052 — часть базы, которая этот предел превысила.
Например, по одному из сотрудников сумма начислений в августе составила 2 770 000 руб., то есть лимит базы превышен на 11 000 руб. (2 770 000 – 2 759 000). В строку 051 по этому сотруднику будет включена сумма 2 759 000 руб., а в строку 052 — 11 000 руб. По остальным работникам превышения лимита базы в течение 9 месяцев нет, поэтому все начисления по ним войдут в строку 051.
В строках 060, 061 и 062 отразите исчисленные с указанных выплат суммы страховых взносов — общую сумму взносов (строка 060), в том числе начисленную с выплат в рамках предельной базы (строка 061) и с выплат, превышающих предельную базу (строка 062).
Все суммы отражайте нарастающим итогом с начала года, а также за первый, второй и третий месяц последнего квартала. То есть, в РСВ за 9 месяцев 2025 года суммы выплат и взносов нужно указать общей суммой с начала 2025 года, и в разбивке по месяцам III квартала — за июль, август и сентябрь.
В разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» выплаты отражайте отдельно по каждому из месяцев III квартала (июль, август, сентябрь) следующим образом:
Строка 140 — сумма всех облагаемых и необлагаемых выплат и вознаграждений, начисленных физлицу в месяце.
Строка 141 — из строки 140 выделите сумму начислений по договорам ГПХ, включая суммы компенсаций расходов исполнителям и иные выплаты, причитающиеся исполнителю по ГПХ-договору, в том числе и не облагаемые взносами.
Строка 150 — база, из которой исчислены взносы в рамках предельной облагаемой базы (строка 140 минус не облагаемые взносами выплаты работнику).
Строка 160 — из строки 150 выделите начисления по договорам ГПХ за вычетом необлагаемых выплат — компенсаций расходов исполнителям и иных сумм, не облагаемых взносами.
Строка 170 — сумма исчисленных страховых взносов с базы, не превышающей предельную величину, по соответствующему тарифу (строка 150 х тариф).
Пример с заполненным образцом РСВ
Рассмотрим, как будет заполнен Расчет по страховым взносам на примере одного сотрудника.
Сотрудник Яковлев М.М. работает в компании по трудовому договору. В сентябре с ним дополнительно был заключен договор подряда на сумму 18 000 руб. Взносы начисляются по единому тарифу 30%.
В январе – сентябре 2025 года работнику начислено:
Выплата
Всего с начала 2025 года
В т. ч. за июль 2025
В т. ч. за август 2025
В т. ч. за сентябрь 2025
зарплата
470 000
37 000
47 000
50 000
отпускные
23 000
23 000
больничный
3 000
3 000
договор ГПХ
20 500
20 500 (в т. ч. компенсация подтвержденных расходов — 2 500)
Всего
516 500
60 000
50 000
70 500
Начислено взносов (тариф 30%)
154 950
18 000
14 100
20 400
Указанные выплаты в РСВ за 9 месяцев 2025 года будут отражены так:
